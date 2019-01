DHA YURT BÜLTENİ -20

YURT BÜLTENİ -20

Kazada yaralanan üniversiteli Emine de kurtarılamadı (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Adıyaman'da, arkadaşı Elif Dağdelen ile yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir (27) için Tut ilçesindeki Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Aytemir'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Emine Şevval Aytemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Mersin'de cami önünde silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Mersin'de, cami önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki Mustafa Şahin Camii önünde, cuma namazının kılındığı sırada aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Camii önünde park halindeki araç ve motosikletlere kurşun isabet ettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Jandarmadan tefecilere operasyon

Mersin’in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 5 kişi, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu jandarma tarafından yakalandı.Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde günlük, aylık ve yıllık yüzde 20-70 oranlarında belirsiz faiz oranlarıyla vatandaşlara para verenlerin olduğu bilgisini aldı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Anamar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon yaptı. Operasyon sonucunda yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takipte tüm faaliyetleri delillendirilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılara ait 5 ev ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda ise 15 adet 235 bin lira değerinde senet, 78 bin 500 lira değerinde 15 adet ödeme dekontu, 8 110 bin lira tutarında çek, biri imzalı 9 adet boş senet, 7 alacak verecek ajandası ile 5 defter, 5 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, bin 818 mermi ve 37 bin 570 lira para ele geçirildi.

Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan zanlılar yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkartıldı. Zanlılardan 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Liseli milli judocunun ismi spor salonuna verildi

Gemlik Belediyesi’nin projelendirip, açılışını yaptığı spor salonuna Gemlik Belediyesporlu Dünya Gençler Avrupa ve Dünya Judo Şampiyonu Semanur Erdoğan’ın ismi verildi. Açılışa Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.

Gemlik Belediyesi’nin Özdilek Cevdet-Aynur Mayruk Kız İmam Hatip Ortaokulu Bahçesine inşa ettiği spor salonuna, Lisesi öğrencisi ve Gemlik Belediyesporlu Dünya Gençler Avrupa ve Dünya Judo Şampiyonu Semanur Erdoğan’ın ismi verildi. Görkemli bir törenle hizmete giren salonun açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve vatandaşlar katıldı.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İSTEDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İsmi spor salonuna verilen Semanur Erdoğan’ı kürsüye davet ederek, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluğu sözü istedi. Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş’ta, birlik ve beraberlik mesajları vererek, Semanur Erdoğan’ın Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olacağına inandığını belirtti. Semanur Erdoğan Spor Salonu, dualarının ardından kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Kesik Minare'ye ilk taş konuldu, müze cami restorasyonu başladı

Antalya'nın simge yapılarından, 'Kesik Minare' olarak bilinen Şehzade Korkut Camii'nin, Bizans'tan Cumhuriyet dönemine kadarki medeniyetlerin izlerinin de korunacağı müze cami konseptiyle yeniden ibadete açılması için başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, yıkık duvarlarına ilk taş konuldu.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde Selçuklular'ın işgali sonrası kiliseden camiye çevrilen ve 1896'daki yangında minaresinin kubbesi de yanarak kullanılamaz hale gelen 'Kesik Minare'nin, Avusturyalı bir mimara ait yangın öncesine ait orijinal çizimlerine uygun restorasyonu törenle başladı. Minaresinin kubbesi olmadığı için 'Kesik Minare' olarak adlandırılan ve Selçuklular'ın fethi sonrası kiliseden camiye dönüştürülen yapının yıkık olan yüzde 30'luk kısmının restorasyon başlangıcı nedeniyle ilk taş koyma töreni düzenlendi. Vali Münir Karaloğlu, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata ve ilgili kamu kurum yöneticilerinin katıldığı törende, yıkık duvarlardan birine yaklaşık 1300 kiloluk orijinale uygun taş dualarla yerleştirildi.

Şehzade Korkut Camii için önemli bir aşamanın daha geçildiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, “Bu aşamaya gelmesi çok kolay olmadı. Burası 700 sene cami olarak halka hizmet etmiş bir ibadethane. 1896 yılında çıkan yangında harap olmuş ve bir daha onarılamamış. Osmanlı'nın son dönemi, sonra Cumhuriyet dönemi imkansızlıklar nedeniyle onarılıp, kullanılamamış. Bugün devletimizin, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün o imkanı var ve Şehzade Korkut Camii'nde yeniden ayağa kaldıracağımız duvarlarla ilgili ilk taşı koyduk. Caminin mevcut duvarlarını güçlendirme ve koruma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

MEDENİYETLERİN İZLERİ KORUNACAK

Bu restorasyon çalışmasıyla tarihte camiye yapılan yedinci müdahale olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, “Bizden önce 6 müdahale geçirmiş. Bu camide Roma döneminden, Bizans'tan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, Cumhuriyet'ten izler var. En son, en ciddi restorasyonu 1974 yılında geçirmiş. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve bilim heyetimizin katkılarıyla tamamlanacak camiye gelen ziyaretçilerin bu 7 dönemi de hissetmesini arzuluyoruz. Yani bu cami içinde Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yapılmış müdahalelerin tamamı hissedilebilsin arzusundayız. Bu cami adeta bir müze cami olarak hizmet versin. İhale süreci 2020 yılının haziran ayında bitecek ama hedefimiz 2019'un sonunda tamamlamak ve hizmete açmak" diye konuştu.

Şehzade Korkut Camii ile ilgili çalışmaların 2006 yılında başladığını ve 2017 yılı nisan ayında ihalesinin yapıldığını belirten Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata ise, 2017'nin temmuz ayında sözleşmenin imzalandığını söyledi. Hürata, “İşin bitim süresi 2020 gözükse de mümkün olduğunca daha erken tarihte bu eseri ayağa kaldırmaya çalışacağız. Son 10-15 senede 10 bine yakın vakıf kültür varlığımızdan 6 bin civarındakini ayağa kaldırdık. Yurtdışında da ecdad yadigari eserleri ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. 1896 yılında çıkan yangında büyük hasar gören ve 123 yıldır kapalı olan bu camimizi de en yakın sürede orijinaline uygun restore edip ayağa kaldıracağız" dedi.

Hayvan yemi yüklü hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hayvan yemi taşıyan hafif ticari araç seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yandı. Kullanılamaz hale gelen araçtaki hayvan yemleri de yanarak kül oldu.

Olay, Bayramiç-Ezine karayolu Türkmenli köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bayramiç ilçesinden 17 SC 771 plakalı hafif ticari araca hayvan yemi yükleyen Tahir Akgün (38) ve kayınpederi Halil Güner (60), Yahşieli köyüne doğru yola çıktı. Ticari araç Türkmenli köyü yakınlarında bir anda motorundan alevlerin yükselmesiyle yanmaya başladı. Araçtan inen Tahir Akgün, Bayramiç Belediyesi itfaiye ekiplerine olayı haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından yanan aracı söndürdü. Halil Güner ise aracının yanışını çaresiz gözlerle izledi. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, araç içindeki hayvan yemleri yanarak kül oldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan Vali Bilmez göreve başladı

Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından Van’a atanan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne atandı.

'MAKAMDA DEĞİL SAHADA OLACAĞIZ'

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Van Valiliği'ne atanan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakalığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne atandı. Akşam saatlerinde vali yardımcısı Sinan Aslan ile birlikte büyükşehir belediyesine gelen Vali Bilmez Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini Aslan'dan devraldı. Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, Van'a ve Van halkına hizmet etmeye geldiğini söyledi. Bilmez, "İmkânlarımızı, kaynaklarımızı son kuruşuna kadar Van halkının hizmetine sunmaya çalışacağız. Van'ı, köyü ile merkezi ile çok iyi biliyorum. 4 yıl Van'da görev yaptım. İnşallah hep birlikte bundan sonra da Van'ı yönetmeye çalışacağız. Van, huzuruyla, kardeşliğiyle, üretimi ile gündem olması gereken bir şehirdir. Van'ın terör ve operasyonlarla anılması kesinlikle Van'ın hakettiği bir durum değil. Van halkının da kentlerinin böyle anılmasını istemediğinin farkındayız. Makamlarda oturan değil, daha çok sahada olacağız. Vanlıları mutlu eden her şey bizleri de mutlu eder. Vanlıları üzen her olay bizleri de üzer. Van bölgesi cazibe merkezidir. Van'daki üretilecek katma değer, üretilecek güzellik çevresine de olumlu katkı sunar. Vanlı hemşerilerimiz ile birlikte Van'ın her mahallesinde, köyünde, sokağında, caddesinde olmaya çalışacağız. Kıt imkânlarımızı en güzel şekilde kullanıp, Van'ımıza hizmet edeceğiz. Bugüne kadar Van Belediyesi'nde görev yapmış tüm belediye başkanlarımıza ve kayyumlarımıza, emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'nın deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte bakkal ve büfe olarak faaliyet gösterilen iş yerlerinde, kontörlü telefondan 'TSK personelinden sorumlu mahrem imamlar' tarafından arandıkları belirlenen ve askeri öğrenciyken ilişkileri kesilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden O.F.A., Y.D., A.G., T.T. ve E.G. gözaltına alındı. Ü.B., F.Ç. ve A.C.'nin yakalanması çalışmalar sürdürülürken, soruşturma kapsamında 3 kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete çağırıldı.

