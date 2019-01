DHA YURT BÜLTENİ-20

Iraklı umut taciri, polise yakalandı

MERSİN’de Kanada vizesi çıkarabileceği vaadiyle bir kişi dolandırarak 10 bin dolar ve pasaportlarını alarak kayıpları karışan Iraklı, başka biri ile aynı gerekçe ile irtibata geçince polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

4 aydır Türkiye’de yaşayan Irak vatandaşı H.A.H.H eşi ile birlikte Kanada’ya vize almak için araştırma yaparken, sosyal medya üzerinden H.E.M ile telefonla irtibata geçti. Yapılan görüşmenin ardından H.E.M., H.A.H.H.’yi Mersin’de davet etti. Kentte gelen H.A.H.H. ve eşini H.E.M. bir otele yerleştirdi. Ardından da H.A.H.H. ve eşinin pasaportları ile 10 bin ABD dolarını alan H.E.M. bir süre geçtikten sonra "İşlemlerinizi hallettim. Bir polis gelecek sizi bulup kalan işlemlerinizi halledecek, sizi uçağa götürecek" diyerek kayıplara karıştı. Bir süre H.E.M.’den haber alamayan H.A.H.H., dolandırıldığını anlayarak soluğu poliste alıp yaşadıklarını anlatarak şikayetçi oldu. Polis bunun üzerine soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği'ne giden O.R.M.A.M., H.A.H.H.’yı dolandıran H.E.M.’nin kendisi ile irtibat geçtiğini bildirdi. Bunun üzerine Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri H.E.M.’nin yakalanması için otel ve çevresinde gerekli önlemi aldı. Ardından O.R.M.A.M., otele giderek H.E.M. ile görüşmesinin ardından polis asıl adı M.H.N.R. olan zanlıyı otelden çıktığı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, mahkeme tarafından serbest kalırken Türkiye’ye yasa dışı yollarda gelmesi nedeni ile polis tarafından gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zanlı Emniyet Müdürlüğü'nden çıkartılırken

-Zanlı polisler tarafından götürülürken

-Zanlı araca bindirilirken

-Araç giderken

-Emniyet Müdürlüğü'nün bina ve tabela görüntüsü

(SÜRE:1,14 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ()

Çarpışan otomobillerden biri hurdacı ile bisiklet sürücüsüne çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çarpışan otomobillerden biri, yol kenarında oturan hurdacıyla bisiklet sürücüsüne çarptı. 2 kişi yaralandı.

İnegöl’ün Kemalpaşa mahallesi Ören sokak üzerinde seyir halinde olan Mikail C.(25) Yönetimindeki 16 E 3963 plakalı otomobil, Başaran sokaktan çıkan sürücü Ömer B.(43) Yönetimindeki 16 KCG 40 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 E 3963 plakalı otomobil, yol kenarında sohbet eden bisiklet sürücüsü Behçet G.(44) İle aracıyla bekleyen Hurdacı Cuma A.(53)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerince, hastaneye gitmeyi reddederek ayakta tedavi edildiler.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-kaza yeri genel görüntü

-yaralıların görüntüsü

Süre: 1 dk 02 sn

Boyut: 115 MB

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,()

MHP'li Usta: Ben disipline sevk edilecek bir şey yapmadım

MHP yönetimi tarafından Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, kararı değerlendirdi. Usta, "Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım" dedi.

MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi. Karar sonrasında değerlendirmelerde bulunan Usta, "Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım. Yaptığımız şeylerin parti politikalarımıza uygun olduğunu düşünüyorum. Hem de tabanın sesi olmaya çalıştım. Samsun Ak Parti İl Başkanı'nın açıklamasına bakılsın önce. Alaya alan, küçük gören bir açıklama var. Samsun'da ittifaka ihtiyaç sözünü aslında AK Parti İl Başkanı söylüyor. Bizim açıklamamız ona cevap mahiyetinde bir açıklamaydı" dedi.

Usta, Samsun'da yayınlanan yerel bir gazeteye verdiği röportajında şu ifadelere yer vermişti:

"MHP olarak Samsun'da 7 belediye istedik. İttifakın olup olmamasını Samsun'a has olarak düşünmemek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak isteğimiz Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de başarıya ulaşması. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından da önemli. Ancak olmazsa olmaz değil. Yani müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamazsa her türlü sonuca açığız biz. Sonuçta genel başkanımız en son yaptığı basın toplantısında jest ile rest arasında bir harf farkı var olarak ifade etmişti."

'KARARA SAYGI DUYUYORUZ'

Görevden alınan MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin de "Genel Başkanımızın takdiridir, vereceği her türlü karara saygı duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()-

Mersin için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı



MERSİN'de 'çok kuvvetli yağış' bekleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte yaşayanları sel ve su baskını konusunda uyardı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezi başta olmak üzere Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla'da aralıklarla ve şiddetini artırarak sürecek.

Metrekareye 51 ile 75 kilogram yağışın beklendiği kentte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MERSİN, () -

