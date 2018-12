DHA YURT BÜLTENİ -20

BURSA'DA 7 KATLI BİNADA YANGIN



BURSA'da, 7 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında apartman sakinleri tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Derince Sokak'ta bulunan binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 7 katlı binadan yükselen alevler için itfaiye ekipleri harekete geçerken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Apartman sakinleri ise tahliye edildi.

ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI



ZONGULDAK’ta, kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Rat Mahallesi Güntepe Sokak'ta meydana geldi. Mevlüt Aydın (30) yönetimindeki 67 LN 331 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mevlüt Ay ile otomobilde bulunan Emrullah Ay (33) ve Tuncay Öztürk (35) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve AFAD tarafından otomobilden çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mevlüt Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SURİYELİ GRUP, SURİYELİLERİN EVİNİ BASTI: 2 YARALI



KONYA'da, iddiaya göre Suriyeli bir grup, yine Suriyelilere ait olan evi bastı, çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli olan grup, henüz bilinmeyen nedenle Suriyeli başka bir gruba ait evi bastı. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Mustafa El Hasan (16) ve Hanı Alhasan (30) göğsünden aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hanı Alhasan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında 'FETÖ' tartışması



TBMM Genel Kurulu'nda 2019 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde AK Parti ve CHP arasında 'FETÖ' tartışması yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefetin FETÖ eleştirilerine yönelik, "Eğer illa fotoğraf açacaksak, daha AK Parti tarihte yokken CHP'nin Genel Sekreteri Kasım Gülek, Gülen'le beraber, FETÖ lideriyle beraber dünya kadar toplantı yaptı. Aynı şekilde Fatih Üniversitesi'nin arsasını Kasım Gülek'in eşi bağışladı. 'Kasım Gülek FETÖ'cüdür' demiyorum; ama şunu söylüyorum: Her gün çıkıp arkadaşlarımızın fotoğrafını gösterdiniz, bu doğru bir şey değil. Biz bu adamların ne olduğunu öğrenince, ne yaptığını öğrenince başından sonuna tüm grup ayağa kalktık ve mücadele ettik; ama yalnız kaldık. Bakınız, şimdi soruyorum elli yıldan beri bu ülkede FETÖ var, FETÖ'nün yanında CHP var, o zaman ki Çiller'in fotoğrafı var, Demirel'in var, Özal'ın var. FETÖ'nün en sevmediği adam, bir Erbakan, iki Erdoğan. Bunu biliyoruz yahu, bunu biliyoruz" dedi.

BOSTANCI: FETÖ'YLE MÜCADELEYE İLİŞKİN SİZ NE DİYORSUNUZ?

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise "Sevgili CHP geleceğe yönelik olarak bu FETÖ'yle mücadele konusunda nerede duruyor? Kıymetli arkadaşlar, FETÖ'yle yürütülen mücadeleyi eleştirebilirsiniz. Bunlara ilişkin konuşun, emin olun, bunları dinleriz. Ama temel bir mesele var, FETÖ'yle mücadeleye ilişkin siz ne diyorsunuz? Ne yapalım, nasıl mücadele edelim?" diye sordu.

ÖZEL: FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI İÇİN KOMİSYON KURALIM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Naci Bostancı ve Bülent Turan'a cevap vererek, FETÖ ile mücadelede siyasi ayağın ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Özel, şöyle konuştu:

"CHP'nin FETÖ'yle ilgili ne önerdiği çok açık. Biz diyoruz ki: cemaatten ağzınız yanmışken, bir cemaate devleti teslim etmek, cemaatleri devlet yönetiminde ana öğe haline getirmek, alt işveren, üst işveren ilişkisi kurmak hepimizi bir felaketin ucuna kadar getirmiş, o gece bundan hep beraber kurtulmuşken, yağmurdan kaçıp doluya tutulmayın. Bir cemaatten boşalttığınız alana diğer cemaatler koalisyonlarını, birlikteliklerini yerleştirmeyin. 'Cemaatlerle yönetmek yerine, onların temel yaklaşımı olan sadakati aramak yerine liyakati arayın devlette' diyoruz. Hakimlerin, savcıların sizin istediğiniz gibi, sizin maşanız gibi, sopanız gibi davranmak yerine Anayasa'dan aldıkları hâkim teminatıyla hukuka uygun karar vermelerine güvenin. Eğer FETÖ'yle gerçekten mücadele etmek istiyorsanız defalarca buraya sunulup da reddettiğiniz FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmak için kurulacak komisyona 'hayır' oyu vermeyin. Darbe gecesi neler yaşandı bilelim, kimin suçu varsa cezasını çeksin. Türk milletinin, Türk halkının, Türkiye'de yaşayanların yolladığı temsilcilere güvenin, el birliğiyle ne Amerika'ya ne Çin'e ne Rusya'ya değil, tam bağımsız Türkiye'ye güvenelim."

ÖZEL: KASIM GÜLEK'İN FETULLAH GÜLEN'LE TANIŞMASI 1967 YILIDIR

CHP Grup Başkanvekili Özel, "17-25'i milat tayin edenler, çıkmışlar Kasım Gülek ile Fetullah Gülen'in ilişkisini sorguluyorlar. Bülent Turan 'Kasım Gülek CHP Genel Sekreteri iken' dedin. Görevi 1959'da bıraktı. Kasım Gülek, 1964'te CHP'den istifa etti. Kasım Gülek'in Fetullah Gülen'le tanışması 1967 yılıdır. Kasım Gülek'in söylediği sözleri CHP Genel Sekreteri'ne atfetmek de ancak iftiracı ve kumpasçı, FETÖ'cü bir akılla yetişmiş AKP'ye yakışır. Şimdi, Sayın Turan 1967'de çekilmiş bir fotoğrafı gösterdi, yani 17-25 Aralık olarak ifade ettikleri milattan yıllar önce. Bakın, elimizde bazı fotoğraflar var, bak bakalım gözümün içine Bülent Turan; Zaman Gazetesi'nin 25'inci yıl pastası, Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Haber: Nursima ÖZONUR / ANKARA,()

İzmir'deki 'rüşvet' operasyonunda bir zabıta memuru tutuklandı



İZMİR'de düzenlenen rüşvet operasyonunda, Konak Belediyesi'nde görevli 10 zabıta görevlisi ile 15 esnaf gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir zabıta memuru tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı. Konuyla ilgili konuşan Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş, "Kanunsuz ve hukuk dışı oluşumlara izin vermeyiz" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis, geçen 17 Aralık'ta, Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli 10 personel ile 15 esnafı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 25 kişi, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, biri amir 3 zabıta görevlisi ise tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu 3 kişiden bir zabıta memuru tutuklanırken, diğer 2'si ise serbest kaldı.

PEKDAŞ: KANUNSUZ VE HUKUK DIŞI OLUŞUMLARA İZİN VERMEYİZ

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş şunları söyledi:

"17 Aralık Pazartesi günü İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında belediyemizin Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan 10 personelimiz gözaltına alınmıştır. Gözaltı süresinin sonunda tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 3 zabıta personelinden sadece 1 zabıta memurunun tutuklanmasına karar verilmiş, diğerleri serbest bırakılmıştır. Şunu belirtmek isterim ki; soruşturmanın başladığı andan itibaren söz konusu iddiaların araştırılması, var olan gerçeğin yargı yoluyla ortaya çıkarılması ve eğer ortada bir suç varsa bunu yapan ya da yapanların gereken cezayı alması adına ilgili makamlara her türlü destek verilmiştir. Ortada bir suç varsa bunun ortaya çıkarılması ve yapanların cezalandırılması Konak Belediyesi olarak bizlerin de arzusudur. Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımız gereği belediyemiz her türlü denetime ve incelemeye açıktır. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne yapılan tüm inceleme ve denetlemelerden Konak Belediyesi alnının akıyla geçmiştir. Bu yönüyle belediyemiz kamu idareciliğinde örnek belediyeler arasında gösterilmektedir. Konak Belediyesi olarak hiçbir kanunsuz ve hukuk dışı oluşuma izin vermediğimiz gibi çıkar çevrelerine karşı göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımız mücadeleyi de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yerel seçimler yaklaşırken şahıslardan kaynaklı adli soruşturmaları farklı yönlere çekerek şahsımı ve başkanlığını yaptığım Konak Belediyesi’ni yıpratma çabasına girenler, manipülatif haberler yaptırarak kamuoyu üzerinde siyasi algı yaratmayı amaçlayanlar hedeflediklerine asla ulaşamayacaklardır. Her ne olursa olsun, Konak Belediyesi kamucu belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye, Konak halkının huzur ve mutluluğu için çalışmaya devam edecektir.ö

Haber: Umut KARAKOYUN / İZMİR,()

Evlilik hazırlığı yapan çifti öldüren şüpheli, eski koca çıktı



ANTALYA’nın Serik ilçesinde, evlilik hazırlığı yaptıkları belirtilen Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile Hatice Bahçecioğlu'nu (33), hafif ticari araçta öldürdüğü tespit edilen A.A., polis ekiplerince yakalandı. Hatice Bahçecioğlu'nun eski eşi olduğu belirlenen A.A., tutuklandı.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yazır yolu yakınlarından geçen 19 Aralık gecesi silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 07 BJH 69 plakalı hafif ticari araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz ile nişanlısı Hatice Bahçecioğlu’nun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, araca pompalı tüfekle 3 el ateş açıldığı belirlendi. Araçta ise 2 adet av tüfeği, 3 adet 16 kalibre av fişeği ve 3 adet 12 kalibre av fişeği kartuşu bulundu. İncelemede, Hatice Bahçecioğlu'nun 8 ay önce eşi A.A.'dan boşandığını ve Gürbüz Hakkı Yılmaz ile evlilik hazırlığı yaptığı, Yılmaz'ın da eşinden ayrıldığı ve golf sahalarında çalıştığı öğrenildi. Cinayetten bir gün önce Serik Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na giderek, evlilik için istenen evrak listesi aldığı belirlenen Gürbüz Hakkı Yılmaz ile nişanlısı Hatice Bahçecioğlu'nun cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Serik'te toprağa verildi.

ESKİ KOCA TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis, olayın plakası tespit edilemeyen, içerisi görülmeyen bir araçtaki kişi ya da kişilerce gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları detaylı inceleme sonunda cinayetlerin Hatice Bahçecioğlu'nun eski eşi olduğu belirlenen A.A., tarafından işlendiğini belirledi. Gözaltına alınan A.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber: Namık Kemal KILINÇ /SERİK(Antalya),()

