DHA YURT BÜLTENİ-20

Afrin'den acı haber: 1 uzman çavuş şehit



Suriye'nin Afrin bölgesinde bir binada arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörislerden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesinden şehit haberi geldi. Bugün saat 15.10'da Afrin'e bağlı Dermeşkanlı Köyü'nde bir binada yapılan arama sırasında teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bölgeye Kayseri'de bulunan 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nden giden Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, şehit oldu. Acı haber şehidin Kayseri'de oturan eşi Yasemin Çobanoğlu ile Bursa'da oturan anne ve babasına askeri yetkililer tarafından bildirildi. Şehit Uzman Çavuş Çobanoğlu'nun, yarın Kayseri'deki evinin önünde helallik alınmasının ardından Bursa'da toprağa verileceği belirtildi.



HDP'li Buldan'dan Suriye eleştirisi

Türkiye büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmir'de Kültürpark Fuar alanında halkla bir araya geldi. Burada halka seslenen Buldan, "İzmir'e Suriye'den sadece cenazeler geldi. Türkiye'nin her tarafına cenazelerin gittiğine tanıklık ettik. Kapılara giden tabuplar onları ilgilendirmedi. Kapılara giden tabutlardan rahatsızlık duymadılar. Onlar Suriye'de gençler yaşamını yitirirken, kapalı kapılar arkasında seçim hesapları yaptılar. 'Oyumuzu nasıl yükseltebiliriz, bu seçimden nasıl başarı elde edebiliriz' bunun hesabını yaptılar" dedi.

TBMM Başkanvekili ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmir'de Kültürpark Fuar alanında halkla bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerinin startını İzmir'den vermenin büyük bir coşkusunu yaşadıklarını ifade eden Pervin Buldan, HDP'nin, Türkiye'nin parlamentodaki üçüncü büyük partisi olduğunu söyledi. Buldan, "HDP Türkiye'de 6 milyon insanın oyunu verdiği bir parti. HDP kurulduğu günden beri Türkiye halklarına barışı, umudu, huzuru vadeden ve Türkiye'de bir arada yaşamanın garantisini veren bir Türkiye partisidir. O kadar zorlu ve zulüm altında bir çalışma yürütüyoruz ki, yaptığımız her faaliyeti zorbalıkla, şiddetle engellemeye çalışıyorlar" dedi. Türkiye halklarının yıllardır bu ülkeyi yönetenler tarafından hep zulümlerle karşı karşıya bırakıldığını ileri süren Pervin Buldan, Kürtlerin faali meçhul cinayetlerle katledildiğini ancak

hiçbirinin bu ülkeyi yönetenler karşısında diz çökmediğini ve biat etmediğini belirtti. Bugün de Recep Tayyip Erdoğan karşısında da diz çökmeyeceklerini ve biat etmeyeceklerini söyleyen Buldan, "Biz Kenan Evren dönemlerini gören, Süleyman Demirel dönemlerini gören bir halkız. Biz, Tansu Çiller dönemlerinde işkencelere ve faali meçhul cinayetlere maruz kalan bir halkız. Biz bu dönem Suruç katliamını yaşayan bir halkız. Roboski'de katledilen annelerimizin acılarına tanıklık eden bir halkız" dedi.

'SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ'

Artık bu ülkede bir kişinin burnunun kanamasına bile tahammüllerinin olmadığını vurgulayan Pervin Buldan, AK Parti döneminde, Tansu Çiller dönemini, Kenan Evren dönemini aratmayan katliamların yaşandığını iddia etti. Buldan, şunları söyledi: "AKP döneminde her türlü baskı, müdahale, tutuklamanın yaşandığı bir dönemi yaşadık. AKP Hükümeti, bugün başta Kürtler olmak üzere Türkiye halklarına zulümden başka, zorbalıktan başka ve halkların siyasetini engellemekten başka bir şey yapmadılar. Cezaevlerinde rehin olarak tutulan milletvekili arkadaşlarımızın olduğunu kimse unutmasın. Hala belediyelerimize kayyumların atandığı ve belediye başkanlarımızın yerine o koltuklarda oturduklarını hiç kimse unutmasın. Bugün bile seçime 2 ay kala Osman Baydemir ile Selma Irmak'ın vekilliğinin düşürüldüğüne tanıklık ettik. Şuanda 9 milletvekilimiz cezaevinde rehin olarak tutulmakta. 11 milletvekilinin vekilliği düşürüldü. Korktukları HDP'nin siyasetidir. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasının nedeni 'Seni başkan yaptırmayacağız' dediği içindir. Ama buradan bir kez daha söz veriyoruz halkımızla. Demirtaş'ın sözünü yerde bırakmayacağız. Buradan bize de diyoruz ki 'İnadına seni başkan yaptırmayacağız.'"

'HDP ZATEN SEÇİME HAZIR'

7 Haziran'da HDP'nin aldığı büyük başarının hazmedilemediğini ve Türkiye'nin 1 Kasım'da yeniden sandık başına gittiğini anımsatan Pervin Buldan, "HDP'yi barajın altında bırakmak için her türlü engellemeleri yaptılar. Medyayı bize kapattılar, sansür uyguladılar. Bugün itibari ile AKP-MHP koalisyonunun yaptığı ortaklık Kürk, kadın düşmanlığı üzerinden,

Türkiye halklarına düşmanlık üzerinde kurulmış bir koalisyondur. Bunu kimse yabana atmasın. Yeniden bir seçim kararı aldılar. 24 Haziran Türkiye siyaseti açısından kaderimizin değişeceği, yeni seçim tarihi ile karşı karşıyayız. 24 Haziran Türkiye açısından önemli bir fırsattır. Bu bir baskın seçimdir. Bu baskın seçimi yapmak zorunda kaldılar çünkü Türkiyeyi artık yönetemez duruma geldiler" dedi. 24 Haziran'ın öğrencilerinin üniversite sınavana gireceği tarih olduğunu fakat iktidarın bunu umursamadığını iddia eden Buldan, şunları söyledi: "Üniversiteli gençlerin sınava girmesi, gençlerin geleceği onların umurlarında değil. Sınava giriş tarihini ertelediler. Ancak Türkiye'de yaşayan gençlerin kaderini, yarınlara olan bakışlarını da ertelediler. Baskın seçim kararını alırken HDP'yi hazırlıksız olarak yakalayacaklarını sandılar. Ama görüyoruz, bugün ortada. İzmir halkı bunu gösterdi. İzmirli kadınlar, gençler gösterdi. HDP'nin seçim hazırlıkları yapmasına gerek yok, HDP zaten seçime hazır bir parti."

'KAPALI KAPILAR ARKASINDA HESAP YAPTILAR'

Konuşmasının devamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı herakatına değinen Buldan, "Savaş politikaları ile bu ülkenin yönetilemeyeceğini anladılar. Ve savaş politikaları ile oy kaybına uğradıklarının farkına vardılar. Çünkü bu ülkeyi yönetemediklerini anladıkları anda Suriye'ye gittiler, Afrin'e girdiler ve Türkiye toplumunu bir savaş ile başbaşa bıraktılar. Suriye'deki savaş sadece Kürtleri ilgilendiren bir savaş değil. Oraya atılan her bir bombanın, oraya sıkılan her bir kurşunun Türkiye toplumunun evine ve sofrasına düştüğünü biliyor. Bu savaş, Türkiye toplumunu yakından ilgilendiriyor. Suriye'ye başlatılan savaştan İzmir halkının kazanacağı bişey yok. İzmir'e Suriye'den sadece cenazeler geldi. Türkiye'nin her tarafına cenazelerin gittiğine tanıklık ettik. Kapılara giden tabuplar onları ilgilendirmedi. Kapılara giden tabutlardan rahatsızlık duymadılar. Onlar Suriye'de gençler yaşamını yitirirken, kapalı kapılar arkasında seçim hesapları yaptılar. 'Oyumuzu nasıl yükseltebiliriz, bu seçimden nasıl başarı elde edebiliriz' bunun hesabını yaptılar. Oysa Türkiye halkları bu savaştan büyük bir rahatsızlık duydu. Çünkü kapılara gelen cenazeler her birimizin yüreğini yaktı. Askeriyle, siviliyle, polisiyle, kim olursa olsun...Kaybettiğimiz her bir can, kaybettiğimiz her bir insan ya da o kaybedilen insanların annelerinin döktükleri gözyaşları, yüreklerinde hissettikleri acı, Türkiye toplumunu ilgilendiren bir acıdır."

'SANDIKLARA VE OYUNUZA SAHİP ÇIKIN'

Türkiye'nin AK Part-MHP koalisyonuna mahkum olmadığını söyleyen ve seçmenler ile partililerin sandığa sahipm çıkmasını isteyen Buldan, şunları söyledi: "Onlar her zaman olduğu gibi sçeim hileleri yapabilirler. Biz, sandıklarımıza sahip çıkarak, verdiğimiz oya sahip çıkarak kazanmasını biliyoruz. İlk defa böyle birşeyle karşılaşmayacağız. Yıllardır aynı hileleri yapıyorlar, aynı usulsüzlükleri uyguluyorlar. Ancak artık Türkiye halkı uyandı, her türlü önlemi ve tedbiri aldı. Bundan sonra onlara geçit yok. Bundan sonra onları sandığın dibine gömme vakti geldi. Onları tarihin çöp sepetine atma zamanı geldi. 25 Haziran sabahı, AKP'nin, Erdoğan'ın, Bahçeli'nin olmadığı bir Haziran sabahı olacak. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Türkiye toplumu AKP'ye muhtaç değil. Türkiye toplumu AKP-MHP koalisyonuna mahkum değil. Türkiye'nin HDP'si var. Her türlü zorluğa karşı direnmesini bilen bir halkı var. Sizlere güveniyoruz."

KÜKÇÜ'NÜN VEKİL HEDEFİ

HDP İzmir Miletvekili Ertuğrul Kürkçü ise 1 Kasım seçimlerinde TBMM'ye 59 HDP'li vekilin girdiğini, bunlardan 9'unun sürgünde, 10'unun ise cezaevinde olduğunu belirtti. Kürkçü, "Önümüze bir fırsat çıktı. Hem onları cezaevinden çıkarmak hem de Meclise 100 temsilci daha göndermek için bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Okadar vekil soktuğumuzda Meclis'te birşey olacağından değil ama kürsüyü 100 kere kullanmanın ve Recep Tayyip Erdoğan'ı 100 kere orada mat etmenin zevkine doyulmaz. O meclisi onlara dar etmenin zevkinin ne kadar büyük olduğunu bilemezsiniz. İzmir'den en 3, Türkiye'den en az 100 vekille, 24 Haziran'da Ankara'ya gidiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından, Pervin Buldan ve beraberindeki heyet İzmir'den ayrıldı.

TIR tarım işçilerini taşıyan kamyonete çarptı: 17 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, TIR'ın kasasında tarım işçilerini taşıyan kamyonete çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük - Kastamonu yolu Toprakcuma Köyü mevkiinde meydana geldi. Muhammet Fatih G. yönetimindeki 78 BN 140 plakalı kamyonet köy yoluna girmek istediği sırada arkadan gelen Muhammet A. yönetimindeki 74 DF 933 plakalı tomruk yüklü TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet kasasında bulunan 17 kişi yaralandı. Ambulanslarla Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayı yaralanmadan atlatan kamyonetin sürücüsü Fatih G. pancar toplamadan geldiklerini söylerken, taşıma kanununa muhalefetten hakkında cezai işlem uygulandı. Kısa süreli şoka giren TIR sürücüsü ise aracın içerisinde bir süre bekledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nehir kenarında bekleyen genç kız için polis seferber oldu

Amasya’da annesiyle tartıştığı iddia edilen genç kız istinat duvarı üzerine çıkarak Yeşilırmak Nehri'ne uzun süre bakıp beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis, nehir kenarından ayrılmayan genç kızı bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakaladı. Genç kız ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Olay Amasya kent merkezi Hacılar Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle tartışan bir genç kız Yeşilırmak Nehri kenarında bulunan istinat duvarına çıkarak uzun süre ırmağa bakıp bekledi. Çevredekiler kızın durumundan şüphelenerek durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen sivil ekipler genç kızın bulunduğu yerden uzaklaşmasını istedi. İkna çabası sonuç vermeyince bir anlık dalgınlığını fırsat bilen polis genç kızı istinat duvarı üzerinde koşarak yakaladı. Olay anını bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Polis genç kızı ifadesini almak için emniyete götürdü.

