DHA YURT BÜLTENİ-20

Malatya'daki darbe girişimi davasına devam edildi

MALATYA'da, darbe girişimine ilişkin 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 8'inci oturumu görüldü.

Malatya'da, darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ayık'ın bulunduğu; 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasına devam edildi. Davanın 8'inci oturumu için tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak mahkemeye getirildi. Esas hakkında savunmasını yapan 2'nci Ordu Komutanlığı Müşterek Plan Grubu Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürü eski binbaşı tutuklu sanık Tuncay Öztürk, filoya çağırılması nedeniyle iddianamede suçlandığını belirerek, "Kargo uçaklarının ve iş makinelerinin pistleri kapatması nedeniyle geri döndüğüm iddiası yanlıştır. Pistin açık olduğuna dair en önemli delil uçak ile kule arasındaki telsiz konuşmalarıdır. Kule BHHM'den gelen emir sonrası piste çıkılmamıştır, piste çıkış için ısrar söz konusu değildir. Pistin açık olduğu apaçık ortadadır. Lider uçağı takiple sorumluydum. Emir ya da talimat verme yetkim yoktur. Pist başına gitmedik. Pist başında CASA uçakları vardı. Emri bizde sorguladık. Emir komuta zinciri içerisinde silsileyi bozmadan hareket ettik. Metin Çivilibal'ın emri teyit edip bizi yönlendirmesini bekledik. Filo komutanının görev iptal talimatı sonrası 4 uçak 3 dakika gibi kısa bir sürede geri dönmüşler. Hiç bir ısrar veya uygunsuz bir davranış olmamıştır" dedi.

ÜSTEĞMEN TÜR: PKK'NIN BİR YERE SALDIRMIŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM

Ardından tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Muhammed Yusuf Tür'ün esas hakkında savunması alındı. Tür, darbe girişimine yönelik bir hazırlık yapmadığını, filoda mühimmatsız görevlerde yapıldığını ifade ederek, "Çalıştığım filoda zaman zaman bu tür görevler oldu. Kaldı ki BHHM nasıl isterse öyle görev yapılır. 04.00'da filo komutanı BHHM'den 4 uçaklık görev geldiğini, görevin havada söyleneceğini söyledi. Uçuşun maksadının ne olacağını bilmiyorduk ama bir kanunsuzluk yoktu. Hiçbir gelişmeden haberim yoktu, darbe bastırıldı mı, devam ediyor muydu bilgim yoktu. Bana verilen görev bir an önce uçağı havalandırmak. Ben PKK'nın bir yere saldırmış olabileceğini düşünüyordum. Yüksüz uçaklarda korkutma, caydırma olur. Darbeyi bastırma, önleme görevi olsaydı uçmasaydım ne olacaktı? Yine burada olacaktım. Nereye gideceğimi bilmiyordum, görev iptal olunca döndük" beyanında bulundu.

ÜSTEĞMEN BAKIR: BHHM EMRİNİ F4'LERE İLETTİ

Daha sonra tutuklu sanık eski pilot üsteğmen Eray Bakır esas hakkında yaptığı savunmada, BHHM'nin gece boyunca kuleyle temas kurduğunu kaydederek, "Pist açıktı, kuleden haber bekledik. Pist ve pistin geçiş yolu açıktı, kargo uçaklarından dolayı sıkışma yoktu. Kule şartları mümkün kılmış ama F4'ler kalkmamıştır. Kule, BHHM emrini F4'lere iletti. Emrin aksine hiçbir söylem ve eylem yoktur. F4'lere geri dönüş çağrısı üzerine tekrar bulunduğu pozisyona geri dönmüştür" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Cezaevi araçlarının gelişi

- Askerlerin güvenlik tedbirleri

- Sanıkların cezaevi aracından indirilişleri

- Sanıkların salona girişleri

- Mahkeme salonundan detaylar

- Polislerden görüntüler

- Özel Harekat'tan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

================================================

İzmir'de vincin çarptığı yaya üst geçidi, metro hattının üzerine çöktü (2)

VİNÇ OPERATÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü. Olayın ardından vinç operatörü 33 yaşındaki İlker Burgaz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, metro seferlerinin durması nedeniyle kent içi ulaşımda bir aksama yaşanmaması için, Sanayi Durağı'ndan Evka 3 yönüne ek otobüs seferleri koydu. Ayrıca, yol kenarındaki bazı ağaçlar, köprüden düşen parçalar nedeniyle devrildi.

DAHA ÖNCE HATTA KONTEYNER DEVRİLMİŞTİ

İzmir Metrosu'nun Bornova Bölge İstasyonu'nda da 8 Ocak 2016 tarihinde de bir kaza meydana gelmişti. Bir lojistik firmasının depolama alanındaki çalışma sırasında, forkliftle kaldırılarak üst üste istiflenmek istenen konteynerlerden biri, bitişikteki metro hattının koruma duvarını yıkıp, rayların üzerine devrilmişti. Bu sırada istasyona girmekte olan trenin, aynı zamanda çekicisi olan, içinde 30 yolcu bulunan ilk vagonu, konteynere çarparak yan yatmış, kazada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Davut CAN / İZMİR, ()

================================================

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen yıl vefat eden ağabeyi Nihat Gürer için yapılan anma töreninde ağabeyi ile ilgili anıları paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.

Kocaeli Aydınlar Ocağı'nca Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Bir gönül ve dava adamı Nihat Gürer' adlı anma programına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileri, il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı. Salonda 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları atıldı. Salonda Nihat Gürer'in kardeşi olarak bulunduğunu söyleyen ve ağabeyi ile ilgili anıları paylaşan Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı. Ağabeyinin hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Akşener, "Şuanda bu salonda sadece Nihat Gürer'in kardeşi olarak bulunuyorum. Ev sahibi olarak ve ağabeyimin kız kardeşi olarak karşınıza çıktım. Kalbimin bütün gücüyle hoş geldiniz Allah sizden razı olsun. Bu salonu şereflendirdiniz ve bizi yalnız bırakmadınız. Esas ne biliyor musunuz? Ağabeyim sizleri bize sevdirdi. Hepinizin ismini önce ondan duydum, o sizi anlattı sonra ben sizlerle tanıştım. Benden büyüklerim hatırlayacaklardır, farkında olmadan hepinizin karşısında hazır ola geçtim. Nihat Gürer emeklerinizi öyle anlatmıştı ki yaşıtım da olanlar dahil o emeğe saygı duymayı öğrendik. Benim için çok büyük boşluk. Ağabeyim hayatımda çok özel bir yere sahipti" dedi.

AĞABEYİNİ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ağabeyi ile ilgili anıları paylaşan Akşener, "Eşimle yeni nişanlıydık. Ağabeyimin salı vardı. Beni eşimi ve yengemi sandalla gezmeye götürdü. Bir dalga geldi 'ölür müyüz?' dedik. Ben orada 'Ağabeyimin olmadığı dünyayı yakarım' demişim. Kocam hala söyler. Allah mekanını cennet etsin. Siz onu hiç yalnız bırakmadınız. Çok kabadayı politika yaptım, çok güvenli politika yaptım. 'Bunun arkasında ne var?' diye sorduklarında ağabeyimin arkadaşları vardı. Her birinizi ağabey, kardeş, büyüğüm olarak gördüm. Ben de oğlumu, onun oğlunu ömrüm yettiğince ağabeyimin benim üzerime koyduğu güzellikleri onlara vereceğim. Cenazeler önemlidir, ben cenazelere gitmeye özen gösteririm. Ağabeyim de kalabalık cenazeleri severdi. Sizler de ağabeyimin cenazesinde bulundunuz. Yalnız olmadığımızı hissettim. Herkes adına teşekkür ediyorum. Allah bütün ölmüşlerin mekanını cennet etsin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Meral Akşener salona gelişi

-Partililerle fotoğraf çektirmesi

-Konuşması

-Duygulanıp gözyaşlarını tutamaması

HABER:ERGÜN AYAZ-DİNÇER AKBİR-KAMERA:UGUR AYDIN-İZMİT-

====================================================