DHA YURT BÜLTENİ-2

1 - Evden cep telefonu çalan hırsız: Asker arkadaşımı arıyordum

ADANA'da, girdiği evden cep telefonu çalan Kemal Kekik (23), "Asker arkadaşımı arıyordum, hırsızlık yapmadım" dedi.

Olay,Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan İrfan Y., cep telefonunun şarja takıp evden ayrıldı. Bir süre sonra eve gelen İrfan Y., cep telefonunun çalındığını fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerinden eşkalini belirledikleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

'KAVGA ETTİĞİM ADAMLA, ASKER ARKADIŞIMI ARIYORUM'

Polis ayrıca, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir evden 800 lira değerindeki cep telefonunu çalıp kaçan kişinin verilen eşkalle aynı olduğunu saptadı. Soygunların gerçekleştiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelinin Kemal Keklik olduğunu belirledi. Hırsızılık suçundan çok sayıda sabıkası olan zanlı kısa sürede yakalandı.

Emniyete götürülen Keklik sorgusunda, "Güvenlik kamerasındaki kişi benim. Apartamana asker arkadışımı aramak için girdim. Vatandaşlar beni merdivende görmüş olabilir, fakat ben telefon çalmadım" dedi. Polisin diğer olayı hatırlatması üzerine de Keklik, "Diğer eve de kavga ettiğim adamı bulmak için için girmiştim" dedi.

İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Zanlının eve girişi ve çıkışı

- Zanlının başka bir evin önünde görüntüsü

- Eve girmesi ve çıkışından görüntü

- Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Emniyet Müdürlüğü tabelası

SÜRE: 02' 07" BOYUT: 130 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=========

2 - ADANA'DA FETÖ OPERASYONU

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Sağlık kontrolüne getirilen şüpheliler

Süre:01'19" Boyut: 70,6 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=====================

3 - 'ULUSLARARASI PAZARLAMA' MEZUNU, ALTIN VURUŞ YAPTI

ADANA'da, cami tuvaletinde yüksek dozda eroin aldığı iddia edilen 'Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama' mezunu Ceyhun Karataş (27), hayatını kaybetti.

Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir caminin tuvaletinde görevli, öğle saatlerinde içeriden kilitli olan tuvaletten uzun süre kimsenin çıkmadığını fark edip, kapıya vurdu. Tuvaletten ses gelmeyince görevli, şüphelenip, kontrol etmek amacıyla kapının üzerine tırmandı. İçeride yerde yatan kişiyi gören görevli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Ceyhun Karataş olduğu belirlenen gencin, yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama mezunu olan Karataş'ın vücuduna fazla dozda eroin enjekte ettiği saptandı.

Karataş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Olay yerindeki kalabalıktan görüntü

- Ambulansın görüntüsu

- Polislerin içeri girmesi

- Polisin cesedi incelemesi

- Cami görevlisiyle röportaj

- Olay yerindeki cesetten görüntüler

- Camiden detay görüntüler

- Cesedin tabuta konup cenaze arabasına yerleştirilmesi

- Cenaze aracının gidişi

SÜRE: 01'55" BOYUT: 117 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: ADANA,()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=============================================================

4 - ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 1'i Alman, 3'ü Suriyeli 6 kişi yaralandı.

Manavgat'taki ilk kaza dün saat 15.00 sıralarında Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Perşembe Pazarı'nda gezdikten sonra oteline dönmek için Antalya Caddesi'nde yürüyen Alman kadın turiste, yaya geçidinde Hüseyin Yeniçer'in kullandığı 06 GU 424 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeiyle havaya savrulan Alman turist, yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından yol kenarına alınan turist için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi öğrenilemeyen kadın ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Alman turistin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinde minibüsün durarak yol vermesinin ardından caddeye çıkan turiste, diğer şeritten gelen otomobilin çarptığı, birkaç metre sonra otomobilin durduğu, aracından inen sürücü ve çevredekilerin kadına yardım ettikleri görülüyor.

İKİNCİ KAZADA 5 YARALI

Manavgat'taki diğer kaza ise saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Serik ilçesi yönüne seyreden Suriyeli Basel Resul'un kullandığı 07 MA 1304 plakalı otomobil, Çakalderesi Kavşağı'nda Hasan D. yönetimindeki 42 ZD 949 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Hasan D. ile yanındaki Hatice D, diğer aracın sürücüsü Resul ve aynı araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 Suriyeli yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

Turiste çarpma anı (Güvenlik kamerası görüntüleri)

Yaralı turistin sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmesi (Vatandaş kamerası)

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(ANTALYA), ()

400 MB

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

===================

5 - KİRA ÖDEYEMEYEN YAŞLI ÇİFTE BELEDİYEDEN EV

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, ev kirasını ödeyemeyen Abdurrahman (90) ile Ayşe Dede (82) çiftine, belediye tarafından restore edilen tek katlı tarihi ev tahsis edildi.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde oturan Abdurrahman ile Ayşe Dede çifti kirasını ödeyemeyince, bir süre mahallede hayırseverlerin yanında barındı. Yaşlı çift, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz’a ulaşarak yardım istedi. Çiftin durumunu inceleten Başkan Yılmaz, ev tahsis edilmesi talimatı verdi. Belediyeye ait tarihi tek katlı avlulu bir evi restore edilerek, yaşlı çifte tahsis edildi. Evde yapılan restorasyon ve onarım çalışmaların ardından anahtarı alan Abdurrahman ve Ayşe Dede çifti, mutluluklarını gizleyemedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, "Sosyal belediyeciliğin gereği olarak evsiz vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz, içinde bulunduğumuz tarihi evi aslına uygun restore ederek yaşlı çiftimize tahsis ettik. Belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda evi tarihi yapısına uygun restore ederek kiralarını ödeyemeyen yaşlı çiftçimize verdik. Ömürlerinin geri kalanını huzur içinde yaşasınlar istedik" dedi.

Evi gezen Dede çiftçi ise Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Yaşlı çift

- Tahsis edilen ev

- Evi gezen yaşlı çiftçin mutluluğu

- Başkan yardımcısı Hacı Ahmet Öncül’ün konuşması

- Yaşlı çiftçin konuşmaları

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

189 MB



