DHA YURT BÜLTENİ-2

1)LEYLA İÇİN YUMUŞAK ZEMİN ARAMASINA DEVAM EDİLİYOR

AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 14'üncü günde de sürdürülüyor. Jandarma, köyde ve çevresinde yumuşak zemin arama çalışması yapıyor. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bezirhane köyüne gelerek, Leyla'nın ailesiyle görüşüp, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için arama çalışmalarına bugün sabahta devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve korucular katıldı. JAK timleri, köyde ve çevresinde, metruk binaların zemininde bugün de kazı çalışması yapacak. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi'yi de kullanıyor.

AK PARTİLİ ÇELEBİ'DEN AYDEMİR AİLESİNE ZİYARET

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bezirhane köyüne gelerek, Leyla Aydemir'in ailesini ziyaret etti. Baba Nihat Aydemir ile bir süre görüşen Çelebi, Leyla'nın bulunması için başlatılan arama çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Çelebi, "Leyla kızımızın üzüntüsünü tüm herkes gibi bizler de yaşadık. Kolluk kuvvetlerinden ve AFAD yetkililerinden günlük ve anlık olarak kızımızın arama faaliyetleri ile ilgili bilgileri Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm ilgili kurumlardan aldık. Ümitliyim, inşallah kızımız sağ salim bizlere kavuşacak. Bu konuda şahsımın yapabileceği ne varsa her zaman yanınızdayım. Devletimizin her kurumu küçük kızımız için seferber olmuş durumda. Ben bugün üzüntünüzü paylaşmak için buraya geldim. İnşallah kızımızı sağ salim bulduğumuz zamanda sevincinizi paylaşmak için geleceğim" diye konuştu.

AK Partili Çelebi, arama çalışmalarını sürdüren Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Komutanlığı ile Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden bilgi aldı.

2)ÜNİVERSİTELİ GENÇTEN KILIÇDAROĞLU'NUN İSTİFASI İÇİN OTURMA EYLEMİ

AFYONKARAHİSAR'da üniversite öğrencisi Yunus Yürekli, CHP il binası önünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için oturma eylemi yaptı.Afyonkarahisar'da oturan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1'inci sınıf öğrencisi Yunus Yürekli, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi iyi yönetemediğini iddia ederek, oturma eylemi yaptı ve istifa çağrısında bulundu. CHP il binası önünde oturma eylemini gerçekleştiren Yürekli, herhangi bir örgüte üyeliğinin olmadığını söyledi. Türkiye genelindeki eylemler bittiğinde kendisinin de oturma eylemini bitireceğini vurgulayan Yürekli, "Bugün oturma eylemine başlamamın nedeni CHP il başkanlığında bir toplantı olması ve buna tepki çekmekti. Herhangi bir örgüte de üye değilim ve tek başımayım. CHP içerisinden yöneticiler gençlik örgütüne üye olup olmadığımı sürekli soruyor. Ama değilim. Bir örgüte üye olsam tek başıma eylem yapmam" dedi.

'KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ YÖNETEMİYOR'

Herkes gibi sıradan bir vatandaş olduğunu kaydeden Yürekli, kitap okumayı ve siyaset yapmayı çok sevdiğini belirtti. Türkiye'de bir şeylerin farkında olan bir vatandaş olduğunu anlatan Yürekli, şöyle konuştu:"Eylem yapma sebebim tamamen CHP'nin yönetilememesidir. Nasıl ki CHP kampanya yaparken Türkiye yönetilememe sorunsalından yola çıkarak hareket etti. Ben de CHP'nin kendi içinde yönetilememe sorunsalı olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başkanlığına layık olduğunu düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu partiye geldiğinde yüzde 24 ile yüzde 25 oranında oy alırken, şu an yüzde 22 oy almasını ve kaybedilen seçimleri kabul etmeyerek itiraz ediyor. Bunun dışında 41 yıldır 30 barajını aşamamış CHP'ye Muharrem İnce'nin tek başına barajı aştırabilmesini olumlu buluyorum. Ortada Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bir başarı varsa, bu başarı kendi başarısı değil. Muharrem İnce'nin bizzat kendisinin başarısıdır. Muharrem İnce'nin bence başkanlığa daha çok yakışacağını düşünüyorum. O olmasa bile yine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini bekliyorum. Nasıl ki Fenerbahçe'de oldu ve Aziz Yıldırım o koltuğu bıraktı. Umuyorum ki Türkiye'de Cumhurbaşkanlığında olacağı gibi gelecekte Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istediğim kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun da onunla birlikte gitmesini istiyorum."

Yürekli konuşmasının ardından eylemine devam etti.

'SEÇİMİN KAYBEDENİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'

Yunus Yürekli'nin eylemi sırasında CHP İl Başkanı Savaş Erdoğan ise ilçe başkanlarıyla birlikte yaptığı toplantının ardından basın açıklaması yaptı. 24 Haziran'da yapılan seçimlerin eşit koşullarda ve demokratik bir ortamda yapılmadığını iddia eden İl Başkanı Erdoğan, "Sonuç olarak seçimin kaybedeni Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, bu ülkenin tüm Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi ve devrimci kadroları olduğunu düşünüyoruz. Sorumlu siyaset anlayışı gereği kaybedenlerin, bizler de dahil olmak üzere koltuklarını bırakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda il başkanlarını, ilçe başkanlarını, kurultay delegelerini, kadın ve gençlik kollarını, parti meclisini, MYK'yı ve milletvekillerini göreve davet ediyoruz" dedi.

'HEPİMİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

CHP İl Başkanı Erdoğan, bu açıklamanın bir uyarı olduğunu vurgulayarak, istifalarının ceplerinde olduğunu, uyarılarının genel merkez ve genel başkan tarafından dikkate alınmasını, haftaya tekrar bir toplantı yapacaklarını ve değerlendirme yapacaklarını dile getirdi. CHP'de kaybedenlerin artık bayrağı genç kadrolara teslim etmesinden yana olduklarına işaret eden Erdoğan, "Biz hepimiz büyük bir aileyiz. Genel başkanımızı da seviyoruz, saygı duyuyoruz. Bu açıklamaları yapmak onun kötü bir insan olduğu anlamına gelmiyor. Ama olmuyor. Olmadığı için sadece genel başkan değil, illerde kaybeden tüm örgütlerin, oyları düşen tüm örgütlerin bayrağı yeni, genç, bu işi başarabilecek arkadaşlara teslim edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

3)SAHTE EHLİYET DÜZENLEYEN SURİYELİLERE ŞAFAK BASKINI, 13 GÖZALTI

BURSA'da, düzenledikleri sahte sürücü belgelerini piyasaya süren ve bunları kullanan Surieye uyruklu 13 kişi polis tarafındang özaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada sahte ehliyetler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.Bursa'da, karıştıkları trafik kazalarında ya da rutin kontrol işlemlerinde para cezasına çarptırılmamak için Suriye'ye ait sahte sürücü belgesi düzenleyen ve bunları kullanan kişilerin evlerine sabah saatlerinde baskın yapıldı. Savcılıktan alınan izin sonrası, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliğince, yaklaşık 100 polisin katılımıyla, 34 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda sahte ehliyet ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

4)OTOMOBİLLERİN ZULASINDAN RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI

ADANA'da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobillerden birinin arka koltuğunda, diğerinin de açılır tavan penceresinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi. ?Olay, Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli yunus ekipleri, şüphelendikleri 01 FDH 15 plakalı otomobili durdurdu. Polisler yaptıkları aramada, aracın arka koltuğuna gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve mermi buldu. Otomobil sürücü İbrahim A., gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, yine şüphe üzerine durdurdukları lüks otomobilin açılır tavan penceresinde zulalanmış ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

5)AFYONKARAHİSAR'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyon sonucunda 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da kaçakçılara yönelik operasyonlarını sürdüren İl Emniyet Müdürü ekipleri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. OSB'de bir tesiste atık bitkisel yağları geri dönüşüme sokarak yanıcı özellik kazandırdığı ve kaçak akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü öğrenilen 4 kişi de polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Akaryakıt kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

6)BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI

BURDUR'da tekerine şal dolanan motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Mehmet Kök, eşi Ayşegül Kök ile birlikte dün saat 18.00 sıralarında 15 AU 346 plakalı motosikletle seyir halindeyken, Tabakhaneler Caddesi'ne geldiklerinde Ayşegül Kök'ün elindeki şal motosikletin arka tekerinin tellerine dolandı. Mehmet Kök'ün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrilirken, çift de yere düştü.

Kazada Mehmet Gök yara almazken, Ayşegül Kök hafif yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ayşegül Kök tedaviye alındı.

7)YAYLALARDA ZORLU YAŞAM BAŞLADI

MUŞ merkez Üçevler köyünde besicilik yapanlar, yazın hayvanlarından daha iyi verim alabilmek için 15 kilometre uzaklıktaki deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki Kurtik Dağı çevresindeki yaylalara çıkıyor. Kurulan çadırlarda yaklaşık 5 ay yaşacaklarını söyleyen kadınlardan Gülizar Özkan, iş yükü ağırlığının yine kendilerinde olacağını söyledi.

Yazın gelmesi ile birlikte Muş'un dört bir yanındaki yaylalarda dolmaya başladı. Hayvancılık bölgesi olan Muş ve kırsalında onlarca aile, yaylaya çıkarak zorlu yaşamlarına başladı. Kurtik Dağı'nın 2 bin 350 rakımında kurdukları çadırda yayla hayatına merhaba diyen Üçevler köyünden birçok aile yazı burada geçireceklerini belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yılda yayla yükünü kadınların çekeceğini belirten Gülizar Özkan, sabahın erken saatlerinde uyanan kadınların ilk iş olarak temizlik yapmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Temizliğin ardından kahvaltıyı hazırlıyoruz. Kahvaltıdan sonra öğlen yemeğini hazırlayıp, öğlen vakti yüzlerce koyunu sağıp, sütleri peynir yapıyoruz. Küçük çocuğu olan varsa çocukların bakımı yapıp, akşam yemeğini hazırladıktan sonra karanlık çökmeden yeniden hayvanların sağımını yapıyoruz. Çamaşır, bulaşık derken saat 22.00 gibi uyuyoruz. Yani bir robot gibi yaşıyoruz. Erkeklere gelince bazen sağımda bize yardım ediyorlar onun dışında gün boyu hayvanların yanında geziyor, arada birde hayvanların kırkılmasını yapıyor. Bizim yaptığımız işin yarısını bile yapamazlar. Yaz boyu burada elde ettiğimiz sütü peynir ve yağ yapıyoruz. Büyük bir bölümünü satıp, bir kısmını da kendimize ayırıyoruz. Buradan kazandığımız para ile bir kışı geçiriyoruz."

Geçim kaynaklarının bu olduğu için aileden herkesin bir işin ucundan tuttuğunu söyleyen Üçevler köyünden Hamdullah Yıldırım ise, "Gün boyu yaylada hayvanların bakımını, yemlenmesi, kırkımını ve evlerin onarımını yapıyoruz. Tabi iş yükü kadınların omzunda. Onlar olmasa biz yaylayı çeviremeyiz" diye konuştu

8)ALANYA FESTİVALİ, EBRU GÜNDEŞ'LE SONA ERDİ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18'inci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde Ebru Gündeş sahne aldı. Radyo D, Dream ve Dream Türk'ün medya sponsorluğunu üstlendiği Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin son günü eğlenceleri DJ Haluk Sarıtaş performansıyla başladı. Sunuculuğu Radyo D'nin ünlü programcısı 'Sarı Şeker' lakaplı Sema Eryiğit Emek'in yaptığı ve yaklaşık 15 bin kişinin izlediği konser etkinliğinde 1.5 saat mikser başında kalan Sarıtaş birbirinden hareketli parçalarla Alanyalıları coşturdu.

DJ performansının ardından sahneye Ebru Gündeş çıktı. Siyah taş işlemeli tulum ile sahneye gelen Ebru Gündeş konserine 'Gönlümün efendisi' şarkısıyla başladı. Gündeş şarkılarını birlikte sahneye çıktığı dansçıların şovu eşliğinde seslendirdi. Şarkı arasında sahneye davet edilen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Ebru Gündeş'e üzerinde portresinin işlendiği sukabağı, muz lifinden yapılmış taç ve plaket verdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve sevilen şarkılarını söyleyen Ebru Gündeş, Alanyalı hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı.

9)FUNDA ARAR VE EŞİNE SAHNEDE SÜRPRİZ NİKAH TAZELEME

ANTALYA'nın Finike ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali'nde sahneye çıkan pop müzik sanatçısı Funda Arar ve eşi Febyo Taşel'e sürpriz nikah tazeleme töreni düzenlendi. Pop müzik sanatçısı Funda Arar, Uluslararası Finike Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında dün sahneye çıktı. Ünlü sanatçı, yüzlerce vatandaşın katıldığı programda hayranlarına temposu yüksek unutulmaz bir gece yaşattı. Programın sonuna doğru sahneye çıkan Finike Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu ile eşi Dilek Sarıoğlu, evlilik yıldönümü olan Funda Arar ve eşi Febyo Taşel'e sürpriz nikah tazeleme töreni düzenledi.

Sahne, belediye personelinin hızlı performansıyla nikah töreni için hazırlandı ve ünlü sanatçının eşi sahneye davet edildi. Funda Arar'ın büyük şaşkınlık yaşadığı gecede Başkan Sarıoğlu, çiftin nikâhını tazeledi. Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun da bir şarkıyla eşlik ettiği nikah töreninde çiftler bir kez daha birbirlerine 'Evet' dedi.

Törende Funda Arar'a duvak takıldı. Febyo Taşel eşinin duvağını açmadan önce yüz görümlüğü kolye taktı. Çiftler törenin ardından sahneye gelen pastayı keserek birbirine ikram etti. Funda Arar ve eşi Febyo Taşel, sürpriz dolayısıyla Başkan Sarıoğlu ve eşine teşekkür etti. Tören sırasında havai fişek gösterisinin yanı sıra sahnede konfeti atıldı.

Gerçek nikah törenini aratmayan sürpriz kutlama konsere gelen izleyicilere de keyifli anlar yaşattı. Başkan Sarıoğlu, Funda Arar ve eşinin evlilik yıldönümü olduğunu öğrendiklerini ve sürpriz tören yapmak istediklerini kaydetti. Başkan Sarıoğlu daha sonra sanatçıya gecenin anısına plaket, yöresel ürünler ve çiçek hediye etti.

