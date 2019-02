DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BURSA -ESKİ SEVGİLİSİYLE TARTIŞIP SİNİR KRİZİ GEÇİREN GENÇ KIZ KENDİNİ BIÇAKLADI

BURSA'da eski sevgilisiyle husumetli olduğu öğrenilen Bircan C., aralarındaki problemleri konuşarak çözmek için Timuçin A.?yı ikamet ettiği eve çağırdı. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası sinir krizi geçiren genç kız kendini bıçakladı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Cemre Sokak?ta meydana geldi. Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan Bircan C. (20), eski sevgilisi Timuçin A.?yı (45) evine çağırdı. Aralarında geçen olayları konuşarak halletmeye çalışan ikili arasında tekrar tartışma çıktı. Bircan C.?nin eline bıçak alması üzerine Timuçin A. kendini odaya kilitledi. Timuçin A.?ya ulaşamayan genç kız bir anda sinir krizi geçirerek bıçağı karnına sapladı. Evden gelen sesler üzerine civar sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa süre içerisinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, evin kapısını kırarak içeri girdi. Kanlar içinde yatan Bircan C.?nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sinir krizi geçiren Bircan C., kendisini tedavi eden sağlık ekiplerine de zorluk çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından karnındaki bıçak ile beraber Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi?ne kaldırılan Bircan C.?nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Timuçin A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

2)KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

MANİSA’da bir kahvehanede oturan Tamer Gökmen (26), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökmen yaşamını yitirdi. Olay, Turgutlu ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Hareketi Milliye Sokak üzerinde bulunan bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler pompalı tüfekle ateş açtı. Yapılan saldırıda kahvehanede oturan Tamer Gökmen ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Gökmen, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gökmen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri ekipleri de bölgede incelemelerde bulunurken, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3)PTT ŞUBESİNE GİRİN HIRSIZ, BOZUK PARALARI ÇALDI

ADANA'da PTT şubesine kapısının kilitlerini levye ile kırarak giren hırsız, anahtarı üzerinde bırakılan kasadaki bozuk paraları çaldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. PTT şubesinin alarmının çalması üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kapı kilitlerinin levye yardımıyla kırılıp, içeri girildiği ve kasanın da açıldığını tespit etti. Şube yetkililerinin polise verdiği bilgide, kasada küçük miktarda bozuk paranın bırakıldığı ve hırsızın da o parayı çaldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ile polis merkezi ekiplerinin yaptığı incelemede kapıyı gören güvenlik kamerasının açısının değiştirildiği saptandı. Hırsızın, kapının kilidini kırdıktan sonra anahtarı üzerinde bırakılan kasayı açıp, bozuk paraları aldığı belirlendi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

