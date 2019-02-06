DHA YURT BÜLTENİ-2

1)PENCEREDEN DÜŞEN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

SAMSUN'da 8. kattan düşen Irak uyruklu İbrahim Ahmed Marhoon (6) hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binanın en üst katında yaşayan Irak uyruklu ailenin en küçük çocuğu İbrahim Ahmed Marhoon, 26 metre yükseklikteki dairenin penceresinden yere düştü. Olayı fark edene babası, yalın ayak aşağı inerek kanlar içinde ki oğlunu görüp 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen 00.00 sıralarında hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi hastanede sinir krizi geçirdi. Gazi Polis Merkezi ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Hastaneden detaylar

- Olay yerinden detaylar

(SURE: 00.44 DK) (BOYUT: 83 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,()

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2)MİLLİ SPORCU YASEMİN, MUHTAR ADAYI OLDU

Bursa’da lise yıllarından itibaren başladığı spor hayatında milli takıma kadar yükselen, bu süreçte sayısız madalyalar kazanan Yasemin Vatansever(31), ikamet ettiği Santral Garaj Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Sporcu ve kadın kimliğiyle dikkat çeken Vatansever'in adaylığı, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Lise okuduğu yıllarda dövüş sanatlarına merak salan Yasemin Vatansever, kick-boks eğitimi alarak spor hayatına başladı. Spor hayatında başarı basamaklarını hızla tırmanan Vatansever, kick-boks sporunun yanına tekvando, wushu ve bocce gibi dövüş sporlarını da ekledi. Vatansever’in kick-boks’taki başarısı milli takıma kadar yükselmesini sağladı. Milli takımla birlikte sayısız yurt içi ve yurt dışı başarıya imza atan Vatansever, sayısız madalyalar kazandı. Milli takımda ülkesine hizmet eden Vatansever, ikamet ettiği Santral Garaj mahallesindeki sorunlara karşı kayıtsız kalamayarak muhtar adayı oldu. Sporcu ve kadın kimliğiyle mahalledeki gençlere ve kadınlara öncelikli olarak sosyal aktivite alanları yaratmayı hedefleyen Vatansever’in adaylığı, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Yıllarca milli takımda Türkiye için gecesi gündüzü olmadan çalıştığını belirten Vatansever, “Kick-boks, Tekvando, wushu ve bocce branşlarıyla ilgilendim ve milli takıma kadar yükseldim. Birçok sporcu yetiştirdim. Sporda yöneticilik yaptım. 2012 yılında Romanya'da Kick-boks Avrupa Şampiyonası yapıldı. O şampiyonada da ülkemizi en iyi şekilde temsil ettikö dedi.

‘ÇOCUKLAR VE KADINLAR İÇİN MUHTARLIĞA ADAYIM’

Mahallesinde muhtarlık hizmet binasının dahi olmadığını belirten Vatansever, “Çocuklarımız ve kadınlarımız için hiçbir sosyal faaliyet alanı bulunmamaktaydı. Çocuk parklarının kaçak olduğunu öğrendik. Bakım ve onarımlarını istediğimizde olumlu dönüşler alamadık. Çocuklar ve kadınlar için muhtar adaylığımı koydum. Olumlu tepkiler alıyorum. Beni desteklediklerini dile getirenler var. Birlik ve beraberliği mahallemde sağlayacağıma inanıyorum. Çocuklar ve kadınlar için ekstradan spor faaliyetlerini çalışmalarıma ekleyeceğimö dedi.

MİLLİ TAKIMDAN MUHTAR ADAYLIĞINA

Sporcuların azimli, hırslı, tuttuğunu koparan insanlar olduğunu söyleyen Vatansever, “Kolay kolay pes etmeyiz. Spor hayatım boyunca izin yapmadan haftanın 7 günü antrenman yaptığım oldu. Bundan yola çıkarak mahallemi muhtar olarak en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Aynı şeyleri mahallemde de yapacağım çünkü milli takımdayken bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için orada bulundum. Şimdi muhtarlık vazifesinde de yine milletime ve mahalle sakinlerime yararlı olacağıma inanıyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Muhtar adayı Yasemin Vatansever’in kıraathanede ve sokakta propaganda çalışmasından görüntüler

-Vatansever’in spor antremanından ve antrenman maçından görüntüler

-Vatansever ile röportaj

Süre: 5.14 Boyut: 586 MB

Haber:Muammer İRTEM-Kamera:Enver Fatih TIKIR/BURSA,()

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3)TARİHİ ESER AVCILARI 2500 YILLIK DİKİLİTAŞ'IN DİBİNİ KAZDI

BURSA’nın İznik ilçesinde birçok tarlada izinsiz kazı yapan defineciler, vatandaşın bahçelerini de talan ediyor. İznik'e bağlı Boyalıca, Dereköy ve Elbeyli mahallelerinde son 1 ay içerisinde bahçelerinde yapılmış kaçak kazılara vatandaş tepki gösterdi. Bunlardan en önemlisi ise zeytin bahçesinin içinde bulunan 2500 yıllık Dikilitaş'ın dibinde yaşandı. Roma dönemine ait tarihi eserin dibi defineciler tarafından kazıldı ve iş makinesi ile dev çukurlar açıldı

İznik'e bağlı Boyalıca, Dereköy ve Elbeyli Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar, bahçelerinde yapılan kaçak kazıları jandarma ekiplerine bildirdi. Kritik önem taşıyan kaçak kazı ise zeytin bahçesinin içinde bulunan 2500 yıllık tarihe sahip Dikilitaş'ın çevresinde yapıldı. Roma dönemine ait tarihi eserin çevresindeki alanlar defineciler tarafından kazıldı ve iş makinesiyle dev çukurlar açıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

"TARLA SAHİPLERİNE İŞ KALMIYOR"

Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, kazıların yapıldığı alanları inceledi. Öztürk yaptığı açıklamada, “İznik’ten gelen tarihi Lefke yolu üzerindeki mezarların son halini görüyoruz. Bu talan ne zaman bitecek. Tarih talancıları o kadar güzel çalışıyor ki tarla sahiplerine pek iş kalmıyor. Bazı bölgelerde bütün tarlayı sürmüşler. Bunlar ne zaman, hangi vakitlerde gelip bu işleri beceriyorlar, anlamak zor. Kimseden de korkmuyorlar demek kiö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazı yapılan bahçelerden görüntüler

-Yalçın Öztürk ile röportaj

Süre: 2.30 Boyut: 280 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), ()

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4)MOTOSİKLET SEPETİNDE BEBEK ARABASIYLA TEHLİKELİ YOLCULUK



ADANA'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi.Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde seyir halinde olan 01 MF 097 plakalı sepetli motosikletle yolculuk eden 8 kişilik aile, akan trafikte şaşkın bakışlara aldırmadan yollarına devam etti. Motosikletin sepet kısmına bebek arabasındaki çocuklarını da koyan ailenin o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

FOTOĞRAFLAR

Can ÇELİK/ADANA, () -



