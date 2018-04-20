DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DOĞUBAYAZIT'TA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ, 3 YARALI

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında, 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Doğubayazıt-Iğdır karayolunun 8'nci kilometresinde Gültepe köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır'dan Doğubayazıt ilçesine gitmekte olan Turgay Turan yönetimindeki 34 VP 5908 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FR 2658 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından Yavuz Turan ön koltukta sıkışarak, 6 yaşındaki Baran Esen, Şefika Turan, Fatma Turan hayatını kaybetti. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Turgay Turan ve araçta bulunan İsmet Turan, Gülşen Esen ve kamyonetin sürücüsüde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine sevk edilirken, araçta sıkışan Yavuz Turan'nın cesedi Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ve itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından olay yerindeki cesetler, ambulanslarla Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görünüt Dökümü

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-Olay yeri genel

-Olay yeri detay

-Kaza yapan araçlar

-Kurtarma çalışması

(Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), )

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2)ADANA'DA SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON: 14 GÖZALTI

ADANA'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Özel Harekat ve Asayiş şubelerinden de polislerin katıldığı baskında 22 eve eş zamanlı girildi. Ekiplerin, şüphelilerin evleri ve araçlarında yaptığı aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Evlerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi

- Baskın yapılan evin avlusundaki özel harekat polisleri

- Evin damında arama yapan özel harekat polisleri

- Evden çıkan özel harekat polisleri

- Şüphelinin otomobilinde arama yapan polisler

- Şüphelinin evinin dış duvarındaki güvenlik kameraları

- Baskın yapılan evin sokağındaki polisler ve polis araçları

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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3)HURDA MALZEMEYLE TORNA MAKİNASI İCAT ETTİ, ATÖLYE KURDU

ARDAHAN’ın Göle ilçesine bağlı Yanatlı köyünde yaşayan Yusuf Karatay (68), 30 yıl önce merak sardığı demircilik mesleğini, hurda malzemelerle ürettiği makinalarıyla sürdürüyor. Büyük zorluklarla ürettiği makinaların 30 yıldır saat gibi çalıştığını söyleyen Karatay, “Tek mutluluğum yeni icatlar yaparak insanlara hizmet etmek" dedi. Arıcılık yaptığı sırada arılarının telef olması sonucu işsiz kalan 3 çocuk babası Karatay, demir ustalığına merak sardı. Elinde imkan ve makine olmaması sebebiyle ilk zamanlar zorluk çeken Karatay, daha sonra mucitliğe soyunarak kendi makinalarını üretmeye başladı. Karatay, bölgede atıl halde bulunan tren rayları, öküz arabası parçaları, tabak, çanak gibi hurda malzemeleri ile kendisine torna makinası yaptı. Tamamen kendi üretimi olan torna makinasını 30 yıldır sorunsuz bir şekilde çalıştıran Karatay, torna makinasıyla başka makinalarda üretti. Demir işçiliği ve torna ustalığıyla bölgede adından söz ettirmeyi başaran Karatay, köyünde açtığı atölyede oğluyla beraber mesleğini devam ettiriyor.

Demir ustalığına merak sararak bu işe başladığını ve hurda malzemelerle üretime başladığını söyleyen Karatay, “Bu işi yapabilirimiyim diye merak ettim ve mesleğe başladım. Başarılı da oldum. Çünkü 30 yıldır bu işi yapıyorum. Makinaları hep bu bölgenin hurdalarla yaptım. Tren rayları, öküz arabası parçaları ve ne bulduysam hurda olarak getirip kullandım. İlk makinamı yapmak için demire ihtiyacım oldu. Bir yerden eski tren rayı buldum. Getirdim paslarını temizledim ve torna ilk torna makinamı yaptım. Makinalarım 30 yıldır sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Benim bu makinalarla oğlumdan sonra torunlarımda devam etsin, mesleğim kuşaktan kuşağa gitsin istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yusuf Karatay’ın atölye önünde görüntüsü

-Atölyedeki makinalardan genel detay

-Karatay’ın atölyede çalışması

-Karatay’ın makinaları tarif etmesi

-Karatay’ın konuşması

-Genel, detay, özel görüntüler

(Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, ()

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4)BURDUR'DA EV VE SAMANLIK YANDI

BURDUR merkez Çatağıl Köyü'nde çıkan yangında Hüseyin Sağlık'a ait ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çatağıl Köyü Uluharman mevkiinde oturan Hüseyin Sağlık'a ait evde kimsenin bulunmadığı sırada saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki ahır ve samanlığıa da sıçradı. Yangını görenler, ahırdaki 9 büyükbaş hayvanı dışarı çıkarıp itfaiyeye haber verdi.

Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, samanlıkta bulunan 600 balya saman yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangını haber alarak gelen ev sahibi Hüseyin Sağlık, "Komşuya misafirliğe gitmiştik. Kardeşim aradı 'evin yanıyor' diye. Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

-Hüseyin Sağlık'la röportaj

-Saman balyalarının iş makinaları ile aktarılması

-Yanmaktan kurtarılan büyükbaş havanlar

-Detay

67,5 mb-4,00"

Haber- Kamera Mesut MADAN/BURDUR, ()