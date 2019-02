DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ADANA'DA YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

İSTANBUL merkezli yasadışı bahis operasyonunda Adana'da 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında 394 kişi hakkında gözaltına alınmasının ardından 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana'da çok sayıda adrese baskın yapan ekipler, biri kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Şüphelilerin adli tıp birimine getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkan şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

Süre: 01'17" Boyut: 144 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

=================================================

2)BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN, İŞYERİNİ BENZİN DÖKÜP YAKTI

ADANA'da Nurşen B.(28) adlı kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin işyerini, benzin dökerek yaktı.

İddiaya göre, Nurşen S. boşanma aşamasında olduğu eşi Sefa B.'nin(56) Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde bulunan bir demir profil üretimi yapan bir işyerinde meydana

işyerine öğle sabah saatlerinde geldi. Nurşen B. bidon içerisinde getirdiği benzini yere dökerek işyerini ateşe verip kaçtı. Alevleri gören işçiler ise yangın tüpleriyle yangını kısa sürede söndürdü. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kısa sürede yakalanan kadın ise gözaltına alındı. Eşiyle 9 yıl önce evlenen ve bu beraberlikten 3 çocukları olduğunu belirten Nurşen S. ise, polis merkezindeki ifadesinde, Eşinden boşanmak istediğini, ancak Sefa B.'nin kendisine mal varlığından pay vermemek için, ayrılmayı kabul etmediğini aralarında bu yüzden sıkıntı olduğunu ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini söyledi.

Sefa B.'nin şikayetçi olmaması üzerine Nurşen B. serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

*Güvenlik Kamerası*

- İş yerinin görüntüsü

- Kadının elinde benzin şişesi ile gelişi

- İş yerinde benzin döküp yakması

- Kadının çıkması

- Yükselen alev ve duman

- Bir şahsın yangın söndürme tüpü ile müdahalesi

- Kadının araçla giriş çıkışı

***

- İş yerinin dış görüntüsü

- İş yerindeki zarar görmüş makinalardan görüntü

SÜRE:04'18" BOYUT:476 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

=================================================

3)92 YAŞINDAKİ EŞREF KOLÇAK: BEN, ÇALIŞARAK ÖLMEK İSTİYORUM

YEŞİLÇAM'a Gönül Verenler Derneği’nin 25 üyesi, usta oyuncu Eşref Kolçak’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette konuşan 92 yaşındaki Eşref Kolçak, "Ben, çalışarak ölmek istiyorum" dedi. Usta oyuncu, ziyareti düzenleyen dernek başkanı Muharrem Erdemir’in hastaneye gelmesine ise sinirlendi ve “Senin burada olman beni rahatsız etti" diye tepki gösterdi.

Yeşilçam’a Gönül Verenler Derneği’nin başta Gani Rüzgar, Muharrem Erdemir, Hasan Yıldız, Engin Aksu, Necdet Kökeş olmak üzere 25 üyesi, bir süredir Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavi gören usta oyuncu Eşref Kolçak’ı (92) ziyaret etti. Kolçak’a moral ziyareti için İstanbul’dan gelen Yeşilçam oyuncuları, usta oyuncunun her zaman yanında olduklarını belirtti. Arkadaşlarını görünce duygulanan Kolçak, gelenlere teşekkür etti. Kendisini ziyarete gelen oyuncuların gösterdiği inceliği bir çok sanatçı arkadaşının göstermediğini belirten Kolçak, “Gerçi gösterseler ne olur? Ben bundan bir şey kazanmam ya da kaybetmem" dedi.

Çalışarak ölmek istediğini vurgulayan Kolçak, "Allah gani gani rahmet eylesin Fikret Hakan bir röportajında ‘bizi çalıştırmamakla öldürüyorsunuz’ dedi. Bunu dedikten 15 gün sonra öldü. Ben yine söylüyorum. Ben çalışarak ölmek istiyorum. Ben dünyanın her yerinde tanınan bir insanım. Avustralya’dan Kanada’ya kadar dünyanın her yerinde benim imzalı resmim varö dedi.

DERNEK BAŞKANINA SİNİRLENDİ

Kolçak, geçmişte düzenlemiş olduğu bir organizasyon sebebiyle sinirli olduğu Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği Başkanı Muharrem Erdemir’in ziyarete gelmesine ise sinirlendi. Ziyaret programını da düzenleyen Erdemir’in söze girmesi üzerine Kolçak, “Senin burada olman bile beni rahatsız etti. Nerede olursam olayım, bir daha benim yanıma gelme. Beni rahatsız ediyorsun. Seni istemiyorumö dedi. Erdemir ise yaptığı açıklamada, Kolçak'a saygı duyduğunu, ziyaret için hazırlık ve organizasyonu bizzat yaptığını belirterek, "Geçmişte organize ettiğim bir programda Eşref Kolçak ile bir başka sanatçı kavga etmişlerdi. Kavgaya benim sebep olduğumu düşündüğü için bana böyle davrandı. Eşref Kolçak babam yaşında, dedem yaşında, ona saygı duyuyorumö dedi.

‘KOLÇAK YEŞİLÇAM’IN DUAYENİ’

Eşref Kolçak’ı ziyaret için 25 kişilik grup halinde hastaneye geldiklerini belirten ziyaret hakkında da bilgiler veren Erdemir, “İstanbul Yakacık’taki huzurevinde kalan bazı arkadaşlarımızı da alarak ziyarete geldik. Kolçak Yeşilçam’ın ustası, duayeni. Bu yüzden gelip bir ziyaret edelim dedik. Çok da güzel oldu. 25 kişiyi burada görünce kendisi de çok mutlu olduö dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Eşref Koçak’ın ziyaret odasından görüntüler

-Dernek üyelerinden görüntüler

-Eşref Kolçak’ın konuşması

-Kolçak’ın Muharrem Erdemir ile tartışmasından görüntü

-Dernek başkanı Erdemir ile röportaj



Süre: Boyut:

Haber: Muammer İRTEM / Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

===================================================

4)PROF. MISTIK: GRİP HENÜZ SALGIN HALDE DEĞİL

MEDICANA Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, grip hastalığının henüz salgın halde olmadığını belirterek,"Özellikle gebeler, 65 yaş üzerinde olanlar, kronik akciğer, kalp rahatsızlığı veya diyabeti olanlarda bu hastalığın seyri çok ciddi olabilir. Kronik astım olan bir hasta grip olduğu zaman bu hastada zatürre olma ve ciddi hastalıklara yakalanma riski biraz daha fazladır" dedi. Prof. Dr. Reşit Mıstık, vatandaşların grip ve soğuk algınlığı hastalıklarını karıştırdığını belirterek, "Gribin en önemli özelliği aniden başlaması, üşüme, titreme, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, eklem ve kas ağrılarıdır. Grip hastalığı aniden bastırır ancak soğuk algınlığının belirtileri daha hafif, burun tıkanıklığı, hafif kırgınlıktır. Soğuk algınlığında çok ateş olmaz, burun akıntısı ve nadir olarak da hafifi öksürük görülür" açıklamasında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın henüz salgın olduğuna dair bir açıklama yapmadığının altını çizen Mıstık, "Dünya Sağlık Örgütü, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye ve İsrail'de grip aktivitesinin olduğunu açıklandı. Salgın olabilmesi için her yıl görünen orandan daha fazla görülmüş olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gribin özellikle kronik hastalar için önemsenmesi gereken bir hastalık olduğuna dikkat çeken Mıstık, grip hastalığında ilk 48 saatin önemine vurgu yaparak, "Gribin şu an dünyada 2 ilacı var ve bunlardan biri Türkiye'de mevcut. Grip tanısı koyduğumuz hastalara ve yakınlarına bu ilaçtan veriyoruz. Grip başlar başlamaz ilk 48 saat içinde müdahale ettiğimizde daha kısa sürede gerileyebilir. Özellikle gebeler, 65 yaş üzerinde olanlar, kronik akciğer,kalp rahatsızlığı veya diyabeti olan hastalarda bu hastalığın seyri çok ciddi olabilir. Kronik astım olan bir hasta grip olduğu zaman bu hastada zatürre olma ve ciddi hastalıklara yakalanma riski biraz daha fazladır" dedi. Prof. Dr.Mıstık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Grip aşısı olarak, gribe karşı önlem alınabilir. Önceki sene gelişen virüsün tipine göre aşı yapılır. Aşının içinde A, B ve domuz gribine karşı en az 4 tip virüs var. Bu sayede önceki sene dolaşan virüse karşı kişiyi koruyabiliyor. Çevremizde grip olan bir kişi varsa doktor kontrolünde ilaçla koruma alabiliriz. Mevsimine göre giyinmek, düzenli beslenmek, kronik hastalığı olanların grip mevsiminde açık alanda maske takarak dolaşması ve kalabalık yerlerden uzak durması gribe karşı alınabilecek temel önlemlerdendir. Bu sene, Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından 2009'daki domuz gribi gibi isimlendirilmiş bir grip türü yok. Ancak halk arasında gribin etkilerine bağlı olarak, üzerinden gergedan geçmiş gibi hisseden vatandaşlar güzel bir benzetme yapmış olabilir. Gribin halk arasındaki diğer bir adı da paçavra hastalığıdır, çünkü insanı paçavra gibi yapar."

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Prof. Dr. Reşit Mıstık'ın açıklaması

-Prof. Dr. Reşit Mıstık masada çalışırken detay

-Detay

Süre: 05:23 Boyut: 603 MB

Haber - Kamera : Serkan AKKUŞ/BURSA,()

==========================================================

5)TESTERE İLE MÜZİK YAPIYOR

İZMİR'de yaşayan Yeliz Bulgurcu (37), görenleri şaşkına çeviren bir enstrümanla müzik yapıyor. Bir yıldır testere ile türkülere can veren Yeliz Bulgurcu, bu yöntem ile müzik yapmanın kendisine farklı dünyalara götürdüğünü söylüyor. Müzikal testereyi İngiltere'den aldığını ve bunu da çello yayı ile çaldığını belirten Bulgurcu, "Perdesiz bir enstrüman, notaların yerlerini deneme yanılma yöntemi ile buluyorum. Çaldıkça notaların yeri hafızaya işliyor. Bol bol çalmak ve pratik yapmak gerekiyor. Çok özgün bir sesi var" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde oturan ve yüksek öğrenimini siyaset bilimi üzerine yapan Yeliz Bulgurcu, üniversite yıllarında, müziğe ilgi duydu. Basgitar ve bateri çalan Bulgurcu aynı zamanda ahşap işçiliğine de merak sardı. Ahşapla işçiliği sırasında, makineye kaptırdığı sol elinin yüzük parmağı ucundan koptu. Bu nedenle basgitar ve bateri gibi enstrümanları çalmayı bırakan Bulgurcu, alternatif bir müzik arayışına başladı. O sırada izlediği bir yabancı filmde, testere ile müzik yapıldığını gördü. Daha sonra katıldığı bir etkinlikte de enstrümanlara bakarken, Fransız bir konservatuvar hocasının yönlendirmesi ile müzikal testere almaya karar verdi. Türkiye'de bulunmadığı için İngiltere'den aldığını belirttiği testere ile bir yıl önce müzik yapmaya başladı.

Zaman zaman sokak müzisyenleri grubuna katılarak dışarıda da türküleri testere ile çalmaya başlayan Yeliz Bulgurcu, kendisini görenlerin şaşırdığını, özellikle testereye bakmak için yanına gelenlerin olduğunu söyledi. Müziği sevdiğini ve terapi amacıyla müzik yapmayı istediğini söyleyen Bulgurcu, "Her enstrümanın farklı bir frekansı, farklı bir sesi var. Onun da şifalı olduğu farklı alanlar olduğunu düşünüyorum. Testere batıda kullanılıyor, caz grupları çalıyor ama doğu müziğinde testere ile müzik yapılmıyor. Ben makamsal müziği ve halk müziğini ilk kez testere ile çalıyorum. Biraz da daha geleneksel anlayışın dışına çıkarmak, müziğin evrensel boyutunu vurgulamak için farklı bir enstrümanla müzik yapmaya karar verdim" dedi.

TESTEREYİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Testere ile farklı müzikler de yaptığını anlatan Yeliz Bulgurcu, "Müziğin evrensel boyutuna vurgu yapmak istiyorum, çünkü müzik, milliyetçilik ideolojisinin bir aracı olarak da kullanılıyor. Onun dışına çıkarmayı da hedefliyorum. Halk müziğinin de ayrıca belli bir inancı, duyguyu, kültürler arası aktarma aracı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Popüler müziğin bizi kalıp duygu, düşünce ve inançlara hapsettiğini düşünüyorum. Bunun dışına çıkmak için bir vesile olarak görüyorum" diye konuştu. Henüz beste yapmaya cesaretinin olmadığını da söyleyen Bulgurcu, kendisini testere ile görenlerin şaşırdığını, sesini duyanların bundan etkilendiğini söyledi. Bulgurcu, "Dışarıda müzik yaparken, özellikle çocukların testereye ilgi gösterdiğine tanık oldum. Çünkü Türkiye'de bilinen bir enstrüman değil" dedi.

'MÜZİK TERAPİSTİ OLACAĞIM'

Testereyi, müzik terapi kapsamında kullanmak gibi bir niyetinin olduğunu da ifade eden Bulgurcu, şunları söyledi:

"Şu anda mültecilerle ilgili gönüllü çalışmalar yürütüyorum. Savaştan kaçarak buraya gelen, Türkiye'deki ortama uyum sağlamaya çalışan insanlar var. Onun haricinde pek çok şiddet olayına maruz kalan kadın ve kız çocukları, ciddi anlamda travmatize olmuşlar. Bu alanda çalışan gönüllüler de farkında olmadan sekonder tramva yaşıyorlar. Çünkü çok ağır hikayeler dinliyoruz. Çok zor koşulları görüyoruz. Ve farkında olmuyoruz genelde ama iki taraflı bir müzik terapi etkinliği düzenlemeyi planladım. Müzik terapisti olmak için yasal bir düzenleme var. Yasal olarak tüm engelleri aştıktan sonra müzik terapisti olacağım. Bunu başardıktan sonra testere ile müzik terapi yapmayı planlıyorum."

Çello yayı ile çaldığı testerenin sesinin çıkması için, ona 'S' harfi gibi bir açı verdiğini anlatan Yeliz Bulgurcu, "Perdesiz bir enstrüman, notaların yerlerini deneme yanılma yöntemi ile buluyorum. Çaldıkça notaların yeri hafızaya işliyor. Bol bol çalmak ve pratik yapmak gerekiyor. Çok özgün bir sesi var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yeliz Bulgurcu'nun testere ile müzik yapması

-Testerenin nasıl kullanıldığından görüntü

-Yeliz Bulgurcu ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()