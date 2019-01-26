DHA YURT BÜLTENİ - 2

Kumluca'da hortum çıktı, yaralılar var (1)

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle seralarda çalışan bazı işçilerin yaralandığı kaydedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ANTALYA, ()-

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Kayak merkezinde mahsur kalanlar için çalışmalar yeniden başladı

Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde, yoğun kar yağış ve tipi nedeniyle mahsur kalan 200 kişinin kurtarılması için gece yarısı ara verilen kurtarma çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde tekrar başladı. Ekipler, zorlu hava koşullarında yolu ulaşıma açmak ve kayak merkezindeki vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Nikfer Mahallesi'ndeki Denizli Kayak Merkezi'nde dün (cuma) saat 17.00 sıralarında başlayan etkili kar yağışı nedeniyle, kayak merkezine giden yol ulaşıma kapandı. Kayak Merkezi'ne gelen 30'u çocuk yaklaşık 200 kişi, yolun kapanmasıyla birlikte mahsur kaldı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, saat 03.00'e kadar yolun ulaşıma açılması için yoğun çaba harcadı. Ancak şiddetli kar yağışı ve tipi, görüş mesafesinin de sıfıra inmesiyle ekiplere geçit vermedi. Çalışmalara ara veren ekipler, kar kürüme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde tekrar başladı. 4 iş makinesi, 2 kar kürüme kamyonuyla yolu açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yolda kalan araçlar ise ekipler tarafından çekiliyor.

KAYAK MERKEZİNDE SABAHLADILAR

Mahsur kalan vatandaşlar ise, kayak merkezindeki sosyal tesislerde, gıda ve barınma imkanı sağlandı. Geceyi kayak merkezinde geçiren vatandaşlar, dağıtılan battaniyeler ve montlarıyla, masa, sandalye ve yerde uyudu. Çocuklar ise, anne ve babalarının kucaklarında sabahladı. Ekiplerin, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için başlayan hummalı çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İş makinelerinin yolu açmaya çalışması

- Şiddetli kar yağışı ve tipiden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Ahşap evde çıkan yangında yatalak ev sahibi, yaşamını yitirdi

Bursa’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yatalak olan ev sahibi Kazım Kabakçı (70), yanarak can verdi.

İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde Kabakçı ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Zühtü Kabakçı (40) ile eşi Aydanur (35) ve kız kardeşi Elif Kabakçı (16), yanan evin penceresinden atlayarak dışarı çıktı. Ancak Kabakçı kardeşlerin yatalak olan babaları Kazım Kabakçı, evde mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Kazım Kabakçı'nın birinci katta yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Kabakçı'nın cesedi, morga kaldırılırken, evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanarak ölen Kazım Kabakçı'nın dışarı çıkarılmasından görüntü

-Yanan binadan görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

Süre: 4.15 - Boyut: 475 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),()

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İzmir'de alt geçidi su bastı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sağanak yağışın ardından su dolan alt geçidi su bastu, bir araç mahsur kaldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu alt geçit boşaltılarak araç çıkartılırken, araç içinde kimsenin olmadığı belirlendi.

Bugün saat 03.00 sıralarında Pancar Mahallesi'ndeki İZBAN hattında bulunan alt geçitte bir aracın olduğunu fark edenz çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, araçta birinin olma ihtimali üzerine çalışma başlattı. İZSU ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği kurtarma çalışmasında, uzun süren mücadale sonucunda ekipler, su dolu alt 35 JBZ 99 plakalı araca ulaşmayı başardı. Yapılan incelemede, araç içinde kimsenin olmadığı belirlenirken, alt geçide giren sürücünün aracının sular içinde kalmasının ardından arka kapıyı açarak aracı terk ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alt geçitten görüntü

-Araçtan görüntü

-Detaylar

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

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U dönüşü yaparken kaza yaptı: 2 yaralı

Bursa'da U dönüşü yaparken kontrolden çıkan otomobil, arkasından gelen otobüse çarptı. Otomobil sürücüsü Eyüp İ. (38) ve otobüs yolcularından Ebru Ş. (46) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halinde olan Eyüp İ. idaresindeki 16 FT 247 plakalı otomobil, Çekirge istikametine gitmek için 'U' dönüşü yapmak için hareket etti. Sürücü Eyüp İ.'nin kontrolünden çıkan otomobil, arkasından gelen Fuat K. (39) idaresindeki 16 M 00177 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eyüp İ. ve otobüste yolcu olarak bulunan Ebru Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Eyüp İ.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Güvenlik kameralarınada yansıyan kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.20 Boyut: 151 MB

Haber: Mehmet İNAN Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()

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İzmir'de vapur seferleri tekrar başladı

İzmir'de dün akşam iptal edilen vapur seferleri, olumsuz havanın etkisini yitirmesiyle yeniden başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı hizmeti veren kuruluşu İZDENİZ, dün akşam fırtına ve şiddetli yağmurun etkili olduğu kentte, arabalı vapur seferleri de dahil, tüm seferleri durdurdu. Olumsuz havanın etkisini yitirmesiyle birlikte, sabah deniz ulaşıma da normale döndü.

İZDENİZ tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle birlikte geçici süreyle iptal edilen yolcu vapuru ve araba vapuru seferlerimiz saat 06.55 itibariyle tekrar başladı" denildi

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()-