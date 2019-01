DHA YURT BÜLTENİ -2

Cumhurbaşkanı özel korumasının yeğeni olduğunu öne sürüp, polisi tehdit etti

Bursa’da sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobildeki 5 kişi, yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, "Benim amcam cumhurbaşkanının özel koruması. Hepiniz göreceksiniz, savcıya söyleyeceğim, pişman olacaksınızö dedi.

Merkez Yıldırım ilçesinde polis ekipleri, gece saatlerinde şüphe üzerine bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti. Polis ekipleri de aracın peşine düştü. Yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından otomobil, Meydancık Mahallesi Gökdere Kavşağı'nda önü kesilerek durduruldu. Otomobilin sürücüsü S.U.E. ile yanındaki Z.Ö., A.K., E.B. ve E.Y. gözaltına alındı. Polis ekiplerine bir süre direnen şüphelilerden birisi, "Benim amcam cumhurbaşkanının özel koruması. Hepiniz göreceksiniz, savcıya söyleyeceğim, pişman olacaksınızö diye tehdit etti.

Yapılan incelemede sürücü S.U.E.'nin ehliyetinin bulunmadığı, aracın muayenesinin olmadığı tespit edildi. Şüphelilerden E.B.'nin ise çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

1958'de yaşanan büyük çarşı yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da 1958 yılında yaşanan, 3 bin civarında dükkanın yandığı büyük Kapalı Çarşı yangının görüntülerini Bursalı tarih meraklısı gün yüzüne çıkardı. Görüntülerde yaşanan felaketin havadan çekilmiş detayları, söndürme çalışmaları ve insanların mallarını kurtarmaya çalışmaları yer alıyor.

Bursa'da yan sanayi otomobil parçaları üreten bir fabrikada çalışan, tarih meraklısı Özgür Sanal internette yaptığı araştırmalarda tarihi kapalı çarşı yangınının 1958'de çekilmiş görüntülerine ulaştı.Yıllardır araştırmalar yaptığını, bin 500'den fazla görüntüye ulaştığını söyleyen Sanal yaptığı açıklamada bu görüntünün çok değerli olduğunu belirterek, "Bu yangın, 3 binden fazla yanan dükkanla Türkiye'de yaşanan en büyük yangın felaketlerinden biridir. Çok sayıda insanın maddi zarara uğradığı da kayıtlarda geçiyor. Tabi o tarihte hırsızlar ve yağmacılar bu felaketten istifade edip haksız kazanç sağlamışlar. Görüntülerde yangın bölgesi uçak ya da helikopterle havadan görüntüleniyor. Havadan çekilen görüntülerde çarşı ve Ulu cami yer alıyor. Daha sonra çarşının içerisinde itfaiye söndürme ve soğutma çalışmaları yaparken çekimler yapılmış. Görüntülerde esnafın mallarını kurtarmaya çalışması da yer almış. Bunlar çok değerli görüntüler. Yıllardır bu alanda araştırma yapmama rağmen ilk defa böyle bir görüntü görüyorum. Bu Bursa tarihi açısında çok önemli bir belgedir" şeklinde konuştu.

KAPALI ÇARŞI YANGINI NASIL YAŞANDI

Bursa Kapalı Çarşı'da 24 Ağustos 1958 tarihinde, saat 14.45’te, Sahaflar Çarşısı esnafından Ciltçi Cavit Çemrek’in mücellithanesinde bulunan gazocağının devrilmesi sonucu çıkan yangın, bir anda etrafı sarmış, yangın bir anda büyümüştür. Çarşı başında bulunan Aktar Kemal’in deposundaki yağlıboya kutuları, ısının etkisiyle patlayarak alev şarapnelleri halinde uzak mesafelere dağılıp yangını çeşitli odaklara yaymıştır. Alevler iki kilometrelik alan üzerine yayılarak kumaş mağazaları ve pamuk depoları tarafından körüklenip önüne geçilmez bir hal alınca, çevre il ve ilçe itfaiyelerinden yardım istenmiş, Bursa Garnizonu’na bağlı askeri birlikler yangın bölgesine sevk edilmiştir. Ulu Cami’yi tehdide başlayan alevler, minarelerin içindeki ahşap merdivenleri tamamen yakmış, saat 20.00’de ise Ulu Cami’yi tamamen sarmıştır. Tehlikenin önlenememesi üzerine saat 20.50’den itibaren halk yangın bölgesinden uzaklaştırılmış ve daha sonra askeri birlikler, 15 dakika ara ile 3 tahrip bombası atmışlarsa da bir sonuç alamamışlardır. Gece 02.00’de yangın, atılan tahrip bombalarının etkisi, geniş caddeler ve yangın duvarlı betonarme yapıların etkisi ve İstanbul İtfaiyesinin yardımıyla kontrol altına alınmış ve sabaha karşı saat 04.30’da tamamen söndürülmüştür.

KORKUNÇ BİLANÇO

Yangında 50 sahaf ve mücellithane, 500 manifatura, 100 kuyumcu, 50 terzi, 400 kundura imalathanesi, 100 tuhafiye ve 50 hazır konfeksiyon dükkanı ile birlikte üç büyük han içinde 500’den fazla yazıhane, 50 aktar, Gelincik Çarşısı’ndaki 100 muhtelif dükkan, bir han içinde 50 odalı esnaf dernekleri binası, 100 avukat yazıhanesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı 77 ipekli kumaş mağazası, 44 manifatura, 34 havlu, 33 kavaf, 37 tuhafiye, 18 kuyumcu, 11 dokuma atölyesi, 11 kahvehane, 12 tornacı, 13 mobilya dükkanı12 60 ev, 10 adet tarihi çınar, Dörtyol ağzı, Ticaret Odası Sokağı, Fevzi Çakmak Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, torna imalathanesi, Türkiye’nin ilk yerli çamaşır makinesi fabrikası olan Tolon ile dokuma fabrikası ve çeşitli atölyeler yanmıştır. 3000 civarında işyerinin sahip ve çalışanları, mekansız, işsiz ve gelirsiz kalmıştır. Kapalı Çarşı esnafının iki milyar değerindeki malı ve kentin ticari potansiyelinin önemli bir kısmı yok olmuştur. Bazı yağmacılar, dükkanlardan kurtarılıp Ulu Cami’nin avlusuna yığılan malları yağmalamışlardır. Kapalı Çarşı, pazar günleri açılmadığından can kaybı meydana gelmemiştir. Tahrip kalıbı kullanan bir istihkam astsubayı kaza sonucu bir kolunu kaybetmiştir. 60’a yakın yaralı ilk tedavilerini hastanede yaptırarak evlerine dönmüşlerdir.

İki bacağını kaybetti, azmini yitirmedi

2018 yılı Temmuz ayında bisikletinin patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında bekleyen Barış Asa’ya otomobil çarptı. Kaza sonucunda iki ayağını kaybeden sporcu her şeye rağmen çok sevdiği bisikletten ve sporlardan vazgeçmedi.

3 ay önce takılan protez bacaklarıyla normal bir vatandaş gibi hayatını sürdüren Barış Asa 3 ay içerisinde spora başlayıp bisiklet binmenin yanı sıra, çeşitli sporlar ve Snowboard yapabiliyor. Aynı zamanda eczacılık yapan Asa’nın bu azmini görenler şaşırıyor. İnegöllü eczası Barış Asa’nın azmi herkese örnek olurken profesyonel bisikletçi Barış Asa’nın hedefi Paralimpik Oyunlarına katılmak.



PROTEZ BACAKLARIYLA HAZIRLANIYOR

Barış Asa, protez bacaklara alışmak için 3 ay süren bir iyileşme sürecinden geçti. Mental ve fiziksel anlamda kendini güçlendirerek, protez bacaklarıyla yeni sezona hazırlanan Barış Asa, Paralimpik Oyunları’nın yanı sıra maraton ve triatlon yarışlarında da performans göstereceğini söyledi.

PES ETMEDİ

Yaşadığı trajediye rağmen pes etmeyi asla aklından geçirmediğini ifade eden Barış Asa’ya TREK Global aracılığıyla Pro Continental Trek Segafredo Takımı’nın kullandığı bir bisiklet armağan edildi.

Barış Asa(34), “ Eczacıyım. 10 yıldır spor yapıyorum. Aynı zamanda profesyonel bisikletçiyim. 2 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye şampiyonasına hazırlanırken evime 5 kilometre kala bisikletimin lastiği patladı ve emniyet şeridinde durdum. Lastiğimi tamir ederken hız sınırlarına uymayan bir aracın bana çarpması sonucu büyük bir kaza geçirdim. Kaza sonucunda 2 bacağımı da kaybettim. Ameliyattan çıktıktan sonra gerçekle yüzleştim ve iki bacağımın da olmadığını gördüm. Çok yıkıldım. 3-5 gün kendime gelemedim. 7 temmuz gecesi kendi kendime, olayla yüzleşerek kendimi mutlu etmem gerektiğini düşündüm. Umutsuzluğu kapılmak yerine, spor kariyerimde en üst basamakta nereye çıkmam gerekiyorsa oraya yönelmeye karar verdim'' dedi.

İLK GÜN SPORA BAŞLADIM

3 ay önce protez takıldığını aktaran Asa, “Protez takıldığının ilk gününde spora başladım. Yürüdükçe kendimi daha da iyi hissettim. Aktif bisiklet hayatıma geri döndüm.ö Diye konuştu.

YARIŞLARA KATILACAK

Asa, 24 Şubat ta Antalya’da yapılacak 61 kilometrelik etaplı bisiklet yarışmasına katılacağını söyledi.

UMUDUNUZU KAYBETMEYİN

Asa, “Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Bu olaydan çekinilecek bir şey olmadığı, herkesin başına böyle bir olay gelebilir. Benim de başıma geldi. Yapmak istediklerinizi bir kemik yerine karbon ayakla da yapabilirsiniz. Üzülecek hiçbir şey yok. Sizlere destek vermeye de hazırım.ö İfadelerini kullandı.

Kuşadası'ndan Kosova'daki kanser hastaları için peruk

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kuaför Kenan Kaya, Kosova'dan gelen talebe yanıt verip, kanser hastaları için yaptığı 4 peruğu bu ülkeye gönderdi.

Tedavi sırasında saçları dökülen kemoterapi hastalarına verdiği ücretsiz peruklarıyla tanınan Kenan Kaya, bu kez Kosova'dan gelen talebe duyarsız kalmadı. Kuşadası'nda geçen yaz yapılan uluslararası kuaförler toplantısında kanser hastalarıyla ilgili çalışmalarını anlatan Kenan Kaya'nın faaliyetlerini ilgiyle dinleyen Kosovalı kuaför Munirka Tuna, destek istedi. Ülkesinde peruk ustası bulunmadığını ve kemoterapi hastalarının peruk şansının olmadığını söyleyen Tuna, Kaya'nın Kosova'daki hastalara yardım edip edemeyeceğini sordu. Olumlu yanıt alan Munirka Tuna, peruk yapılmak üzere Kosova'dan saç gönderdi. Dört hasta için peruk hazırlayan Kenan Kaya ise perukları Kuşadası'na gelen Munirka Tuna'ya teslim etti. Kuşadası'nda geçen yaz yapılan kuaförler buluşmasında, meslektaşlarını sosyal sorumluluk projeleri konusunda bilinçlendirmeye çalıştığını söyleyen Kaya, "Yaptığım sunumda sadece kuaförlük yapmanın yetersiz olduğunu, sosyal projelere katkıda bulunmamız gerektiğini anlattım. Herkesin elinde saçlar var. Bu saçlar atılmasın, önerisi getirdim. Bu saçlarla yapılan peruklarla hastaların çok mutlu olacağını ifade ettim. Munirka hanım da bunu ülkesine taşıdı. Kosova'ya gönderdiğimiz peruklarla hastaların mutlu olması, beni şimdiden heyecanlandırdı" dedi.

Ülkesinde peruk ustasının ve peruk sektörünün olmadığını söyleyen Munirka Tuna, hastalar adına çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Kuşadası'nda Kenan Kaya ile tanıştığımız için mutluyum. Kosova'daki hastalar dört gözle benim dönmemi bekliyor. Döner dönmez perukları kendilerine teslim edeceğim" dedi.

BOSİAD'tan gençlerin dikkatini çekmek için rap klibi

'BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'ni hayata geçiren Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD), sanayicilerin rol aldığı ve seslendirdiği rap klibini gençlerin beğenisine sundu. Klip internet ortamında yoğun ilgi gördü.

Kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla 'BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'ni hayata geçiren Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD), sanayicilerin rol aldığı ve seslendirdiği rap klibini gençlerin beğenisine sundu. Sözlerini BTSO eski Genel Sekreteri ve Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetimi Kurulu Başkanı Ergun Kağıtçıbaşı'nın yazdığı rap klibi internet ortamına büyük ilgi görürken yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Bursa OSB Sanayici ve İşadamları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak,"Organize Sanayi Bölgesinin ciddi anlamda nitelikli elemana ihtiyacı vardı. Bizde bu semtteki arkadaşlar ile bir çalışma yaptık. Tabi gençlere hitap etmemiz gerekiyordu. Meslek lisesinde okuyan çocuklarımızın hepsi genç, bizim aklımıza da böyle bir fikir geldi. Bizde gençlere ulaşmak için rap müziği yaparak böyle bir konu içerisine girdik. Sayın Ergun Kağıtçıbaşı ağabeyimiz rap müziğin sözlerini yazdı. Ver arkadaşlarımızda bu rap müziğinin içerisinde rol aldılar. Yaptığımız çalışma çok ses getirdi. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu, güçlü Türkiye için mesleki eğitim özendirme projesini yıllarca devam etmesini düşünüyoruz. Böyle bir projenin alt yapısını oluşturduk" şeklinde konuştu.

TAKIM ELBİSELERİ ÇIKARDILAR

Klip esnasında gençlere yakınlaşmak için resmi kıyafetlerden uzaklaştıklarını belirten Bayrak, "Rap yapmadan önce rap nasıl yapılır nasıl söylenir gerçekten bilmiyordum. İnternete girdim izledim. Gençler daha rahat elbiseler ile bu işi yapıyorlar. Bizde arkadaşlar ile çocuklara bu şekilde ulaşabiliriz diyerek serbest kıyafetler ile gelmeyi kararlaştırdık. Bende kot pantolon ve ceket ile geldim çok da güzel oldu" dedi.

"ANCAK BU KADAR EĞLENEBİLİRDİK"

Proje aşamasının çok keyifli ve eğlenceli geçtiğini söyleyen Bayrak, "Bir insan hayatında ancak bu kadar eğlenebilir. Bütün arkadaşlarımız eğlenerek bu projenin içerisinde oldular, ve inanarak yaptılar. Bu neden ile de çok güzel oldu. Oğlum bizim yaptığımız rap müziğini alarak torunumla beraber dans ediyorlardı. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Ciddi bir yoğunluk oldu, sosyal medyada büyük bir kitleye ulaştı. Bakanlıktan teşekkür mesajı aldık. Milli Eğitim Bakanlığı bu klipin yayınlanmasında ciddi bir destek verdi. Rap müziğini tanıtmak için bir konser düzenledik. Konserde organize sanayi bölgesi çalışanlarına konser verdik. Hep çalışanlarımız ve öğrencilerimiz bir arada oldu. Konserin yapıldığı salonda yaklaşık 800 kişi vardı. Mesaj verdik. Çokta ses getirdiğini düşünüyorumö diye konuştu.

TIR şoförü babasının sorununu çözmek için proje geliştirdi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) öğrencisi 15 yaşındaki Hakkı Akyol, tır şoförü olan babası ve meslektaşlarının yaşadığı sıkıntıya çözüm arayıp, 100 liraya cihaz geliştirdi. Tünel girişi ve üst geçit yüksekliklerinin hesaplanamaması nedeniyle meydana gelen kazaları bitirecek olan cihaz, araç yüksekliğinin tünel ya da üst geçit yüksekliğinden fazla olması halinde uyarı vererek, şoförün kaza yapmasını önlüyor.

MOSTEM Lisesi'nde 9'uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Hakkı Akyol, tır, kamyon ve kamyonetlerin tünellere girişlerinde ya da üst geçitlerin altından geçerken meydana gelen yükseklik kazalarına karşı bir proje geliştirdi. Okullarından arta kalan zamanda sistem üzerinde çalışmasını sürdüren Akyol, ilk 2 ayda projeyi tasarladı. 8 ay boyunca ise 'Yükseklik Kontrol Sistemi' adını verdiği sistemi geliştirdi. Toplam 100 liralık bir maliyetle projeyi gerçekleştiren Akyol, sistemi oyuncak araba ve kağıtlarla yaptığı yol düzeneğinde denedi. Başarıyla çalışan sistemde, aracın yüksekliği tünel girişinden ya da üst geçitten yüksek ise cihaz kırmızı ışık yakarak, yol değiştirilmesi için uyarıyor. Eğer yükseklik normal ise yeşil ışık yanıyor ve geçebilirsiniz uyarısını veriyor.

Babası Kazım Akyol'un (38) tır şoförü olduğunu, o ve meslektaşlarının bu tür sorunları yaşadığı için bu sistemi yaptığını belirten Akyol, projesinin yaygınlaştırılması için sponsor desteği beklediğini söyledi. Hakkı Akyol, "Bu projeyi yapmamdaki amacım yüksekliklerinden dolayı tünele ya da üst geçitlere takılan araç kazalarını en aza indirmekti. Projemizin çalışması ise bir sensör aracın yüksekliğini ölçüp, ekrana görüntü vererek 'geçebilir' ya da 'geçemez' diye uyarıyor. Bu projeyi yapma amacım, babamın TIR şoförü olmasıydı. Bu şekilde kazalar gördüğümde üzülüyordum. Bu kazalara nasıl bir önlem nasıl alınır diye düşünüyordum. Bunları düşünürken böyle bir proje yapmak aklıma geldi. Daha sonra da böyle bir ürün ortaya çıkardım" dedi.

'HEDEFİMİZ ENDÜSTRİ 4.0'A ULAŞMAK'

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdür Recep Şengül Manisa Valiliği tarafından başlatılan 'Kodla Manisa' projesini hatırlatarak, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, öğrencilerin geliştirdiği projelere katkı sağladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın atölye ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu atölyelerde rahat bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Buradaki hedefimiz, dünyanın kabul ettiği ve birçok gelişmiş ülkenin içerisinde yer aldığı endüstri 4.0 seviyesine ulaşmak" dedi.

Transparan gelinlikler beğenildi

İzmir'de 13'üncü kez kapılarını açan If Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında birbiri arkasına defileler düzenlenirken, Murat Acar tarafından tasarlanan transparan gelinlikler, beğeni topladı. Yaratıcı kareografiler ve çeşitli gösterilerle desteklenen defilede gelinliklere eşlik eden maske ve saç aksesuarları da ilgi çekti.

Avrupa'nın en büyüğü olan IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda birbiri ardına düzenlenen firma defileleri büyük ilgi görüyor. Murat Acar'ın hem tasarımını üstlendiği hem de firma sahibi olduğu transparan gelinlik defilesi ise izleyenlerin adeta nefeslerini kesti. Birbirinden farklı işlemeleriyle göz dolduran transparan gelinlikler, çeşitli maske ve saç aksesuarları ile sunuldu. Işık oyunları ile Serkan Duman ve Gökhan Duman tarafından hazırlanan kareografilerin de izleyenleri şaşırttığı defilede, dansçılar tarafından sergilenen gösteriler büyük beğeni topladı. 40 farklı transparan gelinliğin yer aldığı defile ayakta alkışlandı.

'HELEN TARZI SADE GELİNLİKLER TERCİH EDİLİYOR'

Fuardaki gelinlik firmalarından birinin sahibi Ulviye Portakal, her yıl hangi modellerin tercih edildiğini yakından izlediklerini belirterek, Arap ülkelerinin gösterişli, ihtişamlı modelleri tercih ettiklerini söyledi. Portakal, şöyle dedi:

"Daha çok elbise gibi olan Helen tarzı sade gelinlikler tercih ediliyor. Genç kızlarımız düğünlerinde hareketi sınırlayan kabarık gelinlikler giymek istemiyorlar. Özgürce dans edebilmek, yürüyebilmek istiyorlar. Bu bence de daha eğlenceli, eskisi gibi ağır gelinlikler bazı Arap ülkeleri dışında artık tercih edilmiyor. Çünkü onları taşımak çok zor. Bunun yanında eski zamanların esintileri de var. Vintage tarzı düz gelinlikler de ilgi görüyor. Kadınlar dekolteyi her zaman seviyorlar fakat bu yıl derin göğüs dekoltesi gelinliklerde çok kullanıldı. Bazen hafif kamufle ederek, aşırıya kaçmadan zarif tasarımlarla o dekolteyi veriyoruz."

