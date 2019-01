DHA YURT BÜLTENİ-2

1)SOLUK BORUSUNUN DALINA SAPLANAN MERMİ ÇIKARILDI, SAĞLIĞINA KAVUŞTU

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki silahlı kavgada, soluk borusunun bir dalına (bronş) mermi çekirdeği saplanan 58 yaşındaki Mehmet Kaçar, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal Çavuşlar Mahallesi'nde 2 Aralık 2018'de, evli ve 3 çocuk babası çiftçi Mehmet Kaçar'ın bir akrabasının düğününde silahlı kavga çıktı. Kavgada Kaçar iki yerinden tabancayla vurularak yaralandı. Mermilerden biri sol omzuna girip çıktı. Diğer mermi ise kalp damarları arasından geçerek, soluk borusunun bir dalına isabet etti. Kaçar ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçar, 2 cerrah, 2 anestezi uzmanı ve 2 hemşireden oluşan 6 kişilik ekip tarafından ameliyata alındı. 6 saat süren ameliyatla, Kaçar'ın soluk borusunun bir dalında kalan mermi çekirdeği çıkarıldı. Bir gün yoğun bakımda kalan Kaçar, sonra Göğüs Cerrahi Servisi'deki odaya alındı. Kaçar, tedavisinin ardından geçen salı günü taburcu edildi. Mermi çekirdeğinin zarar vermesi nedeniyle akciğerinin yarısı alınan Kaçar, iyileşip, üzüm bağlarındaki işinin başına dönebilmek için evinde güç toplamaya başladı.

NADİR YAŞANAN BİR OLAY

Kaçar'ın hastaneye ulaştığında hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Alper Çelikten, "Hemen acil yoğun bakıma alarak ameliyata karar verdik. Ameliyatta akciğerin üst kısmından girip, kalple akciğer arasındaki damar ve bronşlara zarar vermiş olan mermi çekirdeğini çıkartmak için operasyon gerçekleştirdik. Hastamızın ateşli silahla yaralanması sonucu akciğer de, kalp damarlarında ve hava yollarında hasar meydana gelmişti. Mermi çekirdeğini çıkartmak için akciğerin yarısını almak mecburiyetinde kaldık. Ameliyat sonrasında hastamız herhangi bir problem olmadan sağlığına kavuşarak, taburcu oldu" dedi.

Bu tür durumların tıp tarihinde binde bir görüldüğünü belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Talha Doğruyol da, "Hastalar, hastaneye ulaştığında daha sıkıntılı bir durumda olabiliyor. Ya da maalesef hastaneye ulaşamayabiliyor. Ancak bu hastamız biraz şanslıydı ve ameliyatta da bir sıkıntı gelişmedi. Hastamız şu an oldukça iyi durumda. Nefes alışverişi son derece iyi" diye konuştu.

Ameliyatını yapanların duacısı olduğunu ifade eden Mehmet Kaçar ise, "Talihsiz bir olay oldu, yaralandım. Ameliyat oldum. Şimdi durumum iyi. Ameliyattan iki gün sonra yürümeye başladım. Çiftçiliğe tekrar devam edeceğim" dedi.

Kaçar'ın damadı İbrahim Cengiz ise, "Açıkçası biz umudumuzu yitirmiştik. Ama bugün geldiğimiz noktada babamın durumu çok iyi. Şu anda bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Bizlerin bugünlere kavuşmasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

2)LÖSEMİLİ ATAKAN İÇİN İLİK BULUNANA KADAR ZAMAN KAZANILACAK

İZMİR'de, lösemi tedavisi gören ve kemoterapiye cevap vermeyen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Atakan Gür için, zaman kazanmak amacıyla yurt dışından yeni bir anti kanser ilacı getirildi. Gür'ü bir an olsun yalnız bırakmayan ailesi ve arkadaşları, Atakan'ın ilik nakli olabilmesi için tüm Türkiye'ye, kök hücre bağışı çağrısında bulundu. Atakan için, sosyal medyada da kampanya başlatıldı.

İzmir'de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür, yaklaşık 1.5 sene önce öksürük ve halsizlik şikayetleri nedeniyle doktora gitti. Birkaç özel hastanede tetkikleri yapılan Gür'e ve ailesine, ilk başlarda alerjik belirtiler olduğu söylendi. Ancak şikayetleri geçmeyince, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Murat Tombuloğlu'na danıştı. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından lösemi teşhisi konuldu. Bateri çalan ve ileri derecede İngilizce bilen Atakan Gür, 6 ay boyunca çeşitli tedavilerin yanı sıra, kemoterapi de gördü. Gür, tedavilere cevap verdi, ancak 2018'in Ekim ayında, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında aniden bayıldı. 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde uyutulan Gür, kendine geldiğinde konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra, hafızasını kaybetti. Atakan, bugünlerde yeni yeni konuşmaya ve hatırlamaya başladı, ancak işitme kaybında herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

ZAMAN KAZANILMASI PLANLANIYOR

Doktorlarının, kemoterapiye cevap vermemesi durumunda, 3 ay ömür biçtiği Atakan Gür için yurt dışından yeni bir ilaç getirildi. Serum şeklinde verilecek ilaçla, kanser hücrelerinin yok edilmesi ve uygun ilik bulunana kadar zaman kazanılması amaçlanıyor. Ancak Atakan'ın gözü yaşlı annesi Sema Gür, bunun sadece zaman kazanmalarını sağlayacağını ve hastalığı kökünden halletmeyeceğini belirterek, "Bir anne olarak bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Ben de hem kendi oğluma hem de bu tarz hastalıklara yakalanan herkese çok üzülüyorum, kahroluyorum. Ancak üzüntü yetmiyor. Lütfen, gidelim ve kök hücre bağışında bulunalım. Herkesten, kök hücre bağışında bulunmalarını rica ediyorum" dedi. Atakan'ın ağabeyi Gürkan Gür de, bağış çağrısını yineledi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören Atakan'ı, arkadaşları da yalnız bırakmıyor. Arkadaşları, sık sık ziyaretine gittikleri Atakan'a notlar bırakıp, hediyeler götürüyor. Gür'ün üniversiteden arkadaşı olan Sedef Akay, "Atakan çok pozitif, yetenekli biri. Onun hep bizimle olabilmesi, eğlenceli vakitler geçirebilmemiz için, bu gencecik çocuğun hayata tutunabilmesi için lütfen kök hücre bağışında bulunalım. Biz sürekli buraya gelip onu ziyaret ederek moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarımız da geliyor ve ona destek oluyor" dedi. Üniversiteden bir başka arkadaşı Ecem Dağıstan ise, "Atakan çok eğlenceli ve esprili bir çocuk. Hala daha biz geldiğimizde espriler yapıyor ve gülüyor. Onun morali her şeyden çok daha önemli. Umarım bir an önce uygun verici bulunur ve o daima bizimle kalır" dedi.

Ayrıca, Atakan için sosyal medyada #atakanguricinuygundonoraraniyor etiketiyle kampanya başlatıldı. Arkadaşları, bu etiket üzerinden yazdıkları mesajlarla bağış çağrısında bulunuyor.

3)EDİRNE'DE ÇEVRECİ ÖĞRENCİLER, 'EKO TİM'İ KURDU

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri arasında 'Eko Timi' kurularak çevredeki atıklar toplanıp geri dönüşümü sağlanıyor. Okul içinde ve çevrede teneffüslerde dahil olmak üzere sürekli dolaşan çevreci öğrencilerin amacı Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen en çevreci okullar arasına girip yeşil bayrak sahibi olmak.

Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilere çevreyi ve doğayı koruyup temiz tutmaları alışkanlığını kazandırıp, atık malzemelerini toparlayıp dönüşümlerini sağlamak amacıyla 6 ve 7'inci sınıf öğrencileri arasından 10 kişiden oluşan 'Eko Timi' kuruldu. TÜRÇEV'in düzenlediği, 'Eko Okullar' programına katılan, Eko Timi'nin hedefi 2 yıl sürecek program sonunda çevreci okullar arasına girip yeşil bayrağın sahibi olmak. Tamamı kız öğrencilerden oluşan tim, okul içi ve çevresinde gezerek atıkları toplayıp okulda bulunan geri dönüşüm kutularında topluyor. Burada toplanan malzemeler geri dönüşüm olurken öğrenciler, okul içinde yere çöp atıp geri dönüşümü sağlamayan öğrencileri çevreyi temiz tutmaları konusunda uyarıyor. Okulda boş ders saatleri ve teneffüslerde atık malzeme toplayan öğrenciler, bu sayede çevreyi temiz tutarken çevre bilinci kazanıp diğer öğrencilere çevreye duyarlı olmasını sağlıyor.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Nilgün İncik, amaçlarının çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek olduğunu belirterek, "Çevre bilinci, çevre yönetimi sürdürebilir kalkınma eğitim için çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla uygulanan bir program olması sebebiyle okul projesine katılımı yaptık. 62 ülkede bu projeye katılım var. Edirne'de bir özel okul olmak üzere iki okuldan biriyiz bu proje için başvuran. Buradaki amaç katılımın öğrenciler tarafından çevre bilinci ve duyarlı öğrenciler yetiştirmek. Ayrıca bu öğrencilerimizin de sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ulaşarak, rol alarak çevrenin etkin bir şekilde korunması sahip çıkılması amacını gütmektedir" dedi.

Projenin yürütücüsü ve 'Eko Tim'in başında bulunan Fen Bilgisi öğretmeni Duygu Yılmaz Baltabıyık, projemiz kapsamında öğrencilere küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşmalarını amaçladıklarını söyledi. Baltabıyık, "Bu kapsamda küçük etkinliklerimiz oluyor. Çöplerin hepsinin atık olmadığını, bunların geri dönüştürülerek kullanıla bileceğini öğretmek istiyoruz. Bu kapsamda mavi kapak topluyoruz, atık piller topluyoruz, atık kağıtlar topluyoruz. Ve onların bunları yeniden kullanılabileceğini öğretmek istiyoruz. Çocuklar bir şey yaptıkça onların mutlu olduğunu görüyoruz. Biliyorlar ki, çevre yok olabilecek düzeyde ve o yüzden çevreyi korumanın önemli olduğunu onlarda biliyorlar, kendilerinin yaptığı bu önemli görevi layıkıyla üstleniyorlar" şeklinde konuştu.

'DOĞA BİZİM'

Okulun 'Eko Tim' üyelerinden Begüm Yatsıtepe, "Her teneffüs arası dışarı çıkıp atık pil, kapak gibi doğada bulduğumuz her şeyi geri dönüştürüyoruz. Çözdüğümüz derslerde kullandığımız test kağıtlarını da atık kutusuna atarak dönüştürüyoruz. Böylece doğada ekonomik bir şekilde geri dönüm yapmış oluyoruz. Okul içinde ve çevresinde yere çöp atan arkadaşları da uyarıp gerektiği anda okulda görevli öğretmenlerimize bildiriyoruz. Herkes doğayı çevreyi korumalı. Çünkü doğa bizim doğamız" dedi. Öğrencilerden Elif Keskin ise,

"Doğayı korumamız gerekir çünkü doğayı seviyoruz. Eğer doğayı korumazsak bize kötü sonuçlar doğurabilir. Her sabah seçtiğimiz sınıflara çöp topluyoruz. Çevremiz çok kirleniyor. Doğada en çok poşet ayran ve asitli içecek şişeleri buluyoruz. Buradan çevreyi kirletenlere lütfen doğayı kirletmesin diyorum, çünkü doğa bize lazım" diye konuştu.

EKO OKULLAR NEDİR?

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, (TÜRÇEV) tarafından 1995 yılından bu yana yürütülen Eko-Okullar program ortaokullar, ilkokullar ile okul öncesi eğitim kurumları tarafından yapılan farklı çalışmalarla çocuklarda çevre bilinci oluşturulmazı amaçlanıyor. Uluslararası alanda 67 ülkede uygulanmakta olan Eko-Okullar Programı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonunda Türkiye'de 1096 okulda (anaokulu, ilkokul ve ortaokul) uygulanmaktadır. Eko-Okullar Programı kapsamında, çevre konusunda yaptıkları çalışmalarında başarılı olan okullara, 2 yıl süreli Yeşil Bayrak Ödülü veriliyor. Bu ödül aynı zamanda ilgili okulun çevreye duyarlı bir okul olduğunu gösteren uluslararası bir eko etiket olarak tanımlanıyor.

4)MARMARİS'E TATİLE GELECEKLERE 'ELİNİZİ ÇABUK TUTUN' ÇAĞRISI

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 2019 sezonu için yapılan anlaşmalarla Muğla'nın Marmaris ilçesindeki nitelikli otellerin yüzde 60'ının yaz ayında yabancı turistlere rezerve edildiğini, yerli tatilcilerin ön rezervasyonlar için elini çabuk tutması gerektiğini söyledi.

Marmaris'te turizm sezonunun dolu geçmesi için belediye ve turizmcilerle koordineli hareket eden GETOB, kış sezonunda İngiltere ve Avrupa'da düzenlenen çeşitli fuarlara katılarak tanıtım yaptı. Kasım ayında İngiltere'de, bu ay ise Hollanda'daki turizm fuarlarına otel işletmecileriyle birlikte katılan TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 'ya 2019 turizm sezonunu değerlendirdi. Avrupalı turistlerin yoğun talebi olduğunu söyleyen Bülbüloğlu, "Geçen sene turizm sezonun bitmesinin hemen ardından Kasım ayında İngiltere'de turizm fuarına katıldık. Dünyaca ünlü kurumsal acentelerle yapılan görüşmelerde, İngiltere pazarından Marmaris'imize bu sene yüzde 30-35 civarında bir artış var. Bu ay Güney Ege Bölgesi'nin turistik şehirlerinin eksiksiz katıldığı Hollanda'da düzenlenen turizm fuarında ise ilgi beklentilerimizin üzerindeydi. Hollandalı büyük tur operatörleri, Marmaris'e büyük ilgi gösteriyor. Hollanda pazarından yüzde 25 uçak koltuğu artışı mevcut. Güney Ege'nin turistik ilçeleri ve Marmaris için turizm pazarı çok hareketli. Belçika, Danimarka, İsveç, Almanya, Hollanda ve Kuzey Avrupa ülkelerinden ciddi talep söz konusu. Kurumsal tur operatörleri ile yapılan görüşmeler ve anlaşmalar sonucunda, Marmaris ilçemizdeki 3 yıldız ve üzerinde, nitelikli dediğimiz oteller, şu an itibariyle yüzde 60 civarında yabancı turistlerle dolu. Turizm çalışanları ve konaklama sektörü işletmecilerine bu yıl hareketli bir sezon bekliyor" dedi.

"TÜRK MİSAFİRLERİMİZ BU YAZ ACELE ETMELİ"

İngiltere ve Kuzey Avrupalı turist sayısındaki artış nedeniyle tatilcilerin sorun yaşamaması için ellerini çabuk tutması gerektiğini vurgulayan Bülbüloğlu, "Türk misafirlerimiz bu yaz acele etmeli. Hem ön rezervasyon avantajlarından yararlanmak hem de konaklama tesislerinde yer bulmak için tatil planlarını bu ayın sonuna kadar netleştirmeliler. Mart ayında seçim sonrası çok hızlı bir turizm sezonuna giriş yapacağız. Değerli Türk misafirlerimiz, konaklamada sıkıntı yaşamamaları için uyarılarımızı lütfen dikkate alsınlar" dedi.

5)BUZ GİBİ HAVADA SICAK SALEPLİ AÇILIŞ

KAHRAMANMARAŞ'taki Kervan Pastaneleri Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu'nda STEM laboratuarı ile kütüphane açıldı. Açılış nedeniyle Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu, soğuk havada okul bahçesinde özel olarak salep pişirip öğrencilere ikram etti.

Laboratuar ve kütüphanenin açılışı; Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi ve Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu katıldı. Kurdelenin kesilmesinin ardından laboratuarı ve kütüphaneyi gezen davetliler öğrencilerle sohbet etti.

Öte yandan Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu'nca açılıştan önce okulun bahçesine kazan kurulup odun ateşinde salep pişirildi. Sadece süt, şeker ve salep tozu karışımından oluşan doğal salep eski usullerle bakır kazanda pişirilip öğrencilere ve davetlilere ikram edildi. Öğrenciler, soğuk havada içtikleri sıcak saleple ısındı.

Yaptırdıkları okulun etkinliklerine her fırsatta katılan Sami Kervancıoğlu, okul yönetiminin güze bir kütüphane ile STEM laboratuarı hazırladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

6)ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERİNİ KAYAKLA TANIŞTIRDI

AĞRI'nın Hamur İlçesi'ndeki Osmangazi Ortaokulu'nda okuyan 50 öğrenci ilk kez kayak yaptı. Küprıkan tesislerinde önce kayak öğrenen öğrenciler, gün boyu hem kayak yaptı hem de eğlendi.

Hamur İlçesi'ndeki Osmangazi Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni Semih Düren, öğrencileri kayak sporuyla tanıştırmak için proje hazırladı. Kaymakam Ömer Faruk Tuncer'den izin alan Düren, kayak yapmak isteyen 8'inci sınıfa giden 50 öğrenciyi otobüsle Ağrı'daki Küpkıran Kayak Tesisleri'ne götürdü. Okul Müdürü İlhan Leven'in de eşlik ettiği öğrenciler ilk kez geldikleri kayak tesislerinde beden eğitimi öğretmeni Semih Düren'den kayak dersi aldı. Yaklaşık bir saat süren dersin ardından kayak takımlarını giyen öğrenciler, gün boyu kayak yapma imkanı buldu. İlk kez kayak sporu yaptığını söyleyen Zeynep Yiğit, çok eğlendiklerini söyledi.

Öğrencilere kayak sporunu yerinde göstermek istedikleri için böyle bir çalışmayı yaptıklarını belirten beden eğitimi öğretmeni Semih Düren, "Kayak tesislerinde öğrencilerimiz kayaklarını giydiler,eğitim yaptık. Şimdi, kaymaya çalışacaklar. Benim hedefim bu coğrafyada yaşayan öğrencileri kayakla tanıştırıp kaymalarını sağlamaktır" dedi.

