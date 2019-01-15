DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KUŞADASI'NDA GÖÇMENLERİN LASTİK BOTU BATTI; 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 46 KİŞİ KURTARILDI



AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan Iraklı kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot battı. Çoğu kadın ve çocuk 46 kişi kurtarılırken, 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kaçak göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin kendilerini ölüme terk ettiğini öne sürdü.

Yunan adalarına gitmek üzere yola çıkan Irak uyruklu 47 kaçak göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, saat 05.00 sıralarında, Ege Denizi'nde battı. Hızlıca bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik görevlileri, çoğu kadın ve çocuk 46 kişiyi kurtarırken, 12 yaşındaki çocuğun boğulduğu belirlendi. Yaşamını yitiren çocuğun cansız bedeni denizden alındı. Kuşadası'na getirilen kaçak göçmenler, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaçak göçmenlere kuru giysiler ile yiyecek ve içecek verildi.

Kurtarılan kaçak göçmenlerin, ifadelerinde, denizde kendilerini fark eden Yunan Sahil Güvenlik ekibinin botlarına ip bağlayıp, bir süre çektiklerini sonra motorunu söküp, aldıklarını ardından da çevrelerinde tur atarak, kendilerini ölüme terk ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Lastik botun battığının daha sonra Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildiği kaydedildi.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()

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2)DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONUNDA 231 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ: 6 GÖZALTI

DİYARBAKIR'da jandarma tarafından Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 231 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 6 kişi de gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntü

DİYARBAKIR -

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3)31 İLDE FETÖ OPERASYONU: 50 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

KONYA merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki oluşumuna yönelik operasyonda 32'si muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik bugüne kadar sürdürdüğü soruşturmalarda örgüt üyesi askeri personel ve bunlara mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 50 örgüt mensubunun daha kimliği belirlendi. Bunun üzerine 32'si muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi. Konya merkezli 31 ilde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı başlatılan operasyonda şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Mehmet IŞIK KONYA )

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4)ULUDAĞ'DA YARALANAN ACEMİ KAYAKÇILARI JANDARMA KURTARDI

KIŞ turizminin en önemli kayak merkezlerinden biri olan uludağ'da kayak yaparken yaralanan acemi kayakçıların imdadına jandarma arama kurtarma (jak) ekipleri yetişti. durumu ağır olan kayakçılar ambulans ile bursa’da hastaneye kaldırılırken, uludağ’da gün boyunca yaralanan tatilci sayısının 30’a ulaştığı bildirildi.

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ’da kayak yapmak isteyen acemi kayakçılar pistlere akın etti. Pistlerin yoğun olması nedeni ile kayak yaparken yaralanan acemi kayakçıların imdadına jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri yetişti. 1. oteller bölgesinde bulunan Yazıcı pistinde kayak öğrenmek isteyen acemi kayakçılar, pistlerin yoğun olması nedeni ile düşerek yaralandı. Yaralanan tatilcileri gören pistteki diğer kayakçılar bölgede bulunan jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma arama kurtarma ekipleri kısa süre içerisinde kar motoru gelerek sedye yardımı ile Uludağ 112 Acil Sağlık Merkezi’ne taşıdı. Yararlanan ve durumu ağır olan acemi kayakçılar Bursa’da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. 1 günde yaklaşık 30 kişinin yaralandığı kayak pistlerinde Jandarma Arama Kurtarma ekipleri 24 saat boyunca nöbet tutarak mahsur kalan, kaybolan ve yaralanan tatilcilerin yardımına koşuyor. Vatandaşların muhtemel kazalarda ve kayıp olaylarında 156 Jandarma İmdat hattını aramaları istendi.

Görüntü dökümü

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- Ayagı kırılan kadının sedye ile jandarma tarafından taşınması

- Ayagı burkulan çocuğun jandarma ekipleri tarafından motora bindirilmesi

- Yaralı şahısların ambulansa götürülmesi

- Süre: 02.38 Boyut: 286 MB

- Haber Kamera - Berktuğ ÖNCÜ - Enver Fatih TIKIR BURSA/

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5)HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücü Erkan Yenilmez (44) hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.Kaza Bursa- İnegöl karayolunda dün meydana geldi. Erkan Yenilmez(44) yönetimindeki 16 F 9698 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün manevrasıyla kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerleri de aşıp 50 metre şarampole yuvarlanarak, ağaca çarptıktan sonra ters durdu.Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri genel görüntü

SÜRE 1.15

BOYUT 141 MB

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,()

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6)BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DİPLOMASINI DUVARA ASTI, 10 YILDIR CAMA ŞEKİL VERİYOR

BURSA'da lise ve üniversite yıllarında bilgisayar programcılığı eğitimi alan Ümmihan Ağırman(36), mezun olduktan sonra cam sanatına merak saldı. 12 yıl önce İngiltere’ye gittiği zaman profesyonel cam eğitimini orada alan Ağırman, yurda döndükten sonra atölye açtı.

Lise yıllarındayken kendi istediği kolyeyi bir türlü bulamayan Ümmihan Ağırman, kendi elleriyle hayalindeki kolyeyi üretmek istedi. Bunun için cam eğitimi alabileceği yer aramaya başlayan Ağırman, ilk olarak İstanbul Beykoz’daki cam atölyesinin yolunu tuttu. Ağırman, buradaki cam eğitimini yurtdışı seyahati sebebiyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra üniversite yıllarında akademik eğitimi için İngiltere’ye giden Ağırman, profesyonel cam eğitimini burada aldı. Türkiye’ye döndükten sonra üniversiteden mezun olan Ağırman, mesleğini yapmaktan vazgeçti. Keyif aldığı cama şekil verme hobisini mesleğe dönüştüren Ağırman, 2006 yılında Tarihi Balibey Han'da atölye açtı. Atölyesinde, bin 200 derecelik alevde erittiği camlara şekil veren Ağırman, genellikle leylek, kuğu, ceylan, fil, ahtapot, deniz yıldızı gibi küçük hayvan figürleri ile uğraşıyor. Hayvan figürlerinin yanı sıra takı malzemesi de yapan Ağırman’ın ürettiği eserler yoğun ilgi görüyor. Camla olan yolculuğunun 2004 ilginç bir şekilde başladığını söyleyen Ağırman, “Bilgisayar Programcılığı bölümünde okurken hazır malzemelerle kendime takılar yapıyordum. Takılar yaparken kendi cam boncuğumu yapmak istedim. Aldığım malzemeler hoşuma gitmiyordu, farklı şeyler yapmak istiyordum. Bu içsel arayış beni internette araştırmaya yöneltti. Araştırmalarımda İstanbul Beykoz'da Cam Ocağı Vakfı'nın internet sitesinde camla ilgili eğitimler verildiğini gördüm ve iletişime geçip eğitimler aldım. Üniversite dönemindeki iş ve arkadaş ortamında olmak istemediğime karar verdim. Okulum bittikten sonra bölümümle ilgili yarı zamanlı işler yaparken yurt dışına gitmeye karar verdim. İngiltere'ye gittim ve orada da 2006 yılında camla ilgili eğitimler aldım. Türkiye'ye döndükten sonra evimde kapalı balkona küçük bir atölye kurdum ve 1,5 yıl evimde çalışmalar yaptım. Daha sonra Balibey Han'daki 10 metrekarelik bu atölyemde çalışmalarımı sürdürdüm ve 10 yıldır bu atölyede cama şekil veriyorumö dedi.

‘İSTEDİĞİM ŞEYİN PEŞİNDEN GİTTİM’

Okul dönemlerinde tasarımla ilgili uzmanlığının olduğunu belirten Ağırman, “Ben bilgisayar başında değil de çocukluğumdan beri kendi elimde tasarımlar yapmak istiyordum. Çocukluğumda da kile, toprağa şekiller vererek küçük objeler yapıyordum. Üniversite dönemimde bu noktaya geleceğimi planlamamıştım. Yalnızca takı için boncuk yapmak istedim. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsanız oluyor. Benim yıllarca içimde olan ses doğru zaman ve doğru yerde imkanlar karşıma çıkınca bu noktalara geldi. Aslında kendi işimi de yapabilirdim farklı yerlerde olabilirdim ama istediğim şeyin peşinden gittim. Gerçekten zor bir süreçti. Hiçbir şey bilmeden bir işe başladım, olup olmayacağını bilmiyordum. Elbette bu bir riskti ama ben bunu göze aldım. Bu yolculuk halen daha devam ediyor. 10 yıldır yapıyorum ama sürekli eğitimler alıyorum, eğitimlerle kendimi geliştiriyorum. Uzun ve uzak hedefler koymuyorum, kendi isteklerim doğrultusunda hareket ediyorum. 6 sene bilgisayar okudum ama o bölümleri istemeyerek okudum. Çok zor, sayısal bir bölümdü. Bir şekilde bitirdim. Okul döneminde yarı zamanlı işlerde çalışırken o ortamdaki insan ilişkileri, iş ortamı, sürekli bilgisayar başında olmak istememem beni farklı bir arayışa itti ve bu arayış içerisinde ben camla tanıştımö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cam işlemesinden detaylar

-Camın ateşte eritilmesi

-Sıcak camın şekillendirilmesi

-Atölyeden detaylar

-Cam ürünlerden yakın detaylar

-Ümmihan Ağırman ile röportaj

Süre:4.35 Boyut: 514 MB

Haber:Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA()

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7)SIĞIRCIK KUŞLARINDAN GÖRSEL ŞÖLEN

MANİSA'nın Kula ilçesinde, gökyüzündeki binlerce sığırcık kuşunun uyum içindeki hareketleri, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve gökyüzünde sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, bu kez Kula'da ortaya çıktı. Türkiye'nin UNESCO tescilli ilk ve tek jeoparkına sahip Kula'da gökyüzünde beliren sığırcık kuşlarının adeta dans eder gibi bir aradaki uyumu dikkat çekti. Seyir zevki yaratan o anlar, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Daha sonra kuşlar bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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- Kuşların adeta dans eder gibi hareketi

Haber- Kamera: Hikmet SEPET / KULA (Manisa), ()

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8)SOSYAL MEDYADAN KÖY OKULLARINA YARDIM TOPLUYOR

İZMİR'de yaşayan Şule Güloğulları (28), açtığı sosyal medya hesabı aracılığıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki köy okullarında okuyan dar gelirli ailelerin çocukları için yardım topluyor. Bugüne kadar 11 okula yardım gönderen Güloğulları, daha çok insana ulaşarak köy okullarındaki minikleri sevindirmeye devam etmeyi istiyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki köy okullarına bireysel olarak yardım yapan Şule Güloğulları, çevresinde de bu tür yardımlarda bulunmak isteyen ancak, nasıl yapacağını bilmeyen insanlar olduğunu görünce, sosyal medyada bir yardım sayfası açmaya karar verdi. 'Dunyayiguzellikkurtaracak2' adıyla bir sosyal medya sayfası açan Şule Güloğulları, neredeyse her hafta, köy okulu öğretmenlerinin ihtiyaç olan eşyaları sayılarıyla birlikte talep etmeleri doğrultusunda, kendisine ulaşan gönüllülerden eşyaları toplayarak bu okullara ulaştırıyor. Şimdiye kadar Van, Muş, Siirt, Batman, Hakkari ve Şanlıurfa illerindeki toplamda 11 okula yardım ulaştıran Güloğulları, köy okulu öğretmenlerinden gelen çocukların mutluluk fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınlayarak, gönüllülerin yaptıkları yardımın ulaştığı yerleri ve miniklerin mutluluklarını görmelerini sağlıyor. Daha çok gönüllüye ulaşıp, yardımları artırarak daha çok çocuğu sevindirmeye devam etmek isteyen Güloğulları, "Oraya yolladığımız hiçbir yardım boşa gitmiyor. Bizim kullanmadığımız küçücük bir kalem, yüzüne bakmadığımız bir atkı, eldiven bile orada çok faydalı olabiliyor" dedi.

DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK

Senede bir defa kış aylarına girerken bir okula atkı bere eldiven tarzı kıyafetler yollayarak bireysel yardımlar yapmaya başladığını anlatan Şule Güloğulları, "Köy okullarındaki dezavantajlı durumdaki öğrencilerin durumuna içsel olarak üzüldüğüm ve yardım etmek istediğim için başladığım bir şeydi. Sonra, çevremde sosyal sorumluluk duygusu gelişmiş, yardım yapmak isteyen fakat nereye yapacaklarını bilemedikleri için harekete geçemeyen çok fazla insan olduğunu fark ettim. Sosyal medyada 'dunyayiguzellikkurtaracak2' isminde bir sayfa açtım. Daha sonra, daha geniş kitlelere ulaşmayı başardım. Köy öğretmenlerinden sayfaya yardım talepleri geliyor. İhtiyaçlarını, eksiklerini belirleyip İzmir'deki yakın çevremden, arkadaşlarımdan ve ulaşabildiğim herkesten gerekli olan eşyaları topluyorum. Dezavantajlı olan tüm okullara yardım etmeye çalışıyorum fakat genelde Doğu ve Güneydoğu illerinden talep geliyor, bu yüzden bu zamana kadar hep oralara yardım ettik. Yardımlarımız özellikle Muş-Malazgirt, Diyarbakır-Dicle, Van, Kars gibi illere ulaştı. Bir keresinde KPSS'nin olduğu bir okulun çıkışında sınavda verilen kalemleri toplayarak, toplamda 120 kalemi Batman'da bir ilkokula gönderdik" diye konuştu.

'YENİ EŞYALARA KARŞI ÖZLEMLERİ VAR'

Eşyalara kavuşan çocukların çok mutlu olduğunu gördüklerini belirten Güloğulları şunları söyledi:

"Eşyalarımız köylere ulaştığında öğretmenler bize fotoğraflar ve videolar yolluyor. Çünkü herkes yolladığı yardımın bir yerlere ulaştığını görmek istiyor. Fakat oradaki çocuklarda yeni olan eşyalara karşı bir özlem var. Ne zaman yeni bir eldiven, yeni bir atkı yollasak, öğretmenlerin bana yolladığı fotoğraflarda çocukları kıyafetleri koklarken görüyorum. Yeni eşyaların verdiği mutlulukla onları koklayıp içlerine çekiyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu yüzden elimden geldiğince yeni alınmış ürünler yollamaya özen gösteriyorum."

Yardım sürecinde yaşadıkları en büyük sorunun ulaşım sıkıntısı olduğunu söyleyen Güloğulları, "Eşya toplama konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çorap, eldiven almaya gidiyoruz ve satış yapanlar bile 'Bu da benden olsun' diyebiliyor. Fakat ulaştırma konusunda kargo ücretleri çok pahalı oluyor. Küçücük bir koliyi bile Doğu Anadolu bölgesindeki herhangi bir yere 50 TL'ye ulaştırıyoruz. Bu yüzden ben eşyaları daha çok otogarlardan otobüs bagajlarında yolluyorum. Bu konuda insanların yardım edenlere karşı daha duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Doğu'ya gönderilen yardımları alan çocuklardan görüntüler

-Şule Güloğulları ile röp.

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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9)FİLE ÇANTAYI GELİNLİĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

İZMİR'de yaşayan Gülten Pur, file çantalar yaparak başladığı örgü örmeyi geliştirerek birbirinden farklı rengarenk ürünler ortaya koymaya başladı. Örgüden, şal, çanta, oyuncak gibi ürünler üreten Pur, son olarak makrome tekniğiyle gelinlik ördü. Cansız mankene giydirdiği gelinliği sergileyen Pür, yaptıklarını satışa sunmayı planlıyor.

İzmir'de yaşayan ev hanımı Gülten Pur (59) file çantalar yaparak başladığı örgü örme işini geliştirerek, fileleri kostüme dönüştürdü. File çantanın yapılış tekniğiyle gelinlik ve gece kostümü ören Pür, gelinliğin tamamını çantadan esinlenerek yaptığını belirterek, askılarını ise çantaların sap kısımlarına benzettiğini söyledi. Aynı zamanda örgüden şal, oyuncak ve farklı çanta modelleri de yapan Pur, yaklaşık 30 TL'ye mal ettiği gelinliğin farklı modellerde geliştirilerek özellikle yaz aylarında tercih edilebilecek uygun fiyatlı bir alternatif olduğunu öne sürdü.

'SON DÖNEMDE FİLE MODA'

Plastik poşetlerin artık ücretli olduğuna değinen Pur, "Herkes file alışveriş ve süs çantası örmeye başladı. Son dönemde file çok moda. Ben de bu işe file çanta örerek başladım. Daha sonra çantaların modellerini geliştirdim, farklılaştırdım ve süsledim. Makrome tekniğinden ördüğüm çantalara bakarak 'Neden bu bir giysi olmasın' diye düşündüm. Öncelikle bir gece kostümü daha sonra gelinlik ördüm. Yaklaşık 2 günde gelinliğin yapımını bitirdim. Bu kıyafetler prenses modeli kabarık astarlarla desteklenirse, oldukça alternatif ve farklı tasarımlar haline gelecek. Bence birçok kişiye fikir oluşturabilir. Gelinliğe aynı zamanda fileden bir saç aksesuarı ve pelerin de ördüm. Bunlar da genellikle sıradan bir gelinlikte göremeyeceğimiz detaylar. Benimle çalışmak isteyenler olursa sosyal medya hesaplarımdan ulaşmalarını bekleyeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gülten Pur ile röp.

-Gelinlik ve kostümlerden genel ve detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()



