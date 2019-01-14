DHA YURT BÜLTENİ-2

1)SAKARYA'DA DOĞALGAZ HATTINDA KORKUTAN YANGIN

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, dağlık alanda doğalgaz boru hattında yaşandığı düşünülen patlama nedeniyle çıkan yangın kentin birçok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti. Alevlerin bir süre sonra sönmesi üzerine itfaiye ekipleri, patlamanın olduğu yeri tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Doğalgaz hattının yaşanan heyelan nedeniyle olmuş olabileceği belirtildi. Sakarya İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını, heyalanın doğalgaz boru hattına hasar vermiş olabileceğini belirtti.

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya), (

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2)BEDİA AKARTÜRK HASTANEYE KALDIRILDI

TÜRK halk müziğinin duayen isimlerinden Bedia Akartürk gribal enfeksiyon tanısıyla bu sabah özel bir hastaneye kaldırıldı. Türk Halk Müziğinin ünlü isimlerinden 78 yaşındaki Bedia Akartürk gribal enfeksiyon tanısıyla bu sabah Özel Medicana Bursa Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 gün önce rahatsızlanan ve bu sabah öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Akartürk'e gribal enfeksiyon tanısı konuldu. İlaç ve serum tedavisine başlayan doktorlar, Bedia Akartürk'ü tedbir amaçlı Kulak Burun Boğaz kliniği servisine yatırdı. Ziyaretçi akınına uğrayan Bedia Akartürk, Muhabirine konuştu. Önemli bir hastalığının olmadığını belirten Akartürk, "Önemli bir şey değil, grip Allah'a çok şükür. Allah kötü hastalıklardan korusun. Ancak gribal enfeksiyon olduğu için Doktorlarım bırakmadı. Hastanede yatmam gerektiğini yoğun tedavi programı uygulayacaklarını belirttiler. Sağolsunlar çok iyi ilgileniyorlar. Her dakika kontrol ediyorlar. öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle geldim hastaneye. Şu an tedavime devam ediliyor. Doktorlarım yarın son durumuma bakacaklar, duruma göre bir kaç gün daha tedavime devam edecekler. Sevenlerim korkmuş, korkacak bir şey yok Allah'a şükür. Allah sağlık versin. Ben daha halkımla, dinleyicilerimle birlikteyim her zaman için." dedi. Akartürk, sanatçı dostlarının da kendisini yalnız bırakmadığını belirterek sürekli telefonla görüştüklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Bedia Akartürk Röportaj

-Bedia Akartürk hastanede yatarken

-Detaylar

Süre: 01.09 Boyut: 132 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

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3)İZMİR OTOGARI'NDA 34 SAAT SONRA ELEKTRİK KESİNTİSİ SONA ERDİ

İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş.'de (İZOTAŞ), trafoların bulunduğu yeri su basması nedeniyle yetkililer tarafından kesilen elektrik, belediye ve itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmalarının ardından 34 saat sonra elektrar verildi.

Geçen perşembe gününden itibaren kent genelinde etkili olan sağanak yağış, İzmir Otogarı'nı da olumsuz etkiledi. 12 Ocak Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında otogarın elektriğini sağlayan trafoların bulunduğu bölümü su bastı. İZOTAŞ yetkilileri, su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için, elektrik akımının kesilmesine karar verdi. Belediye ve itfaiye ekiplerinin 34 saat boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda trafoların bulunduğu bölümdeki suyun büyük bir kısmı boşaltıldı. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (TEDAŞ) gelen yetkililerin yaptıkları incelemenin ardından, bugün saat 06.00 sıralarında tekrar otogara elektrik verildi. Hayatın normale dönmesiyle, otobüs firmaları da elektronik ortamdan hizmet vermeye başladı. Elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olan firmalar, gaz lambası ve mumlarını tezgahlarından kaldırdı.

Öte yandan, trafoların bulunduğu kısımda hala su bulunması nedeniyle itfaiye ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otogardan görüntü

-Otobüslerden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Tezgahlardan görüntü

-Belediye ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Su birikintisinden görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()