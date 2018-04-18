DHA YURT BÜLTENİ-2

GÖREVDEN ALINAN YÜZBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur (Koştan), kısa süre öncesine kadar görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde, özel güvenlik görevlisinin tabancasını ayarak yaşamına son verdi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alındığı belirtilen Ödemiş Askerlik Şubesi eski başkanı yüzbaşı Fatih Uğur K. gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binaya geldi. Askerlik Şubesi' görevli olan ve nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden silahını kapan Fatih Uğur K., başına ateş ederek yaşamına son verdi. Görevliler ambulans çağırıp, durumu polise bildirdi. Fatih Uğur K.'nın yaşamını yitirdiği anlaşılırken, olay yerine gelen Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcı inceleme yaptı. Fatih Uğur K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Yüzbaşı Fatih Uğur K.'nın fotoğrafı

- Askerlik şubesi önünde polis ve olay yeri inceleme ekipleri, cenaze otosu

- Fatih Uğur K.'nın cenazesinin tabutla cenaze otosuna konulması

Haber-Kamera: Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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ADANA'DA FUHUŞ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA'da fuhuşa aracılık, yer temini ve zorlamada bulunduğu öne sürülen 8 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kadınları fuhuşa zorladığı, fuhuşa aracılık ve yetir temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Direnişin yaşanabileceği evlere özel harekat timleriyle giren ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen karı-koca şüpheliler, kendilerini şikayet ettiğini ileri sürdükleri bir kişiye tehditler savurması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi

- Özel harekat polislerinin zırhlı araçtan inişi

- Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile evin önüne gelmesi

- Polislerin kapının zilini çalması

- Polislerin binanın içine girmesi

- Polislerin baskın yıpalacak evin kapısına vurması

- Özel harekat polisinin uzun namlulu silah ile evin penceresinden içeriye bakması

- Polislerin eve girmesi

- Binanın girişindeki özel harekat polisinden görüntü

- Polisin arama yapması

- Gözaltına alınan şüphelinin evnden çıkartılması

- Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

- Gözaltına alınan karı-kocadan görüntü

- Şüphelinin polis aracına bindirilmesi sırasında tehditler savurması

- Genel ve detay görüntü

Süre: 03'31" Boyut: 215 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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'İYİLİK HAREKETİ' ÜYELERİ, SOKAKTAKİ AÇLARI DOYURDU

Erzurum'da, 'Güçlü İyilik Hareketi' üyesi bir grup üniversite öğrencisi, seyyar arabaya koydukları yiyecekleri sokakta çalışanlar ve çocuklara dağıttı. Evde yaptıkları pasta, börek, kurabiye ve etli pilavı, yükledikleri 'Güçlü İyilik Arabası' ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarında gezen öğrenciler, yiyecekleri özellikle çocuk ve sokakta çalışanlara ikram etti. Yiyeceklerden isteyenler de geri çevrilmedi.

Atatürk Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören Güçlü İyilik Hareketi'nin yardım sever üyeleri acıkan ancak cebinde parası olmayanların karnını doyurdu. Evde yaptıkları bir birinden lezzetli pasta, börek, kurabiye ve etli pilavı, yükledikleri 'Güçlü İyilik Arabası' ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarında gezdiler. Yiyecekleri özellikle çocuk ve sokakta çalışanlara ikram eden öğrenciler, isteyenleri de geri çevirmedi. Halka yiyeceklerle birlikte çocuk istismarı ile ilgili hazırladıkları iyilik görevi kartlarını da dağıttıklarını söyleyen Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi ve Güçlü İyilik Hareketi'nin Genel Koordinatörü Ravzanur Eker, şöyle dedi:

"Güçlü İyilik Ailesi olarak sokaktaki çocuklar için Güçlü İyilik arabamızla ücretsiz yemek dağıttık. Erzurum soğuk bir yer ve dışarıda zor şartlarda çalışan ağabeylerimize, amcalarımıza da ikramlarımız oldu. Çocukların karnını doyurduktan son onlarla oyun oynayıp mutlu etmeye çalışan ekibimiz aynı zamanda "çocuk istismarı" ile ilgili hazırladığımız iyilik görevi kartlarını dağıttık. Bu kartlarla amacımız bir çocuğun sesi olmak yerine bütün çocukların sesini çıkarması için toplumu bilinçlendirmek. Kartlarımızla ve güçlü iyilik arabamızla çocuklar için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Arabamızdaki yemeklerimiz ise yaptığımız duyurulardan sonra tamamen gönüllülük esasıyla yardımcı olmak isteyen çevremizdeki insanların destekleriyle oluşturuldu. Onlara da teşekkürü borç biliriz. Bugün burada bir çocuğun yüzündeki gülümsemenin sebebi biz olabilmişsek ne mutlu bize."

Ücretsiz dağıtılan yiyeceklerle birlikte balonlardan alan çocuklar, üniversiteli ağabey ve ablalarına teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin içiresini yemekle doldurdukları seyyar araba

-Öğrencilerinyiyecekleri dağıtması

-Çocukların teşekkür etmesi

-Güçlü İyilik Hareketi'nin Genel Koordinatörü Ravzanur Eker ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

(Süre: 3.13 Dk. 353 MB)

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KAFKAS GÜZELLERİ BÜYÜLEDİ

KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde “Kafkasya Üniversiteleri Bilim ve Kültür Şöleniö düzenlendi. Şenlikte sahne alan Gürcistan Lomsia Folklor Ekibi hareketli danslarıyla salonu coşturdu. Ekip lideri Kristine Menabdişvili (26) ile oyuncu Nini Gogoladze (15) güzellikleriyle adeta büyülediler. KAÜ, Kafkasya coğrafyasındaki ülkelerin sahi oldukları ortak mirastan yola çıkarak geleceğe ışık tutacak bir vizyon belirlemek dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi, eğitim gibi alanlarda birikimlerin paylaşılması adına 9 ülkenin katılımıyla bilim ve kültür şöleni düzenlendi.Düzenlenen törenle açılışı yapılan 1'nci Kafkasya Üniversiteleri Bilim ve Kültür Şöleni; Gürcistan, Nahçivan, İran Tebriz ve Kars’ın dans ve müzik grupları kültürel etkinlikte bir araya gelerek spor salonunda gösteri sundular. Grupların kendi yörelerine ait dans ve müzik dinletisi sunduğu şölene vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.KAÜ’nün Kafkaslara Açılan Bilim Kapısı misyonuyla başlattığı şölene Gürcistan, Rusya, Dağistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Nahçivan, İran Tebriz ve Kars Üniversiteleri katıldı. Başbakanlık TİKA ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteklediği şölende birbirinden renkli gösteriler sunan üniversiteliler büyük beğeni topladı.Yöresel kıyafetleri ve bölgelerine has güzellikleriyle dikkatleri üzerlerine çeken Gürcistan Lomsia Folklor Ekibinin oyuncuları güzellikleriyle adeta büyülediler. Ekip lideri Kristine Menabdişvili ile oyuncu Nini Gogoladze güzellikleriyle adeta büyülediler. Ekip lideri Menabdişvili ile oyuncu Gogoladze güzelliklerinin yanında hareketli danslarıyla da beğeni topladılar. Üç yaşından itibaren dans ettiğini söyleyen Kristine Menabdişvili, "23 yıldır bu meslekteyim. Ailece dansçıyız. 15 yıl önce yine Kafkas Üniversitendeydik çok mutlu olmuştuk. Şimdi de mutluyuz. 15 yıl önceki üniversiteyle şimdi ki üniversite çok değişmiş şimdi çok gelişmiş. Buradaki öğrencilerle arkadaş olduk hepsi çok misafirperverler. Güzelliğimizi de anne ve babadan almışız. Bizde danslar 6 yaşında başlıyor isteğe bağlı daha küçük yaşta da başlanabilir. Çünkü bizde gürcü oyunları çok yaygın. Dünyada da çok yaygın. Bugün Kafkas Üniversitesi’nin 26. Yılı çok da gelişmesini diliyorum." dedi. Nini Gogoladze de, “İlk defe yurt dışına çıktım ve ilk defa Türkiye’de bulunuyorum. Türkiye’de insanlar çok misafirperver ve çok sıcakkanlılar. Çok etkilendim. Bütün gün beraber oyunlarla ve şarkı söyleyerek geçiriyoruz. Bende dansa 6 yaşında başladım şu anda da 15 yaşındayım" diye konuştu. KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan ise, Kafkas Üniversitesi’nce organize edilen Kafkasya Üniversiteleri Bilim ve Kültür Festivalinin 3 gün devam edeceğini söyledi. Amaçlarının Kafkasya bölgesindeki üniversiteleri bir araya getirmek olduğunu dile getiren Arslan ayrıca, Kafkasyadaki Üniversitelerin bir araya gelerek hem bilimsel hem de ikili ilişkileri geliştirmek olduğunu bu amaçla ortak protokoller imzalamayı arzuladıklarını ifade etti.

Azerbaycan ekibinin Sarı Gelin türküsü eşliğindeki dansının da büyük ilgi gördüğü etkinlikte Kars ekibinin “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşaö türküsü eşliğindeki gösterisi ayakta alkışlandı. Gösteri sonrası Türk bayrağının açılması ve Atatürk’ün sesinin dinletilmesi ve 10'ncu Yıl Marşı’nın okunmasıyla salonda büyük bir coşku yaşandı.

Görüntü Dökümü

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-Gürcü Ekip Şefi Kristine Menabdişvili’nin konuşması

-Nini Gogoladze’nin konuşması

-Gürcü dansçılardan detaylar

-Dans gösterilerinden detaylar

-Kars ekibinin gösterisi, bayrak ve 10. Yıl marşı

-Ülke üniversitelirinin danslarından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

DV. 487 MB – 4 DK 58 SN -

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ALACAKLISININ KİMLİĞİNİ PANKART YAPTIRIP ARACINA ASTI

ADANA'da 54 yaşındaki Osman Aslan, kamyonetinin üzerine pankart asıp, eline aldığı hoparlörle kendisini dolandıran kişinin adını bağırarak kenti dolaştı. İddiaya göre, peynir ve zeytinyağı satışı yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Osman Aslan, arkadaşı M.K.'ye 13 bin liralık zeytinyağı sattı. Aradan geçen süre içerisinde parasını alamayan Aslan, kredi kartlarını da ödeyemeyince mağdur oldu.

HOPARLÖR ALIP, DOLAŞTI

Bir yıldan beri parasını alamadığını söyleyen Aslan, kamyonetinin üzerine M.K.'nin kimlik fotoğrafıyla birlikte 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazılı pankart astı. Bununla da yetinmeyen Aslan, eline aldığı hoparlör ile dolandırıldığını duyurdu. Özellikle M.K.'nin oturduğu sokakta gün boyu dolaştığını ve dolandırıldığını anlattığını söyleyen Aslan, "Başka çarem kalmadı. Beni dolandırdı paramı istiyorum, alamıyorum. Emniyet müdürüm, bana yardım edin" dedi. Parasını almak için çok uğraştığını ancak başarılı olamadığını aktaran Aslan, "Annesinin yanına gittim olmadı. Tüm akrabalarına ulaştım, bir sonuç alamadım. Ölürse yine elime hoparlör alıp cenazesinde bağırarak hakkımı helal etmiyorum diyeceğim" diye konuştu.

Üstünde pankart bulunan kamyoneti durduran polisler ise Aslan'ın eylemini sonlandırmasını istedi. Pankartı indiren polisler, Aslan'ın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü

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- Osman Aslan'ı Dolandıran kişinin afişte kimlik ve isim soy ismi

- Dolandırılan adamın megafonla konuşması

- Dolandırılan Osman Aslan ile röp

- Olay yerine polisin gelmesi

(DİKKAT! AFİŞTEKİ KİMLİK VE İSİMLER KAPANACAK)

SÜRE:05'46" BOYUT:351 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()