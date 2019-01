DHA YURT BÜLTENİ -2

YURT BÜLTENİ -2

Diyarbakır'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Kocaköy ilçesi Bozbağlar köyü kırsalında jandarma özel harekat timlerinin düzenlediği operasyon esnasında bir grup PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kocaköy ilçesi Bozbağlar Köyü mülki sınırları içerisinde Jandarma Özel Harekat Timleriyle icrasına başlanılan operasyonel faaliyet esnasında, 11 Ocak 2019 Cuma günü bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sağlanan temas neticesinde, 'Zinarin Berxwedan' kod adlı Hacire Yılmaz ve 'Zilan Torhildan' kod adlı Suzan Çelik isimli teröristler, üzerlerinde bulunan 2 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 76 adet 9 mm çapında fişek, 4 adet el bombası ve birçok örgütsel döküman ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombası Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Görüntü Dökümü:

----------

- Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3,94 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, ()

================

Gasp şüphelileri 15 dakikada yakalandı

Adana'da kız arkadaşını ziyaret etmek için İstanbul'dan gelen Birol A.'nın (24) bıçak çekerek cep telefonu ve 200 lirasını gasp eden 1'i çocuk 3 kişi 15 dakikada yakalandı.

İddiaya göre, İstanbul'da oturan Birol A., kız arkadaşını ziyaret etmek için uçakla Adana'ya geldi. Akşam tekrar İstanbul'a gidecek olan Birol A., kız arkadaşından ayrıldıktan sonra havalimanına doğru yola koyuldu. Bir süre yürüyen Birol A., yolunu kaybederek Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne geldi. Buradaki vatandaşlara havalimanına nasıl gideceğini soran Birol A., yol tarifini aldı. Bu sırada Faraç B. (19), Zeki A. (19) ve F.B (15), Ayaz'ın önünü kesti. Şüpheliler bıçak çekerek Ayaz'ın üzerinde bulunan cep telefonu ve 200 lirayı alıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri 15 dakika sonra kovalamaca sonucu yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi'nden detaylar

SÜRE: 01'01" BOYUT:112 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

================

Demre'deki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi sayısı yüzde 30 arttı

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti ve Simena Antik Kenti geçen yıl 651 bin 829 ziyaretçiyi ağırladı. Bir önceki yıl 498 bin 646 kişinin ziyaret ettiği müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi artışı yüzde 30 oldu.

Türk turizminin lokomotifi Antalya'da 2018 yılı, turizm rakamları açısından sevindirici geçti. Bir önceki yılda yaşanan krizin ardından ziyaretçi sayısının artışı turizmcileri mutlu etti. Yerli ve yabancı turistlerin tatil için akın ettiği kentte müze ve ören yerleri de önemli ölçüde ziyaretçiyi ağırladı. Kentin en önemli turizm merkezlerinden Demre'de de 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti ve Simena Antik Kenti ziyaretçilerin akınına uğradı.

AZİZ NİKOLAOS ANIT MÜZESİ

Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni 2018 yılı genelinde 363 bin 331 kişiyi ağırladı ve karşılığında 5 milyon 408 bin 606 lira gelir elde edildi. 2017 yılı genelinde Aziz Nikolaos Müzesi'ni 287 bin 239 kişi ziyaret ederken, bu ziyaretçilerden 4 milyon 241 bin 316 lira gelir sağlandı. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde 2018 yılında ziyaretçi sayısı yüzde 26, gelir oranında ise yüzde 27 artış meydana geldi.

MYRA ANTİK KENTİ

Demre'de bulunan Likya Birliği'nin en önemli altı kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni 2018 yılında 250 bin 845 kişi ziyaret ederken, karşılığında 3 milyon 765 bin 896 lira gelir elde edildi. 2017 yılında Myra'yı 187 bin 24 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 2 milyon 901 bin 638 lira gelir sağlanmıştı. Myra Antik Kenti'nde geçen yıl ziyaretçi sayısı önceki yıla göre yüzde 34, gelirde de yüzde 29 oranında artış gerçekleşti.

SİMENA ANTİK KENTİ

Kekova bölgesindeki karayolu ulaşımı olmayan, yalnızca deniz yolu veya yaya olarak ulaşılabilen Simena Antik Kenti'ni 2018'de 37 bin 653 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretçilerden toplam 283 bin 294 lira gelir sağlandı. 2017 yılında 24 bin 383 kişinin ziyaret ettiği antik kentte 154 bin 436 lira gelir elde edilmişti. Simena Antik Kenti'ndeki ziyaretçi sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 54, gelirde de yüzde 83 oranında artış oldu.

'BÜYÜLEYİCİ BİR YER'

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni ziyaret eden Alman Brigitte Stolp, "Uzun yıllardır burayı görmeyi hayal ediyordum. Bu hayalim gerçekleşti. Çok mutluyum. Burası büyüleyici bir yer" dedi.

'ÇOK GÜZEL KORUNMUŞ'

Alman Dora Marianne de "Türkiye'nin tarihi zenginliğine hayranım. Burası çok güzel korunmuş. Bu koruma beni çok mutlu etti. Koruyanlara çok teşekkür ediyorum. Noel Baba'nın mekanında olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nden dış ve iç bölümler

- Ziyaretçilerden detay

- Duvar resimleri

- Myra Antik Kenti'nde kaya mezarları

- Tiyatro ve masklar

- Simena Antik Kenti'nden görüntüler

- Röportajlar

218 MB /// 06.51"

Haber-Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), ()

=================

Lisede mahkeme kuruldu, suçlular cezaevine düştü

Bursa’da, 2010 yılında faaliyete başlayan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Adalet bölümünde okuyan öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilmeleri için okula duruşma salonu ve cezaevi kuruldu. Öğrenciler yaptıkları uygulamalı eğitim ile hakim, savcı, avukat, sanık, davacı ve izleyici olup yargılama yapma imkanı buluyor.

Merkez Osmangazi İlçesi Yenikent Mahallesindeki Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrenciler, uygulamalı dersler sayesinde ileride yapacakları meslekleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Adalet bölümünü okuyan öğrenciler, uygulama sınıflarında, senaryo gereği mahkeme kuruyor ve suçluları yargılayıp cezaevine gönderiyor. Ayrıca öğrenciler, okul içinde demir parmaklıklar ile kaplanan bölümde mahkumların üst aramalarının nasıl yapıldığını, kelepçenin nasıl takıldığını öğreniyor. Öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe dökmek için okul yönetimi tarafından gerçek mahkeme salonunu aratmayacak şekilde donatılan sınıfta öğrenciler, örnek bir senaryo yazıp bu senaryo gereği duruşmasını gerçekleştiriyor. Öğrencilerin bir kısmı cübbelerini giyerek hakim, savcı olurken, diğer öğrenciler ise izleyici koltuklarına oturuyor. Bu okulu ve bölümü çok istediğini ve bu yüzden tercih ettiğini söyleyen 11’nci sınıf öğrencisi Aysila Kavlaklı, “Çünkü üniversitede hukuk fakültesinde okumak istiyorum. Bu bölümün de bana avantaj sağlayacağını düşündüm. Okulumuzda duruşma salonu var. Derslerde öğrendiklerimizi pratiğe döküyoruz. O yüzden bize kolaylık oluyor. Bu uygulamalar üniversitede seçeceğim hukuk fakültesinde bana kolaylık sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

‘ ÖĞRENCİLERİMİZ MEZUNİYETLERİYLE BİRLİKTE SEKTÖRE HAZIR PERSONEL OLUYOR’

Öğrencilerin mesleklerinde etkin bireyler olabilmeleri için atölyelerde uygulamalı eğitim imkanı sunduklarını belirten okul müdürü Ali Cihan, “Atölyelerimiz son teknoloji, modern, sektördeki duruşma salonu ve ceza infaz kurumlarının aynısı. Öğrencilerimiz ceza infaz memurluğu ve zabıt katipliği olmak üzere iki dalda eğitim görüyorlar. Öğrenciler atölyelerde uygulamalı eğitimlerini aldıktan sonra son sınıfa geldiklerinde zabit katipliği okuyan öğrencilerimiz adliye sarayında staj imkanı buluyorlar. Ceza insaf kurumlarında ise öğrencilerimiz stajlarını cezaevlerinde insaf memuru olarak görev yapıyorlar. Mezuniyetleriyle birlikte sektöre hazır halde bulunuyorlar. Eğer arzu ederlerse yüksek öğretimde hukuk seçip o bölümü okuma imkanları da var. Zabit katipliği okuyan öğrencilerimiz duruşma salonu atölyemizde örnek bir duruşmayı uyguluyorlar. Her şeyden önce vatandaşlık haklarını öğreniyorlar. Hukuki terimlerin hepsini biliyorlar. Öğrencilerimiz adliyelerde personel tercihlerinde öncelikli oluyor. Keza ceza infaz kurumundaki öğrencilerimiz ise üst aramasından tutun bir mahkumun kayıt işlemleri, emaneti alma gibi tüm işlemleri okulumuzda görmüş oluyorlarö dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Oku binasının drone görüntüsü

-Duruşma salonundan görüntüler

-Cezaevi atölyesinden görüntüler

-Suçlunun yargılanmasıdan detaylar

-Bölüm öğrencisi ile röportaj

-Okul müdürü ile röportaj

Süre: 5.13 Boyut: 584 MB

Haber- Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

===============

Vali Memiş'in bilardo ilgisi

Erzurum’da göreve başladığından beri spora verdiği önemle dikkat çeken Vali Okay Memiş'in iyi bir bilardocu olduğu ortaya çıktı. Bilardo il şampiyonasını izleyen Vali Memiş, konağına bilardo masası aldığını, Erzurum'a da 10 masalı bir salon açmayı planladıklarını söyledi. Şampiyonluk maçı sonrası kısa bir gösteri yapan Vali Memiş, gençliğinden beri bilardo oynadığını ifade etti.

Erzurum Bilardo Şampiyonası, yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Merkez Yakutiye ilçesindeki bir salonda düzenlenen final müsabakalarını Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gençlik ve Spor il Müdürü Fuat Taşkesenligil ile spor severler izledi. Rakiplerini yenen Muhammet Raşit Uzun ile Oğuzhan Yıldırım final müsabakasında karşı karşıya geldi. Baştan sona heyecan içinde geçen maçı Muhammet Raşit Uzun 30-23 kazandı. Müsabaka sonrası dereceye girenlere kupa ve madalyalarını veren Vali Okay Memiş, Erzurum'a 10 masalı bir bilardo solunu açmayı planladıklarını söyledi. Kendisinin de gençliğinde bilardo oynadığını belirten Vali Memiş, vali konağına da bir masa aldığını anlattı. Memiş, kupa töreni sonrası katılımcıların isteği üzerine kısa bir gösteri yaptı. Vali Memiş, Türkiye Bilardo Şampiyonasının bir ayağının da Erzurum'da yapılması için girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-Vali Okay Memiş'in salona gelmesi

-Görevlilerin bilgi vermesi

-Final müsabakasından görüntüler

-Şampiyonluk vuruşunu yapan sporcunun alkışlanması

-Vali Okay Memiş'in şampiyona madalya takması, kupa vermesi

-Vali Okay Memiş'in açıklamaları

-Vali Okay Memiş'in bilardo gösterisi

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

====================