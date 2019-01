DHA YURT BÜLTENİ -2 

YURT BÜLTENİ -2

KARDA MAHSUR KALAN 4 KAÇAK DEFİNECİDEN 1'İ ÖLDÜ

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı çalışması yaparken, kış şartları nedeni ile bölgede mahsur kalan 4 kişiden Hazım Yıldız(51) yaşamını yitirdi. Diğerleri bölgeye ulaşan ekiplerce kurtarıldı.

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Karaağaç köyü yakınlarında yaşandı. Köy yakınlarındaki bir araziye kaçak kazı yapmak için giden Hazım Yıldız, Y.G. (51), E.P. (37) ve H.G. (51) aniden bastıran kar yağışı sebebiyle bölgede mahsur kaldı. Kullandıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişiler 112’yi arayıp yardım istedi. Bulundukları yeri 112’ye doğru tarif edemeyen ve yanlış konum gönderen kişilere ekipler ulaşmakta zorluk çekti. Telefon sinyallerinden yerleri belirlenen kişilere ulaşmak için 112, AFAD, Jandarma Komando Timi, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Belli bir mesafeye kadar yolu açan ekipler daha sonra yola yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Saatler süren çalışmanın ardından sabah 04.05’de ekipler Yuvacık köyü ile Kışlaoğlu Mahallesi arasındaki bölgede mahsur kalan kişilere ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hazım Yıldız'ın gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.Cenazesi otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan diğer 3 kişi ise sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazı yapılırken kullanılan aletlere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİ

Burdur merkez Kayaaltı köyünde Fikri Çolak (52) devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kayaaltı köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası Fikri Çolak, dün saat 17.30 sıralarında Kocapınar mevkisinde 15 AE 623 plakalı traktörünü yokuş aşağı çalıştırmak istedi. Yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkan traktör yolun sağ tarafındaki şarampole devrilirken, Fikri Çolak da altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Fikri Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fikri Çolak'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Traktör devrildiği yerden iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

KARLA KAPLI ATATÜRK BÜSTÜNÜ TEMİZLEDİ

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, sabah okula giden 5'inci sınıf öğrencisi Sümeyye Zeynep'in okul bahçesinde karla kaplı Atatürk büstünü temizlediği anki görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Kozlu Orta Okulu 5. sınıf öğrencisi Sümeyye Zeynep, sabah okuluna gitti. Okulların tatil edildiğini öğrenen Sümeyye Zeynep, okul bahçesinde arkadaşlarıyla kar topu oynadığı sırada Atatürk büstünün karla kaplı olduğunu gördü. Minik elleriyle büstteki karları temizleyen Sümeyye Zeynep'in örnek davranışı öğretmeni tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

POLİS TELSİZİ İLE GELDİKLERİ BÜFEDEN 2 BİN LİRALIK İÇKİ ALAN DOLANDIRICILAR YAKALANDI

ADANA'da yılbaşı gecesi polis gibi davranıp, bir tekel bayisinden parasını ödemeden 2 bin lira değerinde içki ve yiyecek alan Oktay Ç. (35) ve Emre S. (25) yakalandı.

Olay, Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde polis frekanslarının yüklü olduğu telsiz bulunan Oktay Ç. arkadaşı Emre S. ile yılbaşı akşamı bir tekel bayisine gitti. İş yeri sahibine saatin 22.00'yi geçtiğini, bu saatten sonra içki satışının yasak olduğunun söyleyen Oktay Ç. "Sana ceza yazmamız gerek ama bugun yılbaşı sana ceza yazmayacağız, sen de bizi göreceksin" dedi. Bunun üzerine şüphelilerin 2 bin lira tutarında içki ve yiyecek aldı.

TEKRAR GELDİLER

Birkaç gün sonra tekrar işyerine gelen şüpheliler iş yeri sahibi M.Ç,'den ücretsiz olarak tekrar içki almak istedi. Bu isteği kabul etmeyen M.Ç. ise en yakındaki polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tekel bayisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri saptanan Oktay Ç. ile Emre S. yakalandı. Oktay Ç,'nin ise üzerinde taşıdığı telsize el konuydu. Emniyete götürülen şüpheliler, ürünleri borç karşılığında aldıklarını iddia etti. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Oktay Ç. tutuklandı, Emre S. ise serbest bırakıldı.

MANAV DÜKKANIN KASASINDAKİ TÜM PARAYI ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

BURSA'da manav dükkanına giren hırsız, işyeri çalışanı Ahmet Arslan'ın uyumasını fırsat bilerek kasadan 535 lira çaldı. Hırsızın, manav dükkanının kasasından para çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Tahtakale Mahallesi Fışkırık Caddesi'ndeki Rasim Sevi'ye ait (54) manavda meydana geldi. Manava gelen, kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, bir süre iş yerinin etrafında dolaştı. Çevrede kimsenin olmadığını ve çalışan Ahmet Arslan'ın da uyuduğunu fark eden hırsız, kasadaki 535 lirayı alarak kaçtı. Uyandıktan sonra kasadaki paraların yerinde olmadığını fark eden Arslan, durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızın paraları alıp kaçma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir süre çevreyi gözetleyen hırsız, daha sonra kasaya yaklaşarak paraları alıp kaçıyor. Kendisinin uyuduğunu gören hırsızın paraları alıp kaçtığını belirten Ahmet Arslan, "Kasada bulunan 535 lirayı alıp kaçmış, 10-15 dakika sonra uyandım, paraların yerinde olmadığını fark ettim. Daha sonra durumu dükkan sahibi ve polis ekiplerine bildirdim. Kameraları inceledik, hırsız net bir şekilde görünüyo rak paraları alıp kaçıyor. Kendisinin uyuduğunu gören hırsızın paraları alıp kaçtığını belirten Ahmet Arslan, "Kasada bulunan 535 lirayı alıp kaçmış, 10-15 dakika sonra uyandım, paraların yerinde olmadığını fark ettim. Daha sonra durumu dükkan sahibi ve polis ekiplerine bildirdim. Kameraları inceledik, hırsız net bir şekilde görünüyor" dedi.

İZMİR KÖRFEZİ'NİN USTA BALIK AVCILARI

İZMİR'in Gediz Deltası'nda yaşayan karabataklar, körfezde sürü halinde balık avlıyor. Karabatakların sürü halinde uçması seyirlik görüntüler oluştururken, balık avlamadaki zekalarıyla da kendilerine hayran bırakıyor.

Gediz Deltası'nda yaşayan uzun gövdeli, geniş kuyruklarıyla dikkat çeken karabataklar, İzmir Körfezi'nde balık avlayarak yaşamlarını sürdürüyor. Suya dalarak avladığı balığı sudan çıkmadan yemesiyle bilinen karabatakların gagasının ucunda, balıkçıların oltasını andıran bir çengel bulunurken, balığı kolayca yakalamasında önemli rol oynuyor. Birkaç yüz kuştan oluşan karabatak sürüleri avcılıktaki zekalarıyla da dikkat çekiyor. Sürü halinde kıyıya doğru uçan karabataklar, ardı ardına dalış yaparak, balık sürülerinin kolayca avlayacakları sığ sulara doğru yönlendiriyor. Daha havadayken avlayacağı balığa karar veren karabataklar, su altındaki görüşleriyle de avcılıktaki ustalığını sergiliyor. Karabatakların sürü halinde uçuşları ise seyrine doyulmaz görüntüleri ortaya çıkarıyor. Karabatakların sayılarının giderek artması, bölgeyi ziyaret eden doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

AHŞAP OYUNCAK İHRAÇ EDECEKLER

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Türkiye'nin en büyük kampusu olan Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu bünyesindeki Mobilya ve İç Dekorasyon Bölümü'nde (Tematik Lise) üretilen ahşap oyuncaklar yurtdışına ihraç edilecek. Proje kapsamında Türkiye'de 4 okuldan biri olan Tematik Lise, ilk ahşap oyuncak ihraç eden okulu olacak.

SAĞLIKLI AHŞAP OYUNCAKLAR

Çalışmalar hakkında açıklama yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, "Öğrencilerimiz, Türkiye genelinde okul öncesi eğitim çağındaki öğrencilere ahşap oyuncak üretiyorlar. Bakanlığımız Türkiye'de 4 okulu bu alan için belirledi. Mobilya sektörüne kalifiye eleman yetiştiren okulumuzda, çocuklarımız için de sağlıklı ahşap oyuncaklar üretiliyor. Mutluluk duyuyoruz. Herkese teşekkür ediyorumö dedi. Üretilen oyuncakların aracı firmalar aracılığıyla Türkiye genelinde satışının yapılacağını duyuran Bilican, "Okulumuz toptan üretecek, firmalar vasıtasıyla oyuncaklar satılacak. İleride ihracat da yapılacakö ifadelerini kullandı.

KANSEROJEN MADDE İÇERMEYEN OYUNCAKLAR

Mobilya ve İç Dekorasyon Bölümü (Tematik Lise) öğrencisi Zeynep Eylül Palater, "Okulumuzda mobilyaya dair her şeyi öğreniyoruz. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulama da yapıyoruz. Ahşap oyuncak üretmeye başladık. Kanserojen madde içermeyen ahşap oyuncaklar üretiyoruz. Hem üretiyoruz, hem de para kazanıyoruzö dedi.

'İHRAÇ EDECEĞİZ'

Tematik Lise Müdürü Şenol Yoğurtçu ise, "Türkiye'de mobilya meslek lisesi olarak tek okuluz. Bakanlığımız nezdinde ahşap oyuncak üretim konusundaki Türkiye'de 4 okuldan bir tanesiyiz. 2 firmayla anlaştık.Biri 28 bin, diğeri bin adet olmak üzere 2 farklı ahşap oyuncak üretimine başladık. İç piyasaya aracılar vasıtasıyla oyuncaklarımızın satışı olacak. Ardından yurtdışına da ihraç edeceğizö dedi.

DÜNYA EVİNE GİRENLERE 'ENGELSİZ ŞEKERLEME'

İZMİR'in Balçova ilçesinde fiziksel ve psikomotor engelleri olan bireyler, sipariş alarak yaptıkları nikah ve doğum şekerleri, hediyelik eşyalar ve süsleri satarak hem el becerisi hem de para kazanıyor.

İzmir'de Balçova Belediyesi'nin Engelli Hakları Masası bünyesinde kurduğu Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylerin topluma kazandırılması amacıyla yürüttüğü 'Engelsiz Şekerleme' projesinde fiziksel ve psikomotor engelleri olanlar, Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan atölyede nikah ve doğum şekerlerinin yanı sıra hediyelik eşya ve süsler yaparak, belediyeye evlilik başvurusu yapan ya da ilçedeki düğün salonlarında yer ayırtan vatandaşlara satıyor. Vatandaşlar ürünleri önce görüyor, beğenirlerse sipariş veriyor ve engelliler atölyede el emeği ile dünya evine giren yüzlerce kişiye nikah şekeri hazırlıyor. Yapılan ürünlerin tüm malzemeleri belediye tarafından karşılanırken, gelirin tamamı engelli bireylere kalıyor.

Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya 2004 yılında ilçede dijital bir engelli haritası hazırladıklarını, ilk engelli halk oyunları ekibini kurduklarını belirterek, 'Engelsiz Şekerleme' için şöyle dedi:

"Bizde yılda bin 500'ün üzerinde nikah kıyılıyor. Her nikah başvurusu yapan, engelli bireylerimizin ürettiği nikah şekerlerini görüyor, beğenirse sipariş veriyor. Engelli bireyler de bu sayede kazandıkları parayla hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Yaşam sürdüğü müddetçe onlarla birlikte olacağız. Bizim içimizden insanlar onlar. Onları sahiplenmediğimiz sürece biz sağlıklı bir toplum değiliz. Ben felsefemi bunun üzerine kurguladım. Bu kentte yaşayan herkesin kaliteli yaşama hakkı var. Bir onları burada hayatın içerisine taşıyoruz. Burada bir araya gelip bir iş yapıyorlar, hem konuşuyorlar kendi aralarında hem eğleniyorlar hem de üretiyorlar. İnsanlar gelip onların ürettikleri şekerleri aldığında değer kazanmış oluyorlar. Aynı zamanda para kazanmış oluyorlar. Bireyler bununla 'Hayatta ben de varım' diyor. Bu bir anlamda psikolojik bir tedavi."

KARADENİZLİNİN AĞAÇ EVİNE İLGİ

Artvin'in Arhavi ilçesinde, arıcı Musa Can (56), yerli-yabancı turistlerin uğrak yeri Mençuna Şelalesi'ne giden yol üzerindeki gürgen ağacının gövdesine, 16 metrekarelik ahşap ev inşa etti. Yerden 5 metre yükseklikte bulunan ve merdivenle ulaşılabilen ev, şelaleyi görmek için bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi'nde arıcı Musa Can, yerli- yabancı turistlerin uğrak yeri Mençuna Şelalesi'ne giden yol üzerindeki gürgen ağacının gövdesine, 16 metrekarelik ahşap ev inşa etti. Yerden 5 metre yükseklikte merdivenle ulaşılabilen ev, 15 bin liraya mal oldu. Ev, şelaleyi görmek için bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, fotoğrafladığı evi, sosyal medya hesaplarından 'ağaç kondu' notuyla paylaşıyor.

'İSTEYENE KİRALAYABİLİRİM'

Ağaçta bir ev hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiğini anlatan Musa Can, "Eskiden bölgede arıcılıkla uğraştığımız için, kovanları bu tür ağaçların gövdelerine koyardık. Çok eskilerden böyle ağaç evimiz vardı. Bu evi de bundan esinlenerek yapmaya karar verdim. Bu sayede eski anılarımı da bu evle yâd etmiş olacağım. Henüz tam olarak bitmedi. Zaman buldukça uğraşıp bu hale getirdim. Yaz döneminde inşallah bitecek. Burada ben de vakit geçireceğim. Çok ilgi görüyor. Gelenler beğeniyor. İsteyenlere kiralayabilirim. Herkesi bu muhteşem doğayı ziyaret etmeye bekleriz" dedi.

'DİKKATİMİZİ ÇEKTİ'

Mençuna Şelalesine gelen Ali Genç, ağaç gövdesinde yer alan evi gördüklerince şaşırdıklarını belirterek, "Manzara denildiği kadar varmış, hayran kaldık. Bu kış gününde doğanın tadını çıkarıyor. Ama burada bir şey dikkatimizi çekti. O da ağaca yerleştirilen ev. Doğaya ve ağaçlara zarar vermeden ev yapmış. Ovadan geldiğimiz için tabi ki fotoğrafını da çektim. Böyle bir evde doğayla iç içe yaşamak isterdim" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Cantürk Altun da, "Arkadaşların tavsiyesi üzerine geldik. Geldiğimize de değdi. Ağaç gövdesinde evi muhteşem bulduk. Helal olsun, adam ağaca ev yapmış, çatısı var, her şeyi var. Keşke bu tür evde yaşama fırsatımız olsa." ifadelerinde bulundu.

MUŞ'TA OKULLAR TATİL

Muş'ta olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile ile bağlı tüm ilçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime (1) gün süre ile ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir."

Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı bildirildi.

ZONGULDAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kar tatili haberini sosyal medya hesabı twitterdan duyurdu. Vali Bektaş, merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

HAKKARİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının merkezde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı belirtilirken, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.

BİGA VE AYVACIK'TA OKULLARA KAR TATİLİ

Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Biga ve Ayvacık ilçelerinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. İlçelerin yüksek kesimlerdeki yoğun yağış nedeniyle her iki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

