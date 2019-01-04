DHA YURT BÜLTENİ-2

1)26 İLDE 'MAHREM İMAM' OPERASYONU: 60 GÖZALTI KARARI

KONYA merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 60 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, örgütün TSK'daki personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 60 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. 26 ilde daha önce belirlenen adreslere bugün sabah eşzamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltıların olduğu ve operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldığı belirtildi.

Haber: Tolga YANIK/KONYA,)

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2)OYLAT KAPLICALARINDA 300 BİN KİŞİ ŞİFA ARADI

KAYNAKTAN çıkan suyun vücuda direkt uygulanma özelliğine sahip Bursa bölgesinin doğal ve şifa cenneti Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcalarında kış sezonu açıldı. 2018 yılında yurt içi ve dışından 300 bin kişiyi ağırlayan Oylat, sömestrde de binlerce vatandaşa şifa dağıtacak. İnegöl merkeze 27 kilometre uzaklıkta doğa ile iç içe olan turizm cenneti Oylat Kaplıcaları'ndaki toplam 3 otelde konaklayanların yüzde 12'sini yabancılar oluşturdu.

300 BİN KİŞİ ŞİFA BULDU

2018 yılının Oylat kaplıcaları açısından çok verimli bir yıl olduğunu söyleyen Oylat Kaplıcaları Satış Pazarlama Müdürü Özgür Yıldız ,170 bin kişinin konakladığı, 130 kişinin günü birlik yararlandığı Oylat’a 2018 yılında 300 bin müşteri gelip, şifa buldu.ö Dedi.

OYLAT DOLDU

2019 yılının da oldukça iyi geçeceğini söyleyen Yıldız, “2019 başında da odalarımızın tamamı doldu. Sömestre sayıla günler kala rezervasyonlar yapıldı. şirketimizin 4. Oteli olan Orman oteli de yakın zamanda hizmete açmayı hedefliyoruz. 2019 yılında da Oylat’ı güzel günler bekliyor. Sağlık şifa Oylat’ta. Oylat’ın günlük kapasitesi 750 kişi.ö Diye konuştu.

YURTDIŞINDAN GELİYORLAR

Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü; “Müşteri portföyünden bahsetmek gerekirse; Türkiye’nin 4 bir tarafından misafir ağırlıyoruz. Yurtdışından da özellikle orta doğu ülkeleri vatandaşları tarafından tercih ediliyoruz. Yabancı turizm anlamında da 2018 yılında en iyi sezonu geçirdik. İnegöl misafirperverliğini burada gösteriyoruz.

Görüntü dökümü:

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-Genel görüntü

-Drone görüntüsü

-Oylat müdürü açıklama

-Detaylar

Görüntü süresi: 3.46 DK boyut 422 MB

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, ()

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3)KÖPEĞE ÇARPTI, ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

BURSA’da dikkatsiz bir sürücünün köpeğe çarpıp arkasına bakmadan kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Civar sakinleri tarafından nöbetçi veterinere ardından da Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürülen köpeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 2’nci Kavaklı sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, yolda yürüyen sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle düştüğü yerden kalkamayan köpeğin yardımına civar sakinleri yetişti. Hayvanseverler tarafından bulunduğu yerden battaniye yardımıyla kaldırılan yaralı köpek önce nöbetçi veterinere götürüldü. Yapılan müdahalelerin ardından durumunun kötü olduğu anlaşılan yaralı köpek Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmelere rastlanan köpek müşaade altına alındı. Çarpmanın ardından şoka giren köpeğin iç kanama geçirme riski olduğu da belirtildi. Hiç bir şey olmamış gibi arkasına bakmadan yoluna devam eden araç sürücüsü ise bu kadarına da pes dedirtti.

Mahallede sık sık bu tür kazalara rastladığını dile getiren Murat Kaya (33), “Çarpan arkadaş umursamadan yoluna devam etti. Burada bu tür kazaları çok görüyoruz. Bu bölgede anaokulu ve rehabilitasyon merkezi de var. Aynı kazaların çocukların başına gelmesinden korkuyoruz. Kazazede köpeği araca yükleyip önce veterinere oradan da Uludağ Üniversitesi’ne götürdük. Hayvan şu an hayatta ama ölebilirdi. Bu sadece hayvan olmayabilir. Bir çocuk olabilir, sakatlanma olabilir. İnsanların ne yazık ki duyarsızlığı ayrı kötü bişeyö dedi.

Dikkatsiz sürücünün çarpmış olduğu köpeğe ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan biri olan Cenk Olcayto (52), “Çok uzun yıllardan beri köpek beslemekteyim. Tüm sokak hayvanlarını besliyorum. Bütün sokaktaki bütün canlılar bizim diye düşünüyorum. Evde otururken bir hayvanın bağırma sesini duydum. Çığlık attı. Çarpanın bir taksi olduğunu gördük ama sürücü arkadaş kaçtı. Esnaf ve komşular geldi. İlk müdahaleyi yaparak nöbetçi veterinere götürdük. Oradan da Bursa Uludağ Üniversitesi’ne sevk edildiö ifadelerini kullandı.

Yaralı köpeğin son durumu hakkında bilgi veren Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Hüseyin Cihan ise, “Nöbetçi hekimler tarafından ilk müdahalesi yapıldı. İç kanama riski vardı, hala da var. 24 saat boyunca iç kanama riskine karşı müşaade altında tutulması gerekiyor. İlk müdahalesinde kanın pıhtılaşmasını sağlayacak önlemler alındı. Sıvı kaybı çok fazlaydı. Ağrıları da çok fazlaydı. Serum uygulamaları ve koruyucu önlem olarak da antibiyotik uygulamaları yapılmakta. Şu anda da ağrıları var. Yeme içme başlamadı. Gözlem altında tutmaya devam edeceğizö diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Güvenlik kamerası

-Mahalle sakinleri röportajı

-Veteriner Hastanesi Başhekimi röportajı

-Yaralı köpek detayları

-Mahalleden detaylar

Süre:04.43 Boyut: 528 mb

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, ()

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4)HEM HUKUK MÜCADELESİNİ KAYBETTİ, HEM DE SAĞLIĞINI

BURSA’da merkez ilçe belediyesinde taşeron firmaya bağlı çalışan 4 çocuk, 10 torun sahibi Emine Arık (59), boş çikolata kutusunu aldığı için 16 yıldır çalıştığı kurumdan tazminatsız işten çıkartılınca başlattığı hukuk mücadelesini kaybederek, hüsrana uğradı. Çalışma hayatında hiç disiplin cezası almadığını, görev yaptığı kurumda amir ve memurlara karşı hatası olmadığını söyleyen Emine Arık, 'hırsızlık' suçlanmasına tepki göstererek, “8 yılda sağlığım elimden gitti. Bağırsaklarımdan ameliyat oldum. Hakimler, oy çokluğu ile karar verirken hiç mi vicdanları sızlamadı? Ben hakkımı istiyorum" dedi.

Bursa’da bir merkez ilçe belediyesinde taşeron temizlikçi işçisi olarak çalışan Emine Arık, 2010 yılında iddiaya göre, vestiyerde gördüğü çikolata kutusunu boş zannedip dikiş iğne ve ipliklerini koymak için aldı. Kendisine hediye gelen paketi arayan personel ise konuyu özel güvenlik görevlisine iletti. Yapılan incelemede, boş olduğu tahmin edilen çikolata kutusunun temizlik görevlisi Emine Arık tarafından alındığı belirlendi. Kutuyu, iğne-iplik koymak için aldığını belirten Emine Arık hırsızlık suçlamasını reddetti. İncelenen kamera görüntülerinde Emine Arık’ın çikolata kutusunu aldığı tespit edilince tazminat ödenmeden işten kovuldu.

YEREL MAHKEME TEMİZLİKÇİ KADINI HAKLI BULDU

Bursa 2’nci İş Mahkemesi’nde avukatı ile birlikte hukuk mücadelesi başlatan Emine Arık, tazminat davası açtı. Tazminat davasını kazanan Arık hakkındaki karar Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesi’nce kimsenin bulunmadığı sırada başkasına ait çikolata kutusunu alarak kendisine mal etmesinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış niteliğinde olduğu gerekçesiyle bozuldu. Yerel mahkeme yine eski kararında direndi. Bu defa Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 8 yıl sonra mahkeme kararını "Belirtilen maddi ve hukuki olgular gözetilerek davacının kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile kabulü doğru olmamıştır" gerekçesiyle ve oy çokluğu ile bozdu.

'SAĞLIĞIM BOZULDU, AMELİYAT OLDUM'

Kurumda, 16 yıllık çalışma süresi içerisinde tüm çalışanların sevgisini kazandığını belirten Emine Arık, Demirören Haber Ajansı’na () konuştu. Çöplerin atıldığı alanda gördüğü boş çikolota kutusunu aldığını söyleyen Emine Arık, “Şirketin şefi, olay günü yanımıza gelerek, çikolata kutusunu sordu. İçinin dolu olduğunu belirtti. Ben de, o çikolata kutusunun boş olduğunu, içine iğne, iplik, düğme gibi malzemeleri koymayı düşündüğümü söyleyip aldım dedim. Hırsızlıkla suçlandım. Kutuyu evime dahi getirmedim. Haklılığımı ispat için başlattığım hukuk mücadelemi ve sağlığını kaybettim. Psikolojim bozuldu. Bağırsak ameliyatı geçirdim. 8 yıl nasıl yaşadım, bir ben biliyorum. Yerel mahkeme hakimi, dosyada A’dan Z’ye herşeyi delillendirip lehime karar verdi. Hatta, hakim bey olay yerine keşfe gelince 'Burası çöplükmüş. Bu işi kaybedersen, mesleğimi bırakacağım' dedi. Hakkımda oy çokluğu ile karar veren hakimlerin hiç mi vicdanları yok. Ben hakkımı istiyorumö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Emine Arık’ın ropörtajı

-Evinden detaylar

- Torunları ile birlikte

Dosya adı: 0401DAVACİ KADİN

Haber:Halil ÖZÇOBAN/amera: Mehmet İNAN/ BURSA ()

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5)GÖZÜNÜ KAYBETTİ, YİNE DE MESLEĞİNDEN VAZGEÇMEDİ

BURSA'da 45 yıldır eskiyen ve yıpranan bakır kapları kalaylayan Yılmaz Erişen, körükle ateşi alevlendirip kaynak işi yaparken sol gözü zarar gördü. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen baba mesleği olan kalaycılık işini devam ettiren Erişen "Mesleği o kadar çok seviyorum ki gözümü kaybettim ama hala devam ediyorum" dedi.

Osmangazi ilçesinde eskiyen ve yıpranan bakır kapları toz nişadır yardımıyla kalay ile kaplayan Yılmaz Erişen (55), 45 yıldır aynı mesleği severek yaptığını dile getirdi. Mesleğin zor yanlarını anlatan Erişen, eskisi kadar olmasa da kalaycılığın günümüzde de devam ettiğini belirtti. İlkokula sıralarındayken bu işe başladığını belirten Erişen, "Kalaycılık bizde baba mesleği. Öncelikle babamdan bu işin nasıl yapıldığını öğrendim. Ondan görerek öğrendik. Bir tencere müşteri ilk getirdiği zaman ilaca atılıyor. Daha sonra eski kalayı üzerinden süpürülüyor. Daha sonra kumda yıkanıyor. Bu şekilde kap kalaya hazırlanıyor. Bakır kullanan vatandaşlarımız hala var. Kahvaltı salonları gibi yerler bakır kap kullandığı için işlerimiz az da olsa yolunda gidiyor. Mesleğimiz hassas bir meslek. İncelik isteyen bir meslek. Bir parça 12, 13 kez elden geçiyor" dedi.

Müşterisinin getirmiş olduğu kapların kalayını yaparken kaynak yaptığı sıralarda gözüne gelen alev parçasının sol göze zarar verdiğini dile getiren Erişen, sol gözünü kaybetme derecesine geldiğini dile getirdi. Yaşamış olduğu zorluk ve olumsuzluklara rağmen mesleği bırakmayı düşünmediğini belirten Erişen, "Sağ olduğumuz müddetçe bu durumu sürdüreceğiz. Mesleği o kadar çok seviyorum ki gözümü kaybettim ama hala devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yılmaz Erişen röportajı

-Kapların kalaylanması

-Dükkan detayları

-Bakır kap detayları

Süre:03.14 Boyut: 363 mb

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, ()



