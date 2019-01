DHA YURT BÜLTENİ -2

YURT BÜLTENİ -2

Yılbaşı öncesi gözaltına alınan 8 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Adana'da, yılbaşı öncesi polisin operasyonuyla terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Talimat doğrultusunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık'ta 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tüfek, 11 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin üzerlerinde ise DEAŞ'a üye olduklarını gösteren kimlik kartları bulundu.

Haklarında gözaltı kararı olan bazı şüphelilerin Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edildi. Ayrıca şüphelilerin yılbaşı öncesi terör eylemi yapabilecekleri değerlendirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler üzerlerinden çıkan kimlik kartlarını kabul etmedi, Suriye'ye ise akrabalarını ziyaret etmek için gittiklerini söyledi. 8 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin arandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()-

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde etkili olması beklenen poyraz nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızının 60 kilometreyi bulması beklenen poyraz nedeniyle Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Fırtına nedeniyle bugün Kabatepe- Gökçeada hattında 15.00- 20.00 saatleri ile Gökçeada- Kabatepe hattında 13.00- 18.00 saatlerindeki seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferlerin ise yapıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------

-Feribot iskelesinden görüntü.

-Boğazda sefer yapan feribotlardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

Sivas, 'Buzdan göller' şehri oldu

Sivas'ta kış şartlarının etkisiyle kentin en büyük gölü durumundaki Tödürge de buz tuttu. Kent genelindeki genelindeki bir çok gölde yaşanan buzlanma havadan görüntülendi. Donan göller üzerinde oluşan doğal şekiller de ilgi çekti.

Sivas'ta son 2 haftada aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, kent genelindeki bir çok gölet ve göllerde buzlanmalara neden oldu. Kent merkezi yakınındaki Serpincik Göleti, Hafik ilçesi yakınındaki Hafik Gölü, Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü ve Zara ilçesi yakınındaki Tödürge Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. 5 kilometrekare alana sahip olan şehrin en büyük gölü konumundaki Tödürge Gölü üzerinde seyri doyumsuz bir manzara oluştu. Yaklaşık 4 ile 10 metre arasında derinliğe sahip ve içinde 17 çeşit balık türünün yaşadığı Tödürge Gölü yaz aylarında ise kuşların doğal konaklama ve üreme merkezleri arasında yer alıyor. Gölde, Tepeli Batağan, Kızılı Boyunlu Batağan, Leylek, Angut, Kılördek, Karaçaylak, Deniz Kartalı, Saz Delicesi, Turna, Uzunbacak, Kızılbacak, Sumru, Macar Ördeği ve Sarı Başlı Kuyruksallayan çeşidi kuşlara rastlanıyor. Yazın meraklılar ve piknikçilerin ilgi alanı olan göl, kışla birlikte sessiz bir görüntüye bürünüyor. Kışın buz tutan yüzeyde ise doğa sporları meraklılarınca dalışlar gerçekleştiriliyor.

HAFİK GÖLÜ'NÜN GÖZLERİ

Hafik ilçesinin bitişiğinde bulunan Hafik Gölü'nde her yıl Aralık ayında başlayan yüzeydeki buzlanma, mart veya nisan ayına kadar kalıyor. Gölün bu yıl donan yüzeyinde oluşan doğal şekiller ise şaşırttı. Buz yüzeyinde oluşan ve havadan drone ile görüntülenen bir çift gözü andıran oluşum büyük ilgi çekti.

Görüntü Dökümü:

-Serpincik göleti

-Ulaş Gölü

-Tödürge gölü

-Hafık gölü drone görüntüleri

-Detaylar

(545 mb)

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

Adana'daki PKK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrolle serbest

Adana'da, HDP il binasındaki odada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaşarak, örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3'ü kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, pazar günü, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişiden 3'ü kadın 5 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek olduğu belirlendi. Şüphelilerin, HDP il binasındaki odada Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaşarak, örgüt propagandası yaptığı belirtildi.

Emniyette sorgulananlardan Mehmet Ali G.'nin Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Başkanı olduğu, Olcay S.'nin Halkların Demokratik Kongresi Sözcüsü olduğu, Hasan K.'nin de bir derneğin eş başkanı olduğu ortaya çıktı. Hasan K.'nin evinde yapılan aramada ise 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3'ü kadın 5 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi dış görüntüsü ve tabelası

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracının gidişi

SÜRE:01'03" BOYUT:117 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

Otomobilde mahsur kalan kedi seferberliği

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki bir otomobilin motor bölümüne girip mahsur kalan kedi için mahalleli seferber oldu. İlk olarak polis ve itfaiye bilgilendirildi, ancak araç sahibine ulaşılamayınca gece müdahale edilemedi. Ertesi gün durumdan haberdar edilen Kaymakam Uğur Turan, Zabıta Müdürü Bülent Gökmen'i bilgilendirince, bu kez araç sahibine ulaşıldı ve kedi kurtarıldı.

Geçen salı günü saat 22.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak 89 numara önünde park halinde duran bir otomobilin ön kaputunun altından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, anons dahi ettirdiği araç sahibine bir türlü ulaşamayınca, müdahale edemedi. Ekipler, bir süre sonra aracın yanından ayrıldı. Üzücü bir olay yaşanmaması için bir vatandaş, 'kaputun içinde kedi var' yazısı yazıp aracın camına yerleştirdi. Bu sırada Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan olaydan haberdar oldu ve durumu Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Gökmen'e iletti. Gökmen ve zabıta ekipleri, yaptığı çalışmayla araç sahibi İsmet Atak'a ulaştı. Atak'ın komşu mahalle Urganlı'da yaşadığı öğrenildi. Atak'ın kendi mahallesinde yer bulamayınca aracını komşu Cumhuriyet Mahallesi'ne park ettiği ortaya çıktı. Atak'ın otomobilin yanına gelerek kaputu açmasıyla, zabıta ekipleri yavru kediyi kurtardı. Ancak ekiplerin elinden kaçan kedi, bu kez mahalledeki bir kamyonetin motor kısmına girdi. Araç sahibinin kısa sürede bulunmasıyla kaput açıldı, yavru kedi çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen yavru kedi, Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi.

Mahalle sakini Sultan Kalay, kedinin nerdeyse 1 gün aracın içinde mahsur kaldığını belirterek, "Polis ve itfaiyeye haber vermiştik. Otomobil sahibi olmadığı için kaputu açamadılar. Gece sahibine ulaşılamamıştı. Biz de Kaymakam Bey'i aradık. Sağ olsunlar, duyarsız kalmayarak zabıta ekiplerine bildirmiş. Zabıta ekipleri otomobilin sahibine ulaşarak yavru kediyi kurtardı. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

- Zabıta Müdürü Bülent Gökmen ve zabıta ekiplerinin yavru kediyi çalışması

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

İzmirli kadınlar alışverişte kullanmak için file ördü

İZMİR'de Gaziemir Belediyesi'nin desteği ile kurulan ve çoğunluğunu ev kadınlarının oluşturduğu Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, naylon poşetlerin ücretli hale gelmesinin ardından, 'Tığını al gel' isimli bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında sentetik makrome ipten alışveriş filesi örmeye başlayan kadınlar satışına da başladı.

Gaziemir ilçesinde, belediyenin desteği ile kurulan Üretici Kadın Kooperatifi, doğaya zarar veren naylon poşetlerin ücretli hale gelmesinin ardından, 'Tığını al gel' isimli bir proje hayata geçirdi. Naylon poşetlere karşı, alışverişlerde kullanılmak üzere file ören kadınlar, çevreyi kirleten etkenlere karşı savaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çoğunluğunu ev kadınlarının oluşturduğu kooperatifte, kadınlar hem ev ekonomisine katkı sunuyor hem de doğanın korunmasına yardımcı oluyor. Kooperatif Başkanı Fadime Türkeli, 32 kadın ile birlikte çalışma yaptıklarını, Gaziemir Belediyesi'nin de kendilerine 500 tane file siparişi verdiğini söyledi. Kadınların, belli zamanlarda kooperatife gelerek file ördüklerini belirten Türkeli, "Böyle bir çalışma içerisinde yer almak gurur verici. Bizler kooperatif aracılığı ile ham para kazanıyoruz hem de çevreye karşı duyarlılığı arttırıyoruz" dedi.

100 GRAMLIK YUMAKTAN BİR ÇANTA

100 gramlık sentetik makrome ipten bir file ördüklerini anlatan Fadime Türkeli, örülen çantaların 45 ile 50 santimetre arasında olduğunu, bunların da yaklaşık 10 kilogramlık ürün alabildiğini söyledi. Filelerin, eşya kondukça genişlediğini, bu nedenle çok uzun örmediklerini belirten Türkeli, kooperatif bünyesinde satılan çantaların tekinin fiyatının 10 lira olduğunu aktardı. Türkeli, "Biz son zamanlarda file çantalara yoğunlaştık, çünkü poşetler doğaya zararlı. Gaziemir Belediyesi için yapacağımız 500 çantayı da 1 Şubat'ta teslim edeceğiz. Belediye bunları pazarda dağıtacak. Çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. Kooperatif olarak gelecek günlerde daha çok farklı projelere, çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

-Gaziemir Üretici Kadın Kooperatifi'ndeki kadınlar file örerken

-Örülen filelerden görüntü

-Kooperatif Başkanı Fadime Türkeli'nin açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

Süloğlu'nun öğrencileri kaymakamla kitap okuyor

Edirne'nin Süloğlu ilçesi Kaymakamı Muhammed Akın, başlattığı 'Son dersin son 15 dakikasında kitap okuma' etkinliğinde her gün okullara giderek, sınıfta öğrencilerle birlikte kitap okuyor. Akın, 21'inci yüz yılın en büyük sorunun okuduğunu anlamamak olduğunu belirterek, "Öncelikle biz bu projeyi eğitimi iyileştirmesi amacıyla başladık. Artık günümüzde 21'inci yüz yılın en önemli sorunu okuduğumuzu anlayamamak. Atalarımız ağaç yaşken eğrilir demiş. Amaç okuduğumuzu farklı yorumları, kitaplardan öğrenerek kendi yorumlarımızı oluşturabilmek. Kendimize bir yol haritası çizebilmek. Fikir çatışmalarından kendimize bir yol yaratmak" dedi.

Süloğlu ilçesine 7 ay önce atanan Kaymakamı Muhammed Akın, ilçede okuma alışkanlığını kazandırmak için okullarda, 'Son dersin son 15 dakikasında kitap okuma' etkinliği başlattı. Günlük programına gideceği kitap okuma etkinliğine göre düzenleyen Akın, okullara elinde kitabıyla giderek, sınıfta sıraya oturup, öğrencilerle birlikte kitap okuyor. İlk, orta ve lisede yaklaşık 400 öğrenci bulunan Süloğlu ilçesinde, kitap okuma etkinliğine öğrenciler büyük ilgi gösterdi. İlçe Milli eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, okul müdürleri, sınıf öğretmeninin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler istediği kitabı okuyor.

Kaymakam Muhammed Akın, 21'inci yüz yılın en büyük sorunun okuduğunu anlamamak olduğunu belirterek, "Öncelikle biz bu projeyi eğitimi iyileştirmesi amacıyla başladık. Artık günümüzde 21'inci yüz yılın en önemli sorunu okuduğumuzu anlayamamak. Atalarımız ağaç yaşken eğrilir demiş. Amaç okuduğumuzu farklı yorumları, kitaplardan öğrenerek kendi yorumlarımızı oluşturabilmek. Kendimize bir yol haritası çizebilmek. Fikir çatışmalarından kendimize bir yol yaratmak. Biz, Kaymakamlık olarak, önce İlçe Milli Eğitim Müdürü sonra idarecilerimizle, daha sonra öğretmenlerimizle okuma üzerinde anlaştık, her gün koordineli olarak, üç okulumuzda son 15 dakika ders saatlerinde kitap okumaya karar verdik" dedi.

'ÇOCUKLAR DA AİLELER DE MUTLU'

Kitap okuma saatlerinde toplantı ve benzeri programlarını öğrencilerle kitap okuma etkinliğine göre ayarladığını belirten Akın, şunları söyledi:

"Biz bu kitap okuma havada kalmasın dedik, biz planlarımızı kitap okuma programına göre ayarladık. Programlarımızı buna göre ayarlıyoruz. Biz toplantı yapacaksak iş ile alakalı, toplantıyı bu saate göre ayarlıyoruz. Onun dışında tüm öğretmenlerimiz koordine olarak, tüm öğrencilerimiz her gün kendi okullarında bulunan kütüphanelerden, sınıf rehber öğretmenleri bir liste çıkarıyor. Mesela bir arkadaşımız bugün okuyacağı kitabı belirliyor, bir hafta sonra kontrol ediliyor bu arkadaş kitabın neresinde diye. Bu kitaplar her okulumuzun kendine ait kütüphaneleri var, oradan temin ediliyor. Kütüphanelerimiz çok zengin kitaplarla dolu. Hatta okullarda ikinci kütüphanelerimizi kurmaya başladık. Herkes bağımsız kim ne okumak istiyorsa o kitabı okuyor. Yaklaşık 2 aydır bu proje devam ediyor. Ben burada olduğum sürece bu kitap okuma projemiz devam edecek. Liseli öğrencilerle başladık, bugün ortaokuldayım, yarın ilkokullarla başlayacak ve tekrar liseye döneceğiz. Ben şöyle bir şey gördüm burada okunan kitap bir haz bıraktı diye eve gidince çocuklar kitap okuyor. Aile çocuklarını kitap okuduğunu görünce çok mutlu oluyor. Ben 10 aileden bir aileyi kazanabilir, onları da kitap okumaya sevk edebilirsem, toplumda bir çığır açılabilir mi? Açılabilir. Bunlar zor şeyler değil. Bir kişiden 10 kişi, 10 kişiden 100 kişi, böyle belki de milyonlara ulaşabiliriz. Biz 1 kişi bile kazansak bu bizim için kardır. Cumhurbaşkanımız emriyle yaptığımız Millet Kıraathanesi'nde içine hazırladığımız kütüphaneyle sıra artık okumaya geldi. Hemen okullarımızın yanında kıraathaneler. Akşamları aileler çocuklarını almaya geldiklerinde havalar soğuk mesela geçip orada dışarıda bekleyeceğine, gözüne bir kitap çarpar oturduğu yerde çayını içer, çayını içerken kitabını okur. Bugün 15 dakikayla başlar yarın belki o aile yarım saatliğine, bir saatliğine gelecek. Ertesi gün bakmışın eşini almış gelecek. Bu iş bir büyüme işi inşallah hakkını veririz."

'KİTAP OKUMAK BİZİ ÇOK GELİŞTİRDİ'

Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden İkra Nur Güven, kitap okumanın kendilerini geliştirdiğini belirterek,"Kaymakam bey ile kitap okumaya başlayınca heyecanlandım. Kitap okumaya başladığımdan bu yana daha akıcı konuşuyor ve sorguluyorum. Kitapta sözsüz iletişimimizi konuşuyor. Duygularımızı konuşmadan ifade ettiğimizden bahsediyor. Ben çok güzel şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. Kitap okumak bizi çok geliştirdi. Derslerde daha sorgulayıcı ve akıcı konuşmaya başladık" dedi. Öğrencilerden Aleyna Kınalı ise "Kaymakam bey ile kitap okuyoruz. Kitabın 85'inci sayfasındayım. Kitap okumayı çok seviyorum, yaklaşık 55 sayfa kaldı. Kitap bir kızın hayatını anlatıyor" dedi.

'AİLELERİMLE OKUYORUM PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, öğrencilerle başlayan okuma alışkanlığı etkinliğinin ailelerinin de katılımıyla devam etmesini istediklerini söyledi. Yılmaz, "2018-2019 eğitim öğretim yılında sayın kaymakamız öncülüğünde başlattığımız kitap okuma etkinliğimiz lise öğrencilerimizle başladı, Cumhuriyet Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencilerimizle devam ediyor. İlçemizde bütün şubelerimizi ziyaret edip öğrencilerimizle birlikte kitap okuyoruz. Burada öğrencilerimize kitap okumayı öğütlemekle birlikte kendileriyle kitap okumanın hazzını yaşıyoruz. Günlük planlarımızı son dersin 15 dakikasına göre ayarlıyoruz. Hem öğrencilerimizle birlikte oluyoruz. Bu projenin devamında, 'Ailelerimle okuyorum' projesini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Buradaki okuma faaliyetlerinin evde devam etmesini istiyoruz. Bu projeye 400 öğrenci ile katılım sağlıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

------

Kaymakamın okula gelişi

Elindeki kitapla sınıfa giriş

Akın'ın sıraya oturması

Öğrenciler ile kitap okuması

Öğrencilerden detay

Kitap okuyan kaymakamdan detay

Kaymakam ile Akın ile röp.

Farklı açılardan genel

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ile röp.

Detay görüntü

Öğrenciler ile röp.

Kaymakamın okuldan ayrılması

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

İşitme ve konuşma engelli bireylere işaret diliyle hizmet

Toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratmayı amaçlayan Limak Enerji Uludağ Elektrik, hayata geçirdiği yeni bir projeyle işitme ve konuşma engelli müşterilerine işaret diliyle hizmet vermeye başladı. Türkiye'de bir ilki hayata geçirdiklerini belirten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Diğer sektörlere örnek olabilecek bir uygulamaya imza attığımızı düşünüyoruz" dedi.

'Hayatı aydınlatıyoruz' sloganıyla Bursa'da enerji piyasasına yön veren Limak Enerji Uludağ Elektrik, tüketicilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Hayata geçirmiş olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle isminden sıkça söz ettiren Limak Enerji, sektörde ilk olan bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında 'İşaret dili görüşme hattı' uygulamasına geçilerek işitme ve konuşma engelli müşterilere online olarak hizmet vermeye başlandı. Projenin ilerleyen aşamalarında tüm personelin işaret dili öğrenmesi sağlanarak farkındalığın artırılması hedefleniyor.

0555 0 646 646 numaralı hat üzerinden WhatsApp aracılığıyla işitme ve konuşma engelli bireylere görüntülü hizmet verdiklerini belirten Çağrı Merkezi İşaret Dili Tercümanı Şefika Ceyhan "Böyle bir proje için teklif geldiğinde severek kabul ettim. Bunu tamamen gönüllü olarak, engelli vatandaşlarımıza yardım amaçlı olarak yapıyorum. Gelen çağrılara rahatlıkla cevap verip problemlerini çözebilmek benim için onur verici bir şey. Onlar için güzel şeyler yaptığımdan dolayı mutluyum" dedi.

Proje hakkında bilgilendirme yapan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Türkiye'de 8 milyona yakın engelli yurttaşımız var. Bu yurttaşlarımız bazı konulara erişim ve kaliteli hizmet alma noktasında çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu noktada elektrik açısından bakıldığında biz neler yapabiliriz diye düşündük. Tüm kategorideki engelleri ortadan kaldırdığımız, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırdığımız , iletişim kuramadığımız, problemlerini çözemediğimiz müşterimiz kalmasın istedik. Öncelikle ortopedik anlamda engelli müşterilerimiz için online işlem merkezimiz ve e-devlet uygulaması uzun süredir müşterilerimizin hizmetinde. Bu noktada tüm müşterilerimiz, tüm bilgilerin ulaşabiliyorlar. Görme engelli bireylerimiz için çağrı merkezi üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirme olanağına sahipler. Abonelik başlatılması, sonlandırması, borcun sorgulanıp ödenmesi gibi tüm işlemlerini çağrı merkezimiz üzerinden yapabiliyorlar. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiren işitme ve konuşma engelli müşterilerimiz için önemli bir hizmeti devreye aldık. Görüntülü görüşme hattımız üzerinden karşılarına çıkacak işitme diliyle hizmet veren müşteri temsilcimiz aracılığıyla tüm işlemlerini gerçekleştirmeleri söz konusu. Bu noktada artık tüm kategorileri kapsadığımızı, müşterilerimizin yeni iletişim kanalımız üzerinden tüm engelleri kaldırdığımızı düşünüyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu uygulamamızla da hem sektörümüz için hem de diğer sektörlerde örnek bir uygulamaya imza attığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

--------

-Limak Enerji Genel Müdürü röportajı

-İşaret dili tercümanı röportajı

-İşitme ve konuşma engelli kişi detayları

-Görüntülü konuşma detayları

-Çağrı merkezinden detaylar

Süre:03.52 Boyut:433MB

Haber: Muammer İRTEM Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,()

Malatya'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Malatya'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si, tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber: Taha AYHAN/MALATYA, ()-