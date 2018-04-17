DHA YURT BÜLTENİ-2

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, kazada yaşamını yitirdi

Trabzon'un Yomra ilçesinde kullandığı otomobil ile otobüse arkadan çarpan İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman (47), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04:00 sıralarında Yomra İlçesi Kaşüstü mevkiinde meydana geldi. Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman yönetimindeki 24 ER 404 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, Ayhan akduman ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akduman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Haber:Fatih TURAN/YOMRA (Trabzon), ()

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Hafif ticari araç, minibüse çarptı:1 ölü

Konya'da hafif ticari aracın çarptığı minibüs sürücüsü Mehmet Alkan, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Çayırbağ yönetimindeki 42 TT 482 plakalı taksi, kavşakta Mehmet Alkan'ın kullandığı 42 PJ 660 plakalı minibüse çarptı. Sürücü Alkan, çarpmanın şiddetiyle aracın ön camından fırlayıp kaldırıma savruldu. Minibüsü de bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Alkan, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yara almadan kurtulan Çayırbağ ise gözaltına alındı. Kazayı duyup gelen Alkan'ın, yakınları öldüğünü anlayınca sinir krizi geçirdi. Alkan'ın cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü :

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- kaza yerinden detay

- Cesetten detay

- Ölen sürücünün yakınlarının sinir krizine girmesi

- genel ve detay



Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA,()

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2 milyon lira devlet desteği ile modern süt üretim tesisi açtı

Muş'un Korkut İlçesine bağlı Pınarüstü köyünde Haşim Yumlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından aldığı 2 milyon liralık hibe ile modern süt ve süt ürünleri işleme tesisi açtı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Beytullah Uygur, "Yatırımcının işletmesi 3 milyon liraya mal oldu. Bunun 2 milyonu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından karşılandı. 120 gebe büyükbaş hayvan kapasiteli işletmede ahırlar ve doğumhaneler var" dedi. Pınarüstü köyünde devlet desteği ile modern bir tesise sahip olduğunu söyleyen Haşim Yumlu, 120 olan hayvan sayısını 2 yılda 700'e çıkarmayı planladığını, mevcut hayvanların doğumu ile süt veriminin günlük 4 tona ulaşacağını söyledi. Her bir inekten günde 25 kilo gram süt alındığını bunun 10 kilosunu buzağılara geri kalanı ise Muş ve ilçelerde pazarlandığını belirten Yumlu, "Devlet desteği olmasaydı böyle bir tesisi kurmam iskansızdı. İşletmede elde edilen sütleri peynir, yağ ve yoğurt yapmak için ek ikinci bir proje yapmaya başladık. Sütleri pazarlamada sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü süte büyük talep var" diye konuştu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Beytullah Uygur ise, 2 milyonu hibe olmak üzere işletmenin 3 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Uygur, "Tesiste 120 Simental büşükbaş inek var. Bu tür işetmelere destek veriyoruz. Modern işletmede makine ekipmanları, ahırlar, doğum haneler ve güzel bir çevre düzenlemesine sahip. Bölgenin sayılı işletmelerinden olan tesiste süt üretim kapasitesi gün geçtikçe artacak ve ülkemizin süt üretimine de çok büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tesislerden detaylar

-İneklerden detaylar

-İneklere yem verilmesi

-Yem ahırlarından detaylar

-Buzağılardan detaylar

-Buzağılara süt verilmesi

-İneklerin sağımından detaylar

-Sütlerden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()

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Dürüm yediği kebapçıda kasadan boyle para çaldı

Bursa'da bir kişi, kebabçıda dürüm yedikten sonra, kasadaki paraları çalarak kayıplara karıştı. Polis, güvenlik kamerası tarafından yaptığı hırsızlık görüntülenen şüphelinin kimliğini araştırıyor.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Öğle saatlerinde Dürüm Durağı isimli işyerine gelen 25-30 yaşları arasındaki şüpheli, çalışanlara dürüm sipariş ederek masaya oturdu. Dürümünü yiyen şüpheli daha sonra, görevlinin olmadığını fark edip, kasanın içerisindeki 300 lira parayı çalıp kaçtı. Kasadaki paraların olmadığını anlayan çalışanlar güvenlik kameralarını incelemesiyle, dürüm yiyen kişinin paraları çaldıktan sonra kaçtıığını tesbit etti. Polis ekipleri kaçan kişinin kimliğini güvenlik kamerası görüntülerinden araştırıyor



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Olay anı güvenlik kamerası

SÜRE: 1dakika 15 saniye,BOYUT: 121 MB

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Dünyada 4.3 milyon kişi 'biyomas' nedeniyle ölüyor

Erzurum'da Türk TORAKS Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi'nin düzenlediği 'Kadın ve Akciğer Sağlığı' sempozyumunda konuşan İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Birsen Ocaklı her yıl büyük çoğunluğunun kadınların oluşturduğu 4.3 milyon kişinin 'biyomas' yakıt türü ve dumanı nedeniyle öldüğünü söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yarısı, ev içi enerji tüketimi için biyomas yakıt kullandığını bildiren Dr. Birsen Ocaklı, tezek, ekin artıkları, odun, çalı çırpı benzeri yakıt türlerine ‘biyomas’ dendiğini anımsattı. Mutfaktaki katil olarak açıkladığı biyomasın özellikle kadınları ölüme götürdüğünü anlatan Birsen Ocaklı, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankasının yaptığı çalışmada kadın ölüm nedenlerinde solunum sistemi hastalıklarının üçüncü sırada olduğuna işaret etti. Fosilleşmemiş biyolojik yakıtlar olan biyomasda bir takım akciğer sağlığını etkileyen zararlı maddelerin olduğunu bildiren Ocaklı, "Bunlar bitkisel ve hayvansal proteinler, karbonhidratlar ve en önemlisi de kirleticiler. En çok konuştuğumuz havada asılı olan partiküller, hidrokarbonlar, karbonmonoksit, sülfür oksit ve bir takım poliaromatik bileşikler benzen gibi kanser yapan maddeler. Yakıtların yanması ile oluşan is, kir, kurum, duman ve tozdan oluşan materyal çeşitli boyutları var. İnsan saçını baz aldığımız zaman 70 mikron boyutunda bundan çok daha küçük partiküller" dedi.

EN ÇOK KADIN VE ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Biyomasın sadece ülkemiz için bir sorun olmadığının altını çizen Birsen Ocaklı, gelişmekte olan ülkelerde kullanımı çok yaygın olan bir yakıt olduğuna değindi. Dünyada yaklaşık 3 milyar kişinin biyomas yakıt kullandığını belirten Dr. Birsen Ocaklı şöyle devam etti:"Tezek, ekin artıkları, çalı çırpı gibi yakıtlar, odun, kömür daha ziyade gelişmekte olan ülkelerde bu katı yakıtların çeşitleri. Dolayısıyla bu kadar yaygın kullanımda. Dünyada en son bildirilen rakam 4.3 milyon kişi. Özellikle kadınlar iç ortam hava kirliliğine neden olan biyomas yakıt kullanımı nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar. Ülkemizde çeşitli biyomas yakıtlar kullanılıyor. Özellikle organik olan tezek kullanımı 1990-2000 ve halen tespit edilmiş tezekle birlikte bitki artıkları, odun parçaları da biyomas yakıt olarak kullanılmaktadır. Toplumsal cinsiyet temelli sosyal rolleri nedeniyle kadın ve kadının yanından ayrılmazı olan çocuklar daha çok hayatlarını mutfak ve soba kenarında geçiriyorlar. O nedenle en önemli maruziyet kadın ve çocuklarda meydana geliyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar için çok ciddi halk sağlığı sorunu olarak devam ediyor. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu'da bu katı atıklarda tezek kullanımı oldukça yaygın. Tandır denen kapalı bir fırında ekmek ve yemek pişiriyorlar. Tandır, giriş kapısı ve bacalandırılması hariç hiçbir havalandırmaya sahip olmayan bir ocak türü. Kadın burada yemek ve ekmek pişirirken maruziyetleri oluyor. Tezeğe şekil verenler de yakmadan önce tezekle bir takım iletişimi olan yine kadın. Bahsettiğimiz katı yakıtların yanması ile ortaya çıkan partikül materyal düzeyleri 33 ile 3 bin mikrometreküp olarak bildirilmiş. Ancak yemek pişirme sırasında özellikle havalanmayan mutfaklarda bu partikül madde düzeyi çok ciddi boyutlara ulaşıyor. 30 bin mikrometreküp oluyor. Biyomas yakıtla ortaya çıkan karbonmonoksit düzeyi yemek pişirirken 10 katına çıkıyor."

ÖLDÜRÜCÜ HASTALIKLARA YOL AÇIYOR

Kadınların tandırda yemek pişirdiği sırada göz enfeksiyonları ve solunum problemleri ile karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Birsen Ocaklı, "Yapılan çalışmalarda kadınların mutfakta yüzde 150 ya da yüzde 180 kat erkeklere göre daha çok vakit geçirdikleri tespit edilmiş. Biyomas akciğerlerde ne yapıyor? Akciğerin fonksiyonlarını ve yapısını etkiliyor. Kronik tıkayıcı akciğer hastalığı, KOAH, kanser, tüberküloz, astım ve birtakım altsolunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor" diye konuştu.

KADINLAR TANDIRDA YEMEK PİŞİRMEYE MACBURUZ

Öte yandan Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde yaşayan Naime Aslan, dumandan zehirlenselerde tandırda ekmek pişirmeye mecbur kaldığını söyledi. 65 yaşındaki Hacer Anık ise doktorunun tandırda ekmek pişirmesini yasaklamasına rağmen çocukları için bunu yapmaya devam edeceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hacer Arık'ın tezek ve odunları taşıması

-Tandırı yaklamaları

-Naime Aslan ve Hacer Arık'ın tandırla uğraşması

-Kadınların duman çıkan tandır başında çalışmaları

-Kadınların ekmek pişirmesi

-Dr. Birsen Ocaklı'nın açıklaması

(04.50-540 mb)

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Murat AYDIN/ ERZURUM, ()

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Sokak köpekleri 4 oğlağı telef etti

ADANA'da sokak köpekleri, keçi sürüsüne saldırdı. Köpeklerin saldırdığı sürüdeki 4 oğlak telef oldu.

Olay, sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi . Diyarbakır'dan Adana'ya satmak için 6'sı oğlak 19 keçi getiren Feshi Tekin (44), hayvanları evinin yakındaki boş bir araziye bıraktı. Saat 03.00'e kadar hayvanların başında bekleyen Tekin, daha sonra yemek için eve gitti. Hayvanların başında kimsenin olmadığı sırada mahalledeki sokak köpekleri, sürüye saldırdı. Köpeklerin saldırdığı sürüdeki oğlaklardan 4'ü telef olurken, diğer hayvanlar da kaçtı. Bir vatandaşın durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Durumu polislerden öğrenip, hayvanlarını bıraktığı yere gelen Tekin, 4 oğlağın telef olduğunu ve diğer hayvanların da kaçtığını görünce üzüntüden yıkıldı. Gün ağrana kadar kaçan hayvanlarını arayan Tekin, 19'unu yaklaşık 2 kilometre uzakta 2000 Evler Mahallesi'nde buldu. 2 keçisinin ise kayıp olduğunu söyleyen Tekin, telef olan oğlaklarla birlikte yaklaşık 3 bin liralık zarara uğradığını ifade etti. Tekin, bulduğu hayvanlarını evine götürdü.

Görüntü Dökümü

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- Sürünün sahibi Feshi Tekin'in yürüyerek hayvanlarını bıraktığı yere gitmesi

- Köpeklerin telef ettiği oğlaklar

- Görgü tanığı vatandaş ile röp.

- Hayvanlara saldırığı öne sürülen köpeklerden görüntü

- Tekin'in bir oğlağı kucaklayarak taşıması

- Tekin'in hayvanlarını araması

- Tekin'in hayvanlarını bulması

- Tekin ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03'07" Boyut: 190 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()



