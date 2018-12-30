DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BURSA' DA ATIL DURUMDA BULUNAN LİSENİN SPOR SALONUNDA YANGIN ÇIKTI

BURSA’da faaliyetine son verilen Ergin Ağaç Ticaret Meslek Lisesi’nin atıl durumdaki spor salonunda yangın çıktı. Yangına, 12 itfaiye aracı müdahale etti. Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan faaliyetine son verilen ve ana binası yıkılan Ergin Ağaç Ticaret Meslek Lisesi’nin atı durumda olan spor salonunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 110 itfaiye ekipler, 12 itfaiye aracı ve 30 personelle yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

Süre: 2.03 Boyut: 230 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, ()

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2)ALDATAN EŞLERE DEDEKTİF TAKİBİ

BURSA'da 6 yıl önce kurduğu dedektiflik bürosu ile aldatılma şüphesi üzerine eş takibi, personel ve iş ortağı araştırması, ebeveynlerin çocuklarını takip gibi işler yapan Burçin Doğan, 10 kişilik dedektif ekibiyle kılıktan kılığa girerek fiziki ve teknik izleme yapıyor.

Bursa'da 6 yıl önce dedektiflik bürosu açan Burçin Doğan, eşlerini aldatma şüphesi olan kişilerin takibi, personel ve iş ortağı araştırması, ebeveynlerin çocuklarını takip gibi işleri, 10 kişiden oluşan dedektif ekibiyle gerçekleştiriyor. Dedektifler, moto kurye, tesisatçı, kargocu, taksici hatta kartoncu kılığına girerek kendilerini deşifre etmeden büyük bir titizlikle araştırmalarını teknik ve fiziki şekilde sürdüyor.

EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNENLERDEN YOĞUN TALEP

Küçük bir elektrikçi dükkanı bulunan ve daha sonra aklına böyle bir fikir geldiğini ve 6 yıl önce bu fikri hayata geçirdiğini belirten Burçin Doğan, Bursa'da bir ilk olduğunu Türkiye'de ise yasal olmayan yollar ile bu işi yapan bir kaç kişinin olduğunu söyledi. Doğan, "Soruşturma faaliyetleri üzerinde, kişi ve kurumlara özel çalışıyoruz. İnsanların ulaşmak istediği bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. İşimizi yasal çerçevede yaparak kanunlara uymaya özen gösteriyoruz. Farklı talepler gelebiliyor. Sadakatsizlik, kayıp kişiler, borçlu, alacaklı gibi dosyalar geliyor. Öğrenci aileleri de başvuruyor. Aile, üniversitede okuyan öğrencisinin ne yaptığını bilmek istiyor. Kalabalık bir ekibimiz var. Bize yol gösteren emekli polis memurlarımız var. Bütün personelimiz eğitim alıyor. Kanunlara aykırı hareke etmemek ile birlikte fiziki takip ve sosyal medya takibi yapıyoruz. Bazı dosyalarda izin alarak teknik takip de yaptığımız oluyor. Ücretlendirmemizi günlük bazda yapıyoruz. Kişi ve takip gününe göre fiyat tarifemiz değişiyor. Bize en çok başvuranlar ise eşlerinin kendisini aldattığını düşünen kişiler." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dedektif Burçin Doğan röportajı

-Takip detayları

-Çalışma ortamı detayları

Süre:04.48 Boyut:536 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/Bursa,()

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3)EL EMEĞİ YORGANLAR İLGİ GÖRMEYE BAŞLAYINCA SİPARİŞLER ARTTI

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde mesleğinin son temsilcilerinden olan 40 yıllık yorgancı Mustafa Yavuz (57), son yıllarda el yapımı yün ve pamuk yorganlara ilginin giderek arttığını belirterek, “Ancak siparişleri yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. En büyük sıkıntımız çırak bulamamakö dedi.

Orhangazi'de çıraklık dönemi de dahil 40 yıldır yorgancılık yapan Mustafa Yavuz, son temsilcilerinden olduğu mesleğini yürütme çabasını sürdürüyor. Eskiden genç kızların çeyizlerini süsleyen geleneksel yün ve pamuk yorganların yerini sentetik malzemelerden üretilen fabrikasyon yorganların almasıyla yorgan ustalığı da unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri haline geldi. Orhangazi'de 40 metrekarelik dükkanında her çeşit yorgan dikimini yapmaya devam eden Mustafa Yavuz, son 15 yılda özellikle el yapımı yün ve pamuk yorganların yerini, ucuz ve ulaşılabilir olmaları dolayısıyla fabrika üretimi sentetik yorganların aldığını söyledi. Yavuz, son dönemlerde ise el yapımı yün ve pamuk yorganların daha sağlıklı olduğunun anlaşılması ile yoğun siparişler aldıklarını bildirdi..

ARTIK ÇIRAK YETİŞMİYOR

Orhangazi'de, 5 yıl çıraklık döneminden sonra 35 yıldır da usta olarak mesleği sürdürdüğünü belirterek, “İlkokul sonrasında çırak olarak ustamın yanında eğitim aldıktan sonra mesleği yürütüyorum. El yapımı yorgancılık şu anda revaçta. Ancak eleman yok, eleman yetişmiyor. Sıkıntımız bu. Biz de elimiz el verdiği müddetçe bu işi yapacağız, ondan sonra da bu meslek artık yok olup gidecek. Keşke çırak bulabilseydik, bu mesleği yeni nesile öğretebilsek. İnsanlar hazır yorganları kullandıktan sonra, yün ve pamuk yorganların ne kadar sağlıklı olduklarının farkına vardılar. Bu yüzden ben artık sipariş yetiştiremiyorum. Dışarıya sipariş alamıyoruz. Ancak Orhangazi'deki siparişlere yetişmeye çalışıyoruzö dedi. Bu meslekle ilgili kurslar açılması gerektiğini belirten Yavuz, Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile yorgancılık kursları açılıyor. Ancak burada verilen eğitimler yeterli değil. Daha kapsamlı eğitim verildiği taktirde bu mesleği yaşatma şansımız da olurö dedi.

ÇİFT KİŞİLİK YÜN YORGAN 220 TL

Yorgan çeşitlerinin dikim süresinin de değiştiğini belirten Yavuz, “Saten yorgan günde 1 tane dikiyoruz. Bazen 2 ya da 3 tane diktiğimiz de oluyor. Bunun yanında günlük kullanılan yorganlarda nevresim ya da basma türü yorganlar oluyor ki onlardan 3-4 tane dikebiliyoruz. Ayda ortalama 40-50 tane yapabilecek durumdayız. Çift kişilik yün yorganı, yünü, kumaşı ve dikimi bizden olduğu zaman 220 TL'ye yapıyoruz. Elyaf istenirse 170 TL. Malzemeleri vatandaş kendisi getirirse dikimi çift kişiliği 70 TL, tek kişiliği ise 60 TL'ye yapabiliyoruzö dedi.

EN SAĞLIKLI YORGAN YÜN VE PAMUK

Mustafa Yavuz, genç neslin yünleri fazla tercih etmediğini belirterek, “Genç nesil çalıştığı için yorganı temizlemek ve yıkamak zor geldiğinden tercih etmiyor. Ama en sağlıklısı yün ya da pamuk yorganlardır. Bunu sağlık uzmanları da söylüyor. Keşke insanlar yün ve pamuk yorganları daha fazla tercih etseö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Yorgancı dükkanından görüntüler,

Yorgan dikimi,

Detay görüntüler,

Mustafa Yavuz ile röp,

Yün dökme, yorgan yapma, dikiş ve detaylar.

Görüntü Süresi: 4,46 dk

Görüntü boyutu: 469 mb

Haber/Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (BURSA)()



