DHA YURT BÜLTENİ -2

YURT BÜLTENİ -2

SURİYE'DE SEL, 70 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI ÇADIR KENTLERİ VURDU

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın noktalarında kurulan ve 70 bin Suriyelinin yaşadığı Atme, Kah, Kerame gibi 11 çadır kent, sağanak nedeniyle su altında kaldı. Binlerce insan kampları terk ederek daha güvenli olan yüksek bölgelere yerleşti.

Suriye'de etkili olan sağanak, rejim ve terör örgütlerinden kaçan Suriyelilerin yaşadığı çadır kentleri vurdu. Sel nedeniyle bölgede 70 bin kişinin yaşadığı 11 çadır kent büyük zarar gördü. Binilerce Suriyeli, kaldıkları çadırları terk ederek daha güvenli olan yüksek tepelere gitti. Bölgedeki yardım kuruluşları, çadır kent içlerinde kanallar açarak yağmur suyunun tahliyesini sağlamaya çalışıyor. Ailelerin kullandığı battaniye, ocak, soba ve elbiseleri ise sel suları altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Çadırlardaki erzak da sel suları nedeniyle zarar görerek kamp alanında kilometrelerce uzağa saçıldı. Bölge halkının acil olarak soba, kışlık kıyafet ve gıda yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Sel suları altında kalan çadırlar

- Bir duvarın suların etkisiyle yıkılması

- Çadır kentteki insanlar

- Etrafa savrulan çadırlar

- Çocukların sel sularının içinden geçmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 344 MB

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, ()-

=====================

OTOMOBİL HIRSIZLARINA 3 İLDE OPERASYON: 5 GÖZALTI

Aksaray merkezli 3 ilde otomobil hırsızlarına yönelik yapılan operasyon 5 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, otomobilleri çaldıktan sonra sahte evrak düzenleyerek otomobilleri il dışında sattıkları ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon için harekete geçti. Polis, Aksaray merkezli Ankara, Konya, ve Konya'nın Karapınar ilçelerinde bulunan şüphelilerin ev ve işyerlerine operasyo düzünledi. Operasyonda, A. A. (35), R.T.(38), B.Y.(44), A. S.(38), F. A.(21) yakalanarak gözaltına alındı. 5 ayrı otomobil hırsızlığına karıştığı tespit edilen şüphelilerin otomobilleri çaldıktan sonra sahte evrak düzenleyerek il dışına sattıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda araca ait plaka, araçlardan kesilmiş ve üzerinde şase numarası bulunan araç parçaları, kilitli araçları açmaya yarayan aletler, düz kontak yapmaya yarayan aparat, araç alım ve satımlarında kullanılan çok sayıda evrak ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

(Göirüntü Dökümü

-------------------

- Şüphelilerden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

===========================================

ÇOCUĞUYLA VAKİT GEÇİREBİLMEK İÇİN SPA MERKEZİ AÇTI

BURSA'da çocuğu doğduktan sonra bankacılığı bırakıp bebeğiyle vakit geçirebileceği bir iş arayan Gökçe Geçkin Sakın(28), 0-10 aylık bebekler için SPA merkezi açtı. Bursa’da ilk ve tek olan bebek SPA merkezi, yoğun ilgi görüyor.

Bankacı Gökçe Geçkin Sakın, çocuğu Doğa’yı dünyaya getirdikten sonra onunla daha çok zaman geçirebileceği bir iş arayışına girdi. İstanbul’da gördüğü bir spa merkezinden ilham alan Sakın, bankacılığı bırakıp bebek spa merkezi açmaya karar verdi. Bu kararı üç ay içinde hayata geçiren Sakın, her sabah spa merkezine çocuğuyla birlikte geliyor. 0-10 ay arası bebekler, SPA merkezinde bulunan jakuzi içerisinde ilk yüzme deneyimlerini gerçekleştiriyor. Bebeklere, daha sonra uluslararası eğitim almış uzmanlar tarafından masaj yapılıyor. SPA merkezine gelen bebeklerin annelerine ise el masajı hizmeti veriliyor. SPA merkezine gelen aileleri bebekleriyle daha fazla bekletmeme adına randevu sistemiyle çalıştıklarını belirten Sakın, “Buraya gelen ailelerimizi öncelikle bekleme odasında bir süre bekletip suyunu geldiğinde hazırlıyoruz. Her bebeğe özel hazırlanıyor suyumuz. 36-37 derece sabitliyoruz suyumuzu ki bebeklerimiz üşümesinler. Başları da suya girmediği için vücut ısıları düşmüyor. Suyu hazırlandıktan sonra bebeği bu odamıza alıyoruz. Seansa hazırlıyoruz. Üzerindekiler çıkarıldıktan sonra özel boyun simidimiz bebeklerin boynuna takılıyor. Anne baba eşiğinde bebekleri küvete bırakıyoruz. Daha sonra onların sudaki bireysel hareketlerini izliyoruz. Suda dans bittikten sonra özel olarak hazırlanmış masaj masalarımızda bebek masajı uyguluyoruzö dedi.

YÜZMEK BEBEKLERİN ÖZGÜVENİNİ ARTTIRIYOR

SPA merkezine, bu anları deneyimlemek için anne ve babaların birlikte geldiğini belirten Sakın, “Sudaki deneyimleri için bebeklerinin, anneler biraz daha öncelikli oluyor. Bu uygulamaların bebeklerin duyusal ve bilişsel gelişimlerine katkısı var. Kas ve sinir sistemlerini geliştiriyor. Daha çabuk öğrenmelerini sağlıyor. Bu aylardaki bebekler anne baba ya da bir yakın kucağına bağımlı bebekler. Suda bireysel hareket eden bebekler özgüvenlerini geliştiriyor. Her bebeğe göre değişmekle birlikte maksimum bebekler 20 25 dakika suda kalabiliyor. Bir o kadar da masajımız sürüyorö dedi.

SUYA ALIŞAN BEBEKLER DAHA HAREKETLİ OLUYOR

İlk seanslarına katılan bebeklerin öncelikle etrafı gözetleyip tanımaya çalıştıklarını söyleyen Sakın, “Biraz daha durgun, biraz daha hareketsiz oluyorlar. Ama zamana alıştıktan sonra bebeklerdeki hareketliliği gözlemliyoruz. Hatta ikinci ve daha sonraki seanslara gelen bebekler üzerlerindeki o durgunluğu atıp daha suda daha hareketli olmaya başlıyorlar. Ben bu hareketliliği öncelikle kendi kızımda da gördüm. Kızımı burada suya sokarken birkaç seanstan sonra daha hareketli bebek olduğuna şahit oldumö dedi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Bebeğin hazırlanmasından detayl

-Bebeğin jakuzide yüzmesinden görüntüler

-Bebeğe masajdan görüntüler

-Detaylar

Süre: 5.03 Boyut: 576 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, ()

===============

BEDENSEL ENGELLİ OSMAN ERTÖZ, MADALYAYA DOYMUYOR

İzmir'de yaşayan Osman Ertöz, bedensel engelin yaşama, başarıya engel olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bedensel engelli olan ve uzun yıllar pazarda limon satarak geçimini sağlayan Ertöz, tekerlekli sandalyede dans ederek 6 madalya kazandı, aikidoda siyah kemer sahibi oldu. Profesyonel olarak basketbol oynuyor ve atletizm yapıyor. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisi de olan 54 yaşındaki Ertöz, 5 Ocak'ta Samsun'da yapılacak olan Tekerlekli Sandalyede Dans Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefledi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan bedensel engelli Osman Ertöz, 2 yaşındayken çocuk felcine yakalandığı için bacaklarını kullanamaz hale geldi. 10-12 yaşlarında tekerlekli sandalye kullanmaya başladı, annesi kendisini okula sırtında taşıdı. Şemikler Lisesi'ni dışardan bitirdi. 4 yıl işletme okudu. Yoksul bir ailenin çocuğu olduğu için aile bütçesine katkı koymak amacıyla 10 yaşında pazarda limon satmaya başladı. Çocuk yaşlarda yaptığı bu işi mesleği oldu ve pazar yerlerinde 35 yıl tezgah açarak limon sattı. Pazarcılığı bıraktıktan sonra sınava girdi ve memur oldu. Şimdi Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde santral memuru olarak görev yapan Ertöz, 1993 yılında işe gidip gelirken hızlı sandalye kullanma yeteneğini geliştirdi ve o yıllarda İzmir'de yapılan tekerlekli sandalye yarışmalarında hep birinci oldu. Fransa- Akdeniz oyunlarında atletizm dalında 16 ülke arasından 5'inci seçildi.

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMINI KURDU

Bir gün İzmir Fuarı'nı gezerken engellilerin basketbol oynadığını gördü ve engelli takımı oluşturmak için kurulan standa başvurdu. Türkiye'nin ilk bedensel engelli basketbol takımında yer aldı. 1999 yılında Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü'nü kurdu, başkanlığını yaptı. Ertöz, "2000 yılında Almanya'da Basketbol Turnuvası'ndan ikincilik kupasını aldık. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak Washington ve Chicago'da eğitimlere katıldık ve güzel izlenimler bıraktık" dedi.

DANSTA MADALYAYA DOYMUYOR

2016 yılında Sakarya'da Almanya'nın milli takım hocasından tekerlekli sandalyede dans eğitimi aldı. Aynı yıl yapılan Türkiye Şampiyonası'na katıldı ve dördüncü oldu. Çiftler dalında 2016 Tekerlekli Sandalyede Dans Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Avrupa Şampiyonası'na ilk gidişinde 16 ülke ve 100'ün üzerinde sporcu arasından 6'ncı oldu. 2017'de tekrar yarışmaya katıldı. Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Avrupa Şampiyonası'nda ise 24 ülke arasında 5'inci oldu. 2018'de Slovakya'da Dünya Kupası Yarışması'na davet edildi. Tek erkek, Latin ve çiftler olmak üzere yarışmaya 3 branşta katıldı. Tek erkekte ikinci, Latin'de üçüncü, çiftlerde ise altıncı oldu. 10 gün sonra Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Tekrar Polonya'da üçüncülük ve dördüncülük kazandı. Şimdi ise 5 Ocak'ta Samsun'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Ertöz, dört farklı kategoride yapılacak yarışma için iddialı olduğunu söyledi.

AİKİDODA DA ENGEL TANIMIYOR

Aynı zamanda düzenli olarak aikido sporu ile uğraşan Ertöz, siyah kemer sahibi. Hayatı boyunca aktif bir insan olmak için çabaladığını söyleyen Ertöz, "Aslında benim yaptıklarım çok anormal bir şey değil. Aynısını siz de yapıyorsunuz ama siz sağlıklısınız. Engelliler için yeter ki ortam ve zemin hazırlansın. Ben küçük yaştan beri hep bir mücadelenin içindeydim ve boş durmak beni sıkıyor. Ben yaptığım işten mutluyum. Barış Manço'nun dediği gibi 'Ben kimseye örnek olmak istemiyorum beni seçen arkamdan gelsin' Bundan sonraki süreçte de nefesim yettiği sürece tüm alanlardaki faaliyetlerimi ilerletmeyi düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Osman Ertöz ile röp.

- Madalya ve kupalardan görüntüler

- Osman Ertöz detay görüntüler

-Dans gösterilerinden görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Melis KARAKUZULU

=================

KORUYUCU AİLE OLDUKLARI BEBEĞİN YAŞ GÜNÜ HEYECANI, EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ UNUTTURDU

ANTALYA'da koruyucu aile olarak sahiplendikleri Yusuf Umut'un birinci yaş gününü kutlamak için hazırlık yapan Fahrettin ve Emine Çakan çifti, yaş günü kutlaması heyecanından, iki gün öncesindeki evlilik yıl dönümlerini unuttuklarını belirtti.

Antalya'da pazarda kıyafet satarak geçimlerini sağlayan Fahrettin (49) ile Emine (43) Çakan çifti, 28 yıllık evlilikleri süresince çocuk sahibi olmak için tüm yöntemleri denedi. Doktorların çocuklarının olamayacağı yönündeki açıklamasının ardından çaresiz kalan aile, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Emine Çakan, geçen yıl rüyasında sevinçli bir haber alacağını ve çok mutlu olacağını gördü. Rüyayı gördüğü gecenin sabahında pazar tezgahlarını açıp kıyafet satmaya başlayan Çakan çiftine sevindirici haber, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden geldi. Başvurularına onay verilen Çakan çiftine, 6 aylık Yusuf Umut bebek teslim edildi.

İL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÜRPRİZ YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Geçen sürede Yusuf Umut büyüyerek gelişti. Çakan çifti bu süreçte Yusuf Umut'la kaynaşarak mutlulukları katlandı. Koruyucu baba Fahrettin Çakan, 26 Aralık'ta 1 yaşını dolduran Yusuf Umut için doğum günü kutlaması planladı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne fikrinden söz eden Çakan'a, İl Müdür Vekili Halil Atik, yaş günü kutlamasını il müdürlüğü binasında yapmayı teklif etti. İl Müdürlüğü binasındaki bekleme salonunu süslettiren İl Müdür Vekili Halil Atik, yaş pastayı da alarak aileyi davet etti. Takım elbise giydirilip kravat takılan Yusuf Umut, pasta üzerinde 1'inci yaşını temsilen yakılan mumun söndürülmesiyle alkışlar eşliğinde yeni yaşına girdi.

2018 YILINDA 41 ÇOCUK KORUYUCU AİLEYLE YUVAYA KAVUŞTU

İl müdürlüğü binasında böyle bir ekinlik düzenledikleri için çok mutlu olduklarını belirten İl Müdür Vekili Halil Atik, Çakan ailesinin 6 ay öncesine göre daha mutlu ve genç göründüğünü söyledi. Yusuf Umut'un da çok iyi büyütüldüğünü aktaran Atik, “Bu sene Yusufumuz'la birlikte 41 çocuğumuzu koruyucu ailesine teslim ettik. 41 kere maşallah diyoruz. Koruyucu aile kapsamında yuvalarını çocuklarımıza açan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen 6 aylık sürede Yusuf Umut'la güzel anılar biriktirdiklerini belirten Fahrettin Çakan, anlatılamayacak kadar mutlu olduğunu söyledi. 10 yaş gençleştiğini ve hayata bakışının değiştiğini kaydeden Çakan, "Pazardan geldiğimde oğlum beni kapıda karşılıyor ya anlatamam. 28 yıldır özlemle beklediğim şeydi. Oğlumla iletişimim çok iyi, beni görmeden uyumaz. Babayı çok seviyor" dedi.

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ UNUTTURDU

Yusuf Umut'u kucağına aldığından bu yana sadece onun için planlar yaptıklarını belirten Emine Çakan ise Yusuf Umut'un kendilerine her şeyi unutturduğunu söyledi. 6 aydır anlatılamayacak kadar güzel günler geçirdiklerini belirten Emine Çakan, “Biz yaşamıyormuşuz önceden. Keşke 28 yıl hiç beklemeseydik, önceden böyle bir şey yapsaydık. Yusufumuz akşam olunca babasının geleceği saati biliyor ve huysuzlanıyor. Her şeyimiz Yusuf Umut oldu. 24 Aralık bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Yusuf Umut'un doğum gününü kutlayacağız diye o hazırlıklarla o heyecanla evlilik yıl dönümümüzü dahi unutmuşuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

Kurum dış plan görüntü

Yaş pastanın hazırlanması

Süslemelerden görüntü

Küçük Yusuf'a kravat takılması

Küçük Yusuf doğum günü pastasının mumlarını söndürmesi

küçük Yusuf kurum müdürü Halil Atik'in kucağında görüntüsü

RÖP 1: Halil Atik ( Kurum Müdür vekili )

RÖP 2: Fahrettin Çakan ( Baba )

RÖP 3: Emine Çakan ( Anne )

Anne ve Babanın küçük Yusuf'a pasta yedirmeleri

541 MB -- 04.53 /// HD

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()