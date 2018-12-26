DHA YURT BÜLTENİ-2

KAR YAĞIŞI AKDENİZ, EGE, İÇ ANADOLU, MARMARA VE ORTA KARADENİZ'DE ETKİLİ OLDU

1)ANKARA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ



ANKARA'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, dün akşam saatlerinde Başkent'te başlayan kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığının sıfır derecenin altında seyredeceği, oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı Ankaralıların tedbirli olması gerektiği kaydedildi. Kar yağışı ve buzlanmanın özellikle ara yollarda ulaşımı olumsuz etkileyeceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada şöyle denildi: "Belediyelerden alınan son bilgilere göre de yolların temizleme çalışmalarının yetişemeyebileceği göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür."Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanların da aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

KARIN TADINI ÇIKARTAN ANKARALILAR PARKLARA AKIN ETTİ

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 8 saattir aralıksız devam ediyor. Üzerlerinde biriken karın ağırlığını kaldıramayan ağaçlar yollara devrilirken, karın tadını çıkaran çocuklar ise aileleri ile birlikte kardan adam yapıp, kartopu oynadı.

Ankara'da 2 gündür etkisini sürdüren yağmur akşam saatleri ile birlikte yerini kara bıraktı. Çankaya, Keçiören, Mamak, Altındağ, Pursaklar gibi pek çok merkez ilçesini etkisi altına kar, yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle, kent beyaza bürünürken sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, akşam saatlerinden itibaren çalışmalarına ara vermeden cadde, ara yol ve parklarda kar temizleme işlemlerine devam etti.

ÇOCUKLAR AİLELERİ İLE BİRLİKTE PARKLARA AKIN ETTİ

Kar yağışı en çok çocukların yüzünü güldürdü. Ankara Valiliği tarafından şehir genelinde eğitime bir günlük ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, anne ve babalarıyla parklara indi. Kardan adam yapıp, kartopu oynayan Ankaralılar, karlı gecenin tadını çıkardı. Özellikle kar altında kalan Kuğulu Park, vatandaşların akınına uğradı. Buraya gelen vatandaşlar kartpostallık görüntülerin oluştuğu parkta, fotoğraflar çekerek sıcak çaylarını içti.

AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Bu arada yoğun kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kentin bir çok bölgesinde, üzerinde birikan kar kütlesini kaldıramayan ağaçlar devrildi. Altındağ Caddesi'nde bir ağacın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının bugün sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kar yağışından görüntüler

++

- Kar topu oynayan ailelerden görüntü

- Parkta gezip karın tadını çıkaran vatandaşlardan görüntü

- Yola devrilen ağaçtan görüntü

- Polis ekiplerinin araçlarını temizlemesinden görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

2)AFYONKARAHİSAR'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ



AFYONKARAHİSAR'da öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışının şiddetini arttırmasının ardından Afyonkarahisar- Antalya, Afyonkarahisar- İzmir ve Afyonkarahisar- Kütahya yolları ulaşıma kapandı. Afyonkarahisar ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya, Afyonkarahisar- İzmir ve Afyonkarahisar- Kütahya yolları ulaşıma kapandı. Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinden itibaren şiddetli kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi. Trafik ekiplerinin belirli noktalarda araç geçişlerine izin vermediği karayolunda araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücüler o anları cep telefonlarına kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yolda kalan sürücülerin imdadına diğer araç sürücüleri yetişti.

Kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar- Konya ve Afyonkarahisar- Ankara yollarındaki trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandığı belirtildi. Karayolları ekipleri belirtilen yol güzergahlarında iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının gece geç saatlere kadar devam edeceğini kaydederken, sabah yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısını yaptı.

Afyonkarahisar- Antalya yolunun 40'ıncı kilometresindeki Sandıklı ilçesi yakınlarında Başağaç Rampası ve Damlalı Boğazı'ndaki yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmezken, diğer araçlar da kontrollü olarak bırakılıyor. Yolda zaman zaman ulaşımda aksamaların meydana geldiği belirtildi.

Diğer yandan yollarda ufak çapta hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği kaydedildi.

SÜRÜCÜLER DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Afyonkarahisar- Antalya yolu Sandıklı yakınlarındaki Damlalı ve Başağaç geçişlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, yolda araç geçişlerine de izin verilmedi. Sürücüler, bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Sandıklı- Dinar yolunda ise yoğun kar yağışını etkili olduğu, yer yer trafik kazalarının da meydana geldiği kaydedildi.

4 İLÇE HARİÇ EĞİTİME ARA VERİLDİ

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Vali Mustafa Tutulmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle bugün Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerimizin haricindeki tüm ilçelerimiz ile il merkezinde eğitime bir gün ara verilmiştirö dedi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Vatandaşların yollarda çektiği görüntülerden detay

- Vatandaşlar yolda kalan araçları iterken

- Karayolları ekibi çalışması yaparken

- Gece yolda kalan araçlardan detaylar

- Genel detaylar

+++

- Dinlenme tesisine yönlendirilen araçlardan görüntü

- Sürücülerle röportaj

- Detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ - Ahmet DAĞLI / AFYONKARAHİSAR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

3)KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KARAYOLU 2 SAAT TRAFİĞE KAPALI KALDI



İZMİR-Ankara D300 yolunun Kula ilçe merkezi geçişi yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. Yoğun yağış sonucunda, yolun kapanması nedeniyle Kula ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından anonslar ile sürücüler uyarılarak trafiğe çıkmamaları istendi.

Kula'da dün akşam saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir-Ankara D 300 karayolu ulaşıma kapandı. Kavacık Rampasında her iki yöne de trafik akışı dururken, orta refüjde bulunan ve sadece kar küreme araçlarının geçişi için oluşturulan geçiş yolu, grayder ile açıldı. İzmir-Ankara istikametine gitmek isteyen araçlar geri döndürülerek, şehir merkezine yönlendirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kavacık Rampasında tıkanan trafikte, sürücüler araçlarına zincir taktı.Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, toplam 3 iş makinesinin Kula ilçesinde yol açma çalışması ve yolda tuzlama çalışmasının yaptığını bildirildi. Yolda kalan sürücüler, yolun kapalı olduğunu ve yolların açılmasını beklediklerini söyledi. Yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan İzmir Ankara D300 yolu, 2 saat süren çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Karayolları ve trafik ekiplerinin yolda önlemler almaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İş makinelerinden görüntü

-Araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA(Manisa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

4)KAR YAĞIŞI ESKİŞEHİR, BİLECİK VE KÜTAHYA'DA ETKİLİ OLDU



KAR yağışı Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te etkili oldu. Bilecik'te otullar 1 gün tatil edilirken, Kütahya-Afyonkarahisar yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Araç sürücüleri güç anlar yaşarken, Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar, oluşan eşsiz mamnzarayı cep telefonlarına kaydederken, bol bol selfie çektiler.

BİLECİK'TE OKULLAR 1 GÜN TATİL

Bilecik'te ise yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için bir günlük tatil edildi. Bazı ilçeler ile köy yolları ulaşıma kapandı. İlyasbey, Abbaslık, Savcıbey, Bozcaarmut ve Dülgeroğlu köylerinin kapanan yollarının açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR YOLU KAPANDI

Kütahya'da da kar yağışı etkili oldu. Kütahya-Afyonkarahisar yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Domaniç ilçesinde de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Domaniç-İnegöl karayolunda araçlar yollarda kaldı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu yolda Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Tavşanlı ilçesinde kar yağışına ise en çok çocuklar sevindi. Çocuklar ve gençler birbirleriyle kartopu attı.

ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA'DA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Eskişehir Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada "Bölgemizde görülen olumsuz hava şartları nedeniyle, şehir merkezi ve tüm ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu kapsamda engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kütahya'da da kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik açıklamasında; "İlimiz genelinde öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz İlçesi hariç il genelinde tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ( 26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır." denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Eskişehir kar yağışı

-Tavşanlı kar yağışı

-Domaniç kar yağışı

Haber: ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

5)UŞAK'TA 'KAR' NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ



UŞAK'ta olumsuz hava şartları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, dün akşam saatlerinde il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Vali Kocabıyık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Raporları'nda bildirilen mevcut hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 26.12.2018 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 26.12.2018 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yollardan görüntü

-Vatandaşların fotoğraf çekilmesinden görüntü

-Kar yağışından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

6)DENİZLİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ



DENİZLİ'de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar 26 Kasım Çarşamba günü tatil edildi.

Denizli'de kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde etkili oldu. Kalınlığı 10 santimetreye ulaşan kar nedeniyle Denizli Valiliği tarafından, Baklan, Çal, Güney ve Bekilli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Çivril ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar 1 gün (Çarşamba) tatil edildi. Arıca Pamukkale İlçesi'nde Gözler, Uzunpınar, Güzelpınar, Akdere ve Belenardıç mahallelerindeki okullarda da okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil oldu.

KAR YOLLARDA DA ETKİLİ OLDU

Kar yağışı Denizli-Antalya Karayolu'nda etkili oldu. Özellikle, Cankurtaran Mevkii'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar kürüme çalışması yaptı. Polis ekipleri, devriye atarak yol kontrolünü sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kar yağışından detay

-Kar yağışında ilerleyen araçlardan detaylar

-İş makinelerinin çalışması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

7)YALOVA'DA KARAYOLLARI EKİPLERİ KAR NEDENİYLE ALARMDA

YALOVA'nın Süpürgelik Mevkii'nde karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle yolun trafiğe kapanmaması için seferber oldu.

Bursa ile Yalova arasında kara yolu ulaşımını sağlayan, Yalova'nın en yüksek geçiş noktalarından biri olan Süpürgelik Mevkii'nde kar etkili oluyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü Süpürgelikte Karayolları ekipleri 24 saat görev esasına göre tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Yalova'nın yüksek noktalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler 'alarm' haline getirildi. Süpürgelik Mevkii'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü 147 Şube Şefliği ekipleri, Yalova-Bursa Karayolu'nun trafiğe açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat esasına göre ekipte 25 personel, 2 greyder ve 4 kar küreme kamyonu çalışma yapıyor.

147 Şube Şefliği Sorumlusu Yusuf Karakoyun, gazetecilere açıklama yaparak, "Şu anda arkadaşlarımızın tamamı yolda. Karla mücadelemiz devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yollarımızda herhangi bir problem olmayacak Allah'ın izniyle. Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Tuzlamamız 24 saat kesintisiz olarak devam ediyorö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Süpürgelik Mevkii'nden detay görüntüler

-Karayolunun durumu

-Şoförle röp.

-Karayolu ekipleri röp

-Karayolu ekipleri çalışma detayları

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER - İsmail ÖZTÜRK / YALOVA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

8)KINIK VE BERGAMA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İZMİR'in Bergama ve Kınık ilçelerinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsalda yer alan mahallelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü kar yağışının yüksek kesimlerde başlamasıyla Kaymakamlık izniyle ilçe merkezinde kırsal mahallelerden taşımalı sistemle gelen ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencileri izinli sayıp mahallelerine gönderdi.

Kınık ilçesinde ise Kırsal Kodukburnu mahallesinden ilçe merkezinde taşımalı olarak eğitim gören 4 öğrenci, servis aracının dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle Kodukburnu Mahallesi'ne gidememesi üzerine, öğrenciler komşu mahalle olan Mustaklar Mahallesi'ndeki akrabalarına teslim edildi. Öğrenciler, Kınık Belediyesi ekiplerinin yolu açmasıyla evlerine giderken, yarın(Çarşamba) için Bergama ve Kınık ilçelerinde taşımalı öğrenciler için şu ana kadar tatil kararı alınmadı. Kar yağışının gece de sürmesi ve ulaşımda aksamalara karşı taşımalı eğitime ara verilmesinin sabah tekrar gözden geçirilip muhtarlıklara bilgi verileceği öğrenildi.

Kınık ilçesinin kırsal Örtülü, Kodukburnu, Yaylaköy, Karadere, Arpadere Kalemköy, Çanköy, Arpaseki mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, yolların ulaşıma kapanmaması için Kınık Belediyesi, ekipleri ve 3 iş makinası ile 2 tuzlama aracını harekete geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kar temizleme çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK(İzmir),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

9)ALAŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI



MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından sokağa inen birçok kişi kar oynamanın keyfini çıkarttı.

Dün akşam saatlerinde Alaşehir ilçesinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Etkili olan yağışın ardından sokaklara inenler, kar oynamanın keyfini çıkarttı. Araçların üzeri yaklaşık 5 cm kar ile kaplanırken, yağışının dağ köylerinde hala sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kar yağışı

-Kar topu oynayanlar

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR(Manisa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

10)SAMSUN'UN 5 İLÇESİNDE EĞİTİME 'KAR' MOLASI



SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar bugün için tatil edildi.

Samsun'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının bugün de devam etmesinin beklenmesi üzerine Samsun Valiliği tarafından Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde eğitim öğretime bugün bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan Samsun-Ankara yolunda Çakallı mevkiinde, Kavak ve Havza ilçelerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle çekici ve TIR'ların geçişine polis tarafından müsade edilmedi. Kar küreme araçlarıyla yapılan yol açma çalışmaları sonrasında trafik kontrollü olarak Ankara istikametinde tek şeritten sağlandı. Kar lastiği ve zincir takmayan bazı araçlar ise yolda kalırken polis ekipleri sürücüleri uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Samsun-Ankara Karayolu'ndan kar yağından detay

-Araçlardan detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Tayfur KARA / SAMSUN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

11)ÇORUM'DA KAR HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ



ÇORUM'da dün akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Samsun-Ankara karayolu Konaklı mevkiinde ulaşım yaklaşık bir saat durdu.

Çorum'da gece başlayan kar yağışı tipiye dönüştü. Çorum-Ankara Karayolu 30'uncu kilometresi Konaklı mevkiinde tipi nedeniyle ulaşım durarak uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede traifk yaklaşık bir saat durdu. Bölgede karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldığı belirtildi.

Öte yandan İskilip, Bayat, Sungurlu ve Mecitözü ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kar ve tipi

-Yolda kalan sürücüler açıklama

-Araç kuyrukları

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

