DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU: 6 GÖZALTI

İZMİR'de, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapan ve olası sokak eylemlerinde örgütler adına faaliyet gösterecek 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ve Urla'da bu sabah operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütleri adına sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve olası sokak eylemlerinde aktif rol almayı amaçladıkları belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermi, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokuman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

Gözaltına alınan şüphelilerden görüntü

( Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, ()

2)VAN MERKEZLİ PKK OPERASYONUNDA 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

VAN merkezli 7 ilde jandarmanın polisle ortaklaşa düzenlediği PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik operasyonda ,16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK mensubu 'Hebun' kod adlı Musa Hakir'in teslim olmasından sonra verdiği bilgiler doğrultusunda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca kapsamlı bir şoruşturma yürütüldü. Bunun üzerine de belirlenen 24 kişinin yakalanması için Van İl Jandarma Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü ile birlikte PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım- yataklık yaptığı ve terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenlendi. Erciş merkezli Van, Ankara, Iğdır, Bolu, Bitlis, Tekirdağ, Erzurum'da düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu'nda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, dijital meteryal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürerken, soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

JANDARMA KAMERASI

-Komutanın operasyona çıkacak askerlere konuşması

-Araçlara binmeleri

-Operasyon anından detaylar

Orhan AŞAN/VAN, ()-

3)TARİHİ HANDA MEZAT

BURSA'da eski bakkal ürünleri ve gazoz koleksiyoneri Aziz Alçiçek(44), her cumartesi günü tarihi Ahşap Han'da mezat düzenliyor. Eski ya da tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar, mezata gelen koleksiyonerlerden yoğun ilgi görüyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale mahallesinde bulunan tarihi Ahşap Han’daki dükkanında koleksiyonlarını sergileyen Aziz Alçiçek, her cumartesi günü tarihi handa mezat düzenliyor. Özellikle bakkal ürünleri ve gazoz toplayan Alçiçek’in, bu koleksiyonlarında 1970’den bu yana olan ürünler bulunuyor. Alçiçek’in düzenlediği mezata, Bursa'nın yanı sıra çevre illerden de koleksiyonerler katılıyor. Mezatta, Osmanlı döneminden kalma mısır patlatma tenceresinden sakız kutularına, oyuncaklardan çikolata ambalajlarına sayısız eski eşya satılıyor. Her yaştan insanın katıldığı mezat, koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi. Dünyanın en zor koleksiyonunun bakkal ürünleri toplamak olduğunu söyleyen Alçiçek, “Bursa’da kendime ait koleksiyonlarım var. Onları toparlamaya çalışıyorum. Cumartesi günleri de hafta da 1 gün, burada koleksiyonerler meraklılar ve arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Kendi aramızda tarihi ürünlerin alışverişini yapıyoruz. Bakkaliye, gazoz, pul, desenli pet şişe, çiklet ve milli piyango topluyorum. Bakkaliye koleksiyonumda genelde tüketim ürünleri olan gıda, temizlik ürünleri, çikolata, gazoz gibi ürünler topluyorum. Dünyanın en zor koleksiyonu. Çünkü bir ürünün raf ömrü tükenince imhaya gidiyor. Biz bu arada ürünleri kurtarıp toplamaya çalışıyoruz. Biz sarı ve siyah gazozla büyüdük. Yabacı etiketli firmalar bizim çocukluğumuzda pek tutulmazdı. Ordan bir hevesle başladım. Bir arkadaşım bana bu konuda yardımcı oldu. Şu anda koleksiyonumda yaklaşık 200 çeşit gazoz varö dedi.

İNSANLAR EVLERİNDEKİ SERVETİN FARKINDA DEĞİL

İnsanların ellerindeki tarihi ürünleri evlerinde, çatı aralarında ya da depolarında çürüttüklerini belirten Alçiçek, “Böyle durumlarla çok karşılaştım. En son gittiğim bir evin bodrum katında, Osmanlı’dan kalma mobilyalar vardı. Hepsi çürümüş ve rutubetten bozulmuştu. Birkaç bakır eşya vardı ancak onları kurtarabildik. İnsanlar evlerinde büyük sermayeler bulunduruyorlar ama bunların değerini bilmiyorlar. Çatı aralarında, kömürlüklerde bu eşyaları çürütüyorlar. 15 yı önce bir evin yıkımı esnasında birinci emisyona ait bin lira para çıktı. Bu paraların değeri yaklaşık 700 bin Türk lirası. Evde yatan bir para ama sahibinin bundan haberi bile yok. Yıkım esnasında bunu inşaat işçisi fark edip söylüyor ve çok yüksek paraya satıldıö dedi.

Antika eşyalarla çocukluğundan beri ilgilendiğini söyleyen Koray Türkay, “Buraya da haftada bir kez uğruyorum. Bursa’da gittiğimiz böyle birkaç mekan daha var. Benim ana dalım fotoğrafçılık. Çocukluğumdan beri fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Fotoğrafçılıkla ilgili güzel ürünler çıkabiliyor burada. Bunlar hatırası ve anısı olan şeyler. Bu yüzden ilgimi çekiyorö dedi.

Görüntü Dökümü:

-Mezattan görüntüler

-Aziz Alçiçek'in bakkal ve gazoz koleksiyonundan görüntüler

-Aziz Alçiçek ile röportaj

-Mezata katılan kişiyle röportaj

-Detaylar

Süre: 5.09 Boyut: 576 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, ()

4)DANA YUNUS'UN ÜÇ BACAĞI BEDENİNİ TAŞIYAMIYOR

İZMİR'de Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda bakılan ve doğuştan ön sağ bacağı olmayan 'Yunus' isimli dana, her geçen gün yürümekte biraz daha zorlanıyor. Kilo aldığı için ayağı bedeninin ağırlığını taşımaya yetmeyen Yunus'un yürüyebilmesi için özel bir sistem tasarladıklarını, geliştirilen projenin 25 bin lirayı bulduğunu fakat şuanda kadar sadece 5 bin lira toplayabildiklerini söyleyen çiftlik kurucusu Sibel Çağlar, duyarlı vatandaşlardan destek istedi.Yozgat'ta bir çiftlikte sağ ön bacağı olmadan dünyaya gelen Yunus isimli dana, İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı Kurucusu Sibel Çağlar tarafından satın alındı. Satın alındığında 250 kilogram olan Yunus, şimdi 450 kilograma ulaştı. Her geçen gün biraz daha kilo alan ve kilo bedeni ağırlaştıkça da, ayağı o yükü taşıyamaz hale gelen Yunus'un yürümesini sağlamak için geliştirilen sistemin maliyeti 25 bin lira. Şuana kadar sadece 5 bin lira toplayabildiklerini söyleyen Sibel Çağlar, yardımseverlerden ve duyarlı insanlardan destek beklediklerini söyledi. Çağlar, "Yunus gittikçe ağırlaşacak. Çünkü Simental ırkından. Büyük bir ırk. Aslında yemesi gerektiğinden çok daha azını veriyoruz. Çok ileri derecede kilo almasını engellemeye çalışıyoruz" dedi.

YUNUS'UN YÜRÜMESİ İÇİN ÖZEL BİR SİSTEM TASARLANDI

Şuanda 5 aylık olan Yunus'un yürüyebilmesi için bir platform yapmak istediklerini kaydeden Çağlar, o projeye dair şunları söyledi:

"Açık ve kapalı alan olmak üzere toplam 500 metrekare bir sahası var. Bunun 200 metrekarelik alanı kapalı saha olacak. Çatısı olacak, çevresi istinat duvarları ile çevrilecek. Çatının altına bir tonluk ağırlık taşıyacak bir sistem yapılacak. Buraya raylı sistem döşenecek ve Yunus'un yürürken ağırlığını havaya kaldırabilecek, bunu yaparken de yürüme pozisyonunu bozmayacak. Yunus'un olmayan bacağının ağırlığını alacak bir sistem. Çelik yelek gibi bir yelek yapılacak ve bunu Yunus'a giydireceğiz. Bu yelek askılar ile birlikte vince bağlanacak. Yunus. kendini iterek yürümeyi öğrenecek zaman içerisinde. Yatmak istediğinde yukarıdaki makaralardan sistem aşağı inecek ve Yunus yatabilecek. Ayağa kalktığı zaman makara geri toplayacak ve Yunus'un olmayan bacağının ağırlığını alacak."

'ÇOK MALİYETLİ BİR SİSTEM'

Daha önce hazırladıkları projenin 40 bin lirayı bulduğunu, bu parayı bulamadıkları için projeyi revize ettiklerini ancak bu haliyle de kurmak istedikleri sistemin çok maliyetli olduğunu söyleyen Sibel Çağlar, "İnşaat malzemeleri ve kullanılan materyaller çok yüksek maliyette. Umarım başaracağız çünkü Yunus her şeye değer. Çok akıllı, dünya tatlısı bir hayvan. Kimse belki onun farkında değil ama Yunus'un çok güzel duyguları var" diye konuştu.

Projenin işçilik maliyeti hariç 25 bin lirayı bulduğunu, kaydeden Çağlar, "Şuana kadar Hayvanlar İçin Projeler Derneği (Hipder) vasıtası ile bize ulaştırılan ve derneğin kasasında olan 5 bin liramız var. 20 bin lira gibi bir eksiğimiz var. Umarım tamamlanır, zaten aşama aşama inşaatları sosyal medyadan da paylaşacağız. Yağmurlu havalardan dolayı inşaata bir türlü başlayamadık. Elimize para geçtikçe malzemeleri alıp, köşeye koyuyoruz ama uygulamaya geçemiyoruz" dedi.

Yunus'un kilo almaya başladığını ifade eden Sibel Çağlar, "Hayatını devam ettirebilecek kadar yiyecek versek de Yunus'un kilo almaya meyilli bir yapısı var. Kilo aldıkça da yürümesi zorlaşıyor. Ama ne olursa olsun başaracağız. Yunus bize inanıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Dana Yunus'tan görüntü

-Yunus'un bulunduğu çiftlikten görüntü

-Çiftlik kurucusu Sibel Çağlar ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

5)SOL ELİ OLMAYAN NURİYE, GİTAR ÇALARAK KONSER VERECEK

DENİZLİ'de doğuştan sol eli olmayan ve gittiği müzik kursunda öğretmenin kendisi için yaptığı özel aparatla gitar çalmaya başlayan 11 yaşındaki Nuriye Gürel, konser vermeye hazırlanıyor. Gürel, en büyük hayalinin çok sevdiği şarkıcı Haluk Levent'le birlikte gitar çalmak olduğunu söyledi.

Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşayan ve bir fabrikada iş makinesi opereratörlüğü yapan Erdem Gürel (35) ile Müşerref Gürel (35) çiftinin, iki çocuğundan şu an 11 yaşında olan kızları Nuriye Gürel, doğuştan sol eli olmadan dünyaya geldi. Gürel Çifti, kızlarına hiçbir engeli yokmuş gibi davranıp, mümkün olduğunca kendisini desteklemeye çalıştı. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve boş zamanlarında yüzme kursuna giden Nuriye Gürel'i isteği üzerine ailesi 10 gün önce de Adalet Mahallesi'nde özel bir müzik okulundaki gitar kursuna kaydını yaptırdı. Sol eli olmayan Gürel'in azmini gören müzik öğretmeni Anıl Zengin, ona yardımcı olabilmek için bir çözüm yolu aramaya başladı. Zengin, satın aldığı medikal bilekliğe, ucunda mızrap bulunan bir çanta parçası ekleyerek aparat yaptı. Yaptığı bu aparatı Gürel'e takan Zengin, böylelikle onun rahat bir şekilde gitar çalabilmesini sağladı. Haftanın 3 günü gittiği kursta öğretmeni Zengin ile birlikte gitar çalan Gürel, büyük mutluluk yaşadı.

EN BÜYÜK HAYALİ HAYRANI OLDUĞU HALUK LEVENT İLE GİTAR ÇALMAK

Kısa sürede gitar çalmayı öğrenen ve konser vermeye hazırlanan Gürel, en büyük hayalinin Anadolu Rock Müziği'nin güçlü seslerinden Haluk Levent ile birlikte gitar çalmak olduğunu söyledi. Koluna takılan aparat sayesinde gitar çalmaya başladığında çok mutlu olduğunu belirten Gürel, "Hayallerimin peşinden koştum. Engel tanımadım, herkes benim için uğraştı. Özellikle, müzik öğretmenim gitar çalabilmem için bir aparat yaptı. Ailem bana el protezi aldı ancak takmamıştım. Böyle de mutluyum. Tek isteğim, çok iyi şekilde gitar çalabilmek. Şimdi vereceğim konsere hazırlanıyorum, ona odaklandım" dedi.

'NURİYE'NİN HAYATINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ YAPTIM'

Müzik öğretmeni Anıl Zengin ise Nuriye'nin hayatına küçük bir dokunuş yaptığını belirterek, "Nuriye'nin gitar çalabilmesi için engel tanımadık. Aparatı yaparken çok zorlandık, destek bulamadık. 3 boyutlu yazıcılarla bir tasarım yapmaya çalıştık ancak başarılı olamadık. Medikal bileklik ve tahta parçası kullanarak yapmayı denedik ve başardık. Koluna taktık ve gitarın tellerine dokununca çok mutlu oldu. Yüzündeki mutluluğu görmek çok güzeldi. Çok önemli bir şey değil ama Nuriye'nin hayatını değiştirdi. Hayalleri için adım atmasını sağladık. Müzik evimizin konseri var Nuriye açılışı gitar çalarak yapacak" diye konuştu.

'KIZIM İÇİN BİYONİK EL İSTİYORUZ'

Anne Müşerref Gürel ise biyonik el ile Nuriye'nin hayatının kolaylaşacağını dile getirerek, "Nuriye'nin biyonik eli olması için gerekli yerlere başvuru yaptık ancak sonuç çıkmadı. Engelli maaşı bile bağlanmadı. Kızım için biyonik el istiyoruz ancak buna gücümüz yok. Müzik öğretmeninin kızımın gitar çalabilmesi için yaptığı aparat bile onu çok değiştirdi. Şimdi çok mutlu" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Nuriye Gürel'in kendisi için yapılan özel aparat ile gitar çalarken görüntüsü

-Nuriye Gürel ile röp.

-Müzik öğretmeni Anıl Zengin ile röp.

-Anne Müşerref Gürel ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()