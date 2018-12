DHA YURT BÜLTENİ-2

1)3 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜDEN YERİ TESPİT EDİLEN TERÖRİST İNİNİ JETLER YERLE BİR ETTİ

TUNCELİ ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bulunan mağarada gizlenen, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu PKK ve MLKP’li teröristler, önceki gün Eskişehir ve Malatya’dan havalanan jetler tarafından akıllı mühimmatla vuruldu. Aynı mağarada 'belgesel' adı altında 2015 yılında çekildiği belirtilen ve 2 teröristin, el fenerleriyle yürüdükleri görülen görüntülerden yola çıkan güvenlik güçleri, uzman ekiplerce yapılan teknik çalışma sonucu bu bölgenin konumunu belirledi, krokisini ve iç yerleşim yapısını ortaya çıkardı. Erzincan'dan getirilen yeraltı görüntüleme cihazından elde edilen verilerle, yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda çeşitli bölmelere sahip olan mağarada, yer yer 50 metre derinliğine ulaşan dehlizler bulunduğu belirlendi. Jetlerin 9 noktadan vurduğu mağaraya ulaşılması için iş makineleri yol açma çalışması yaparken, mağarada gizlenen 18- 20 kişilik terörist grubunun öldüğü tahmin ediliyor. Güvenlik güçleri, 2015 yılında 'belgesel' adı altında çekilen ve PKK'lı teröristlerin sözde üst düzey yöneticileri ile örgüt mensuplarının dağdaki hayatını konu alıp, röportajlara yer verildiği videodaki mağaranın, Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi'nde bulunduğunu tespit etti. 2 teröristin, el fenerleriyle yürüdükleri de görülen bu görüntülerden yola çıkan güvenlik güçleri, uzman ekiplerce yapılan teknik çalışma sonucu mağaranın konumunu belirledi, krokisini ve iç yerleşim yapısını saptadı. Yoğunçam köyü kırsalında olduğu belirlenen mağarada gizlenen, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu PKK ve MLKP'li terörist grubuna yönelik 13 Aralık'ta operasyon başlatıldı.

2015'te çekilen görüntülerle, Erzincan'dan getirilen yeraltı görüntüleme cihazından elde edilen verilerle, yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda çeşitli bölmelere sahip oldan mağarada, yer yer 50 metre derinliğine ulaşan dehlizler bulunduğu belirlendi.

4 JET, 9 AKILLI BOMBA ATTI

Çevresi, takviye birliklerle karadan ve havadan kuşatılan, katlı ve yaklaşık 1 kilometrekarelik alana sahip mağaranın, önce girişi patlayıcıyla imha edildi, ardından güvenlik güçlerince kurulan ses sistemiyle teröristlere Türkçe, Kürtçe ve Zazaca, 'Teslim ol' çağrısında bulunuldu. Ancak teröristlerin iki kez kurulan ses sistemine ateş açıp, tahrip etmesinin ardından cuma günü Eskişehir ve Malatya'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4 jet, mağara ve çevresini, sığınak imha edici özellikteki akıllı mühimmatla 9 atım yaparak vurdu.

18- 20 TERÖRİSTİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Güvenlik birimlerinin 10 gün boyunca mağara içerisinde ses sistemi ve çeşitli teknik araçlarla yaptıkları dinleme sonucunda, 18- 20 kişilik terörist grubunun öldüğü tahmin ediliyor. Sarp ve engebeli bölgede bulunan mağaraya iş makineleriyle yol açma çalışması başlatıldı. Mağaraya ulaşılmasının ardından, etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetlerinin çıkarılıp, kimlik tespiti yapılacağı ifade edildi. Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel de beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte operasyon bölgesini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Sonel, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik edip, onlarla çay içti.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Güvenlik güçleri, videoda yer alan HDP İl Eş Başkanı Ömer Önen'in de kuzeni olan 'Helin Faraşin' kod adlı Gülistan Önen’i, teröristlerin barındığı mağaranın bulunduğu bölgede Ekim 2015'te düzenledikleri operasyonda öldürerek etkisiz hale getirmişti. Yine videoda röportaj yapan teröristlerden olan, PKK'nın Türkiye'deki sözde 1 numaralı ismi olduğu öne sürülen ve İçişleri Bakanlığı'nca 4 milyon lira ödülle ‘kırmızı’ kategoride aranan 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban da Ağustos 2018'de operasyonda öldürülmüştü. Videoda yer alan bir başka terörist olan ve aynı zamanda Tunceli'nin Ovacık İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden ve CHP Tunceli 24'üncü dönem Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçıran 'Azad Cüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu da Ağustos 2017'de Tunceli'den gittiği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaralı olarak yakalanıp, tutuklanmıştı.

2)SELÇUK'TA ÜZÜM VE ZEYTİN DİYARINA KALKER OCAĞI KURULMASI İÇİN ÇED SÜRECİ BAŞLATILDI

İZMİR'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde daha önce 4 kez taş ve maden ocağı için ÇED izinleri verildi. Verilen 'ÇED gerekli değildir' veya 'ÇED olumlu' kararlarına karşı açılan davalarda, mahkeme projeleri iptal etti. Türkiye'de kalitesi ile bilinen Osmanlı üzümlerinin yetiştiği sınırlı bölgelerden biri olan Gökçealan'da, mahkeme kararlarına rağmen yeni bir kalker ocağı, kırma eleme tesisi ve hazır beton santrali için ÇED süreci başlatıldı. Avukat Cem Altıparmak, "Bölgedeki havzalar, Büyük Menderes Nehri'ni besliyor. Bu tür projelerin, yer altı sularına doğrudan doğruya etkisi olacak. Bu kadar aymazlık olmaz" dedi.

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde farklı tarihlerde 4 tane taş ve maden ocağına onay çıktı. Hazırlanan projeler için İzmir Valiliğince 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' veya 'ÇED olumlu' kararları verildi. Projelerin iptali için idare mahkemelerinde davalar açıldı. Açılan davalarda, taş ve maden ocaklarına verilen ÇED kararları iptal edildi. Yine Gökçealan'da jeotermal enerji santrali (JES) için de ÇED süreci başlatıldı. Mahalle sakinleri, JES'e karşı mücadeleye hazırlanırken, yeni bir kararla daha şaşkına döndü. Daha önce taş ocaklarına karşı defalarca ÇED iptal davalarını kazanan Gökçealan'da, bu kez kalker ocağı, kırma eleme tesisi ve hazır beton santrali için ÇED süreci başlatıldı. Yerleşim yerlerine 2.5 kilometre uzaklıkta bulunan proje sahası, zeytinliklerin yanı sıra, Osmanlı üzümlerinin yetiştiği bağlara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Proje dosyasında yılda 12 ay çalışılacağı belirtilen tesiste, maksimum seviyede malzeme elde edilecek şekilde patlatma yapılması halinde, yılda 600 bin ton maden elde edileceği belirtildi. Tesise onay çıkması halinde, patlatma işleminde gecikmeli elektrikli kapsül kullanılacağı kaydedilirken, ocakta açık işletme yöntemi uygulanacağı bilgisine de yer verildi.

'BİZİM ARTIK AKLIMIZ ALMIYOR'

Gökçealan Mahallesi'nde yetişen ve ihraç da edilen Osmanlı üzüm bağlarına yakın bir bölge kurulması planlanan tesis için ÇED sürecinin başlatılmasına tepki gösteren Avukat Cem Altıparmak, daha önce aynı bölgede benzer projeleri iptal ettirdiklerini belirterek, "Buna rağmen sürekli yeni projelere izin veriliyor. Bölgede aynı zamanda dönümlerce zeytin ağacı bulunuyor. Gökçealanda ÇED süreci devam eden jeotermal enerji santrali var. Bizim artık aklımız almıyor. Sürekli kaybettikleri davaları dikkate almadan buraya ÇED izni verilmesi veya ÇED süreci başlatılması idarenin, açıkça görevi kötüye kullanma suçu işlediğini gösteriyor. Biz, mahkeme kararlarına rağmen ÇED izni veren idareler hakkında, suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

'BU KADAR AYMAZLIK OLMAZ'

Bölgenin hassas bir alan olduğunu ve burada Büyük Menderes Nehri'ne su taşıyan alt havzaların bulunduğunu söyleyen Cem Altıparmak, "Bu kadar aymazlık olmaz. Büyük Menderes Nehri'ni, buradaki havzalar besliyor. Bölgede kurulacak taş ocaklarının, yer altı sularına doğrudan doğruya etkisi olacak. Büyük Menderes Nehri'nin kalitesini etkileyecek. Defalarca kaybettikleri davalar ve kesinleşmiş mahkeme kararları yokmuş gibi, ya Aydın'dan ya da İzmir'den bu bölge için sürekli ÇED izinleri veriliyor. Biz artık sadece dava açmakla yetinmeyeceğiz. Bu izinleri veren kamu idareleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu. Altıparmak, Gökçealan'a sınır olan Aydın'ın Kirazlı Mahallesi'nde 3, Yeniköy Mahallesi'nde de 4 taş ve maden ocağı ruhsatlarını iptal ettirdiklerini belirtti.

3)BEYAZ CENNET PAMUKKALE GECELERİ DE GEZİLEBİLECEK

DENİZLİ'deki beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'nin, gelecek mayıs ayından itibaren geceleri de ziyarete açılacağı bildiridi. Renkli ışıklarla aydınlatılacak olan Beyaz Cennet'e gelen ziyaretçilerin, bu doğa harikasını geceleri de gezme imkanı bulurken, buradaki etkinlik ve gösterileri de izleyebileceği belirtildi. Travertenleriyle ünlü Pamukkale ve içerisinde barındırdığı Hierapolis Antik Kenti renkli led ışıklarla aydınlatılacak. Bu yıl, aralık ayı itibariyle 2 milyonu aşkın turisti ağırlayan Pamukkale'nin gece ziyaretine açılmasının ardından, ışıklı görsel şovlar yapılacak, ziyaretçiler için renkli etkinlikler düzenlenecek. Antik Kent'te mezarların bulunduğu yürüyüş yolları ve 2 bin yıllık Antik Tiyatro, turistlerin gece rahatlıkla gezebileceği şekilde ışıklarla donatılacak.

GECELERİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'de yapılacak bu düzenlemelerle ilgili gerekli izinlerin alındığını söyledi. Şen, Pamukkale geceleri de ziyaretçilerin alınmasının turizm açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtip, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, dünyadaki 35 önemli noktadan birisidir. Hem kültürel hem de doğal olarak koruma altındadır. Bu muhteşem güzelliği Mayıs ayından itibaren, geceleri de ışıklı görsel şölenlerle izleyebileceğiz. Antik Tiyatro ve diğer antik alanlar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler Antik Tiyatro'daki geceleri yapılacak gösteri ve etkinliklere de katılabilecekler" dedi.

"KONAKLAMA GÜN SAYISINI ARTTIRIR"

Dünyanın en gözde alanlarında yapılan ışıklandırmaların Pamukkale'de de yer alacağını ifade eden Şen, "Geceleri düzenlenecek etkinliklere yerli ve yabancı çok sayıda turistin gelebileceğini düşünüyoruz. Denizli'deki konaklama gün sayısı da bununla birlikte artacaktır. Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayıları da ciddi rakamlara ulaşabilecek. Pamukkale, dünyanın en önemli noktalarından birisi olmaya devam edecek" diye konuştu.

4)İŞ KADINLARINDAN YENİ YIL ÇAĞRISI

"BİR KIZIMIZI DA SİZ GÜLÜMSETİN"

İZMİR İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyeleri üniversite öğrencisi kızlara eğitim bursu vermek üzere hazırladıkları seramik biblolar için yılbaşına özel tasarımlar geliştirdi. Başına kar taneleri çizdikleri 'gülence' adlı bibloları 50 lira bağış karşılığında hediye ettiklerini belirten İZİKAD Başkanı Huriye Serter, iş dünyasına bir çağrı yaparak "Kurumsal yada bireysel yeni yıl hediyelerinizi gülence ile yaparsanız geleceğe katkınız olur. Bir kızımızı da siz gülümsetin" dedi. İzmirli iş kadınları genç kızların üniversite eğitimine destek sağlamak amacıyla seramikten gülümseyen kız, 'gülence' figürleri hazırlıyor. Yoğun iş temposundan vakit ayırıp atölyede çalışan İZİKAD üyeleri yeni yıl nedeniyle çalışmalarına hız verdi. 1.5 yıldır hazırladıkları gülenceleri yeni yıl hediyesi olarak yeniden tasarladıklarını belirten İZİKAD Başkanı Huriye Serter, sevdiklerine ya da kurumsal müşterilere ne hediye edeceğini düşünenlere gülenceleri önerdi.

İZİKAD olarak 21. yüzyılın güçlü kızların elinde yükseleceğine inandıklarını ifade eden Huriye Serer, kızların liderliği sayesinde dünyanın değişim ve dönüşüme uğrayacağını söyledi. Bu doğrultuda hedef belirlediklerini dile getiren Serter, "İZİKAD olarak iki yıldır üniversite öğrencisi kızlara burs veriyoruz. Bunun için bir fon gerekiyordu. Seramik atölyesi sahibi bir üyemizin önerisi doğrultusunda bu bibloları yapmaya başladık. Bu seramik kızları, bağış yapmak isteyenlere hediye ediyoruz. 1.5 yıldır gülencelerimizi hem yurt içi hem de yurt dışında pek çok yere gönderdik" dedi.

"ÇİÇEK VE ÇİKOLATA YERİNE GÜLENCE ALIN"

Gülencelerin kutularını ve bardak altlıklarını da yaptıklarını anlatan Serter, tüm seramiklerin üniversitede okuyan genç kızlara burs olarak geri döneceğini belirterek şöyle konuştu:

"Ben iş dünyasına bir çağrı yapıyorum. Yılbaşında sevdiklerine yada kurumsal müşterilere ne armağan vereceklerini düşünüyorlarsa gülenceler var. İleride torunlarına anlatacakları bir hikayeleri olur. Çiçek ve çikolata çok güzel ama ikisi de bitiyor. Birini yiyorsunuz biri de solup gidiyor. Ama masanızda duran bir gülence size her zaman bir kızı gülümsettiğinizi anımsatacaktır. Kurumsal yada bireysel yeni yıl hediyelerinizi gülence ile yaparsanız geleceğe katkınız olur. Bir kızımızı da siz gülümsetin."

50 LİRA BAĞIŞA 1 GÜLENCE

Dernek üyelerinden Sibel Gürbüz, 50 lira bağışta bulunan herkese bir adet gülence hediye ettiklerini söyledi. Betül Sezgin de küçük bir fırça darbesiyle büyük bir etki yaratılabileceğini söyleyerek, herkesi burs havuzlarına katkı sağlamaya davet etti. Yeni yıl hediyesi olarak firması aracılığıyla 120 adet gülence aldığını belirten Neşe Can da "İsteyen herkes internet adresimiz www.izikad.org'tan bize ulaşıp bağışlarını iletebilir, karşılığında gülencelerimizi alabilirler" dedi.

5)MANİSA'DA TEK GÖZLÜ, BURUNSUZ VE ÇENESİZ DOĞAN BUZAĞI ŞAŞIRTTI

MANİSA'nın Salihli ilçesinde tek gözlü ve burnu, çenesi olmadan doğan buzağı şaşkınlık yarattı. Buzağı doğduktan bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Taytan Mahallesi Bezirganlı Mevkisi'nde çiftçilikle uğraşan Nafiz Erdinç'e ait inek, doğum sancılarının ardından alnında dikey olarak tek gözü olan, burunsuz ve üst çenesi olmayan buzağı doğurdu. Buzağı birkaç saat içerisinde ölürken, buzağının dilinin ise normalden 3 kat kadar uzun olduğu dikkat çekti. Tek gözlü, burunsuz ve çenesiz buzağıyı görenler ömürlerinde ilk defa böyle bir şey görmenin şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti. Buzağının sahibi Nafiz Erdinç, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirtip, "Çift başlı doğan, bacak sayısı fazla ya da eksik olarak dünyaya gelen buzağıları duymuştum ama böylesiyle ilk kez karşılaştım" dedi.

6)ÖZEL SPORCULARIN BAŞARILARI GURURLANDIRDI

TRABZON Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Down sendromlu Enes Yılmaz (25) ve mental bozukluğu olan Muhammet Yazıcı (27), 5 yılda kendilerini geliştirerek masa tenisi ve atletizm branşlarında elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Masa tenisinde Enes Yılmaz dünya üçüncüsü, Muhammet Yazıcı ise uzun atlama ve 100 metre koşuda Türkiye şampiyonu oldu.Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Down sendromlu Enes Yılmaz ve mental bozukluğu olan Muhammet Yazıcı, 5 yıl önce Trabzon Rehabilitasyon Aile Dayanışma Merkezinde, gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti almaya başladı. Sporla rehabilite bölümünde yetenekleri keşfedilen iki genç, spora yönlendirildi. Enes masa tenisine, Muhammet ise uzun atlama ve koşu branşında eğitim aldı. Kısa sürede gelişim gösteren iki sporcu il ve bölge birincilikleri kazandı. Kendilerini geliştiren sporcular 5 yılda branşlarında elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Masa tenisinde Enes Yılmaz, Portekiz’de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda üçüncüsü, Muhammet Yazıcı ise uzun atlama ve 100 metre koşuda Türkiye şampiyonu oldu. Özel sporcular, Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi.

'YETENEKLERİNİ KEŞFETTİK'

Türkiye ve dünya çapında şampiyonluklar elde eden iki özel sporcu yetiştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Trabzon Rehabilitasyon Aile Dayanışma Merkez Müdürü Cafer Asan, “Enes Yılmaz’ın masa tenisi branşında iki dünya üçüncülüğü var. 5 yıldır gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti alıyor. Spor ile rehabilite bölümünde Enes’in bu yeteneğini keşfettik ve profesyonel bir şekilde bu işi yapmasına destek olduk. Enes kısa zamanda ülkesini temsil eder hale geldi. Sosyal anlamda da Enes çok büyük bir gelişme kaydetti. Muhammet de, profesyonel olarak atletizm branşı ile uğraşıyor. Uzun atlama ve 100 metre koşuda Türkiye şampiyonlukları olan bir kardeşimiz. Yakın biz zamanda milli takıma girmesini bekliyoruz" dedi.

Masa tenisinde iki kez dünya üçüncülüğü elde eden Enes Yılmaz, "Masa tenisinde beğenildik, derece elde ettik. Destek olanlara teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oldum" diye konuştu.

Muhammet Yazıcı da “Çok mutluyum. Spor yapıyorum, koşuyorum. Müdürümüze ve hocalarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

7)İMKANSIZLIKLAR İÇİNDE KİTAP DAĞITIYORLAR

İZMİR'den Türkiye'nin her bölgesindeki ihtiyaç sahibi okullara gönüllü kitap dağıtımı yapan Kitap Dostluğu Kulübü, kısıtlı imkanlarla yardımlarını sürdürüyor. Çatısı akan bir araba garajında bağışları biriktiren kulüp üyeleri, kitapları yağmur sularından korumak için üzerlerini naylonlarla örtüyor. Kulübün kurucusu Dilek Özcan, kitap ihtiyacı olan daha fazla çocuğa ulaşmak için kendilerine daha iyi şartlar sunulmasını istedi.

İzmir'de 8 yıl önce kurulan Kitap Dostluğu Kulübü, okuyan bir nesil yetişmesi amacıyla Türkiye'nin her bölgesindeki ihtiyaç sahibi okullara gönüllü kitap dağıtımı yapıyor. Kendilerine ait yerleri olmadığı için bir araba garajında bağışları biriktiren kulüp üyeleri, kitapları, çatıdan akan yağmur sularından, üzerine naylonlar örterek koruyor.

İmkansızlıklar içinde imkan yaratarak çocuklara kitap dağıttıklarını söyleyen Kitap Dostluğu Kulübü Kurucusu Dilek Özcan (43), sosyal medyada 25 bin gönüllü üyeye sahip bir grupları olduğunu belirtti. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki okullardan kendilerine kitap talebi geldiğini söyleyen Özcan, bu talepleri titizlikle incelediklerini dile getirdi. Amaçlarının okuyan bir nesil yetiştirmek olduğunu vurgulayan Özcan şöyle konuştu:

"Kim bize ücretsiz yer verirse kitaplarımızı orada topluyoruz. 8 yıl önce Gaziemir Belediyesi'nin kültür merkezinde faaliyete başladık. O zaman daha az sayıda kitabımız vardı. Büyümeye başlayınca oraya sığmadık. Bir müteahhit, dükkanında bize bir bölüm ayırdı. O dükkan yıkılınca bize yol göründü. Göçebe gibiyiz, kitaplarımızı kamyona doldurup taşıyoruz. Daha sonra bir mobilya dükkanında yer bulduk. O dükkan taşınınca yine çıktık. Şimdilik bir gönüllümüzün garajındayız. Arabası olmadığı için burası boştu ve bize verdi. Araba alırsa burdan da çıkmak zorundayız. Garajın çatısı akıyor. Kitaplar ıslanmasın diye her yere kovalar koyduk. Gönüllülerin bağışladığı kitapların üzerini naylonlarla örttük."

KİTAPLAR ISLANIRSA ÇÖPE GİDECEK

Ellerinde sayımı yapılmış ve kolilenmiş 3 bine yakın kitap olduğunu anlatan Dilek Özcan, tamamen gönüllülük esasıyla çalıştıklarını dile getirdi. Cehaletten uzak, aydın ve bilinçli çocuklar yetişmesi için kütüphaneleri boş olan okullara ulaştıklarını anlatan Özcan, "Bazı okullar içi boş sınıfları kütüphane olarak ayırmışlar ama hiç kitapları yok. Okuldan fotoğraf istiyoruz. Kitap ihtiyaçlarını kanıtladıklarında harekete geçiyoruz. Şimdiye kadar 100 binden fazla kitap dağıttık. Yeni öğretim yılında 13 okula biner kitap dağıttık. Ama bize gelen kitap sayısı daha fazlaydı. Buraya gelen kitapların hepsi yaş ve sınıf düzeyine göre ayrıştırılıyor. Konularına göre seçtikten sonra kolilere yerleştiriyoruz. Fiziki koşullarımız daha uygun olsaydı daha büyük işler yapardık. Kitaplar ıslanınca çocukların hiçbir işine yaramayacak. Bu kadar büyük bir çabayla topladığımız kitapların hepsini çöpe atmak zorunda kalırız. Ancak destek veren olmadığı için bu işten vazgeçecek değiliz. Elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla birşeyler yapıyoruz. Bize yer temin eden olursa çok seviniriz" dedi. Kulübün en eski üyelerinden Ümit Meşekoparan (52) ise daha önce yerel yönetimlerden destek aldıklarını ancak bu desteklerin kesildiğini dile getirdi. Dernek olmadıkları için para bağışı kabul etmediklerini belirten Meşekoparan, "Hayırseverler bize yer verdi. Ama yeterli çalışma imkanımız olmadı. Daha iyi şartlarda olursak daha fazla çocuğa kitap göndeririz" diye konuştu.

8)YENİ NESİLLER İÇİN OSMANLICA GAZETE ÇIKARIYOR

BURSA'da matbaa sahibi Hasan Parlak(38), Osmanlıcayı yeni nesillere aktarmak ve öğrenmek isteyenlere kaynak oluşturmak amacıyla güncel konularda Osmanlıca gazete basmaya başladı. Haftalık olarak çıkarılan gazete 'Hadisat', Cumhuriyet tarihinin ilk Osmanlıca gazetesi olma özelliğini taşıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesinde matbaa dükkanı açan Hasan Parlak, yaklaşık bir asırdır yasaklı olan Osmanlıcanın serbest bırakılmasının ardından gazete çıkarmaya başladı. 4 ay önce gazetenin ilk sayısını çıkartan Parlak, kısa süre içinde Türkiye'deki 18 il ve Avusturya'ya gazete göndermeye başladı. Almanya ve İngiltere'deki okurlarına gazeteyi dijital ortamda sunan Parlak, gördüğü ilgiden dolayı memnun olduğunu belirtti. Politika, siyer, ilmi bilgiler, yemek ve spor sayfalarından oluşan gazetede, aynı zamanda 2'nci Abdülhamit'in torunu Orhan Osmanoğlu'nun da yazıları yer alıyor. İnsanların Osmanlıcayı daha rahat okuyup anlaması için Osmanlıca metinlerin karşılarına Türkçe çevirisini de yazdığını belirten Parlak, "Biz matbaayı seçtik. Çünkü daha evvelki kayıtlarda hafızamızda matbaa bizim için bilgi demekti. Birim demekti. Okumak demekti Devletimiz Osmanlıcıyı serbest bırakınca bize gün doğdu. Biz de Osmanlıca gazete çıkarmayı düşündük. Gazetemizin ismini hadisat koyduk. Hem Osmanlı alfabesiyle hem de Latin harfleriyle kitap edilmiş olmakta. Bunun sebebi toplumumuz Osmanlıcayı henüz net olarak okuyabilme çağına ulaşmış değil. Karşılıklı olması Osmanlıcanın okunmasını biraz daha kolaylaştırıyorö dedi.

GAZETE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KAYNAK OLUYOR

İnsanların Osmanlıcanın özlemini bu gazeteyle gidermeye başladığını belirten Parlak, "Gazetemizi yavaş yavaş toplumda yer almaya başladı. İnsanlar gördükçe hoşlandı, beğendi. İlk defa olduğu için de heyecan duydular. Özellikle ilahiyat, fen edebiyat, sanat tarihi, hukuk öğrencileri özelikle daha güncel bir Osmanlıcaya ulaşmak için gazeteyi kullanıyorlar. Bunun dışında yaklaşık 1 asırdır yasaklı olan Osmanlıcanın özlemini duyan vatandaşlarımız var. Toplumumuzda Osmanlıcaya ve Osmanlıya özem duyan insanlar abone oluyor. Türkiye sınırlarını da aştık. Avusturya Viyana'ya gazete gönderiyoruz. Almanya ve İngiltere'de dijital abonelerimiz var. Toplumumuzun yeni çağına, nesillerine Osmanlıcayı öğrettirerek, geçmişteki arşivlerle birlikte geçmişiyle geleceğe taşıyacaklarını ümit ediyoruz. Osmanlıca olmasından dolayı bir Osmanlı mensubu şehzade Orhan Osmanoğlu'nun makaleleri yer alıyor. Orhan efendi güncel meseleleri yorumluyor. İlk hedefim Türkiye'de ulaşabildiğim kadar okuyucuya ulaşmakö dedi.

