DHA YURT BÜLTENİ 2

Evi kağıt heykel müzesi oldu

İZMİR'deki Çiğli Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapan Gülcelal Yılmaz (72) bir müze gibi kullandığı evinde 100'e yakın kağıttan yapılmış heykele ev sahipliği yapıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatrolarda butaforluk yaptıktan sonra 1998'de emekli olan ve evinin bir odasını atölye haline getiren Gülcelal Yılmaz, gazete kağıtları kullanarak hazırladığı heykellerde seri üretime geçti. Bir heykelin yapımını yaklaşık 1 haftada tamamlayan Yılmaz, yalnız yaşadığı evini adeta kağıt heykel müzesi haline getirdi. Çiğli Halk Eğitim Merkezi'nde 30 kursiyere kağıt heykel sanatını öğreten Gülcelal Yılmaz, büyük emek vererek hazırladığı heykelleriyle aynı evi paylaşıyor. Uzun yıllar tiyatro sahnesindeki sanatçıların aksesuarlarını hazırladıktan sonra kağıt heykel sanatına ilgi duymaya başlayan Yılmaz, "Emekli olduktan sonra tiyatrodan kalan bir alışkanlıkla masklar yapmaya başladım. Bir süre sonra, başka ne yapabilirim, düşüncesiyle heykel ürettim. Hiçbir yerde benim tarzımda heykel yapan kimseyle karşılaşmadım. Maliyeti çok az. Gazete kağıtlarını atmıyor, mukavva ve ahşap tutkalı kullanarak heykel haline getiriyorum. Heykellerimde el emeği çok fazla. Hepsi benim bir parçam gibi" dedi. Heykellerinin bir kısmını evinde bir kısmını da Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölyede bulunduran Yılmaz, kağıt heykellerde el emeğinin fazla olması nedeniyle satmaya kıyamadığını dile getirdi. Adeta bir müzeyi andıran evi ilk görenler çok şaşırıyor. Kursiyerlere akşam ders bittikten sonra 'Hadi müzeye gidiyoruz' diyen Yılmaz, onları evine davet ediyor ve gezdiyor. Kursiyerler heykellerin fotoğrafını çekiyor. Kağıt heykel sanatına ilginin giderek arttığını, kursiyerlerinden birinin beyaz eşyalarını yaptığı heykelleri satarak aldığını belirten Yılmaz, "Kış sezonu için 50'ye yakın başvuru var. Kursiyerlerim dışında evime gelenler de büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu heykellerin kağıttan yapıldığını duyanlar inanmakta güçlük çekiyor. Polyester ya da alçı kullanıldığını sanıyorlar" dedi.

Çiğli Halk Eğitim Merkezi'nde kağıt heykel sanatını öğrenen kursiyerlerden emekli öğretmen Ayten Güven (63), çok uğraştıran ve emek isteyen bu sanat dalının kendisine büyük keyif verdiğini belirterek, her bir heykelin farklı mimiklere sahip olduğunu anlattı. Bu sanatın kendisi için müthiş bir aşk olduğunu vurgulayan emekli Ayşe Sağlam (54) ise, "Hocam bizi evine ilk davet ettiğinde bu manzarayı hayal bile edemedim. Tam bir müze gibiydi. Görünce çok şaşırdım ve ben hangisini yapabilirim diye düşündüm. Bir yıldır bu sanat dalına devam ediyorum ve asla bırakmayı düşünmüyorum" dedi. Kağıt heykellerle ilgilenirken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyleyen ev hanımı Sibel Bulut (50) da "Bu sanat çok ince bir iş. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Dünyayla ilişkimiz kesiliyor. Psikolojik bir tedavi gibi. Şimdiye kadar 5 heykel yaptım. Görenler çok beğeniyor ve bu kursa yazılmak istiyor" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

Suriyeli sığınmacıları meslek ve iş sahibi yapacak kurslar açıldı

MANİSA'da başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere Türk vatandaşların mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bebek giysileri dikimi, kuaförlük ve makyaj, bilgisayar operatörlüğü ve takı yapımı kursları açıldı. Proje ile Suriye'deki iç savaştan kaçan sığınmacıların yaşadığı travmanın izlerinin silinmesi ve eğitimin sonunda sığınmacıların bir meslek ve iş sahibi olmalarının amaçlandı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu (GIZ) , Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşların mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla "İş Karşılığı Ücret' Projesi (Cash for Work) hazırladı. Bunun için Manisa'da dört meslek edindirme kursu açıldı. Bebek giysileri dikimi, kuaförlük ve makyaj, bilgisayar operatörlüğü ve takı yapımı kurslarına toplam 100 kursiyer katıldı. Şehzadeler Halk Eğitim'inde açılan kursa Suriyeli sığınmacıların yanı sıra sosyal yardımlaşma vakıflarından geliri olmadığını gösteren belgelerini getiren Türk vatandaşları da kursa yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 4 ay sürecek olan kurslar sırasında her bireye katıldığı her ay başına 1000'er lira maaş bağlanırken, kursiyerler sertifika ile meslek sahibi olacak.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası, Manisa İŞKUR Müdürlüğü ve Şehzadeler Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde proje kapsamında istihdam konusunda da görüşmeler yapıldı. Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu'nun desteğiyle, kurslarda Manisa il genelinde toplam 36 öğretmene istihdam sağlandı.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Kurum Müdürü Orhan Çelik, "Bu kurslarımıza sığınmacılar ve herhangi bir yerden geliri olmayan vatandaşlarımız katılmakta. Kurslara Türk vatandaşlarından katılma oranı yüzde 25 civarında. Kurslarımızın bu üçüncü fazında, bebek giyim eğitiminde kursiyerlerimiz tarafından üretilen kıyafetleri kurslarımıza katılan sığınmacı ailelerin çocuklarına hediye edeceğiz. Bu amacına ulaşan bir proje oldu" dedi. Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Muazzez Koç, "Bebek giysisi dikimi kursunda, katılımcılara ilk olarak makine kullanmayı öğretiyoruz. Daha sonra sonra bebek giyimi kalıplarıyla bebek kıyafetleri diktiriyoruz. Buradaki arkadaşlarımız gerçekten çok başarılı. Ortaya çok güzel işler çıkıyor" diye konuştu.

Usta öğretici Nurten Aymergen de "Burada kursiyerlerimize kuaförlüğün yanı sıra makyaj tekniklerini öğretiyoruz. Ayrıca, çocuk ve palyaço makyajı konusunda da katılımcılar bilgelendiriliyor. Buradan mezun olan öğrencilerimiz herhangi bir yerde çalışarak geçimlerini sağlayabilirler" dedi.

Kuaför ve makyaj kursiyeri Suriye uyruklu Merve Rasmi, kursa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, kurs sonrasında bir yerde çalışmak istediğini söyledi.

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

Adanalıların ciğerle kahvaltı tutkusu

ADANA'nın Seyhan ilçesindeki tarihi Büyüksaat çevresinde 100 yılı aşan süredir devam eden ciğer kebabı geleneği, tablacıların taze salata ve etleri hazırladığı 'zırh' sesleriyle lezzet severleri kendisine çekmeye devam ediyor. Alışılmış kahvaltı ürünleri yerine çeşit çeşit salatalar, mezeler ve ciğer kebabıyla günü karşılamak isteyen çok sayıda Adanalı, günün ilk ışıklarını kebap mangalları başında tüten dumanlarla karşılıyor.

'MECBURMUŞUM GİBİ GELİYORUM'

70 yaşındaki Ali Bozcak, yaklaşık 50 yıldır neredeyse her Pazar saat 05.00 civarında tarihi Büyüksaat çevresindeki eski Kuşpazarı'nda güne ciğer yiyerek başladığını belirterek, "İnsanlar buraya akın ediyor çünkü burada tüm malzemeler göz önünde, temiz ve leziz. Adana'nın kültüründe uzun yıllardır bu var. Her hafta sonu buraya gelir, kahvaltımı yapar ve istirahate çekilirim. Sanki mecburmuşum gibi her hafta geliyorum" dedi.

GALİBA BİRAZ DELİYİZ

Kanada vatandaşı Sesil Pop ise eşinin Adanalı olması nedeniyle kentteki ciğerle kahvaltı kültürüyle tanıştığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Adana sıcak, insanlar hoş ve hayattan zevk almayı biliyorlar. Bu saatte burada ciğer yiyoruz, galiba biraz deliyiz. Ciğerin lezzetini tatmaya geldik. Daha önce böyle bir kültürle karşılaşmadım, ilk defa yaşıyorum ama çok güzel. Özellikle yağmurlu bir havada bu kadar insanın buraya gelmesini beklemiyordum."

Haber-Kamera:Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,()



YAVRU KEDİYE ÇARPAN SÜRÜCÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

ADANA'da otomobil yolun karşısına geçen kediye çarptı, sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Can çekişen kedinin ölümüne tanık olanlar sürücüye tepki gösterdi.

Merkez Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı üzerinde ilerleyen otomobil, yolun karşısına geçen yavru kediye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda can çekişen kedi, bir süre sonra öldü. Kediye çarpan otomobilin sürücüsü biraz yavaşlasa da yoluna devam etti.

Olaya şahit olanlardan Cihan Çelik (33) kedinin cansız bedenini alarak yol kenarına koydu. Çelik, "Bunlar nasıl insanlar anlamıyorum. Kediye çarpıyorsun, hayvan can çekişiyor. En azından bir bak. Yolun kenarına koy" diyerek kaçan otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi.

Haber-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,()

HALEP TATLILARI TÜRK TATLILARINA RAKİP OLDU

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'nin çeşitli kentlerinde kendilerine yeni bir hayat kuran sığınmacılardan bazıları, vatanlarındaki mesleklerine burada da devam etti. Mohammed Jawish (33) de İzmir'e yerleşerek Halep'in meşhur tatlılarını yapmaya başladı. Yanında kendi gibi 20 sığınmacıyı istihdam ederek 60 çeşit tatlı yapan Jawish, malzemeleri Gaziantep'den alıyor.

Suriye'den göç edip 5 yıl önce İzmir'e yerleşen Mohammed Jawish, orada yaptığı mesleğini bırakmadı. İzmir'de Halep'in meşhur tatlılarını yapmak için önce imalathane kuran Mohammed Jawish, daha sonra ürettiği tatlıları satmak için tatlıcı açtı. Tatlıları yapan ustasının da Suriyeli olduğunu söyleyen Mohammed Jawish, İzmir'de biri Konak'ın Basmane semtinde, diğer ikisi Buca ve Karabağlar ilçelerinde Halep'e özgü 60 çeşit tatlıyı satmak için dükkan açtı. Yanında yine kendisi gibi savaştan kaçarak İzmir'e yerleşen 20 sığınmacı çalıştırarak, onlara istihdam olanağı sağlayan Mohammed Jawish, iş yeri açarken bazı kişilerin tepkisi ile karşılaştığını fakat kimseye aldırmadan çalıştığını belirtti. Evli ve 2 çocuk babası olan Jawish, yaptıkları tatlıların Türk tatlılarına özellikle de baklavaya rakip olacağını savundu.

TATLI MALZEMELERİ ÖZEL GETİRİLİYOR

Fıstıklı ve cevizli tatlıların yanı sıra, kaymak ve peynirden de çeşit çeşit tatlı yaptıklarını kaydeden Mohammed Jawish, kaymaklı künefe, dışı peynirden içi kaymaktan oluşan Halep'e özgü tatlılar, burmanın yanı sıra cevizli ve fıstıklı baklavalar olmak üzere, tüketiciye bir çok alternatif sunduklarını aktardı. Osmanlı'nın yemek kültürüne sahip çıktıklarını söyleyen Jawish, yurt dışından sipariş aldığını ancak henüz iç piyasanın dışına çıkamadığını belirtti. Tatlıların malzemelerini Gaziantep'ten getirdiğini aktaran Jawish, ürünlerin fiyatlarının da değiştiğini belirtti. Tatlıların kilogramının 40 liradan 110 liraya kadar çıktığını dile getiren Mohammed Jawish, Gaziantep fıstıklı burmanın kilogramının 110 TL ile diğer ürünleri geçtiğini belirtti. Jawish'in bir sonraki hedefi ise yeni iş alanları oluşturmak.

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

