DHA YURT BÜLTENİ 2

KARS'ın Selim İlçesi'nde oturan Gıyasettin Güneş, bedensel engelli kız kardeşi Kezban Güneş'in (21) spor ve egzersiz yaparak hayata tutunabilmesi için patentli projesini parkta hayata geçirdi. Şehit Teğmen Yaşartürk Açık Öğretim Lisesi mezunu olan ve konservatuar okumak istediğini belirten Güneş, ağabeysinin kendisi için yapmış olduğu engelsiz yaşam merkezindeki sosyal aktivitelere katılarak, arkadaş ortamı buldu.Selim ilçesinde yaşayan Güldane- Yahya Güneş çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan doğuştan bedensel engelli Kezban Güneş, giderek kilo alınca hareket kabiliyetini giderek yitirdi. Kafkas Üniversitesi Makine Meslek Yüksek Okulu mezunu olan ağabeyi Gıyasettin Güneş (30) buna "dur" demek için kolları sıvadı. Kısa sürede patenti kendine ait olan bir proje geliştiren Güneş, Selim İlçe Belediye Başkanı Coşkun Altun'dan aldığı maddi destekle Kars Sanayi Sitesi'nde 15 gün boyunca bir işçi gibi çalıştı. Geliştirdiği projeyi bir hafta önce ilçedeki Celal Aras Parkı'nda uygulayan Gıyasettin Güneş, hem kardeşine hem de ilçedeki diğer engellilere umut oldu.Parkın artık normal insanlar gibi bedensel engellilerin de kullanabildiğini ifade eden ağabeyi Gıyasettin Güneş, çok mutlu olduğunu söyledi. Askerden döndükten sonra kardeşinin spor yapabileceği bir yer olmadığı için çok kilo aldığını gördüğünü belirten Güneş şunları söyledi:"Kardeşimin acilen kilo vermesi gerekiyordu. Spor yapabileceği yer olmadığı için diyet yaptı. Fakat bu diyetlerde vücuduna az besin gittiği için iki kez hastalandı ve tedavi gördü. Bir gün Kezban, kuzenlerim ve onların çocukları parka gittik. Parkta kardeşim hariç herkes gülüp eğleniyordu. Kezban, 'Bizim için neden spor aletleri yapmıyorlar. Bizi neden düşünmüyorlar' diyerek kendini dışladı. Hepimiz çok üzüldük. Aklıma hemen engellilerinde kullanabileceği spor aletleri yapmak geldi. Mezun olduğum okuldan elde edindiğim bilgi ve becerilerle güzel bir proje hazırladım. İlçede küçük bir market işletiyorum. Bu nedenle sponsora ihtiyacım vardı. Belediye başkanımıza söyledim o da sağ olsun her türlü desteği vereceğini söyledi. Kars Sanayisinde 15 gün çalıştım ve ortaya güzel bir eser çıktı. İlk olarak bu yapılanları Celal Aras Parkı'nda hayata geçirdik. Basket potasının da yer aldığı platformda ağırlık plakaları, barfiks ve pense sıkma gibi bölümler yaptık. Şimdi kardeşim gibi ilçedeki diğer engellilerde gelip burada spor yapabiliyor. Çok mutluyum. Destek bulabilirsem tüm parklara bunları yapmak istiyorum" diye konuştu.Ağabeysinin geliştirdiği parka sık sık gidip spor yapan Kezban Güneş, "Burayı çok sevdim. Sık sık gelip spor yapıyorum. Yakında sağlıklı bir şekilde zayıflayıp, Kendimi daha iyi hissedeceğim. Benim için gece-gündüz demeden çalışan ağabeyimle gurur duyuyorum. Benim özellikle Belediye Başkanlarından isteğim insanlara bir hizmet yapıldığı için ne olur bizleri de düşünsünler" dedi.Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, parka giderek Kezban Güneş'i egzersiz yaptığı bölümde ziyaret etti. Kezban Güneş'e, ilçedeki diğer 3 parkta da aynı projeyi hayata geçireceklerini müjdeleyen Başkan Altun, böylelikle tüm parklarda engelliler için egzersiz yapmaları ve akranlarıyla kaynaşmalarının sağlanacağını belirtti. Gıyasettin Güneş'e böylesine anlamlı ve başarılı projeyi hayata geçirdiği için teşekkür eden Başkan Altun, bu alanı aynı zamanda engelsiz çocukların da kullanabileceğini kaydederek, çocuklardan da parktaki malzemelere zarar vermemelerini ve en iyi şekilde korumalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Parktan genel

-Engelli Kezban’ın spor aletleriyle egzersiz yapması

-Basket atması

-Konuşması

-Gıyasettin Güneş’in konuşması

-Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun’un konuşması

(KJ:Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Adana'da FETÖ operasyonu

ADANA’DA terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri FETÖ/PDY'ye ile bağlantılı kişilerin isimlerini belirlendi. Polis, Banka Asya’da hesapları bulunan şüphelilerin ankesörlü telefonla birbirleriyle irtibat kurduğunuda tespit etti. Adana merkezli İstanbul’da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, R.A.Y, M.T.D., V.Ö., H.B., A.K., İ.O. ve Ş.A.’yı gözaltına aldı. Zanlılardan polis olan 2 kişinin meslekten ihraç edildiği, 2 kişinin polis öğrencisi olduğu, 3’ünün de askeri okulda öğrenci olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Önce arkadaşının kullandığı araca ardından bariyere çarptı

ANTALYA'da, arka arkaya seyir halindeki iki arkadaştan Adem Adembel'in kullandığı otomobil, önce Melih Kılınç yönetimindeki otomobile ardından bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilinin sol ön tekeri yerinden çıkan sürücü Adem Adembel ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Sakıp Sabancı Bulvarı Antalyaspor Altgeçidi'nde meydana geldi. Birlikte vakit geçiren 7 kişilik arkadaş grubu, Adem Adembel'in kullandığı 07 GU 185 ve Melih Kılınç yönetimindeki 07 ANU 25 plakalı otomobillerle kent merkezinden Konyaaltı ilçesine gitmek için yola çıktı. Antalyaspor Altgeçidine geldikleri sırada Adem Adembel, sollamak istediği Kılınç'ın kullandığı otomobile sol taraftan çarptı. Adem Adembel'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Sol ön tekeri yerinden çıkan araç, savrularak durdu. Kazada, sürücü Adembel ağır yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Adembel'in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazadan yara almadan kurtulan Melih Kılınç ve yanındakiler ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araç detay

- Aracın çıkan tekerleği detay

- Yaralanan sürücünün yakınlarından detay

- Aracın çekilme anı

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, ()

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