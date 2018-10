DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KAHRAMANMARAŞ'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 ÖLÜ, 24 YARALI



KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.Kaza, saat 03.00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi. Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

------------------

- Kaza yapan otobüs

- Olay yeri

- Hastane önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 114 MB

==================================================

2)TOZ TAŞINIMI İÇ ANADOLU'YU DA ETKİLEDİ

SURİYE üzerinden gelen ve dünden bu yana İç Anadolu bölgesini de etkisi altına alan toz taşınımı, görüntü mesafesindeki azlığa ve hava kalitesindeki düşüşe yol açtı. Meteoroloji yetkilileri Kayseri ve çevresinde öğleden sonra başlayacak sağnak yağışla, toz bulutunun yere çamur şeklinde ineceğini ifade etti.. Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgiye göre Suriye'den gelen ve Güneydoğu bölgesini olumsuz etkileyen toz taşınımı Ankara, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'i de etkiledi. Dünden beri zaman zaman yoğunlaşan toz bulutunun, öğleden sonra başlayacak sağnakla Kayseri'de akışkan bir şekilde çamur yağışı olarak yere ineceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Toz bulutlarından görüntü

-Diğer genel- detay görüntüler

Haber- Kamera: KAYSERİ,)

54 Saniye /110 MB

===================================================

3)AT KESİMİNE SUÇÜSTÜ

ADANA'da bir ihbarı değerlendiren zabıta ve polis ekipleri, tarla ortasında kesilip, parçalarına ayrılmış 150 kilogram at eti ele geçirdi. Ekiplerin geldiğini gören şüpheliler, bıçak ile at arabasını bırakıp kaçtı.

Olay, dün gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarla ortasında at kesildiği ihbarını alan Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, polis eşliğinde baskın yaptı. Ekiplerin geldiğini gören 4 şüpheli, kesimde kullandıkları bıçakları ve etleri taşımak için getirdikleri at arabasını bırakıp, kaçtı. Tarlada inceleme yapan ekipler, kesilip, parçalarına ayrılmış yaklaşık 150 kilogram at eti ele geçirdi.

Tarla çevresinde yapılan aramada şüphelilere rastlamayan polis, bıçaklara ve at arabasına el koydu. Ele geçirilen etler ise incelenip, imha edilmesi için İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis ve zabıta, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Polis ekibinden görüntü

- Polisin tarlada inceleme yapması

- Etlerin görüntüsü

- Bıçakların görüntüsü

- At arabasının görüntüsü

- Attan detay görüntüsü

- Polis araçları

SÜRE: 01'15" BOYUT:141 mb

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

======================================================



4)ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN MAAŞININ BİR KISMINI DEVLETE BAĞIŞLADI

İZMİR'in Menderes Belediyesi'nde Hukuk İşleri Birim Amiri olarak çalışan 36 yaşındaki Hakan Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'ndaki söylemlerinden etkilenerek, maaşının yüzde 10'unu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırdı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan, Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Birim Amiri Hakan Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen salı günü düzenlenen 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nda, firmalara seslenip ürünlerde yüzde 10 indirim kampanyasına destek vermelerini istemesi ve vatandaşlara da bu mücadeleye sahip çıkmaları gerektiğini belirtmesi üzerine, maaşının yüzde 10'luk kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırdı. Devletin tüm kolluk güçleriyle kendisini korduğunu, kolladığını, kendisinin de devleti koruyup koruması gerektiğinde bunu yapmak için bir an bile düşünmeyeceğini belirten Tekin, "Biz bu devletin okullarında okuduk, bu devletin yurtlarında kaldık ve bu devleten maaş almaktayız. Bakanımız Berat Albayrak'ın yaptığı çağrı, beni çok etkiledi ve ben de ekonomik olarak ülkemize oynanan oyunların üstesinden gelirken, devletimize bir parça katkı olsun diye maaşımın yüzde 10'luk kısmını Hazine Bakanlığı'na bağışladım. Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali, tarafımı ve safımı belli etmiş oldum. Ülkemizin üzerine oynanan oyunlar inşallah son bulur. Bizim bu ülkeye bir borcumuz var, biz bu ülkede doğduk ve bu ülkede öleceğiz. Bu ülkede bir sıkıntı varsa elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur" dedi.

Tekin, devletin enflasyonla yaptığı mücadeleyi, firmaların yanı sıra şahısların da önemsemesi ve bu uğurda ellerinden gelen ne varsa, küçük büyük demeden yapmaları gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Hakan Tekin ile röp.

- Genel ve detay görüntü

( Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

=========================================================

5)ZEYTİNYAĞININ BİNLERCE YILLIK SERÜVENİ BU MÜZEDE

İZMİR'in Urla ilçesine bağlı kırsal Uzunkuyu Mahalllesi'ndeki Köstem Zeytinyağı Müzesi, zeytinin toplanmasından sofralara yağ olarak gelene kadar, geçmişten bugüne kadar yaşadığı yolculuğu gözler önüne seriyor.

İzmirli tanınmış Ortopedi Uzmanı Dr. Levent Köstem ve eşi öğretmen Güler Köstem 17 yıl önce Urla'nın kırsal Nohutalan Mahallesi'nde bir arazi alarak zeytinciliğe başladı. Buraya 12 binden fazla zeytin ağacı dikildi. Zeytinci bir aileden gelen ve çocukluğu da babasının İzmir'in Buca ilçesindeki zeytinyağı fabrikasında geçen Levent Köstem, Nohutalan Mahallesi'ndeki zeytinliğine gelip giderken gördüğü eski zeytinyağı fabrikaları ve üretim malzemelerinden esinlenerek, müze kurmak için arayışa girdi. Çevresindeki geçmişten bugüne zeytinyağı üretiminde kullanılan malzemeleri toplamaya başlayan Köstem, müze hayalini gerçekleştirmek içinde Urla-Çeşme Yolu üzerindeki kırsal Uzunkuyu Mahallesi'ndeki eski bir mobilya fabrikasını satın aldı.

Elden geçirilen mobilya fabrikası Köstem Zeytinyağı Müzesi'ne dönüştürüldü. Anadolu topraklarında bugüne kadar kullanılan tüm zeytinyağı ezme sistemleri birebir ölçülerde sergilendi. Müze geçen 19 Kasım'da hizmete açıldı. Köstem'in 30 yıllık birikimleriyle 'yaşayan müze' kavramından yola çıkarak kurduğu müze, Türkiye'nin ikinci sanayi müzesi olma özelliğini taşıyor. Büyük ilgi gören müze, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 09.00 ile 17.00 arasında gezilebiliyor. Müzeye girişte 16 yaş üzerindekilerden 15 TL, öğrenciler ve 65 yaş üzerindekilerden ise 10 TL ücret alınıyor. Aile bileti ise 30 TL.

Müzenin bir sanayi müzesi olmanın ötesinde bir eğitim kurumu olacağını belirten Levent Köstem, "Amacımız ağaçları bile tanımayan çocuklara doğayı ve tarımı sevdirmek. Burada bir de zeytinyağı tahlil laboratuvarımız var. Yöre köylüsüne hizmet verecek. Ağaçların ve elde edilen yağın kalitesine bakacağız. Uluslararası standartta asit ölçümü yapacağız. Tesislerimizde üreticinin zeytinini işlemesini sağlayacağız. Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde gelecek yıl sabun ve hijyen bölümü de olacak" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Köstem Zeytinyağı Müzesi'nden görüntü

-Müzenin kurucusu Levent Köstem ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Cengiz ERDİL / URLA (İzmir), ()

========================================================

6)HALLAÇLIĞIN YOK OLMAMASI İÇİN DESTEK VERİLMESİNİ İSTEDİ

MANİSA'da, pamuk ve yün kabartmacılığı olarak bilinen hallaçlık mesleğinin son temsilcilerinden 63 yaşındaki Hüseyin Ali Türkan, işin teknolojiye ve elyaf malzeme gibi ürünlere yenik düştüğünü belirti. Hallaçlara eski rağbetin olmadığından yakınan Türkan, devletin destek vermesini istedi.

Şehzadeler ilçesindeki 10 metrekarelik işyerinde 49 yıldır hallaçlık yapan 3 çocuk ve 5 torun sahibi Hüseyin Ali Türkan, işin teknolojiye yenik düşmesinden yakındı. Türkan, hallaçlık yapan ustaların iyice azaldığını vurguladı. Türkiye genelinde de kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan hallaçlığın yok olmak üzere olduğunu belirten Türkan, çırak yetişmediğini kaydetti. 14 yaşında başladığı meslekte, 2.5 yıl sonra babasının desteğiyle kendi dükkanını açtığını söyleyen Türkan, 49 yıldır her gün 3 araç değiştirerek işine geldiğini ve mesleğini çok sevdiğini anlattı.

Yatak, yastık ve yorgan yaptığını, mesleği sayesinde 4 ev alıp, çocuklarını büyüttüğünü söyleyen Türkan, "Silikonlar çıktıktan sonra bizim mesleğimiz öldü. Bu meslekte bu yüzden çırak da yetişmiyor. Ömrüm yettiği sürece işime devam edeceğim. Mesleğimi bırakırsam çok üzülürüm. artık hallaçlık mesleğine gönül veren kalmadı. Böyle giderse bu meslek bir süre sonra yok olacak. Bu mesleği yapanlar bu devirde ne Bağkur primini ödeyebilir ne de vergisini verebilir. Devletin desteklemesi lazım" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Dükkandan görüntü

- Hüseyin Ali Türkan röp.

- Hüseyin Ali Türkan çalışma anından görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()