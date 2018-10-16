DHA YURT BÜLTENİ 2

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde evde bulunan av tüfeğini apartmanın bodrumuna götürerek burada arkadaşlarına gösteren Onur Gürkan (16), boş sandığı tüfeğin ateş alması sonucunda başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan liseli Onur, kurtarılamadı.Olay dün akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Maden Teknolojileri Bölümü öğrencisi Onur Gürkan, iddiaya göre evlerinde bulunan av tüfeğini göstermek amacıyla arkadaşlarını, oturdukları apartmanın alt katındaki depo olarak kullanılan yere götürdü. Burada tüfekle oynayan Onur Gürkan, silahın ateş alması sonucunda başından yaralandı. Ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan liseli Onur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Polis ekipleri olay sırasında Onur Gürkan'ın yanında bulunan arkadaşları H.K., Z.P., M.U. ve Ö.E.'yi ifadelerini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Arkadaşları, Onur'un evden getirdiği tüfeği kendilerine gösterirken dolu olabileceği konusunda onu uyardıklarını ancak boş olduğunu söylediğini silahın dipçiğini yere sert vurduğunda ise tüfeğin ateş alıp başından vurulduğunu söyledi. Onur Gürkan'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken yakınları, 17 Ekim doğumlu olan Onur için "Ölmeseydi, yarın doğum gününü kutlayacak ve 17 yaşına girecekti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Apartman önünde akşam saatlerinde inceleme yapan polis ekipleri

-Ölen Onur Gürkan'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Ercan KOLKU-EMET,(Kütahya)/

Boyut: 96.69 MB - Süre: 1 Dakika 34 saniye

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Alaçatı Pazarı taze ve sağlıklı ürünleriyle dikkat çekiyor

İZMİR'in Çeşme ilçesinin turistlik Alaçatı Mahallesi'nde kurulan pazar, birbirinden leziz ve sağlık deposu otları, sebze ve meyveleri halkla buluşturuyor. Pazarın bir diğer özelliği ise farklı coğrafyalardan gelen ya da emekliliğinden sonra 2'nci hayatını yaşayanları buluşturması oldu.

Her hafta cumartesi günü açılan Alaçatı Pazarı, köylünün ya da ikinci baharını yaşayan emekli üreticinin adresi olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında 2 bin tezgah açılan pazarda, turizm sezonunun sona ermesiyle sadece giysi tezgahlarında azalma görülüyor. Sebze, meyve ya da Ege'nin otları her mevsim tezgahları süslüyor. Ayrıca kurulan balık mezatı da renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Mezata sadece lokanta sahipleri değil, İzmir ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da katılıyor. Alaçatı Balıkçı Kooperatifi yöneticilerinden Ali Kırmızıoğlu, mezatın onlarca yıllık gelenekle sürdürüldüğünü, balıkçının emeğinin en iyi şekilde değerlendirildiğini belirtti.

YUNAN NİKO DA PAZARDA

Aslen Giritli olan Yunanistan vatandaşı Niko Germiyan, 10 yıldır Alaçatı Pazarı'nda tezgah açtığını belirtti. Akıcı Türkçesiyle haftanın 4 günü Sakız Adası'nda, 3 günü Alaçatı'da çeşitli ot ürünlerini sattığını belirten Germiyan, "Zaten Sakız ile Çeşme arasında, antik çağlardan beri ticaret vardı. Ege kıyılarında pek çok yer zaten böyle. Sakız Adası'na gittiğinizde de yüzlerce Türk vatandaşıyla karşılaşırsınız. Şaşırtıcı değil. Ama ben burada ilk geldiğimde adeta aşık oldum. Günlerim daha çok Alaçatı ve Çeşme'de geçiyor. Buranın otlarını adada satıyorum. Sakız Adasının ünlü sakızını da burada satıyorum" diyor.

EMEKLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE TEZGAHIN BAŞINDA

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü'yken isteğiyle Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen ve yönetici olarak 30 yılı aşkın süreyle görev yapan emekli Abdülkadir Buluk da pazarı tercih edenler arasında yer alıyor. Emekli olunca Orman Bakanlığı'ndan 40 dönüm arazi kiraladığını belirten Buluk, "Kolay kırılan badem yetiştiriciliğine başladım. Tezgahımızda eşimle beraber, badem satıyorum. Elbette çevre köylülerden aldığım ürünleri veya benim gibi emekli olup küçük bahçelerde sebze- meyve satan üreticilerin de ürünlerini satıyorum. Türkiye'nin kurtuluşunu tarımda görüyorum. Gençlerin tarımsal faaliyetlere yönelmesini istiyorum. Alaçatı Pazarında aranan her yerli ürün bulunuyor. Sağlık veren otlardan tutun da mevsimine göre her türlü sebze ve meyve. Ama bir özelliği de farklı coğrafyalardan gelip de burada ikinci hayatı yakalayanlara mekan olması" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Alaçatı görüntü

- Pazaryeri görüntü

- Balık mezatı

- Alaçatı Balıkçı Kooperatefi Yöneticisi Ali Kımızıoğlu röp.

- Niko Germiyan röp.

- Abdülkadir Buluk röp.

(KJ Haber- Kamera: Cengiz ERDİL / ÇEŞME (İzmir) ()



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Cezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozdu

ADANA'da, cezaevi firarisi Ahmet Bedircan (23), polislerin peşini bırakması için, sosyal medyadan arkadaşlarına ölüm ilanını paylaştırdı, cenaze töreni düzenletti. Balıkesir'den Adana'ya gelen baba Cesim Bedircan, tüm yaşananların yalan olduğunu anlayıp polise başvurdu.

Olay Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bedircan 'kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar etti. Tekrar cezevine girmek istemeyen Bedircan, yakın arkadaşlarına sosyal medya hesaplarından kafası, kolu ve göğsünün sargı beziyle sarılmış fotoğrafını paylaştırdı. Fotoğrafta ölü taklidi yapan Bedircan'ın arkadaşları ise 'Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ruhun şad olsun' diyerek yorum yazdı.

BABA TAZİYE EVİNE GELDİ

Fotoğrafın sosyal meydayda hızla yayılması üzerine, Balıkesir'de bulunan baba Cesim Bedircan oğlunun gerçekten öldüğünü sanıp Adana'ya geldi. Oğlunun cenazesinin kalktığı taziye evine gelen baba, tüm yaşananların yalan olduğunu anlayıp polise başvurdu. Karakolda ifade veren baba, 'Oğlumun öldüğünü duyunca Adana'ya geldim. Mevlidin yapılacağı adrese gittim. Adreste hiç kimseyi bulamadım, oğlumdan 6 gündür haber alamıyorum' diyerek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yakalanmamak için öldü haberleri yayan Ahmet Bedircan'ı yakalamak için harekete geçti. Bedircan'ın gidebileceği yerlerde beklemeye başlayan ekipler, firari hükümlüyü, Gülbahçesi Mahallesi'nde sahte kimlikle yakaladı. Polislere, aranan kişinin kendisi olmadığını söyleyen Bedircan'ı ise polis kayıtlarındaki parmak izi ele verdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Ahmet Bedircan, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının emniyetten çıkarılması

- Facebook üzerinden paylaştığı fotoğraf ve not

SÜRE: 26" BOYUT: 48 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()



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Satrançta yeni yetenekler keşfediliyor

İZMİR'de satranca ilgisi ve yeteneği olan küçük yaştaki çocuklar ilk turnuva heyecanını yaşadı. Ekibiyle birlikte uluslararası turnuvalara katılıp Türkiye ve dünya şampiyonlukları kazandıran İzmirli satranç şampiyonu Fethi Apaydın, minik yıldızları keşfetmek için alt yapı turnuvası düzenledi.

Çocuklar üzerinde olumlu etkileri bulunması nedeniyle anne babaların mutlaka yönlendirmek istediği satranç sporunda yeni yetenekler keşfediliyor. Küçük yaştaki çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onlara profesyonel satranç eğitimi vermek üzere İzmir'deki özel bir okulda düzenlenen satranç turnuvasına Türkiye'nin farklı illeriyle birlikte Kıbrıs'tan yaklaşık 100 sporcu katıldı. 6-7 Ekim tarihlerinde, 8 yaş, 10 yaş ve 14 yaş altı olmak üzere 3 ayrı kategoride satranç turnuvası düzenlediklerini söyleyen İzmirli satranç şampiyonu Fethi Apaydın (29), turnuvaya yoğun ilgi gösterildiğini ifade etti. Satranç ile 11 yaşındayken tanışan ve 12 yaşında ilk şampiyonluğunu kazanan Apaydın, turnuva boyunca küçük sporcuların antrenörler eşliğinde yarıştığını ve kuralları yerinde uzmanlardan öğrendiğini belirtti. Turnuvada, hem eğitim verdiklerini, hem de sporcu gözlemlemesi yaptıklarını belirten Apaydın, gözlemledikleri sporcularla ilgili velilere tek tek bilgilendirme yapıldığını kaydetti. Antalya'da yapılan turnuvada 2018 Türkiye kupasının sahibi olan ve 23 yaşındayken Apaydın Satranç Kulübü'nü kuran Fethi Apaydın, şunları anlattı:

"Küçük yaşlardaki çocukların çeşitli sporlara yetenekleri olduğu halde o alana yönlendirilemediğini düşünüyorum. Çocuklar okullarda genel dersleri alıp bir sınav sistemi içinde büyüyor. Çocukların yeteneklerini göstermeleri için belli platformlar sağlanmalı. Biz de bu amaçla yetenekli satranççılar arıyoruz. Turnuvanın amacı yetenekli çocukları görmek. Turnuvamız 3 farklı kategoride düzenlendi. Bizi en mutlu edenler 8 yaş altı sporcular oldu. Çünkü onlarla daha uzun yıllar yol alma imkanımız olacak. İlgi beklediğimizden fazlaydı. İzmir ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Ankara, Muğla, Denizli ve Kıbrıs'tan gelen yaklaşık 100 küçük sporcu eğitim konseptli turnuvada yarıştı."

DERECEYE GİREMEYENLER UNUTULMUYOR

Eğitim konseptli turnuvanın bir ilk olduğuna dikkat çeken Fethi Apaydın, başarılı olan sporcular dışında yetenekli olup da eğitim almadığı için başarı gösteremeyen çocukların da turnuvada bulunduğunu söyleyerek, "Antrenörlerden oluşan ekiplerimiz bir gözlem yaptı. Turnuvada dereceye giremeyen ama yeteneği bulunan çocuklarla önümüzdeki dönemde ayrıca ilgileneceğiz. Öğretmenler de turnuvalarda yarıştırmak istedikleri öğrenci grupları ile bu turnuvaya geldiler. Kategorilerde kız sporcularu daha fazla özendirmek için ayrı ödüllendirmeler yapıldı" diye konuştu.

KATILIM HER AY ARTACAK

Her ay düzenlenen turnuvanın tüm sporculara açık olduğunu vurgulayan Apaydın, önümüzdeki dönemde katılımın daha da artacağını, şimdiden taleplerin geldiğini belirtti. Satrancın çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu söyleyen Apaydın şöyle konuştu:

"Satrancın çocukların kişiliklerine olumlu katkıları var. Velilerden aldığımız geri dönüşlere göre, satranç oynadıktan sonra çocukların derslerindeki başarının da ciddi olarak arttığını duyuyoruz. Yalnızca 1 yıl kursa gelip satranç eğitimi alan çocukları zaman içinde gözlemlediğimizde büyük değişimler göze çarpıyor. Çünkü tahta başında yalnız oluyor ve kararları tamamen tek başlarına alıyorlar. Bundan sonra yurt dışında aynı formatta turnuvalar gerçekleştireceğiz. Rusya'da ortak çalıştığımız kulüpler var. Rusya, Azerbaycan ve Bulgaristan'da düzenlenen turnuvalarda ilk 20'ye giren sporcular Türkiye'de oynama hakkı kazanacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Turnuvadan genel ve detay görüntü,

-Fethi Apaydın'ın çocuklarla çoklu gösteri maçından görüntü,

-Ödül töreninden görüntü,

-Fethi Apaydın ile röp,

-Fethi Apaydın'ın satranç tahtasıyla detay görüntüsü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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Yaylacılar dönüş yolunda

Mehmet AYDIN/ MUŞ,