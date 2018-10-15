DHA YURT BÜLTENİ-2

1)TOZ BULUTU ADIYAMAN'I ETKİSİ ALTINA ALDI

ADIYAMAN, gece saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi altında kaldı.

Gece geç saatlerde Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle kentte görüş mesafesi azalırken, vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti etkisi altına alan toz bulutu, gökyüzünü farklı bir renge bürüdü. Park halindeke araçların üzeri tozla kaplandı.

Görüntü Dökümü

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- Kent merkezi

- Atatürk Bulvarı

- Toz bulutu

- Görüş mesafesi

- Yolda ilerlemekte olan araçlar

- Aydınlatma ışıkları

- Adıyaman Valiliği tabelası

- Yöne levhaları

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

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2)KİLİS'TE TOZ BULUTU

SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Kilis'te günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, sabah saatlerinde Kilis'te etkili oldu. Görüş mesafesinin azaldığı kentte yaşayanlar, nefes almakta güçlük çekti. Araçlarının ışıklarıyla ilerleyen sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

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- Etkile olan toz bulutları

- Şehirden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 159 MB

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3)ÇİFTLİK SAHİBİ VE ÇALIŞANI ÖLÜ OLARAK BULUNDU

KONYA'nın Karapınar ilçesinde çiftlik sahibi Necip Sayan (46) göğsünden ve başından, işçisi kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kişi de başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Afganistan uyruklu erkeğin cesedi çiftliğin yaklaşık 400 metre ilerisinde boş arazide, Sayan'ın cesedi de yaklaşık 1 kilometre ileride bir tarlada bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Karapınar ilçesi kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tomakyaylasında meydana geldi. Çevredekiler tarlada ayakları çıplak olan ve kanlar içinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Bunun üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kişinin Necip Sayan olduğunu belirledi. Yapılan incelemede de göğsünden ve başından tabancayla ateş edilerek öldürülmüş olduğu saptandı. Araştırmasını derinleştiren polis, tarlanın yakınında Necip Sayan'a ait traktörü park edilmiş olarak buldu. Sayan'ın çiftliğine 400 metre kala ise çiflikte çalışan Afganistan uyruklu işçinin de yine tabancayla başından vurulmuş olduğunu belirledi. İki kişinin cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Afganistan uyruklu cesetten detay

- Olay yerinden genel ve detay

(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA )

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4)SAHTE MİT'Çİ TUTUKLANDI

MERSİN'de kendini MİT görevlisi olarak tanıtan N.G., 4 yıl önce M.G. isimli bir kadının kaybolan oğlunu bulma vaadi ile dolandırmaya çalıştığı tespit edildikten sonra tutuklandı.

4 yıldır oğlundan haber alamayan M.G. ile irtibata geçen bir kişi, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp, oğlunun terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu söyledi. Bir müddet sonra yeniden M.G.'ye ulaşan şüpheli, örgütün genci serbest bırakmak için para talep ettiğini dile getirerek, kadından 10 bin TL istedi. Şüphelenen kadının durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan kişinin N.G. olduğunu saptadı. Operasyon için hazırlık yapan polis, 10 bin TL karşılığında 500 TL ve 5 cumhuriyet altınını almak için İhsaniye Mahallesi'ndeki bir parka gelen N.G.'yi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen N.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet Müdürlüğü'nün genel görüntüsü

-Müdürlük tabelasının görüntüsü

-Şüphelinin emniyettin çıkarılması ve araca bindirilmesi

-Polis aracının emniyetten ayrılması

(BOYUT: 355 MB) (SÜRE: 01.00 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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5)EMEKLİ HEMŞİRE KÖYDE KADINLARLA EL İŞİ KOOPERATİFİ KURDU

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 2 yıl önce emekli hemşire Yurdagül Bozkurt (53) 10 kadın ile birlikte kooperatif kurup, yaptıkları el işi ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlamaya başladı. 'Mutlu kadın mutlu çocuklar' sloganı ile yola çıktıklarını belirten Bozkurt, kısa sürede 10 kadın ile bir kooperatif kurduklarını ve bir sezonda 10 bin ürün yaparak pazarladıklarını söyledi.

Hemşire Yurdagül Bozkurt, iki yıl önce görev yaptığı Koçarlı Aile Sağlığı Merkezi'nden emekli oldu. Bozkurt, emekli olmasından sonra eşinin memleketi Koçarlı'ya 14 kilometre mesafedeki kırsal Yeniköy Mahallesi'ne yerleşti. Bozkurt, mahalledeki köylü kadınlarla birlikte el işi ve elbise dikimi yapmaya başladı. Bozkurt, bir kadınla başladığı işi 10 kadınla kooperatifçiliğe kadar genişletti. Bir yılda yaklaşık 10 bin çeşit ürün dikerek Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerine pazarladı ve aile ekonomilerine katkı sağladı. Yurdagül Bozkurt, şunları söyledi: "Çocukluğumdan beri el işlerine inanılmaz bir tutkum vardı. Ailede, el işine her zaman çok önem verdik. Daha sonraki yıllarda ise bu benim hobim oldu. Hemşirelikten 2 yıl önce emekli oldum ve eşimin köyüne yerleştik. Burada da 'Kadın isterse' dedik ve bir kadının neler yapabileceğini gösterdik. İlk etapta bir odada çalışmaya başladık. Mahalledeki kadınlar ilgi gösterince bu iş için bir ev kiraladık. Dikiş makinaları aldık. Önce bir kadınla başladım daha sonra 10 kadın olduk. Yetmedi birlik olduk, kooperatif kurduk. Şimdi kadınlar olarak daha güçlüyüz. Tüm arkadaşlarım bir yıl boyunca inanılmaz çaba gösterdiler. Koçarlı Büyük Menderes İşletme ve Üretim Kooperatifi'nin kurulmasında hepsinin emeği çok büyük. Türkiye'nin ünlü firmalarına çok işler yaptık. Bununla ilgili çok gururluyuz."

SEZONDA 50 KADINA EKMEK KAPISI OLDU

Kendilerinden başka kadınlara da faydaları olduğuna değinen Bozkurt, "Başta yöremize ait Arnavut oyalarını günümüze taşımaya başladık. Tüm bunların çalışmasını yaptık ve Bodrum'da büyük bir firmayla anlaşma sağladık. 2000'in üzerine sipariş aldık, teslim ettik. Daha sonra çocuk elbiseleri yapmaya başladık. Bu sezonda yaklaşık 6000 çocuk elbisesi yaptık. Danteli ve işlemesiyle biz 10 kadın burada çalışırken 40 kadın da evlerinde iş yaparak bize katkıda bulundu. Bu sezon yaklaşık 10 bin ürün yaptık. İlk başta kendi evlerimizde yapmaya başladık. Sonra evlerimizin yetmediğini anlayınca bir ev kiraladık" diye konuştu.

'BU İŞİ YAPMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ'

El işi yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlardan Gülşen Çelik, "52 yaşındayım 50 yıl hiçbir iş yapmadım. Şimdi bu işle evime katkıda bulunuyorum ve çok mutluyum. Üniversitede okuyan kızıma da maddi destek oluyorum. Her şeyi burada öğrendim" derken, Yıldız Gezer ise "Burada bulunmaktan çok mutluyum. Geçmişte büyüklerimizin kullandığı Arnavut oyalarını biz de arkadaşlarla birlikte günümüze taşıdık. El işi olarak çok güzel şeyler çıkardık. Bununla çok mutlu olduk ve bu mutluluk çocuklarımıza da yansıdı. Kendimize daha iyi güven geldi. Burada arkadaşlarla birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

El işi ürünlerin üretiminde yer alan kadınlardan Leman Çelik de, "Yaklaşık bir yıldan beri buradayım. Üretim yaptığımız için çok heyecanlıyım. Ailemize ve çocuklarımıza çok şeyler kattık. Buradaki iş haricinde ev işlerimi yapıp, bir yandan da hayvanlarıma bakabiliyorum" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Kadınların çalışmalarıyla ilgili görüntüler

-Kadınların yaptığı el işlerinden görüntü

-Kadınların diktikmeri elbiseleri kadınlar ve çocuklar üzerinde denemesi

-El işi yapan Yurdagül Bozkurt, Gülsen Çelik, Yıldız Gezer ve Leman Çelik ile röp.

-Koçarlı Büyük Menderes İşletme ve Üretim Kooperatifi'nden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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6)PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ EĞLENCESİ

ADANA'da 3'ü kız 6 genç, kent trafiğinin en yoğun olduğu caddelerde, hareket halindeki otomobil ve motosikletlerin arkasına asılarak ilerleyip, kazaya davetiye çıkardı.Merkez Seyhan İlçesi Cumhuriyet Caddesi'nde trafikteki otomobillerine arasında patenleriyle ilerleyen 3'ü kız 6 genç, sürücüleri tehkileye düşürdü. Otomobil ve motorsikletlerin arkasına asılarak hızla ilerleyen gençler, olası bir kazaya davetiye çıkardı. Diğer araç sürücülerinin korna çalarak uyardığı 6 genç, daha sonra hep birlikte bir motosikletin arka demiriden tuturak hızla ilerledi. Uzun süre bu şekilde giden gençler daha sonra ara sokaklara girerek gözden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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- Çocukların yolda paten ile dolaşması

SÜRE:01'01" BOYUT:113 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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