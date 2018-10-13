DHA YURT BÜLTENİ 2

Otobüs, hafif ticari araca çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Oğuzhan KILIÇ, KÜTAHYA () - Kütahya'da bir yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kaza Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Gar Kavşağı'nda meydan geldi. Edinilen bilge göre, Afyonkarahisar istikametine giden Ali Oktay idaresindeki 32 ER 876 plakalı İstanbul - Alanya seferi yapan yolcu otobüsü, İstasyon Caddesi'nden gelip çevre yoluna çıkmak isteyen Abbas Tombul'un kullandığı 43 BB 256 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Savrulan araç levhalara çarpıp, kaldırıma çıktı. Kazada aracın sürücüsü Abbas Tombul ile araçta bulunan Kemal Kundak (51) hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü Ali Oktay gözaltına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan cenazeler, otopsi için Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

hafif ticari aracın görüntüsü

polislerin inceleme yapması

yolcu otobüsünden görüntü

olay yerinden detay görüntüler

cenazelerin tabuta taşınması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kolunu silindire kaptıran işçi yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kolunu silindire sıkıştıran işçi Sinan K. yaralandı.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. İşçi olarak çalışan 36 yaşındaki Sinan K. dalgınlık sonucu sağ kolunu silindire kaptırdı. Çalışma arkadaşlarının fark etmesiyle durdurulan silindirden kurtarılan Sinan K.'nın sağ kolunda ciddi ezikler oluştu. Sinan K., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-ambulansla hastaneye getiriliş

-ambulanstan detay

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Aranan hükümlülere operasyon

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da çeşitli suçlardan hüküm giyen ancak teslim olmayan çok sayıda kişi, polisin şafak baskınıyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çeşitli suçlardan hüküm giymiş ancak teslim olmayan kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. İlçe emniyet müdürlükleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda aranan kişiyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, daha sonra işlemlerin tamamlanması için oturdukları mahalleden sorumlu polis merkezlerine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Yakalanan hükümlülerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Batman'da bilardo şampiyonasına 600 sporcu katıldı

BATMAN'da 5 Ekim'de başlayan ve dün akşam sona eren 3 bant bilardo şampiyonası dün akşam yapılan final maçıyla sona erdi. Finalde, rakibi Lütfi Çenet'i 33-40 yenen Turgay Orak, şampiyon oldu.

Batman'da bir haftadır devam eden ve 600 sporcunun katıldığı 3 band 3'üncü etap bilardo şampiyonasının finalinde Turgay Orak ve Lütfi Çenet kaldı. Atatürk Kapalı Spor Salonunda dün akşam yapılan müsabakalarda final maçına Batmanlılar büyük ilgi gösterdi. Final maçına Vali Ahmet Deniz, Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren ve çok sayıda bilardo severler katıldı.

Finalde rakibini Lütfi Çenet'i 33-40 yenen Turgay Orak, şampiyon oldu. Final maçının ardından şampiyon Orak, kupasını Vali Deniz'in elinden aldı. Maçlarını kazanarak kupayı almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Orak, "Kazandığımız için çok mutluyum. Zor bir maçtı, önemli bir maçtı. Milli takım için de önemli bir maçtı. Çok zor bir finaldi, oyunun sonlarında hata yaptım. Ona rağmen kazandım, biraz da şans benden yanaydı. Batman'da şampiyonanın düzenlemesi isabetli olmuş. Çok güzel karşıladılar, misafirperverler. Bu benim ilk şampiyonluğum benim için çok önemliydi. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü dökümü

Bilardo finalinin görüntüsü

Taraftarlardan görüntü

Birinci olan Turgay Orak görüşü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()

