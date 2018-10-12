DHA YURT BÜLTENİ 2

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O. (49) hakkında, 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Tutuklanmasının ardından ilk duruşmasında tahliye edilen Çetin O.'nun istismarda bulunduğu iddia edilen kız öğrencilerden 5'i, kasım ayında görülecek ikinci duruşmada ifade verecek.

Karabağlar'da bulunan ortaokulunun müdür yardımcısı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O., iddiaya göre geçen mart ve nisan aylarında, okuldaki 6 kız öğrenciye sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulundu. Olaylar, Çetin O.'nun, ders sırasında ileride ne iş yapmak istediğini sorunca "Dansçı olmak istiyorum" cevabını veren öğrencisi H.Ü.'yle koridorda karşılaşıp odasına çağırmasının ardından yaşananlar sonrası ortaya çıktı. İddiaya göre Çetin O., odasına aldığı H.Ü.'ye, cep telefonundan müzik açarak, "Hadi bana dans et, bir iki figür göster" dedi. H.Ü.'nün itiraz etmesi ve odadan çıkıp bağırması üzerine, diğer öğretmenler de Çetin O.'nun odasının önüne geldi. H.Ü.'nün, olayı okuldaki rehber öğretmenine anlatması sonrasında tutanak tutuldu. Bu olayın ardından, daha önce benzer olaylar yaşadığını söyleyen 5 kız öğrenci de, yaşadıklarını rehber öğretmeniyle paylaştı.

'DÜŞÜK NOT VERDİĞİM İÇİN İFTİRA ATMIŞ OLABİLİRLER'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Çetin O.'yu açığa aldı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, geçen 19 Nisan'da gözaltına alınan Çetin O., bir gün sonra da tutuklandı. Çetin O. hakkında 5 kez 8 yıldan 15 yıla kadar ve H.Ü.'ye yönelik davranışı nedeniyle de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Çetin O., davanın geçen 15 Ağustos'ta görülen ilk duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben okula giriş çıkışlar ve öğrencilerin giyimleriyle ilgili görevliydim ve öğrencilerin okula taytla gelmesine, uygunsuz araç ve gereçlerle gelmelerine engel oldum. Dolayısıyla okulda sevilmeyen idareci haline geldim. En son yaptığım sınavda da düşük not verdiğim için öğrenciler böyle bir iftira atmış olabilirler" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Çetin O., delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere ilk duruşmada tahliye edildi. Gelecek kasım ayına ertelenen ikinci duruşmada, istismara uğradığı iddia edilen diğer 5 kız öğrenci dinlenecek. Öğrencilerin avukatı Ceren Şen, tüm çocukların ailelerinin korkmadan haklarını savunduklarını ve şikayetlerinden vazgeçmediklerini belirterek, "Bu tür durumlarda bazı aileler çeşitli sebepler yüzünden çekinip sinebiliyorlar. Bazen de olayın duyulmaması için şikayetçi bile olmuyorlar. Ancak bizim bu olaydaki şansımız tüm ailelerin çocuklarının haklarını sonuna kadar savunmak konusunda göstedikleri direnç oldu" dedi. Kız öğrencilerin hem yargılama aşamasında hem de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki soruşturma kapsamında birçok kez dinlendiklerini ifade eden Şen, "Bu durum çocuklarda mağduriyete yol açıyor, zira Milli Eğitim Bakanlığı çocukların ifadelerini pedagog eşliğinde almıyor" dedi.

Öte yandan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan, davayı yakından takip edeceklerini söyledi. Çocuklara yönelik işlenen bu tür suçlar karşısında tüm mağdurların ve mağdur yakınlarının kendilerine ulaşmalarını istediklerini belirten Özkan, "Bizler hem hukuki hem de psikolojik olarak her türlü yardımı vermeye hazırız. UCİM'in internet sitesi olan, 'www.ucim.org.tr' adresinden bizlere her türlü istismarı ihbar edebilirler" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okuldan görüntü

- Okulun tabelasından görüntü

- Avukat Ceren Şen ile röp.

- Sanık Ç.O.'nun fotoğrafı

Haber-Kamera: Davut CAN- Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()



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Soyguncular didik didik arandı

ADANA'da bankadan para çeken vatandaşları soymak isteyen 1'i kadın 2 şüpheli, polislerin geldiğini görünce kaçtı. Polis, bölgede şüphelileri yakalamak için çok detaylı arama yaptı.

Olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, başka araçtan çaldıkları plakayı kendilerine ait otomobile takan 1'i kadın 2 kişi, bankadan para çeken kişileri izlemeye başladı. Bu sırada bankadan 100 bin lira çeken bir vatandaşın otomobilini takip etmeye başlayan şüpheliler, soygun yapmak istedi. Şüpheliler bir süre ilerledikten sonra sürücüsünün park edip yanından ayrıldığı aracın camını kırdı. 1'i kadın 2 şüpheli otomobilde parayı bulamayınca, torpido gözündeki tabancayı çaldı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Bir süre sonra aracının başına gelen sürücü, tabancasının çalındığı görünce polisi aradı. Bunun üzerinde çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin uzun süre bankanın önündeki vatandaşları izlediğini tespit edince alarma geçti. Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarından aracın çalıntı plakayla dolaştığını da saptayan polis, tüm kaçış noktalarında tedbir aldı. Otomobilin Sarıhamzalı Mahallesi'nde görülmesi üzerine polisler, bu bölgede yoğunlaştı. Bu sırada polisler, araçta bulunan 1'i kadın 2 kişinin de kimlikleri tespit etti. Kısa süren aramaların ardından şüpheliler polis tarafından sıkıştırıldı. Ekipler, kaçan otomobilin lastiklerine ateş açtı. Aracın ön lastiğinin parçalanması üzerine şüpheliler otomobili terk ederek kaçmaya başladı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri ise şüpheliler saklanabilecekleri yerlerde detaylı arama yaptı. Özellikle metruk bina ve çalıların arasında arama yapan ekipler, silahlarını çekerek çevreyi didik didik aradı. Şüpheli otomobil ise incelenmek üzere emniyet binasına götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin Hırsızları arama yapması

- Arama yapılan evin sahiplerinin konuşması

- Hırsızların Çaldıkları aracı bırakıp kaçması

SÜRE:02'08" BOYUT:237 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()



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Tuğçe, 'Umut'un umudu oldu

ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) İngilizce Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Güner, görme engelli kediyi sahiplendi. 'Umut' adını verdiği engelli kediyle kısa sürede gönül bağı kuran Güner, "Benim gibi, engelli hayvan sahiplenmek isteyen hiç düşünmesin. Size tamamen sevgi veriyor" dedi.

Atatürk Üniversitesi'nin Hayvanseverler Kulübü Başkanlığı'nı yapan Tuğçe Güner, kediyi Trabzon'daki kulübü ziyarete gittiğinde gördüğünü ve çok sevdiğini söyledi. Kedinin, iltihap akması nedeniyle operasyonla gözlerinin alındığını anlatan Güner, "Kendisi henüz yeni doğmuştu. Kardeşi ölünce bu yalnız kaldı. Hiç düşünmeden sahiplendim. 'Umut' adını verdiğim kedimin gözlerinden sürekli iltihap akıyordu. Veterinere götürdüm ve ameliyatla gözleri alındı. Şimdi sağlık durumu çok iyi. Okullar açılınca 'Umut'u Trabzon'dan alıp, Erzurum'a getirdim. Öğrenci evinde kız arkadaşım ve kedilerimizle birlikte yaşıyoruz. 'Umut' benim en iyi dostum oldu. Engelli kediyi beslemek hiç de zor değil. Yemeğini, suyunu bırakıp gittiğimde kendisi koklayarak bulup yiyebiliyorum. Onunla sık sık geziye çıkıyoruz" diye konuştu

'Umut'u engelli olarak görmediğini ve sahiplendiğinden beri hayvanı korkutacak yüksek sesler çıkarmamaya dikkat ettiğini dile getiren Güner, "Koklayarak her işini kendisi rahatlıkla yapıyor. Yemeğini farklı yerlere bıraktığımda gidip bulabiliyor. Günlük olarak süt veriyorum. Evde arkadaşımın kedisi de olduğu için yalnız kalma problemi olmuyor. 'Umut' evin içinde veya dışında bana problem yaratmıyor. Benim gibi engelli bir hayvan sahiplenmek isteyen bunu hiç düşünmesin. Size tamamen sevgi veriyor. Sizi görmüyor ama sizinle gönül bağı kuruyor. Beni kokumdan ve sesimden tanıyor. Her şeyin üzerinde bir sevgi" dedi.

Tuğçe Güner, özellikle yaklaşan kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Görme engelli kediden detay

-Tuğçe Güner ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,()

SÜRE: 04.34 BOYUT: 511 MB