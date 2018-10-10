DHA YURT BÜLTENİ-2

KASTAMONU’nun Azdavay ilçesine bağlı Başakçay köyünde da aynı aileden 4 kişi mantardan zehirlenirken bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Azdavay ilçesine bağlı Başakçay köyünde dün akşam yemekte yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden Sadık (81), Emine (79), Remzi (61) ve Necla Çilek (60) komşularının sağlık ekiplerine haber vermesi sonrası ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Baba Sadık Çilek’in durumunun iyi olduğu öğrenilirken anne Emine Çilek, oğlu Remzi Çilek ve gelini Necla Çilek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırlarken Emine Çelik’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

1 HAFTADA 70’İN ÜZERİNDE BAŞVURU

Kastamonu il merkezi ve ilçelerinden bir hafta içerisinde Kastamonu Devlet Hastanesine 70’in üzerinde vatandaşın mantar zehirlenmesi nedeniyle geldiği bunlardan durumlarının ağır olan 3 kişinin başka illerdeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Kastamonu Devlet Hastanesi acil önü

-Hastane önü ambulans

-Hastane genel görünüm

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