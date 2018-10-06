DHA YURT BÜLTENİ 2

Cesedi 26 yıl sonra bulunan dağcı, memleketinde toprağa verilecek

FRANSA'da Alp dağlarında 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım'ın cenazesinin dağcılar tarafından bulunması memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Kırkısraklılar köyünde hem sevinç hem de üzüntü yarattı. Fransa'da Alp dağlarında 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım'ın cenazesinin dağcılar bulunduğu haberi üzerine köyde cenaze hazırlıkları başladı.

Hayatı kaybeden dağcı Hasan Tarım'ın amca oğlu Ali Tarım (53) 1992 yılında Alman bir arkadaşı ile Alp dağlarına çıkmıştı. 2 arkadaş Alp dağlarının zirvesine gitmek isterken buzdan kayarak düştüğü haber alınamadığı bilgisi geldi. Bu haberin ardından Hasan'ın babası Fransa'dan 200 dağcı ve helikopter kiralayarak aramalara katıldı. Parasını neredeyse oğlunu bulmak için harcadı. Ancak hiçbir şekilde ölü veya sağ bulunamadı. 26 yıl sonra Alp dağlarına çıkan bir başka dağcı grubu tarafından amcamın oğlunun cenazesi, dağa birlikte çıktığı Almanyalı arkadaşı ile Ağustos ayında bulundu. Alman polisi birçok defa aileye çocuklarının arkadaşı ile birlikte bulunduğuna dair mektup gönderdi. Ancak, mektup adres değişikliğinden dolayı bir türlü ulaşamamıştı. En sonunda mektubu alan annesi Leyla Tarım, sıklıkla mektup geldiği için ve okuma yazmayı bilmediği için gelen mektupları komşusuna okuttular. Mektup'ta oğlunun cenazesi bulundu diye haber geldi. Cenaze ölen Alman arkadaşının cenazesi ile İtalya'dan Almanya'ya getirilmiş. Buz altında kaldığı için cesedi çok fazla bozulmamış. Bulundu haberi üzerine Yusuf abim Almanya'ya gitti. Hasan'ı cesedi bozulmadığı için boynundaki kolyeden teşhis ettiler. Biz kendisinden hiç ümidi kesmedik. Hem üzüldük, hem de sevindik. En azından bir mezarı olacak." dedi.

-DAĞCININ 26 YIL SONRA BULUNAN CENAZESİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ

Hasan Tarım'ın cenazesi Frankfurt'tan tarifeli uçakla Kayseri'ye getirildi. Oğlunun cenazesini almak için havaalanına gelen baba Yusuf Tarım, muhabirine yaptığı açıklamada, "26 sene devamlı ümidimiz vardı bulunur diye. Ancak, 26 sene uzun bir müddet. Bazı kayıplar 30-40 yıl sonra ortaya çıkıyordu. Hiç olmazsa bir mezarı olacak diye seviniyoruz. Hem seviniyor hem de üzülüyoruz. Bugünümüze şükrediyoruz. Oğlumun kaybolduğu dağlara çıktım ama oraya gidince ümidim kaybolmuştu. 2 sene üst üste giderek oğlumun aranmasına katıldım." dedi.

Cenaze morg aracına alınan Hasan Tarım'ın tabutu, Kayseri'deki Cem evinin morguna kaldırıldı. Tarım, yarın Sarız ilçesine bağlı Kırkırsak Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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//// ARŞİV

Hasan Tarım'ın fotoğrafı

- Köyden genel görüntü

- Köy muhtarı Kemal Özcan ile röportaj

- 26 yıl sonra cansız bedeni bulunan dağcının amcasının oğlu Ali Tarım ile röportaj

- Arama yapılan dağın görüntüsü ve Hasan Tarım fotoğrafının görüntüsü

- Havalimanından detaylar

- Baba ile röp.

- Cenaze aracı

Haber- Kamera Yasin DALKILIÇ KAYSERİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İslahiye'de kaza: 2 yaralı

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sürüye dalan otomobilin sürücüsü ile sürünün çobanı yaralandı.

Kaza, dün gece Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdi Tan (45), yönetimindeki 34 JG 3401 plakalı otomobil ile ilerlerken direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki tarlada otlayan sürünün arasına daldı. Kazada, 2 koyun telef olurken sürücünün çobanı Süleyman Polat (35) ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler yaralı sürücü ile çobanı ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Süleyman Çoban, hayati tehlikesi bulunduğu belirlenince Gaziantep'e sevk edildi.

Ayakta tedavisi yapılan otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye Devlet Hastanesi

- Acil servis ve kalabalık

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- ()

70 MB

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Sahte şampuan imalathanesine baskın

ADANA'da polis, bir depoya yaptığı baskında çeşitli markalara ait 14 bin 952 adet şahte şampuan ele geçirdi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte şampuan üretildiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, kutular içinde piyasaya sürülmeye hazır 14 bin 952 adet sahte şampuanı ele geçirdi. Piyasa değerinin 300 bin lira olduğu öğrenilen şampuanlara el konuldu. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin depoya girmesi

- Koliler içindeki şampuanlardan görüntü

- Kamyona yüklenmiş şampuanların polis tarafından toplanması

- Şampuanlardan detay görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

SÜRE: 03'18" BOYUT: 366 MB



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Otomobil bagajından 155 bin uyuşturucu hap çıktı

ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada bagajdaki gizli bölmelere yerleştirilen 155 bin uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 Suriyeliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları uygulamada bir otomobilden şüphelendi. Aracı durduran ekipler, narkotik köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin otomobilin bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine polis detaylı aramaya geldi. Yapılan kontrollerde, bagajın iç taraflarına gizlenmiş 163 paket içinde 155 bin uyuşturucu hap bulundu. Otomobildeki Suriyeli M.A.K. (37) ve K.A.H .(26) gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeğinin arabada arama yapması

- Bagajda bulunan uyuşturucu haplar

- Uyuşturuculardan detay

- Ele geçirilen malzemelerin genel görüntüsü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()-

SÜRE: 54" BOYUT: 101