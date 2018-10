DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK SEL VE HEYELANA YOL AÇTI; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI (1)

DOĞU Karadeniz'de aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon'un Araklı ilçesinde dereler taştı, cami, ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Rize'de şelale taştı, yol ulaşıma kapandı. Artvin'de ise 2 ayrı noktada heyelan nedeniyle ulaşım kesildi. Doğu Karadeniz'de yer yer metrekareye düşen yaklaşık 100 kilogram yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon'un Araklı ilçesinde Kaşıkçı deresi taştı, çevredeki bir cami ile ev ve bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Trabzon-Bayburt karayolu Araklı ilçe geçişi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları ile alt yapıda hasarlar oluştu.

RİZE'DE ŞELALE TAŞTI

Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı.Rize'de Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.

ARTVİN'DE HEYELAN

Artvin'de etkili olan sağanak heyelana neden oldu. Artvin-Hopa karayolu Cankurtaran mevkii heyelan sonucu dün gece ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri gece boyu sürdürdüğü çalışma ile kapalı karayolunu ulaşıma açtı. Bölgede araç ulaşımı kontrollü olarak sağlanıyor.

Artvin-Şavşat karayolunun 37'inci kilometresi Prnalı mevkiinde dağdan kopan kaya kütleleri, karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kapalı karayolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

VALİ DOĞANAY: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Artvin Valisi Ömer Doğanay, kentteki heyelanlarda can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek "Artvin-Şavşat-Ardahan Karayolumuz yola düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ve İl Özel İdaremize ait ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine giderek çalışmalara başlamıştır. Artvin'imiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

Taşan şelalenin görüntüleri

Artvin'de kapalı yoldan detaylar

Haber: Fatih TURAN-Uğur AYDIN - Kamera: Aytekin KALENDER-Nusret DURUR TRABZON-

2)AYDINLI ÇİFT ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNDEN MANGAL KÖMÜRÜ ÜRETİP, İLK İHRACATLARINI YAPTI

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşamını sürdüren Oğuzhan Yılmaz (44) ve eşi Ayten Yılmaz (44), zeytin çekirdeğinden yapılan pirinadan mangal kömürü üretti. 6 yıllık çalışma sonrası 3 ay önce seri imalata başlayan çift, ilk ihracatı ise geçen hafta İngiltere'ye 25 ton yollayarak yaptı. İşletmenin ayda 50 ton olan üretim kapasitesini 100 tona çıkaracaklarını söyleyen Yılmaz çifti, devletten de destek bekliyor. Pazarlama uzmanı Oğuzhan Yılmaz ve eşi Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Ayten Yılmaz, zeytincilik sektörünün en önemli atıklarından biri olan pirinadan mangal kömürü üretti. Genellikle toprak üzerinde, açık alanda üretilen mangal kömürünü kazanlarda üreterek çevreye de fayda sağlayan ikili, ilk ihracatlarını 25 ton mangal kömürüyle İngiltere'ye yaptı. Aynı zamanda 2015 yılında TÜBİTAK Temiz Teknoloji İş Fikirleri Yarışması'nda birinci olarak ödül alan Yılmaz çiftinin, ürettikleri mangal kömürleri, yurt dışından büyük talep görüyor. Pirinayı pişirme kazanlarında kömürleştirerek ardından presleyip fırınladıklarını anlatan Yılmaz çifti, kokusuz, dumansız, yüksek kalorili, yağ düştüğünde alev almayan, doğal ve kanserojen olmayan bir mangal kömürü ürettiklerini belirtti.

"PROJEYLE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDULAR"

2015 yılında pirinadan mangal kömürü yaparak katıldıkları yarışmada Türkiye birincisi olarak ödüle layık görülmelerinin hikayesini Ayten Yılmaz, "Eşimle bu kömür üzerinde çalışmalarımız vardı. Bilim ve teknik ile ilgili dergi ve kitapları çok fazla okuyordum. Okurken bir yarışma programı gördüm. Pirinayla üreteceğimiz mangal kömürü projemiz ile katıldık. 'Atıktan enerji' projesi ile Türkiye birinciliği kazandık. Aynı yarışmayla ABD Silikon Vadisi'nde yapılan yarışmada da 3'üncülük ödülü aldık. Projemiz, sonrasında ise kendiliğinden yürüdü gitti" dedi.

'MİKSERDE KIRDIK, FIRINDA KURUTARAK BAŞLADIK'

Pirinadan mangal kömürü yapma denemesine evde başladıklarını belirten Ayten Yılmaz, "Eşimle bu işe başladığımızda evde mikseri kırıcı olarak kullandık. Evdeki fırını ise kurutma olarak kullanarak pirinadan mangal kömürü denemeleri gerçekleştirdik. Çok büyük bir heyecanla başladık. Burada tabii ki girişimcilik ruhu çok önemli. O heyecan olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Eşime bu konuda çok büyük bir destek verdim. Mangal kömürü denemesinde başarılı olunca Söke'nin Yenidoğan Mahallesi'ndeki 4 bin metrakarelik, daha önce pamuk deposu olarak kullanılan bir yeri kiraladık. Burada üretime başladık. İşin pazarlama kısmı için de kendimize bir ortak bulduk. Beraberce buralara kadar geldik. İlk ihracatımızı yaptık. Şu ana kadar hiç destek almadık. Her şeyi kendi imkanlarımızla yaptık. Türkiye'nin en büyük atıklardan olan pirinayı kokusuz, dumansız ve yüksek kalorili bir ürüne çevirerek büyük bir piyasa açığı olan mangal kömüründe yerli üretim yaptık. Bundan sonra da devletimizden bu konuda destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.

'6 YILIMIZI ALDI'

Oğuzhan Yılmaz da, "Ege Bölgesi'nin zeytin çekirdeklerinden üretilen atık olan pirinayı, ülkemize katma değer sağlaması amacıyla mangal kömürü haline getiriyoruz. Bu kömürü de İngiltere'ye ihraç ediyoruz. Pirina doğaya atıldığı zaman çok büyük zararlar verebiliyor. Hem bunu önlemek amacıyla hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla böyle bir açık gördük. Bu açığı da mangal kömürü yapmakta bulduk. Bu projenin, pazarının sağlanması, kömür kalitesinin anlatılması ve makine ekipmanlarının toplanması gibi sadece Ar-Ge çalışmaları 6 yıl sürdü" dedi.

'KAPASİTEYİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ'

Üretim kapasitesini artan talep nedeniyle iki katına çıkaracaklarını ifade eden Oğuzhan Yılmaz, "Toplam 1.5 milyon lira yatırım yaptığımız tesisimizde, 8 çalışanımızla şu anda üretimimiz aylık 50 ton kapasiteli. Ancak hedefimiz aylık 100 ton mangal kömürü üretmek. İlk ihracatımızı 25 ton olarak, kilosu 4 TL'den yaptık. Yurt dışına bağımlılığımız yok. Tamamen yerli kaynaklardan üretiyoruz. Çok fazla talep var. Bu talebi karşılamak için de devletimizle görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

'TÜM DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

Mangal kömürünü dış ülkelere pazarlayan ve İngiltere'de ilk ihracatı gerçekleştiren diğer ortak Kenan Çiğdem (58) ise, "Benimle aynı adı taşıyan oğlumla birlikte İngiltere'de kömürün pazarlanması konusunda uğraş veriyoruz. Çevre dostu olan mangal kömürümüzü öncelikle İngiltere'de hemen arkasında da tüm Avrupa'da ve Avustralya ile ABD'de dahil olmak üzere tüm dünyada tanınır hale getirmek istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Zeytin çekirdeği posası olan pirinadan mangal kömürü üretiminden görüntü

-Pirinadan mangal kömürü üreten Oğuzhan Yılmaz ve Ayten Yılmaz çifti ile röp.

-Yılmaz çiftinin ortakları Kenan Çiğdem ile röp.

(Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

3)ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLET BİSİKLETE ÇARPTI: 2 YARALI

ADIYAMAN'da, motosikletin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Tarık E. kullandığı 02 LF 963 plakalı motosikletiyle sokakta bisikletiyle dolaşan Sami Y. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve bisikletten yola savrulan Tarık E. ile Sami Y. yaralandı. Vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sami Y. isimli çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

- Olay yeri

- Yaralılara sağlık görevlileri müdahale etmesi

- Kazaya karışan motosiklet

- Yaralılar ambulanslara taşınması

- Ambulansların ayrılması

- Çevrede toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

4)AVUKATI DİZİNDEN YARALAYAN 'POLAT ALEMDAR' HAYRANI YAKALANDI

ADANA'nın Tufanbeyli İlçesi'nde, 9 yıl önce avukat Tolga Köklü'yü tabancayla dizinden yaralayan Hasan Gezen (31), yakalandı. Gezen'in, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin afişini, başrol oyuncusu Polat Alemdar'ın yerine 'photoshop' yöntemiyle kendi fotoğrafını koyup, sosyal medya hesabından paylaştığı belirlenmişti. Olay, 6 Mart 2009'da Adana'nın Tufanbeyli İlçesi'nde meydana geldi. İlçedeki Gezen Petrol Bayii hakkında sözleşmeye aykırı kaçak yakıt ve LPG sattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Davayı takip etmek için duruşma günü ilçeye giden Ankara Barosu'na bağlı Avukat Tolga Köklü, işyeri sahibi Hasan Gezen tarafından tabancayla vuruldu. Olayın ardından kaçan Gezen'in, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin afişini, başrol oyuncusu Polat Alemdar'ın yerine 'photoshop' yöntemiyle kendi fotoğrafını koyup, paylaştığı saptadı. Yaralanan Köklü ise 4 kez ameliyat edildi, hastanede 2,5 ay tedavi gördükten sonra tabucu oldu.

Gıyabında yaralanan Gezen, 'Kasten adam yaralama ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Aramalar sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahışlar Büro Amirliği ekipleri Hasan Gezen'i, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde kullandığı otomobili park ettikten sonra yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan Gezen, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

- Zanlının emniyetten çıkarılması

- Zanlının Polis aracına bindirilmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

5)KİLİS'TE, 100 ÇOCUĞA BİSİKLET

KİLİS Belediyesi tarafından ailesine sigarayı bıraktıran çocuklar için başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında 100 çocuğa daha bisiklet dağıtıldı. Belediye Başkanı Hasan Kara, mahalleri gezdiği sırada kendisinden bisiklet isteyen çocukları kırmayarak, Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilen bisikletleri dağıtmaya başlamasıyla başlayan yoğun talep üzerine '15 bin eve 15 bin' bisiklet kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında anne veya babasına sigarayı bıraktıran çocuklara bisiklet hediye ediliyor. 7 Aralık Stadyumu'nda 100 çocuğa bisiklet dağıtımında konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bugün burada bisiklet dağıtımı devam ediyor. Şimdiye kadar 4 bin bisiklet dağıttık, kalan 11 bin bisikleti de dağıtmaya devam ediyoruz. Genç ve sağlıklı bir nesil yetişmesi için bisiklet kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanya çocuklarımızdan isteğimiz derslerine çalışması ve ailelerine sigarayı bıraktırması "dedi.

Kara, konuşmasının ardından çocuklara bisikletlerini dağıttı.

Görüntü Dökümü

- Dağıtılacak bisikletler

- Ailesiyle bekleyen çocuklar

- Hasan Kara'nın konuşması

- Bisiklet dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

