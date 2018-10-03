DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KAMERANIN ÖNÜNDE CİNAYET



ADANA'da, bekçi Mehmet Akçan'ın (56) çalıştığı çiftliği işleten Ali Ağar'ı (63), av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Eylül günü Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi’nde meydana geldi. Derinel ailesi, devletten 3 yıl önce arazi kiralayıp, hayvan çiftliği kurdu. Aile, yakın zamanda da çiftliği kullanmaları için sözlü olarak Ali Ağar ve akrabalarına verdi. Bu kararlarından vazgeçen Derinel ailesi, bekçileri Mehmet Akçan’ı araziye gönderip demir kapının kilitlerini kırarak değiştirtti. Ali Ağar ve akrabaları da kendilerine vaaddedilen sürenin dolmadığını belirterek tekrar çiftliğe girdi. Bunun üzerine Derinel ailesi, Mehmet Akçan'ı yeniden çiftliğe gönderdi. Bekçi Mehmet Akçan, çiftliğin giriş kapısı önünde Ağar ile tartıştı. Kilidi kırarak içeri gireceğini söyleyen Mehmet Akçan'a müdahale eden Ağar, iddiaya göre "O kilidi kırarsan, ben de senin elini kırarım" diyerek bıçak çekmek istedi. Akçan da geldiği araçta bulunan av tüfeğini alıp Ağar'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ali Ağar, olay yerinde yaşamını yitirdi, Akçan ise kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akçan ile azmettirmek suçlamasıyla Ufuk Derinel'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olayın ardından Ali Ağar'ın av tüfeğiyle vurulma anını görüntüleri ortaya çıktı. Kamyonet ile çiftliğin kapısına gelen Akçan'ın, önce kilitli olan demir kapıyı açmaya çalıştığı görüldü. Sözlü tartışmanın ardından Ağar, Akçan'ı uzaklaştırmak için üzerinde bulunan bıçağı çekmeye çalıştı. Ancak Ağar'ın yeğenleri, buna engel oldu. Tekrar kamyonete dönen Akçan, araçtan aldığı av tüfeğiyle Ağar'ın yanına geldi. Yaşanan itişmenin ardından tüfeği ateşleyen Akçan, Ağar'ı vurdu. Kanlar içinde kalan Ağar'ın yere düşmesinin ardından Akçan, olay yerinden geldiği kamyonet ile ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()-

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2)MARMARİS'TE EKİM AYINDA SAHİLLER CIVIL CIVIL

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yazdan kalma günler yaşayan yerli ve yabancı turistler, ekim ayında denize girmenin keyfini sürerken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Ülke genelinde havanın soğumasına karşın Marmaris'te yazdan kalma günler devam ediyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Marmaris'te turistler, 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi'nden Turban Mevkisi'ne kadar uzanan 6 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda denize girip, su sporları yaparak güneşli havanın tadını çıkardı. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te kimi turistler şezlonglarında uzanarak güneş altında bronzlaşmaya çalışırken kimileri de şemsiye altında kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Sıcak yaz günlerindeki gibi kalabalık olan plajlarda renkli görüntüler oluştu. Uzunyalı Mevkisi'nde bazı turistler yürüyüş yaparken kimileri bisiklet ile eşsiz deniz manzarası eşliğinde pedal çevirdi. Kimileri de sahile konumlandırılmış aletlerde spor yaptı. Otel havuzları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuz başını dolduran tatilci ve turistler, gün boyu çocuklarıyla yüzdü, oyunlar oynadı. Sağlık personeli 24 yaşındakiRus Elena Krokivonak, "Arkadaşlarımın hepsi Marmaris'te yaptıkları tatili anlatmıştı. Merak edip tatile geldim. Ekim ayında soğuk olur diye düşünüyordum ama yaz havası ile karşılaştım. Gündüzleri denize ve havuza giriyorum, akşam ise eğlence merkezlerinde anın tadını çıkartıyorum" dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar devam edeceğini, yüksek nem ile birlikte sıcaklar 28- 30 derece arasında seyredeceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 30 dereceyi göstermesi

-Sahil yolunda yürüyüş yapanlardang örüntü

-Sahilde konumlandırılmış aletlerde spor yapanlardan görüntü

-Plajlardan görüntü

-Su sporları yapanlardan görüntü

-Otel havuz başından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Toplam: 4 dakika 25 saniye-318 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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3)TARIM MERAKI BANKACIYI ORGANİK FASULYE ÜRETİCİSİ YAPTI

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir kamu bankasında çalışan Tevfik Türkyılmaz (41), çiftçi Hasan Açıkgöz ile 1600 rakımlı kırsal Dağhacıyusuf Mahallesi'nde organik ceviz, kestane, ayva ve kiraz ile ara ürün olarak 'dermason' ve 'çalı' cinsi kuru fasulye üretimine başlayarak, yöre halkına da örnek oldu. Tarımsal üretime meraklı olan Tevfik Türkyılmaz, bunu avantaja çevirip üretici oldu. Aynı zamanda bir kamu bankasının ilçedeki şubesinde memur olarak çalışan Türkyılmaz, Alaşehir'e 36 kilometre mesafedeki kırsal Dağhacıyusuf Mahallesi'nde çiftçi Hasan Açıkgöz ile organik tarım yapmaya başladı. Dağhacıyusuf Mahallesi'ndeki Bozdağlar'ın uzantısı olan 1600 rakıma sahip bölgedeki kumlu, organik madde bakımından zengin toprağa sahip 150 dönümlük arazide makine kullanmadan tamamen atadan kalma yöntemlerle ceviz, kestane, ayva ve kiraz yetiştirmek için harekete geçti. Dikilen fidanlar ağaca dönüşüp, meyve vermeye başlayana kadar ikili arazide ara ürün olarak halk arasında 'vızır fasulye' de denilen 'çalı' cinsi ile 'dermason' cinsi kuru fasulye üretmeye başladı. Açıkgöz'ün arazisini vererek, Türkyılmaz'ın da masraflarını karşılayarak başladığı organik tarımsal üretim yöre halkına da örnek oldu.

'SUSUZ TARIM YAPIYORUZ, SADECE YAĞMUR SUYUNDAN YARARLANIYORUZ'

Yörede organik fasulye üretimi için atıl durumda çok arazinin bulunduğunu belirten Tevfik Türkyılmaz, "At ile çift sürerek ekim yapıp, fasulye yetiştiriyoruz. Büyüme döneminde 32-35 derecenin altında sıcaklık olması, yüksek rakımlı alanda ekim yapmamız, gece ile gündüz arasında yaşanan sıcaklık farkının yüksek olması ürünlerimizin fasulye kapsül kurdu, kırmızı örümcek, yaprak yanıklığı gibi zararlılardan kesinlikle etkilenmemesine neden oluyor. Hiçbir zirai ilaç kullanmıyoruz. Susuz tarım yapıyoruz, sadece yağmur suyundan yararlanıyoruz. Yüksek rakımda yetiştiği için aroması yüksek ve lezzetli olan fasulyeleri dalından tek tek topluyoruz. Ürettiğimiz kuru fasulyeler tek suda ve çok kısa sürede pişiyor. Pişerken de kesinlikle kabuklanma yapmıyor" dedi.

PAZARLAMA KONUSUNDA DESTEK BEKLİYOR

Kuru fasülye konusunda en büyük sıkıntıyı pazarlama konusunda yaşadıklarını belirten Tükrkyılmaz, şunları söyledi: "Yurt dışından gelen ithal kuru fasulyeler piyasada 6-7 TL'ye satılıyor. Bizim bu çok özel organik kurufasulyelerimize de tüccarlar aynı parayı vermekte. Bu da emeğimizin karşılığını bile kurtarmamakta. Ege Bölgesi'ndeki 1100 ve 1600 rakımlarda bulunan topraklar, organik madde bakımından zengin. Kuru fasulye tarımına uygun. Karu fasulye üretimi yapılabilecek atıl durumda kullanılmayan çok fazla arazi var. Biz de bu işe başlarken çiftçilerimizi bilinçlendirerek bu arazileri kuru fasulye tarımına kazandırıp, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayabilmeyi hedefledik. Ayrıca Türkiye'nin en iddialı ve en lezzetli kuru fasulyesini profosyonel olarak yetiştirerek Ege Bölgesi'nde bir kuru fasulye markası yaratabilmek, düşüncesiyle böyle bir çalışma başlattık. Yaptığımız çalışmanın, çiftçilerimize örnek olmasını istiyoruz. Aslında bu arazilerde ceviz, kestane, ayva ve kiraz üretimi yapılacak. Fidanlar büyüyüp, ağaca dönüşüp meyve vermeye başlayıncaya kadar, ara ürün olarak fasulye üretimi yapacağız. Ağaçlar meyve vermeye başlayınca, fasulye üretimini başka arazilerde yapacağız çünkü bu bölgelerde atıl durumda çok fazla arazi var." Türkyılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim ve pazarlama aşamalarında destek beklediklerini de söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Üretilen fasulyelerden görüntü

-Köylü karınların fasulyelere toplamasından görüntü

-Fasulyeleri toplayan kadınmarla röp.

-Organik tarıma başlayan banmacı Tevfik Türkyılmaz ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()