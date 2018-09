DHA YURT BÜLTENİ 2

Amerikan filmlerine özenip gasp yaptı

ADANA'da Fazilet Karamanlı'nın (88) mendille ağzını kapatıp tokat attıktan sonra altınlarını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aziz L. (38), "Amerikan filmlerini çok izledim, oradaki suçlular yakalanmıyordu. Siz beni nasıl yakaladınız?" dedi.

Olay, 25 Eylül'de Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İlaç şirketinde pazarlama görevlisi olarak çalışan Aziz L., işsiz kalınca 80 bin lira olan borcunu ödeyemedi. Aziz L., yaklaşık 1 ay önce Fazilet Karamanlı'nın kapısını çalıp, kendisini belediye anket görevlisi olarak tanıttı. Karamanlı'ya çeşitli sorular soran Aziz L., yalnız yaşadığını öğrendi. Olay günü tekrar aynı apartmana gelen Aziz L., bu kez kapıyı açan Karamanlı'nın ağzını mendil ile kapattı. Aziz L., tokat atıp yere düşürdüğü Fazilet Karamanlı'nın kolundaki ve boynundaki altınları alıp kaçtı.

KAÇARKEN PARMAK İZLERİNİ SİLDİ

Aziz L kaçarken elindeki mendille, apartmanın giriş kapısında dokunduğu yerlerdeki parmak izlerini sildi. Olay yerine geldiği kendi otomobilini bırakıp, çevirdiği taksiyle Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi'ne gitti. Burada bir giyim mağazasına giren Aziz L., kendisine yeni bir tişört alıp, olayda kullandığı elbisesini çıkardı. Daha sonra tekrar olay yerine dönen Aziz L., otomobiline binerek evinin yolunu tuttu. Şüpheli ertesi gün, altınları farklı kuyumculara götürerek sattı.

KAMERALARLA ADIM ATIM TAKİP

Olayın ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, apartmandaki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, şüpheliyi güvenlik kameralarından adım adım izledi. Yaklaşık 30 kilometrelik yol güzergâhında 130'dan fazla kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, Aziz L.'nin altınları sattığı kuyumcunun güvenlik kameralarına bile ulaştı. Ayrıca polis, Aziz L.'nin kaçtığı cadde ve sokaklarda izlediği güzergâhların krokisini çıkardı. Ekipler Aziz L.'nin kendi evine giriş anının da güvenlik kamerası görüntülerini elde etti. Yapılan araştırmanın ardından Aziz L., evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

'SİZ BENİ NASIL YAKALADINIZ?'

Emniyete götürülen Aziz L. sorgusunda, "Bir süredir işsizdim, borcumu ödeyemez duruma geldim. Amerikan filmlerini izliyorum, orada parmak izlerini silen, kıyafetlerini değiştiren hırsızlar yakalanmıyor. Siz beni nasıl yakaladınız?" dedi.

Aziz L.'nin yakalandığını öğrenen yakınları ise emniyete gelerek, Fazilet Karamanlı'nın zararını karşılamak istediklerini belirtti. Yakınları, çalınan 8 bin lira değerindeki altınları polise getirdi.

ALTINLARINI TESLİM ALDI

Altınlarını alan Karamanlı ise polis ekiplerine olayı bu kadar kısa sürede çözdükleri için teşekkür ederek, "Ben bu altınlardan umudu kesmiştim, önemli olan altın değil. Yaşlı bir kadınım, ölebilirdim, beni bu hale getiren kişiye üzülüyorum. 3 kuruş için hapse girecek, altın önemli değil" diye konuştu. Kendisine yardımcı olan polisleri evine kahve içmeye beklediğini de söyleyen Karamanlı ekip otosuyla tekrar evine gönderildi.

Aziz L. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çukur’un ‘İdris Babası’ Adana’da sinemaseverlerle buluştu

ÇUKUR Dizisi'ne 'İdris Baba' karakterine hayat veren usta oyuncu Ercan Kesal, oyuncu olmak isteyenlere önerilerde bulundu. 47 yaşında kamera önüne geçtiğini hatırlatan Kesal, "Oyunculuk taklit yapmak değildir. Canlandıracağın karakteri yutmak ve o olmaktır" dedi.

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Adana Film Festivali kapsamında 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde 'Rejiden Oyuna, Oyundan Rejiye' adlı söyleşiye konuşmacı olarak katılan Ercan Kesal, oyuncu olmak isteyenlere önerilerde bulundu. Söyleşiye, son dönemde Çukur dizisindeki ‘İdris Koçovalı’ karakteriyle dikkat çeken Ercan Kesal ve yönetmen Tayfun Pirselimoğlu katıldı. Sinemasever, söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Oyunculuk hayatına geç başladığını ve asıl mesleğinin doktorluk olduğunu söyleyen Kesal, şöyle konuştu:

"Son 10 yıldır sadece sinemayla uğraşıyorum. Ama beni sinemada 47 yaşında kameranın önüne geçiren şey edebiyat kimliğim ve yazdıklarımdır. Bu da beni diğerlerinden ayıran yanım oldu. Buradan şöyle bir yere varmak istiyorum. Vaktinden evvel meşhur olmak isteyenler, fark edilmek isteyenler var. Onlara şunu söylüyorum. Bu işin reçetesi yok. Hayat mücadeleyle dolu" dedi,

Oyuncu olmak isteyenlere önerilerde bulunan Kesal, şunları söyledi:

"47 yaşına kadar oyunculuk yapmamış bir insana 'hangi kursa gitsek iyi oyuncu oluruz diye sorulmaz'. İyi oyuncu olmak için bence iyi bir okuyucu olmak gerekir. Okuduğu senaryoyu anlayıp özümsemesi gerekir. Yani edebiyat sinema için vazgeçilmez bir alandır. Ayrıca şunu da söyleyeyim oyunculuk demek taklit yapmak değildir. Canlandıracağın karakteri yutmak ve o olmaktır."

Adana Film Festivali'nin ülke sineması adına çok önemli olduğunu belirten Kesal, bu kentin içinden çıkan nice edebiyatçı ve sinema sanatçısı olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.



Bisikletliye çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da sürücüsü alkollü olan hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Murtaza Öncü (48) ağır yaralanırken, ambulans gelene kadar başından ayrılmayan bir vatandaş, bilinci kapanmaması için büyük çaba sarf etti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemal Paşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi ile Gazipaşa Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cevat Yurdakul Caddesi'nde ilerleyen Cansın Noyan S.'nin (28) kullandığı 01 BIZ 96 plakalı hafif ticari araç, Gazipaşa Caddesi'nden gelen Murtaza Öncü yönetimindeki plakasız elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Bu sırada devriye gezen polis ekibinin kazayı fark etmesi üzerine kaza yerine ambulans ve destek ekip sevk edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Polis ekibi, kazanın ardından araçtan inip, kaçmaya çalışan Cansın Noyan S.'yi uzaklaşamadan yakaladı. Trafik polislerinin yaptığı incelemede 1.53 promil alkollü olduğu saptanan Cansın Noyan S., karakola götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsünün ilk ifadesinde önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için direksiyonu ani hareketle sağa çevirdiği ve bunun sonucunda kavşakta kazanın gerçekleştiğini söylediği önü sürüldü.

BİLİNCİNİ AÇIK TUTMAK İÇİN ÇABA SARF ETTİ

Başına aldığı darbe ile ağır yaralanıp, yerde hareketsiz şekilde yatan Öncü'nün yanına gelen bir vatandaş, bilincini kaybetmemesi için kendisiyle konuşmaya çalıştı. Vatandaşın, uyanık tutup, sakinleştirmek için çaba sarf ettiği Öncü, kaza yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öncü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 38 gözaltı

ADANA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde operasyon düzenledi. Şırnak'ta şehit edilen polis memuru Ahmet Toprakoğlu'nun adının verildiği operasyonda merkez ilçeler başta olmak üzere İstanbul, Osmaniye, Kilis ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda önceden tespit edilen 46 ayrı adrese girildi. Yapılan baskınlarda ise 38 kişi yakalandı.

'Uyuşturucu satışı yapma' suçlamasıyla sorguya alınan şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 29'u tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

Sur'un yeniden inşa edilen ilk mahallesinde konutların yapımı tamamlandı

DİYARBAKIR'ın tarihi merkez Sur ilçesinde Kasım 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen hendek-barikat operasyonlarında ağır hasar gören ve sonra yıktırılan Hasırlı Mahallesinde yeniden 'Sur Koruma İmar Planı'na göre yaptırılan 44 konutluk mahalle tamamlandı.

Koruma planına göre sur boyunu geçmeyen ve bodrum üzeri 2 katlı olan konutlar, 44 ayrı proje ile hayata geçirilirken, Surların yanından yapımı süren karayolunun ise kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi, Sur'da koruma kurulunun bütün tescilli yapıları ve civarında yapılan bütün yapılar çatışma süreci öncesinde koruma imar planı çıkartıldığını belirterek, "Koruma imar planına sadık kalınarak yapılıyor. Dolaysıyla işlem yapan bakanlıkların ve belediyelerin keyfi hareket etme şansı yok" dedi. Çiftçi, şu durumda Surlar tamamen ortaya çıkarıldığını da hatırlatarak bazı kesimler tarafından tepki gösterilen yol için ise, "Çevre yolu yapılacak, Sur'un hem tarihinin ortaya çıkarılması ve görünmesi ile daha görünebilmesi etrafının daha da kullanılır alanda olması bu çevre yolu gerekliydi. Sur artık trafiği itibariyle artık çekilemez duruma gelmişti" dedi.

Merkez Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin kazdığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılması için başlatılan hendek-barikat operasyonlarında yaklaşık 4 bin konutun yıkılmasından sonra başlatılan inşa ve ihya çalışmalarında ilk mahallenin yapım çalışması tamamlandı. Operasyon zamanında ilan edilen yasağın sürdüğü Hasırlı mahallesinde yaptırılan bodrum üstü 2 katlı Diyarbakır evlerinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, 44 evden oluşan mahalledeki evlerin 85 ile 350 metre kare arasında büyüklükte olduğu belirtildi. Kiler olarak kullanılan bodrum katı, avlu tabir edilen bahçesinde süs havuzu bulunan konutlara doğal gaz hattı da çekildiği görüldü.

'BÜYÜK YIKIM YAŞANMIŞTI, 4 BİN KONUTLUK ALAN YIKILMIŞTI'

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi, Hasırlı mahallesinde 44 blokluk alanın tamamlandığını, belirterek, "Tabi büyük bir yıkım yaşanmıştı. Yaklaşık 4 bin konutluk bir alan yıkılmıştı. Tamamen yeniden ihya ve inşa etme çalışmaları devam ediyor. İnşallah o günden bu güne kayıp olan bütün değerleriyle beraber yeniden ihya etmeye çalışıyoruz. Süreç tabi koruma imar planının olması ve koruma kurullarının kararlarıyla tescilli yapıların çokluğu nedeniyle biraz yavaş ilerledi. Ama bütün hassasiyetler göz önünde bulundurularak Sur'un orijinal tarihine uygun olarak ve Diyarbakır evleri tarzında yeni mahalleler ve evler inşa etmeye çalışılıyor. İlk meyvelerini de burada verdi. Hasırlı Mahallemizin bu sokağı ve mahallesi nispeten tamamlanmış oldu. 44 ayrı projeden oluşan 44 konut Diyarbakır evleri avlulu tarzda bitirildi. Önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edilecek" dedi.

'KORUMAPLANINA SADIK KALINARAK YAPILIYOR'

Çiftçi, 6 mahallede çalışmalar devam ettiğini, çalışmalar tamamlandığında toplamda bin 500 müstakil konut yapılacağını söyledi. Konutların, Sur'un yüksekliğini geçmeyecek şekilde Diyarbakır tarihine uygun ve uyumlu tarihle moderniteyi bir araya getiren tarzda yapıldığını söyleyen Başkan vekili Abdullah Çiftçi, "Tamamen koruma kurulunun kararları ve koruma imar planına sadık kalınarak bu yapılar yapılıyor. İnşallah tamamlandığında Sur eski görkemli tarihine kavuşacaktır. Bütün dünya milletlerine hizmet etmeye devam edecektir. Sur'da koruma kurulunun bütün tescilli yapıları ve civarında yapılan bütün yapılar çatışma süreci öncesinde koruma imar planı çıkartılmıştı. Koruma imar planına sadık kalınarak yapılıyor. Dolaysıyla işlem yapan bakanlıkların ve belediyelerin keyfi hareket etme şansı yok. Bütün projeler koruma kurulundan onaylanıyor. Daha sonra işlem görüyor. Tescilli yapılar gerek kamu tescili gerek özel şahıslara ait yapılar projeleri koruma kurulundan geçiyor. Onarılıyor ve tekrar ihya edilmeye çalışılıyor. Dolaysıyla burada yapılan bütün işlemler koruma kurulunun izni doğrultusunda ve onaylarıyla yapılıyor" diye konuştu. Sur'da yapılan konutlar ve Sur kenarında yapılan çevre yoluna yönelik eleştirilen üzerine Çiftçi şunları söyledi:

'SURLAR DAHA ÖNCE İŞGAL ALTINDAYDI, ŞİMDİ TAMAMEN ORTAYA ÇIKTI'

"Eleştirilerin çoğu yersiz. Surlar daha önce işgal altındaydı. Evler surlara bir cephe alınarak, hatta surlar duvar olarak kullanılarak işgal ediliyordu. Şu durumda Surlar tamamen ortaya çıkarıldı. Tabi ki burası bir turizm şehri tarihi, kültürü bir araya getiren çok özel bir şehir. İslam'ın Anadolu'ya açılan kapısıdır. İçinde bulundurduğu 33 medeniyetiyle de çok özel şehirdir. Değerlerini koruyarak biz inşa etmeye çalışıyoruz. Sur'da dar sokaklar ve mahallelerden yaşam alanlarının sıkıntılı olduğu nefes almanın zor olduğu sokaklarda koruma imar planı çerçevesinde daha ferah, yaşanabilir ve sosyal bir çevre oluşturulması da bu yapıyla gündeme geldi ve çevre yolu da bu şekilde ortaya çıktı. Çevre yolu yapılacak, Sur'un hem tarihinin ortaya çıkarılması ve görünmesi ile daha görünebilmesi etrafının daha da kullanılır alanda olması bu çevre yolu gerekliydi. Sur artık trafiği itibariyle artık çekilemez duruma gelmişti. Onu rahatlatmak açısından da bu hayır oldu."

'YASAĞI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK'

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi, Kasım 2015 tarihinden beri halen 6 mahallede süren sokağa çıkma yasağı ile ilgili ise, "Sur'da artık yasağı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Mevcut şantiye alanları var. Bu şantiye alanlarına girme yasağı dışında yasak uygulanmıyor. Şantiye alanlarının da etrafını çevirerek korunaklı hale getirdikten sonra hem çevre yolu hem de daha önce eğitime kapatılan Alpaslan Ortaokulu ve lisesi de eğitime kazandırılacak. Diyarbakır'ın özel mekanlarından birisi olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girmiş Hevsel Bahçelerinin en iyi izlendiği Keçi Burcu'nu da faaliyete sokacağız. Artık Diyarbakır'ın tanıtımına hizmet edecek edecektir. Çevre yolu Saray Kapı'ya kadar açılacak. Birkaç evin yıkılması söz konusudur. Yıkım işlemleri tamamlandığında o yol da tamamen hizmete açılmış olacaktır. Artık Sur'da yasak kavramı kalsın istemiyoruz. Sadece şantiye alanlarının giriş yasağı dışında herhangi bir yasağı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında Sur o görkemli ve huzurlu çok dilli ile kültürlü hayatına kavuşmuş olacaktır"diye konuştu.

Karşıyaka Çarşısı sanata doydu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen 'Sokakta Sanat' etkinliğinde, 200 metre uzunluğundaki Karşıyaka Çarşısı'nda sokak sanatları performansları sergilendi. Vatandaşlar, çarşı boyunca sergilenen dans, müzik, canlı heykel, pandomim ve sokak tiyatrosu performanslarına büyük ilgi gösterdi.

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği, 'Sokakta Sanat' etkinliğinde, Karşıyaka Spor Kulübü'nün taraftar grubuna da ismini veren ünlü Karşıyaka Çarşısı'nda, çeşitli sokak sanatlarından performanslar sergilendi. Vatandaşlar, özellikle Karşıyaka İZBAN Durağı önünde, 'Efe' konseptiyle sergilenen canlı heykel performansına ve PTT önündeki pandomim gösterisine büyük ilgi gösterdi. Çarşıdan geçen birçok kişi, canlı heykellerle selfie çektirip, önlerindeki yardım kutularına attıkları paralarla maddi destekte bulundu. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki çarşı boyunca, saat 17.30'da başlayıp 20.00'da sona eren etkinliklerde, sokak tiyarosu, dans, ritim ve halk oyunları gibi birçok sokak sanatından performanslar sergilendi. Çocuklar, göz alıcı renklere boyanan canlı heykelleri merakla izlerken, pandomim gösterisinin mizahi kompozisyonunda da kahkahalara boğuldu.

Midibüs çaya uçtu: 5 Çinli işçi yaralandı

İZMİR'ın Kınık ilçesinde yoldan çıkarak çaya uçan midibüsteki özel bir maden ocağı çalışanı 5 Çinli işçi, yaralandı. Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki F.Y., ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza, dün (cuma) saat 18.00 sıralarında, kırsal Elmadere Mahallesi yolunda meydana geldi. Özel bir şirkete ait kömür madeni ocağında çalışan 11 Çinli işçi, alışveriş yapmak istedi. Elmadere Mahallesi sakinlerinden 17 yaşındaki F.Y., işçileri çarşıya götürmek üzere, babasına ait olan 35 BB 142 plakalı midibüsle yola koyuldu. F.Y. Asar Mevkisi'nde direksiyon hâkimiyetini yitirdi. Yolun sağ tarafından midibüs, su seviyesi düşük olan çaya uçtu. Kazada araçtakilerden Guobın Luı (45), Zıhıhua Zhang (44), Fenggao Zhang (36), Shaogang Lıan (26) ve Tıejun Huang (50) yaralandı. Sürücü ve araçtaki diğer işçiler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ehliyetsiz sürücüsü F.Y., ifadesi alınmak üzere Kınık İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğu Karadeniz'de atmaca tutkunları pusuya yattı, ava başladı

DOĞU Karadeniz'de, Rize ve Artvin'de yıllardır sürdürülen atmacacılık kültürü yaşatılıyor. Her yıl ağustos-kasım aylarında yapılan atmaca avı bu yıl da renkli görüntülere sahne oluyor. Rize'de özel ağ düzenekleri kuran, ağaç dalları ve yapraklarla kendilerini kamuflaj ederek gizlenen avcılar, atmaca avlıyor. Avcılar, yakaladıkları ve gözü gibi bakarak besledikleri atmacaları bir süre sonra doğaya salıyor.

Doğu Karadeniz'de, Rize ve Artvin'de kültürel yaşamın bir parçası haline gelen atmacacılık yaşatılıyor. Karadeniz'de türkülere de konu olan atmacalar, yöre insanın vazgeçilmez tutkusu olmayı sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği atmaca kurslarına katılan tutkunları sertifika alıyor, atmaca avına çıkıyor. Her yıl ağustos-kasım aylarında yapılan atmaca avı bu yıl da renkli görüntülere sahne oluyor. Kuzeyden güneye göç etmeye başlayan atmacaları takibe alan avcılar, özel ağ düzenekleri kuruyor, ağaç dalları ve yapraklarla kendilerini kamuflaj ederek atmaca avlıyor. Çekirge, danaburnu gibi böceklerle önce serçe kuşu yakalayan avcılar, bu kuşlar vasıtasıyla da atmacaları tuzağa çekip yakalıyor. Avcılar, yakaladıkları ve gözü gibi bakarak besledikleri atmacaları bir süre sonra doğaya salıyor. Kimi avcılarda yakaladıkları atmacayı eğitip, bıldırcın avında kullanıyor, kimi de kolunda gezdiriyor. Karadenizlilerin atmaca sevgisi asırlardır babadan oğula gelenek halinde sürüyor.

AĞAÇ DALLARI İLE KAMUFLAJ

Atmaca tutkunu alabalık çiftliği işletmecisi Mustafa Memoğlu da günün büyük bir bölümünü atmacasıyla geçiriyor. Her yıl ağustos-kasım ayları arasında atmaca avına çıkan Memoğlu, ağaç dalları ve yapraklarla kendini kamufle ediyor, araziye özel ağ kurarak pusuya yatıyor. Çam ağacının gövdesine merdivenle çıkılan platform kuran Memoğlu, arkadaşları ile kemençe eşliğinde atmaca türküleri söylüyor, saatlerce bıkmadan atmaca yolu gözlüyor. Yakaladığı atmacayı yanından hiç ayırmayan Memoğlu, onunla vakit geçiriyor.

'ATMACA YAKALAMAK ZOR İŞTİR'

Atmacacılığın yörede kültür olduğunu ifade eden Mustafa Memoğlu, ağustos ayı geldiğinde işçi ve memurların izinlerini bu ayda aldığını, gurbettekilerin yurda tatillerini bu aya ayarladıklarını belirterek herkesin atmaca avına başladığını söyledi. Ağustos-kasım ayları arasında kuzeyden güneye atmaca göçünün başladığını söyleyen Memoğlu, “Bugünlerde herkes atmaca yakalamaya başladı. Ağustos-kasım arası atmaca göçü devam ediyor. Atmacaları yakalıyoruz ama 3 ay sonra tekrar göç yolunda doğaya salıyoruz. Bu yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Atmaca yakalamak çok zor. Daha önce bir böcek yakalıyoruz. Sonra kuşu yakalarız. Ondan sonrada atmacayı yakalarız. Atmaca ile de bıldırcın avına çıkarız. Onları yanımızdan hiç ayırmayız. Onlar bizim evladımız gibidirö dedi.

ATMACACILIK KÜLTÜRÜ

Doğu Karadeniz'de, gururlu, asil bir atmacayı kolunda taşımak bir ayrıcalıktır. Atmacalar bu yüzden pek çok kişiyi uzun yıllardır peşinden sürüklüyor. Ağustos ayının sonunda, atmaca göçü başlar. Bu göçün başladığı ağustos sonları ile bittiği kasım ortalarına kadar devam eden atmacacılık bir gelenek olarak uzun yıllardır uygulanıyor. Atmaca avı için, ormanlık alandaki küçük açıklıkta ağaç dallarını kullanarak gizlenebilecek bir ortam hazırlanır. Hazırlanan ortam, atmacaların göç esnasında sık geçtikleri bir nokta olmalıdır. Atmaca yakalarken kullanacak ağ gerilir. Sopanın ucundaki tuzak kuş ağın önünde oynatılır. Oynayan kuşu kapmak için gelen atmaca bu ağa takılır. Ağdaki atmaca hiç incitmeden çıkarılır. Yakalanan atmacanın genç bir dişi olması tercih edilir. Çünkü genç kuşlar daha kolay eğitilebilir ve erkeklere oranla daha iri bıldırcın avlarlar. Atmacaların çok azı iyi eğitilebiliyor ve atmacacılar yakalanan bir atmacanın eğitilip eğitilemeyeceğini davranışlarından hemen anlaşılabiliyor. Eğer huyları beğenilmez ise, tekrar doğaya geri bırakılır. Ekim ayı bittiğinde bıldırcın geçişi biter. Bu atmaca ile atmacacı arasındaki beraberliğin de sona ermesi demektir. Atmacacı birkaç aydır yanından ayırmadığı atmacasını ve kızıl sırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya salar. Onlar göçlerine devam ederler.

