DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DEAŞ'LI TERÖRİST, TEDAVİ İÇİN GELDİĞİ HASTANEDE YAKALANDI

ADANA'da, 'Ebu Eyup' kod adlı DEAŞ'lı terörist Ahmet İsa (24) tedavi için geldiği hastanede yakalandı. Kentte çeşitli hastanelerde tedavi gören, bir ayağı da kesilen teröristin, kesilmiş insan başlarının önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlileri, 2017 yılında mülteci gibi ülkeye giriş yapan DEAŞ'lı terörist Ahmet İsa'nın Adana'ya geldiğini saptadı. 2015 yılında Suriye'nin Kobani kentinde yaralanan Ahmet İsa'nın Adana'da çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü, son olarak geldiği hastanede de sağ bacağının kesildiği saptandı. Hastaneye baskın yapan polis, Ahmet İsa'yı sorguya aldı. Terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu söyleyen Ahmet İsa, bu zamana kadar çok sayıda çatışmaya katıldığını, yine terör örgütü PKK/YPG'nin başına 100 bin dolar ödül koyduğunu söyledi.Polis, tedavisinin ardından gözaltına aldığı Ahmet İsa'nın, kesilen insan başlarının önünde çektirdiği fotoğraf ile yine Suriye'de bir evde çatışma öncesi yanındaki ağır silahlarla çekilen görüntülerine ulaştı. Ahmet İsa, savaştıkları grubun emirliğini ise öldürülen Alman rapçi Denis Cuspert’in (Deso Dogg) yaptığını söyledi. İşlemleri tamamlanan Ahmet İsa çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Deaş'lı teröristen tekerlekli sandalye ile getirilmesi

- Zırhlı araç ve özel hakerat polisleri

- Teröristin Suriye'de çekilen fotoğrafları

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Can ÇELİT/ADANA,()

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2)OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 4 YARALI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, otomobilin yolda dönüş yapan hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, Sapanca Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. İzmit istikametine giden Mehmet Tuna Alpay idaresindeki 41 SP 978 plakalı otomobil caddede dönüş yapan Ümit Akman idaresindeki 34 KF 6211 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki su kanalına düşerken, otomobil ise bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada, Ümit Akman ile aynı araçta bulunan Bilal Kurtiş, otomobilde bulunan Gülden Alpay ve 6 yaşındaki oğlu Ömer Çınar Alpay yaralandı. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansın gelişi

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Yaralıların sedyeye alınışı

-Ambulanstaki yaralı

-Kaza yerinden detay

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), ()

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3)VATANDAŞIN DİKKATİ ÇALINAN KEÇİYİ KURTARDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kağıt toplayıcısı çaldığı keçiyi çekçekin içerisine koyarak götürürken, bir kişi çekçekin etrafını saran çuvalın oynadığını görünce şüphelenerek polise haber verdi. Polis, keçiyi sahibine teslim ederken, kağıt toplayıcısı tutuklandı.

Gece, Gebze İstasyon Mahallesi'nde bir kağıt toplayıcısının çekçekinin etrafını saran çuvalın oynadığını gören bir kişi, içerisinde bir canlının olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Polis, kağıt toplayıcısını yakalayarak çekçekin içerisine baktı. Çekçekin içerisinde bir keçi görülürken, kağıt toplayıcısının keçiye çaldığı anlaşıldı. Afgan uyruklu kağıt toplayıcısı gözaltına alınırken, keçi ise sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen kağıt toplayıcısı tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Keçinin çekçekin içerisinden çıkarılması

(Haber:Dinçer AKBİR/GEBZE(Kocaeli)

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4)ELEKTRİK, TELEFON OLMAYAN YAYLADA DOĞAL YAŞAM

TRABZON'un Tonya ilçesindeki Kumananda Yaylası, doğal güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ladin ormanlarının arasındaki yaylada, yaz aylarında kalanlar teknolojiden uzak yaşıyor. Elektrik ve telefon hattı bulunmayan, cep telefonlarının da çekmediği yaylada vatandaşlar, gaz lambaları ile aydınlattıkları ahşap evlerinde doğal bir yaşam sürüyor.

Doğu Karadeniz'de imar kirliliği tartışmalarının yaşandığı bir çok yaylanın aksine Tonya ilçesindeki Kumananda yaylası bozulmamış doğal yapısı ile dikkat çekiyor. Ladin ormanlarının arasında yer alan ve yıllar önce inşa edilen doğayla uyumlu ahşap evleri ile dikkat çeken yaylada yaz aylarında kalanlar teknolojiden uzak yaşıyor. Elektrik ve telefon hattı bulunmayan, cep telefonlarının da çekmediği yaylada vatandaşlar, gaz lambaları ile aydınlattıkları ahşap evlerinde doğal bir yaşam sürüyor. Yaylacılar, doğal güzelliğinin bozulmaması için araç yolunun yayla içerisine de izin vermedi. Hayvancılıkla geçimini sağlayan yayla sakinleri elde ettikleri doğal süt ürünleri ile besleniyor. Haziran ayında çıktıkları yaylada yaz aylarını geçiren yaylacılar, eylül ayı sonunda köylerine geri dönüyor.

'KOMŞULUK İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ'

Yaylada kalan Şadiye Baştan, dedelerinden miras kalan yaylayı koruduklarını ve gelecek nesillere aktaracaklarını belirterek "Yaylamızı dededen, babadan böyle aldık. Böyle devredeceğiz. Yaylamızda yol yok, elektrik yok, telefon yok, kendi halimizde doğal bir şekilde yaşıyoruz. İneklerimiz yaylaya yayılıyor. İneklerin beklenmesi, gelip gitmesi yok.Evlerimiz ahşap, yaylamızda komşuluklarımız çok iyi, komşularımızla birlikte gidip, geliriz, akşamları oturup sohbet ederiz.ö dedi.

Osman Zeki Baştan da, “Bu yayla çok eski bir yayladır. Evlerimizin hepsi ahşap, yaylada komşuluk ilişkileri çok iyi. Bu yaylada elektrik yok. Elektrik olmayınca televizyonda yok, o yüzden dünya ile irtibatımız kesiliyor.ö diye konuştu.

Leyla Bostan ise “Bütün evlerimiz burada ahşaptır. Beton evleri yaylamıza sokmak istemiyoruz. Böyle gelip geçmesini istiyoruz. Çocuklarımızda bu evlerimizi seviyor. Buralara gelip yatıp, gezip gidiyorlar.ö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Yayla detayları

Yaylacılardan detay

Yaylacılarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON-

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5)TEZGAHLARDA BALIK BOLLUĞU YAŞANIYOR

UCUZ, lezzetli ve sağlıklı olduğu için sıklıkla tercih edilen balık, av sezonunun açılmasıyla birlikte sofralardaki yerini aldı. Ette şarbon iddialarının balık tüketimini artırmadığını öne süren esnaf, yağlı ve lezzetli olan Karadeniz balığının havaların soğumasıyla tezgaha düşmesiyle satışların artacağını umuyor.

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından tezgahlar balıkla doldu. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Havra Sokağı, ucuz ve taze balık tüketmek isteyenlerin değişmeyen adresi. İzmirliler tezgahlarda bol bulunan sardalya, hamsi ve palamut balığını tercih ederken, satıcılar havaların soğumasıyla birlikte gelmesini bekledikleri Karadeniz balığını satmak için gün sayıyor. 1 Eylül'de av sezonu başlamadan önce 15- 20 lira olan sardalyanın kilosunun 7 liraya kadar düştüğünü belirten balıkçı esnafı Serkan Üstger, palamudun fiyatının büyüklüğüne göre değiştiğini anlattı. 300- 400 gramlık palamudun tanesinin 10 lira, 600- 700 gramlık palamudun tanesinin 15 lira daha büyük olanların ise 20 liradan satıldığını söyleyen Üstger, hamsinin fiyatının 10 lira olduğunu ifade etti. Yılın belli bölümünde çıkan palamudun buzluklarda muhafaza edilebildiğini de anlatan Üstger, şöyle dedi:

"Karadeniz'den İzmir'e havaların soğumasıyla birlikte daha çok balık gelecek. İzmirliler kısa süre içinde Karadeniz hamsisine kavuşacak. Büyük balıklardan çupra ve levrek, Avrupa'ya ihraç edildiğinden fiyatları daha yüksek. İzmirliler denizin içinde yaşamalarına karşın balığa yeterince ilgi göstermiyor. Etteki şarbon hastalığı balık satışlarını çok etkilemedi. Egeliler ne yazık ki balık yemeyi bilmiyor. Kısa bir süre sonra Karadeniz'den palamut, lüfer, çinekop ve hamsi gelecek. Karadeniz'de tuzluluk oranı daha fazla. Oradan gelen balıklar daha yağlı ve lezzetli oluyor. Balıktan anlayanlar onu istiyor. Haftada en az 3 gün balık yenebilir. Et çok pahalı, balık onun yanında bedava."



BALIK SATARKEN SESİ KISILDI

Havra Sokağı'ndaki balıkçılardan Serkan Çömlek ise elindeki balık miktarını azaltmak amacıyla bağırarak müşterileri tezgaha çağıran esnaflardan biri oldu. Balığının çok olduğunu ve sabah erken saatlerden itibaren satış yapmak için bağırdığını anlatan Çömlek, sesinin kısıldığını söyledi. Yazın yeterince balık yiyemediklerini anlatan müşterilerden Hasan Aydın ise "Haftanın iki, üç günü balık yerim. Çünkü çok hesaplı. Üç balıkla ailecek doyuyoruz" dedi. Et yerine balığı tercih ettiğini söyleyen Ferdi Gayır, haftada 4 gün balık yediğini dile getirdi. Ayşe Gökçe de "Balığı sürekli burdan balık alıyorum. Levrek, çupra, sardalya hepsini severim. 3 gün yaparız. Fiyatlar da güzel, çok memnunum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tezgahlardan genel ve detay görüntü,

-Balıkları inceleyen vatandaşlardan görüntü,

-Satıcı Serkan Üstger ile röp,

-Sesi kısılan Serkan Çömlek ile röp,

-Vatandaşlarla röp.



Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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6)MARMARİS TURİSTLER SONBAHAR GÜNEŞİNİN TADINI ÇIKARDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan özellikle yabancı turistler, sonbahar güneşinde denizin ve plajın tadını çıkardı. Sahiller, yaz günlerini aratmayan kalabalıklara sahne oldu.

Hava sıcaklığının yaz günlerini aratmadığı Marmaris'te, çoğunluğu İngiliz ve Rus turistler, oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi ile İçmeler Mahallesi'ndeki plajları doldurdu. Yüksek nemle birlikte hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı şehir merkezinde renkli görüntüler yaşandı. Turistler, şezlonglarında uzanıp kitap okuyarak, çocuklarıyla birlikte denizde oyunlar oynayarak, mutlu anlarını ölümsüzleştirmek için öz çekim yaparak, keyif çattı.

Turistler üstsüz sere serpe sonbahar güneşinde bronzlaşmaya çalıştı. Heyecan yaşamak isteyenler de sahillerdeki istasyonlarından kiraladıkları jet ski, paraşüt, muz ve dönme dolap gibi su sporlarında vakit geçirdi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının perşembe gününe kadar devam edeceğini, gündüz sıcaklığın 32- 35, akşam ise 27- 30 derece olacağını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- Caddeye konumlandırılmış elektronik termometre 35 derece göstermesi

- Sahil yürüyüş yolunda aileleri ile denize giden turistler görüntü

- Plajlardan görüntü

- Denize giren, güneşlenen ve denizde oyunlar oynayanlardan görüntü

- Su sporları yapanlardan görüntü

(Toplam: 2 dakika 49 saniye-225 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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7)KOLONYA ÜRETİM TESİSİNDE KADINLAR ÇALIŞIYOR

İZMİR'den bir yıl önce Aydın'ın Germencik ilçesine taşınan Tariş İncir Birliği Kolonya Fabrikası'nda, yılda 1 milyon litre kolonya üretiliyor. İncir, zeytin, mandalina ve lavanta esansından üretilen kolonyolar iç pazarın yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'ye de ihraç ediliyor. Kolonya üretim tesisinde yöredeki kadınlar çalışıyor.

S.S. Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne bağlı kolonya fabrikası, 47 yıl İzmir'de hizmet verdikten sonra yer darlığı nedeniyle Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındı ve burada satın alınan arazinin 3 bin metrekaresine kuruldu. 10 milyon TL'lik yatırımla oluşturulan tesis, yılda 1.5 milyon litre üretim kapasitesi ile yaklaşık 15 milyon TL ciro hedefledi. S.S Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Bircan, üretimin yüzde 70'ini yurt içine verdiklerini, yüzde 30'u ise Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'ye de ihraç ettiklerini söyledi. Yurt içinde 46 bayi ile çalışan tesiste 30 çalışandan sadece biri erkek. Yöredeki 29 kadın, üretimin her aşamasında görev yapıyor. Kolonya şişeleriyle yüklenen kolilerin taşınmasında bir erkek personel bulunuyor. Kolonyalar limon, incir, zeytin, lavanta, mandalina esansından üretiliyor.

Görüntü Dökümü

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- Kolonya üretiminden görüntü

- Fabrikadan görüntü

- Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan röp.

- Kolonyalardan görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()



