DHA YURT BÜLTENİ 2

Yağmur ve dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Bedir ALTUNOK / KARS, () - KARS’ta etkili olan yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kars'ta aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı felce uğrattı. Doluya yolda yakalanan sürücülerden bazıları zarar görmemek için araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı. Şiddetli yağan dolu otogar civarını kısa sürede beyaza bürüdü. Dolunun ardından gelen yağmurla birlikte bazı yolların suyla kaplandığı kentte sürücüler zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Havanın kararması

Yağmur ve dolu genel ve detaylar

(KJ:Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

388 MB – 3 DK 34 SN

======================================

Diyarbakır'ın 4 ilçe kırsalındaki operasyon tamamlandı

DİYARBAKIR'ın Lice, Hazro, Silvan ve Kulp olmak üzere 4 ilçe kırsalında 19 Eylül tarihinde başlayan operasyon, bugün saat 02.00'da sona erdi. Operasyonda, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ile bol miktarda mühimmat ele geçirildi.

Dört ilçe kırsalında 19 Eylül'de başlatılan ve bugün sabaha karşı sona erer operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır ili Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 19 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 21.00'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-91 Şehit Uzm.J.I.Kad.Çvş. Muhammed Said Çelik-2 operasyonu, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 02.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 32 adet pil, 150 metre elektrik kablosu, 1 adet şarjör kütüklüğü, 1 adet 100'lük Bixi Mak.Tf. mühimmat mayonu, 2 adet 12 kg'lık mutfak tüpü, 1 çift mekap ayakkabı ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesi içerisindeki meskun mahallerde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca 7 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 38 şahıs ve 17 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

Askerlerin dedektör ile patlayıcı araması

Toprağa gömülü olarak bulunan patlayıcı duzüneği

Patlayıcı düzeneğinin imha edilmesi anı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, ()

======================================

Fanatik Beşiktaşlı evinin dış cephesini, kartal figürleriyle boyadı

İZMİR'in Dikili ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Zeki Perişan, evinin dış cephesini tutkunu olduğu takımın simgesi kartal figürleriyle süsleyip bayrağını astı. Beşiktaş taraftarları, konutun dış yüzey tasarımını görünce tebessüm ediyor ve evin önünden ayrılamıyor.

Boya ve dekorasyon işiyle uğraşan Zeki Perişan, 7 yaşında Fenerbahçe takımını tutarken, ilgi duyduğu kızın ağabeyi Beşiktaş Spor Kulübü'nün taraftarı olduğu için siyah- beyaz sevdalandı. Gönlünü kaptırdığı kız, ailesiyle Almanya'ya taşındı. Ancak Zeki Perişan, Beşiktaş'tan vazgeçmedi. Her geçen zamanda siyah beyaz renklere tutkusu arttı. Perişan, Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi Yoğurtçu Yokuşu 46 numaradaki evinin dışını öyle bir süsledi ki gören her Beşiktaşlı'nın beğenisini kazandı. Evin ön duvarına kulübün kuruluş tarihini ve 'Belki bir gün Beşiktaş kadar severim seni' sözünü yazan ve bayrak asan Zeki Perişan, 2 katlı müstakil evin ön ve yan duvarlara ise Beşiktaş'ın simgesi karakartal resimleriyle donattı. Evin önünden geçen Beşiktaşlılar, dönüp bir daha bakanken, evin görselliğiyle ilgili beğenisini dile getiriyor. İlgi gören evin fotoğrafını çekip sosyal medyadan da paylaşan Zeki Perişan, "Bugüne kadar olumsuz hiçbir tepki almadım. Evin önünden küçük çocuklar geçerken 'Anne Kartal, Beşiktaş' diyorlar. Pek çok eve kartal resmi yapıp, boyadık. Şu an en büyük isteğim bu yıl Beşiktaş'ta oynayan futbolcularla tanışmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zeki Perişan ile röp.

- Evden görüntü

(KJ Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / DİKİLİ (İzmir), ()



======================================

Fıstık ve ceviz ayıklama, Siirtli ev hanımlarının geçim kaynağı oldu

SİİRT'in önemli gelir kaynaklarından biri olan fıstık ve ceviz üretimi ev hanımları için yeni geçim kapısı oldu. Bağ ve bahçelerde toplanan, daha sonra fabrikalarda kabuklarından ayrılan fıstık ile cevizler, çuvallar ile kadınların evlerine getiriliyor. Burada kapalı, açık diye ayrılan fıstık ile cevizler, pense yardımı ile açılarak tezgahlardaki yerini alıyor. Torba başına ise kadınlara ceviz için 15 lira, fıstık için ise kilo başı 7 lira ücret ödeniyor.

Merkez Ulus ve Barış mahallelerinde yaşayan ve ekonomik durumları iye olmayan kadınlar, her yıl bu mevsimde fıstık, ceviz ayıklayarak, aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Yaklaşık 15 yıldan beri bu işi yaptığını belirten 65 yaşındaki Fatma Gedik, "Ben bu işi yaklaşık 15 yıldır yapıyorum, Ulus mahallesinde bulunan tüm ev kadınları bu işi yapıyor. Sabah çocuklarımızı okula gönderdikten sonra evimizin önünde fıstık ile ceviz ayıklama işlemine başlıyoruz. Bu sayede ev ekonomisine, çocuklarımızın okul harçlıklarına yardımcı oluyoruz. Ceviz torba başına 15 liradan hesaplıyoruz. Fıstığı ise kilosu 7 liradan ayıklayıp pense ile açıyoruz. Aylık her kadın ortalama 500 lira kazanıyor, yani gelen talep üzerine. Bizim için farklı bir uğraş oluyor ve aynı zamanda cebimize para giriyor" dedi.

FISTIK VE CEVİZ KIRARAK ASKER OĞLUNA BAKIYOR

Fıstık ve cevizi açarak, ayıklamanın kadınlar için meslek haline geldiğini anlatan 48 yaşındaki Suzan Dönmez de, "Kocam yaşlı, çalışamıyor. Onun emekli maaşı ile benin burada kazandığım para ile geçimimizi sağlıyoruz. Maddi durumuzu pekiyi değil. Bulunduğumuz ev yıkılmak üzere ve ciddi bir tadilat gerekir. Diğer yandan ise bir oğlum askerde, kendisine de para göndermek zorunda kalıyorum ve bu işten kazandığım para ile kendisine bir nebze de olsa harçlık gönderiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Kadınların çalışmasının görüntüsü,

Kadınların ceviz kırmasının yakın çekimi,

Kırılan cevizleri kadınlar tarafından içi alınmasının görüntüsü,

Ceviz kıran ve ayıklayan kadınlarını yanı sıra, fıstık ayıklayan kadınların görüntüsü,

Kapalı ve açık fıstıkları ayıklayan kadınların görüntüsü,

Kapalı fıstıkların pensi yardımı ile açan kadınların görüntüsü

Çalışan kadınların yaptıkları iş ile ilgili konuşmaları röportajı

Yaşlı kadınların ceviz kırmasının görüntüsü,

Mahalleden bulunan kadınların görüntüsü,

Asker oğluna bu işi yaparak para gönderdiğini belirten kadının açıklaması,

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()

======================================

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan genci AKUT kurtardı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ndeki şelaleye tırmanmaya çalışan 23 yaşındaki Burak Gökmen, kayalıklarda mahsur kaldı. Gökmen, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinin 3 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.

İstanbul'dan Fethiye'ye tatile gelen Burak Gökmen, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde kamp kurdu. Kampın 2'nci gününde, dün (cuma) doğa yürüyüşüne çıkan Gökmen, bölgede yer alan ve sarp kayalıkların aşılmasıyla ulaşılan şelaleye gitmek istedi. Bir süre patika yoldan yürümesinin ardından kayalıklara tırmanan Gökmen, saat 14.00 sıralarında, mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin kayalık olması nedeniyle olay yerine Fethiye AKUT ekibi sevk edildi. 4 kişilik AKUT ekibi, Burak Gökmen'in yerini tespit etmesinin ardından bulunduğu yerden güvenli bir yere çıkarmak için çalışma başlattı. 3 saat süren operasyonla bulunduğu yerden kurtarılan Burak Gökmen, AKUT ekibine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- AKUT ekibinin hazırlık yapması

- AKUT ekibinin mahsur kalan kişiyi kurtarması

(KJ Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()



======================================