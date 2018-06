DHA YURT BÜLTENİ 2

BURSA'da toplu taşıma araçlarında vatandaşların unuttuğu eşyalar görenleri şaşırtıyor. İşitme cihazlarından arsa tapusuna kadar bir çok eşyanın bulunduğu depoda bir süre bekletilen malzemeler, daha sonra kurulan kermeste Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevi yararına satılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi BURULAŞ, Bursaray vagonlarında, belediye otobüslerinde ve BUDO'ya bağlı deniz otobüslerinde unutulan eşyaları Osmangazi İstasyonu'nda bulunan Kayıp Eşya Bürosunda saklıyor. Unutulan eşyaları bir yıl boyunca teslim edilmek üzere bekleten görevliler, bekleme süresini geçen eşyaları Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Huzurevi, yardım kuruluşları yararına kurulan kermeste satışa çıkarıyor.

EŞYALAR ARASINDA İŞİTME CİHAZI DA VAR

Unutulan eşyalar arasında işitme cihazı, arsa tapusu, araç ruhsatı, scooter, koltuk değnekleri, baston, resim tuvalleri, anahtarlıklar, kolyeler, saatler, cep telefonlar, diz üstü bilgisayarlar ve tabletler gibi yüzlerce eşyanın yanı sıra yüklü miktarda para da bulunuyor. BURULAŞ'a bağlı tüm araçlarda unutulan tüm eşyaların depoda toplandığını söyleyen BURULAŞ Kayıp Eşya Bürosu'nda Görevli Havva Çetin, "En çok mevsimlik eşyalar geliyor. Kış aylarında şemsiye, bere, okullar açıkken öğrencilerin kullandığı eşyalar, resim çantaları, melodikalar, gözlükler ve cep telefonları, kimlik bukart hatta pasaport bile geliyor.Bu zamana kadar gelen en ilginç eşyalar arasında tapu, işitme cihazı geldi. Hatta bir seferinde takma diş gelmişti. Vatandaşımız mahçup şekilde gelip takma dişini almıştı." dedi.

EŞYALAR ALINMAZSA SATILARAK BAĞIŞ YAPILIYOR

Kaybolan eşyaların kendilerine gelmeleri durumunda 1 yıl depoda beklettiklerini ifade eden Çetin, vatandaşların BURULAŞ'a ait toplu taşıma araçlarında kaybettikleri eşyaları bu süre içinde geldiklerinde alabileceklerini belirtti. Bekleme süresini dolduran eşyaların bir kısmını bağış yaptıklarını söyleyen Çetin, "Bir kısmını da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Huzurevi yararına her sene kermes düzenleyerek, gelirini Huzurevi'ne bağış yapıyoruz." diye konuştu.

Eşyaları ilk günkü gibi sakladıkleri için olumlu tepki aldıklarını belirten Havva Çetin, "Bize teşekkür ederek memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Umarız bir daha kaybetmezler ama şayet kaybederlerse, bulunmaz diye peşini bırakmasınlar mutlaka Kayıp Eşya Büro'suna başvursunlar. " şeklinde konuştu.

11 - Tüp mide ameliyatı sonrası ölen kadının eşinden soruşturma izni verilmemesine tepki

AFYONKARAHİSAR'da hacca gitmek için tüp mide ameliyatı olduktan 22 gün sonra yaşamını yitiren Emine Fidan'ın (60) eşi Abdurrahman Fidan (63), eşinin ölümüne neden olduğunu iddia ettiği doktor hakkında Afyonkarahisar Valiliği'nin soruşturma izni vermediğini söyledi. Karara tepki gösteren Fidan, Sakarya'da patileri kesildikten sonra ölen köpek yavrusunu hatırlatarak, "Bir hayvana yapılan kadar hassas inceleme ve araştırmanın bize de yapılmasını ilgililerden rica ediyorum" dedi.

Aşırı kilolarından rahatsız olan ve kilo verip hacca gitmek isteyen evli 3 çocuk annesi Emine Fidan, geçen 27 Ocak'ta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı Dr. M.Y.'ye başvurdu. 140 kilo olan Emine Fidan'a, tetkiklerinin ardından 5 Şubat'ta doktor M.Y. tarafından tüp mide ameliyatı yapıldı. Hastanede tedaviye alınan Emine Fidan'ın durumu ağırlaşınca, ailesinin talebi üzerine 19 Şubat'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun ödem topladığı belirlenen Emine Fidan, 2 kez de burada ameliyat edildi, ancak 27 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMAYA İZİN YOK

43 yıllık hayat arkadaşını ihmal ve yanlış tedavi nedeniyle kaybettiğini öne süren Abdurrahman Fidan, hatası olduğu gerekçesiyle ameliyatı yapan doktor M.Y. hakkında soruşturma açılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Fidan'ın başvurusuna ilişkin değerlendirme yapan Afyonkarahisar Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, doktor M.Y. hakkında soruşturma izni vermedi. Konuyla ilgili yargı sürecinin devam ettiği belirtildi.

VALİLİK İZİN VERMEDİ

Abdurrahman Fidan, doktora neden soruşturma izni verilmediğini anlayamadığını belirterek, "Eşim için 26 Mart 2018'de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'ne ayrı ayrı dilekçe vererek kurum içi soruşturma açılmasını istemiştim. Afyonkarahisar Valiliği hekim hakkında soruşturma izni vermemiştir" dedi.

'EŞİM İNSAN OLDUĞU İÇİN Mİ KONU KAPATILMAK İSTENİYOR'

Sakarya'da bir köpeğe yapılan zulme sessiz kalmayanların doktor hatası nedeniyle ölen eşinin soruşturmasına da sessiz kalmamalarını isteyen Abdurrahman Fidan, "Sakarya'da bacakları kesilen bir köpek için nasıl cumhurbaşkanlığı, hükümet yetkilileri ve diğer görevliler seferber olarak olayı yapan kişinin cezaevine gönderilmesini sağlandılarsa; eşim insan olduğu için mi konu kapatılmak isteniyor? Bizler her canlının doğal olarak yaşama hakları olduğu kadar koruma haklarını da destekliyoruz. Lütfen bu konuda bütün yetkilileri, başta cumhurbaşkanımız, hükümet yetkilileri ve diğer görevlileri tarafsız, konusunda uzman kişilere incelettirilerek soruşturma izni verilmesini arzu ediyorum. Bir hekim; hastası için bir adet epikriz yazar. Eşimi ameliyat eden doktor 4 değişik epikriz yazarak hatasını kapatmaya çalışmaktadır. Epikriz raporunun 4 defa değişmesine anlam veremiyorum" diye konuştu.

DOKTOR KORUNUYOR İDDİASI

Soruşturmanın tekrar titizlikle incelenmesini isteyen Abdurrahman Fidan, doktorun soruşturmayı yürüten kişiler tarafından korunduğunu iddia etti. Fidan, şöyle dedi:

"Burada birileri korunmaya mı çalışılıyor? Anlamıyorum. Benim eşim mezardan gelmez. Ama benden sonra bu hekim tarafından yapılacak olan bu ve buna benzer operasyonlar sonucu istenmeyen durumların olmaması ve başka ocaklara ateş düşmemesi için tarafsız kişilerce tekrar incelenerek konunun kapatılmamasını, bir insan gibi haklarımızın korunması, bir hayvana yapılan kadar hassas inceleme ve araştırmanın bize de yapılmasını ilgililerden rica ediyorum."

================



12 - Sigaram yok' deyince telefonunu gasp ettiler

ANTALYA'da işyerinden çıkıp eve giden Şükrü Mert Ç.'nin (17) yanına motosikletle yaklaşan M.Y. (21) ve Ç.A. (22), sigara istedikleri gençten "Kullanmıyorum" yanıtını alınca silah zoruyla cep telefonunu gasp etti.

Olay, 2 Haziran günü saat 05.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. İşyerinden çıkan Şükrü Mert Ç. eve doğru yürümeye başladığı sırada motosikletle yanına yaklaşan 2 kişi, kendisinden sigara istedi. Şükrü Mert Ç.'nin sigara kullanmadığını belirtmesi üzerine iki şüpheli, motosikletle ayrıldı. 2 sokak ilerden geriye dönen şüphelilerden biri üzerindeki tabancayı çıkartıp, Şükrü Mert Ç.'yi "Telefonunu ver lan" diye tehdit etti. Telefonu gasp eden şüpheliler, Ç.'nin üzerindeki parayı da istedi. Şükrü Mert Ç. boş cüzdanı gösterip, parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine motosiklete binen şüpheliler, kaçtı.

İhbarın ardından çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntüsünden şüphelilerin M.Y. ve Ç.A. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, M.Y. ve Ç.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin olay öncesi motosikletin plakasını söktüğü, daha sonra gittikleri bir akaryakıt istasyonunda plakayı takarken güvenlik kamerasına yakalandıkları ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

=================



13 - Taş ocağı patlamasından yaralı kurtulan işçi, şefini suçladı

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında 3 gün önce patlatma sonrası meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu’nun çift yönlü ulaşıma kapandığı heyelanda seken taşların isabet ettiği 2 asker ile birlikte yaralanan firma çalışanı operatör Rıfat Başar, o anları anlattı. Taş ocağında belirli aralıklarla yapılan patlatmalarda arazide büyük açılmalar oluşmaya başladığını belirten Rıfat Başar, durumu bildirdiği şefinin olayı önemsemediğini öne sürdü. Yaralı operatör Başar, "Ben orada önlemimi almasaydım, katliam yaşanırdı. Yolda bekleyen TIR’lar ve yolcu otobüslerindeki çok kişi ölürdü. Can güvenliğimiz olmadan orada ölümle burun buruna çalıştırıldık. Bizim gibi emekçiler önlem alınmadığı için ezilip, kaybolup gidiyor” dedi.

Olay, Çarşamba günü Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Balıkçı barınağı inşaatı için deniz dolgusunda kullanılmak üzere taş alımı yapılan bir ocakta son iki hafta kontrollü patlatmalar yapıldı. Patlatmalar sonrası taş ocağında büyük bir dağ kütlesinde açılmalar oluştu. Taşocağında büyük bir heyelan oluşabileceğini öngören firma operatörü Rıfat Başar, karayolları ve jandarma görevlilerini aradı. Bölgeye ulaşan jandarma görevlileri Sarp Sınır Kapısı'na yakın olan taş ocağı önünde sınırı geçmek için bekleyen TIR ve otobüsleri alandan uzaklaştırdı. Bu sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, yolda güvenlik önlemi alan 2'si asker, 3 kişi ağır yaralandı. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve takviye iş makineleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 saat kapalı kalan Karadeniz Sahil Yolu yeniden ulaşıma açıldı.

YARALI KURTULAN İŞÇİ KONUŞTU

Heyelanda seken taşların isabet ettiği 2 asker ile birlikte yaralanan firma operatörü Rıfat Başar tedavisinin sürdüğü hastanede o anları anlattı. Taş ocağında belirli aralıklarla yapılan patlatmalarda arazide büyük açılmalar oluşmaya başladığını anlatan Rıfat Başar, durumu bildirdiği şefinin olayı önemsemediğini öne sürdü. Başar, "Burada patlatmalar yapmıştık. Dağda açılmalar vardı ve burasının aşağı geleceği belliydi. Şefimi telefonla, mesajla uyardım, hiç cevap vermedi. Artık çaresizdim alanı komple kendim boşalttım. Dağın üzerinde ağaçlar, taşlar yürümeye başlayınca ana yoldaki TIR'ları boşalttım. Muhtarı aradım 'acil ocağa gel, burada çok can kaybı olacak, hepimiz öleceğiz' dedim. Oradan çıkıp yola inip jandarmaya yolu kapattırdım. O anda yukarısı koptu, kopunca çöpün molozlarıyla birlikte bizi denize doğru attı. Toz duman sis içinde kaybolduk. Şefime sabahtan beri mesaj ve video atıyordum. Şefim ne yapacağız? Çaresizim' dedim. Bizi bilgilendirmesini istedim. Cevap vermedi. Olay olduktan sonra geldiler. Bende kendilerine ters tepki verdim. 3 gün geçti hala aradıkları yok. Can güvenliğimiz yok. Bizim gibi emekçiler önlem alınmadığı için ezilip, kaybolup gidiyor” dedi.

'YOLU BOŞALTMASAM EN AZ 60-70 KİŞİ ÖLÜRDÜ'

Önlem almasaydı bugün bir facia ile karşı karşıya kalınabileceğini söyleyen Rıfat Başar, "Şefi arıyorum, cevap vermiyor. Yukarısı kopuyor, zamanla yarışıyorum. Ben önlemimi almasaydım kenarda otursaydım bugün katliam çıkardı. TIR'cılar, yoldan geçen otobüsçüler, minibüsçüler biz operatörcüler herkes ölürdü. Şefim cevap vermiyor diye o kadar milletin hayatını tehlikeye atamazdım. Tek başıma hepsini boşalttım ve muhtarı aradım. Bağıra bağıra herkesi tünelin içine soktum. Yoldan geçen turistlere bağırarak boşalttım. Jandarma imdadıma yetişti, yolu kapattık. Heyelan tam ortada bizi yakaladı. Askerler Sarp’a doğru ben tünele doğru kaçtım. Tünelin tam girişinde heyelan beni yakaladı. Beni molozlarla birlikte karıştırarak denize kadar sürükledi bizi. Eğer ilgilenmesem 'Bana ne' desem, 'şef ilgilenmiyor, ben niye ilgileneyim' desem en az 60-70 kişi ölürdü. Alanı boşaltmasam operatörleri çekmesem ortalık kan gölüne dönecekti. Yoldan en az 10 tane TIR vardı. Yayalar ve minibüsler vardı. 10 saniye daha geç kalsak tam bir katliam olacaktı. Eğer şefim benim videolarıma ve mesajlarıma dinleseydi bu olaylar yaşanmayacaktı" diye konuştu.

SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Taşocağındaki heyelanla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Savcılık, tedavileri süren şirket çalışanı Rıfat Başar ile olayda yaralanan askerlerin ve araçları zarar gören sürücülerin ifadelerine başvuracağı öğrenildi. Olayda ihmali olanlarla ilgili dava açılabileceği belirtildi.

Bu arada taş ocağı için daha önce eylem yapan bölge halkı kapatılmasını istemişti.

============



14 - Otomobilin çarptığı traktör ikiye bölündü: 3 yaralı

