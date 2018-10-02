DHA YURT BÜLTENİ - 19

Feyzioğlu: İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz



TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Kastamonu Barosu tarafından düzenlenen mesleğe yeni katılan stajyer avukatların yemin ve ruhsatname veriliş törenine katıldı.

Kastamonu Adliyesi'nde düzenlenen programa katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, mesleğe yeni katılan 10 stajyer avukata, Avukatlık Belgelerini verdi. Avukatların cübbe giyme töreninde konuşan Feyzioğlu, insan sevgisinin değerinden bahsederek, "Bu ülke bu kadar senaryoya.Ortadoğu'yu bu kadar parçalama bölme planlarına rağmen en zor zamanlarında kucaklaşabiliyorsa, bir ve beraber olabiliyorsa, ayrılmıyorsak,mezhep kavgasına düşmüyorsak, etnik çatışmaya sürüklenmiyorsak bunun arkasında Hazreti Pir gibi büyüklerin bize aşıladığı nesillerden nesile gelen insan sevgisi var" dedi.

Konuşmasında mesleğe yeni başlayan avukatlara seslenen Feyzioğlu, "Mutlaka aşkınız olsun. Yaradan'a aşkınız olsun, Şiire aşkınız olsun, doğaya aşık olun insana dair güzelliklere aşık olun. Çünkü insanlığını unutandan hukukçu olmaz. Sadece insandan hukukçu olur. Bu meslek günü geldiğinde size para kazandırır. Zorluk çekeceksiniz hatta büyüklerinizin çektiklerinden daha fazla zorluk çekeceksiniz. Çünkü sayımız o kadar fazla ki. Ama aşacağız bu zorlukları. Bugünün zorluklarının tamamını aşacak inancımız vardır " diye konuştu. Metin Feyzioğlu Program sonrası Kastamonu'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Program öncesi salon

-Metin Feyzioğlu konuşması

-Metin Feyzioğlu hediye verilmesi

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ /KASTAMONU,()

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Malatya’da kaza: 3 yaralı



MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bisiklete, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü çocuk ile otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Hamid Fendoğlu Caddesi'yle Cengiz Topel Caddesini bağlayan Kernek Meydanı'nda meydana geldi. Ömer Demeç (32) yönetimindeki 44 BT 244 plakalı otomobil, bisikletle önünde ilerleyen Suriye uyruklu Mahir Alubeyt'e çaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil daha sonra cadde üzerinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada bisikletli Mahir Alubeyt ve sürücü Ömer Demeç ile otomobilde bulunan Hasan Toper (30) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bisikletli Mahir'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Çarparak durabilen otomobil

- Polis arabaları

- Kapanan yol

- Yaralıların ambulansa konulması

- Çarptığı ağaç

- Parçalanan bisiklet

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN /MALATYA,()

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Sahte altınla 644 bin 500 liralık dolandırıcılık



BARTIN'da jandarmanın operasyonu ile sahte altınlarla kandırdıkları kişilerden 644 bin 500 lira alan şebekenin 7 üyesi yakalandı. 7 kişiden birinin ise Bartın Deftardarlığı'nda memur olduğu öğrenildi.

Geçen Temmuz ayında Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya aracılığı ile sahte altınları satan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki şebekenin sahte altında 555 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilirken, gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın merkez Ellibaş köyünde sahte altınla 90 bin TL dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine şebekenin uzantılarını ve diğer üyelerini de tespit etti. Savcılıktan alınan talimatla Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şebekeye yönelik ikinci defa düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında daha önceden dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, gasp ve kapkaç suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Şebekenin sosyal medya aracılığı ile özellikle asker arkadaşı, iş arkadaşı, kamu çalışanı gruplarını hedef aldıkları, bu sayede mağdurların güvenini kazanarak, kişilerle sosyal medya üzerinden bağlantı kurup, sahte altın video ve fotoğrafları gönderdikleri, mağdurlara altınları arazide bulduklarını ve ucuz fiyata elden çıkartmak istedikleri gibi senaryolar kurdukları, sahte altınları satarak 644 bin 500 lira dolandırdıkları belirlendi.

Bu arada şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonundan ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Şüphelilerin görüntülerde, sahte reşat altınlarını bir tasa yada çuval içine koyup göstermeleri mağdurları nasıl kandırdıklarını da ortaya çıkarmış oldu.

Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda 44 bin 500 TL para, 1 sahte Reşat altını, 7 cep telefonu ve kullandıkları 2 adet otomobile el konuldu. Gözaltına alınan Bartın Deftardarlığı'nda görevli kadın memur A.V. ile G.V., F.Y., A.B., E.B., H.K. ve Ö.A. jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Temmuz ayında yapılan operasyonda aynı şebekenin 555 bin TL, son yapılan operasyonda ise 644 bin 500 TL ile 50'ye yakın mağdurları 1 milyon 200 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahte altınların tasa dökülmesi

-Çuvalın içindeki altınların gösterilmesi

-Jandarmanın ele geçirdiği paralar

-Şahısların adliyeye çıkartılması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,()

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Kedileri çuvala koymaya çalışırken görüntülenen madenci: Kötü bir niyetim yoktu



ZONGULDAK'ta 2 sokak kedisini çuvala koymaya çalıştığı için tepki çeken maden işçisi Cemil Genç (35), kendini savundu. Genç, kedileri kayınvalidesinin evinin önünde beslediği kedilerin yanına götürmek istediğini belirterek, "Kötü bir niyetim olsa çuvalı sıkı tutarım ya da Allah göstermesin tekmelerim" dedi.

Mithatpaşa Mahallesi Rahmet Sokak'ta oturan Seda Emir (27), komşusu Cemil Genç ve bir yakınını, sokak kedilerini çuvala koymaya çalışırken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Emir, çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşıp duruma tepki gösterdi. Evli ve 2 çocuk babası Cemil Genç, kedileri, kayınvalidesinin Tepebaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde besledikleri kedilerin yanına götürmek istediğini ileri sürdü. Çuvaldan kaçınca da bundan vazgeçtiklerini söyledi.

'KÖTÜ NİYETİM OLSA ÇUVALI SIKI TUTARIM'

Mahallede kedilerin araçların önüne atladığını, ölüm tehlikeleri olduğunu iddia eden Cemil Genç, şöyle konuştu:

"Kediler çocuklarımızı da tırmaladı. Biz de korktuk. Kayınvalidemin evinin önünde kediler var. Kedileri oraya bırakmanın daha iyi olacağını düşündük. Çuvala koyduk; ama kedi kaçıyor, görüntüde belli. Kötü bir niyetim olsa çuvalı sıkı tutarım ya da Allah göstermesin kediyi tekmelerim. O da bir can taşıyor. Biz öyle bir insan değiliz. Biz de hayvanseveriz. Bizim hatamız çuval kullanmamız. Kedi taşıma kafesini hiç hayatımda görmedim. Öyle bir şeyim olsa ona koyardım. Kediler kaçınca vazgeçtim. Yanlış anlaşıldım, üzgünüm."

Cemil Genç, çuvala koymak isterken kaçan iki kedinin şu anda mahallede gezmeye devam ettiğini ve sağlık durumlarının da iyi olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cemil Genç ile röp.

-Cemil Genç'in kayınvalidesinin evinin önünde kedilerle oynaması

-Beslediği kedileri göstermesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,()

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