DHA YURT BÜLTENİ 19

KÜÇÜK ÇOCUĞU KURTARMAK İSTERKEN KENDİ BOĞULDU



BALIKESİR’in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde, alabora olan kayıktaki Mustafa Salih Tümen'i (5) kurtarmak isteyen Hasan Kulbay (39), boğularak hayatını kaybetti, küçük çocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Küçük bir kayıkla arkadaşının çocuğu Mustafa Salih Tümen'i de alarak denize açılan Hasan Kulbay, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta kayığın alabora olmasıyla Mustafa ile birlikte suya düştü. İddiaya göre, kayık alabora olduktan sonra yanındaki çocuğu omuzuna alarak kurtarmaya çalışan Hasan Kulbay, çok miktarda su yuttu. Çevredekilerin olayı görmesiyle kıyıda bulunan Kulbay’ın arkadaşları ve çevre işletmelerde çalışanlar kayıklarla denize açılarak Kulbay ve çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Denizden çıkarılan Kulbay’a ilk müdahale olay yerinde bulunan bir hemşire tarafından yapıldı. Çağırılan sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kulbay, yaşamını yitirirken küçük Salih Tümen’in durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Kulbay’ın, Mustafa Salih Tümen’in babası ve bir grup arkadaşıyla birlikte hafta sonu gezisi için Balıkesir’in Gönen ilçesinden Düzler mevkiine geldikleri öğrenildi. Kulbay'ın evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahil güvenlik botu

-Eşyalar

-1. görgü tanığı Mehmet Kılık

-Denizden detaylar

-2. görgü tanığı Oya Güler

HABER/KAMERA:Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ / ERDEK(Balıkesir), ()

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BAKAN KURUM, TERÖR MAĞDURLARI İÇİN İNŞA EDİLEN KONUTLARI İNCELEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cizre ve Silopi'deki temaslarının ardından helikopterle geldiği Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ve 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal tarafından karşılandı. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte İsmet Paşa ve Bahçelievler mahallelerinde terör mağdurları için inşa edilen konutlarda incelemelerde bulunarak, örnek daireyi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Buradan Şırnak Valiliği'ne geçen Kurum, valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Kurum, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerce karşılandı. Parti önünde bulunan çok sayıda çocuk, isteklerini yazdıkları not kağıtlarını Bakan Kurum'a teslim ederek, "Şırnak Seninle Gurur Duyuyor" tezahüratı yaptı.

Partisinin konferans salonunda konuşan Bakan Kurum, "Şırnak'ta huzuru ve yaşama engel olmak isteyen terör örgütü maalesef burada çok derin yaralar ve izler bırakmıştır. Şehirlerin altını üstüne getirdiler. Şırnak'ta 28 tane camimizi yerle bir ettiler. İnsanların ibadetlerin, yaptığı mekanlara girip terör yuvası haline getirmeye çalıştılar. Ama devletimiz gereken cevabı net bir şekilde verdi. Burada şunları net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bugün Silopi, Cizre ve Şırnak'taki inşatları yerinde gezdik. Tespit ettik ve burada da eksiklerimizi hızlıca bir şekilde yerine getireceğiz. Biz Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte şehirlerimizi yerinde geziyoruz. Diyarbakır'la başladık daha sonra İzmir Ordu, Samsun, Bolu, Konya, Muğla, Hakkari, Malatya ve bugün Şırnak'tayız. Yarın da Mardin'e gideceğiz. Buralarda şehirlerimizin, insanlarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şırnak maalesef çukur siyasetinden, terör olaylarından oldukça fazla etkilendi. Ancak devletimiz iradesini net bir şekilde ortaya koyarak 3 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Hemen hemen şehrin bütün merkezi ve ilçeleri her yeri şantiye sahasına döndü. Kısım kısım sosyal konutlarımızı, yollarımızı, altyapılarımızı ve içme suyumuzu bitirdik. İnşallah süreç içerisinde hepsini tamamlayıp değerli halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum, Şırnak'ta yaşanan olaylarda 33 bin 500 konutun zarar gördüğünü hatırlatarak, "Şimdi detayları vermek istiyorum size. Tüm Şırnak ilinde bugüne kadar 33 bin 500 az hasarlı konutumuz var. 14 bin 500 konutumuz da yıkıldı. Bunların yıkılması akabinde biz ilimizde 10 bin 169 tane konut inşa ediyoruz. Bunların yaklaşık 3 bin 200'ü bitme aşamasına gelmiş ve inşallah yılsonu gelmeden hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yine 506 tane iş yeri ihalesi gerçekleştirdik. Bunlarında 186 tanesini bitirdik. Devamını da inşallah en kısa zamanda bitireceğiz. 9 tane cami inşaatımız var. Merkez ve ilçelerde bunların 4'ü bitti 5 tanesinin inşaatı da devam etmektedir. Hemen hemen bütün projelerimizin içinde taziye evlerimiz var. Bu da milletimizin iyi gününde kötü gününde ihtiyaçlarını gidebilecekleri alanlar inşa ediyoruz. Bunlarında 2 tanesi bitmiş durumda. Bunlarında dışında 458 kilometre asfalt inşaatı, bunun 302 kilometresi bitmiş durumda. 212 kilometre kanalizasyon ve 688 kilometre de içme suyu inşaatı yapılıyor. Bunlarında harcaması yaklaşık 700 milyon Türk Lirası. Ve bugüne kadarda terörden zarar gören vatandaşlarımıza da devletimiz 728 milyon lira yardım yapmış durumda" dedi.

Terör mağdurları için yapılan konutlar hakkında da detaylı bilgi veren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Merkez ilçemizde alt yapıdan genel inşaat seviyesinde ilerlememiz yüzde 71 durumda. Konutların 800 tanesi yılsonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Silopi ilçemizde 236 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 88 konutta hak sahiplerine teslim aşamasına geldi. 517 konutun 107 tanesi için kura çekimi yapıldı. 220 konutun kura çekimi de hazır, önümüzdeki günlerde onları da yapacağız. Geri kalan 189 konut içinde taleplerimizi topluyoruz. Cizre dirsekli de yapılan 967 konutluk projeden de 87 konut talebi aldık bunların kura çekimini de kısa sürede yapacağız. Kalanlar ile ilgili talep toplama işlemimiz devam ediyor. İdil ilçemizde 187 konutun tamamını hak sahiplerine teslim ettik. Rezerv alanında yapılan 217 konutunda hak sahiplerine teslimleri yapılıyor. İnşallah arkadaşlar bu işleri bittikten sonra biz Şırnak'ta terörü değil turizmi, ticareti, insanlığı ve bölgenin nasıl kalkındığını konuşacağız. Ve bu yaklaşık 3 milyar liralık yatırım ve sahada bugün karar verdiğimiz daha birçok proje sizlerin kullanımına açılacak. Ve sizin batı da özlemini duyduğunuz, gördüğünüzde şehrinizde yokluğunu hissettiğiniz camilerimiz, ticari alanlarımızı yeşil alanlarımız, sosyal donatılarımız, çocuklarımızın güvenle okula gittiği, güvenle derslerini yaptığı ve bu vatan millet, bayrak uğruna geliştiklerini ve bunlar için yetiştirdiğiniz çocukların ülkenin her kademesinde görev yaptığını bu süreç içerisinde görüyor olacağız. Ben bundan yaklaşık 20 sene önce Şırnak'ta askerlik yaptım. Burada çok güzel hatırlarım var. Biz inşallah gelecek nesillere çok daha güzel bir Şırnak, çocuklarımıza çok daha güvenli bir Şırnak bırakacağız. Ve burası bölgenin parlayan yıldızı olacak inşallah. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz, hükümetimiz buradaki terörün bitmesi için yapılması gereken neyse yapıyor ve yapmaya devam edecektir. Milletimiz güçlüdür. Biz devlet olarak milletimizin yanındayız. Yine Evliya çelebinin söylediği gibi bütün dillerin bütün dinlerin ortak yaşadığı bir Şırnak olması yolunda çalışmalarımızı tüm gayretimizle göstereceğimizin bilinmesini isterim."

Bakan Kurum daha sonra basına kapalı olarak partililerle görüştükten sonra helikopter ile Mardin'e gitmek üzere Şırnak'tan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Kurum ve beraberindekilerin helikoptere binmesi

- Valilikte karşılama,

- Valilik şeref defteri imzalanması

- Konutlarda inceleme

- Çocukların Bakan Kurum'un etrafını sarması ve notlarını vermesi

- Bakan Kurum'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()

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MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONU : 6 GÖZALTI



MERSİN'de fuhuş yaptırıldığı öne sürülen mesaj salonuna düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler saptadığı adresi takibe aldı. Ekiplerin yaptığı takip sonucu, salondan çıkan Suriye uyruklu O.A. ve K.D.'nin para karşılığında fuhuş yaptıklarını belirtmeleri üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, işyeri sahibi T.U., kardeşi K.U. ve F.S. ile masöz olarak çalışan S.Y., G.Y.S. ve M.K. gözaltına alındı. Masözler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, iş yeri sahibi ve kardeşi ise adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi T. U.'nun daha öncede birçok kez fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Sanıkları emniyetten çıkarken

- Polis zanlıları götürürken

- Zanlılar araca bindirilirken

- Araç emniyetten ayrılırken

- Emniyetin bina ve giriş görüntüsü

SÜRE:01'00" BOYUT:122,14 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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ARIZALANAN TEKNEDEKİ İKİ KİŞİYİ SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, 2 kişinin bulunduğu 10 metrelik yelkenli tekne arızalandı. Teknede bulunan iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bodrum ilçesi açıklarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, denizde teknenin arıza yaptığı yönünde ihbar yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 10 metre uzunluğundaki 'İpek' isimli teknede kurtarılmayı bekleyen, Onur Başol ve Birtan Başol'u kurtardı. Ekipler, panik yaşayan teknedeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik botuna aldı.

Yelkenli tekne ise Gümbet Limanı’na çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Teknede kurtarılmayı bekleyen 2 kişinin görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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AĞRI'DA '2'NCİ AHMED-İ HANİ KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM FESTİVALİ' BAŞLADI



AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

Ağrı Valiliği tarafından bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Ahmed-i Hani Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Ahmed-i Hani Türbesi önünde okunan mevlit ile başladı. Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Türk bayrakları ile tarihi İshak Paşa Sarayı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. İshak Paşa Sarayı Anma avlusunda devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Yöresel halk oyunlarının sergilenmesinin ardından konuşan Vali Süleyman Elban, Ahmed-i Hani’nin büyük bir İslam alimi olduğunu vurguladı. Elban, “Burada siz 3 zirveye şahitlik ediyorsunuz birincisi bölgemizin ve ülkemizin zirvesi Ağrı Dağı, ikincisi sanat ve mimari eser bakımından tarihi İshak Paşa Sarayı ve ilimde irfanda zirve bir isim, bugün adına festival düzenlediğimiz zirve bir isim Ahmed-i Hani. Ahmed-i Hani Hazretleri çok küçük yaşlardan itibaren ilimde çok hızlı yükselmiş başta dini ilimler olmak üzere diğer müspet ilimlerde de zirve isim haline gelmişti. Edebiyatta, şiirde, sanatta ve yine aynı şekilde temayüz etmiş bir şahsiyet ama bu gölgenin yönetim merkezinde 20’li yaşlarda itibaren de sancak merkezinde kâtiplik mertebesine yükselmiştir. Ayrıca bir bürokrat şahsiyettir. Dolayısıyla Ahmed-i Hani dediğimizde manevi ikliminden irfanından Saidi Nursi’nin istifade ettiği bir irfan insanıdır. Bir tarafta edebiyatta şiirde zirvede olan bir isimdir. Çok iyi bir eğitimci, çok genç yaşlarda kendisini eğitime adamış 56-57 yıllık kısa ömrüne birçok eser sığdırmış birçok insan yetiştirmişti" diye konuştu.

Açılış sonrası ney dinletisinin ardından sergi salonlarını ve stantları gezen Vali Elban ve beraberindekiler, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Meslek Yüksekokulunda 5 ülkeden 71 akademisyenin yer aldığı 2'nci Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'na katıldı. Program Grup Abdal Konseri ile ilk gününü tamamladı. Festival yarın gün boyu düzenlenen konser ve etkinlikler ile sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Festival Alanında karşılama

- Türbe Önünde Mevlit

- Kortej Yürüyüşü

- Açılış konuşmaları Vali Elban ve Milletvekili Çelebi

- Sergi ve Stand

Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, ()

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