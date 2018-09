DHA YURT BÜLTENİ 19

Sedanur cinayetinde 3 tutuklama



KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, cansız bedeni bulunan Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Sedanur Güzel'in kaybolması ve cesedinin bulunması olayına ilişkin olarak kamuoyuna açıklama yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 16.09.2018 günü kaybolan Sedanur Güzel'in cesedinin 23.09.2018 günü Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyüne 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunması olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, gerek şüphelilerden birinin itirafları gerekse klasik otopsi bulgularına göre Sedanur Güzel'in öldürüldüğü belirlenmiştir. Cinsel istismarın bulunup bulunmadığı ise patolojik inceleme sonucu belirlenebilecektir. Bu inceleme devam etmektedir. Olayla ilgili olarak Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgisi olduğu değerlendirilen üç şüpheli şahıs 28/09/2018 günü tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmişlerdir. Olayın aydınlatılmasına yönelik olarak soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle yürütülmekte olup yeni bir gelişme olması halinde kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Haber: KARS,()

================

Devrilen ağaç altında kalan baba ve oğlu yaralandı

BATMAN'ın Beşiri ilçe merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrilen büyük dut ağacının altında kalan baba ve oğlu, çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Beşiri ilçesinde çarşı merkezinde bulunan büyük dut ağacı akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle göbek kısmından kırılarak devrildi. Ağacın dibinde oturan onlarca kişi kaçarak kurtulurken, baba A.İ. ve oğlu S.İ. devrilen ağacın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla ağaç altından yaralı olarak çıkarılan baba ve oğlu, daha sonra ambulansla Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ve oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma çalışmaları da vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Vatandaşların kurtarma çalışmaları

Bağrışmalar ve devrilen ağaç dallarını kesme görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN /BATMAN,()

====================================

Yüksekova'da terör operasyonunda 9 kişi tutuklandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 1 ay önce düzenlenen operasyonda, sağ olarak yakalanan PKK'lı teröristin jandarmada verdiği ifadeler doğrultusunda, jandarma ve polis ekipleri belirlenen adreslere ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli Köyü'nde geçen 28 Ağustos tarihinde jandarmanın yaptığı operasyonda sağ yalanan PKK'lı teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda, ilçe merkezinde bazı kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Operasyondan görüntüler

-Tutuklananlardan görüntü

Haber: Mehmet ÖZKAN /HAKKARİ,()

================================

Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (EK)

SELENDİ, ALAŞEHİR VE SARIGÖL İLÇELERİNİ ZİYARET ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslar ve ziyaretler de bulunmak için geldiği Kula ilçesindeki açılış ve temel atma törenlerinin ardından Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, Kula’daki programların ardından Selendi ilçesine giderek Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar’ı ve ilçe esnafını ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu’nu ilçe girişinde atlı birlikler karşıladı. Kasapoğlu, Selendi’deki ziyaretinin ardından Alaşehir’e geçerek, AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sadece gençleri değil, kendini genç hisseden herkesin bakanlığı olduğunu belirterek, "Bu yüzden spor noktasında eksiklikleri gidermek, en büyük vazifelerimizden birisidir" ifadelerini kullandı. Kasapoğlu Alaşehir’deki ziyaretin ardından Sarıgöl ilçesine geçerek AK Parti İlçe Başkanlığı'nın düzenlendiği organizasyona katıldı. Bakan Kasapoğlu iki günlük Manisa ziyareti kapsamında Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı, Gölmarmara, Ahmetli, Turgutlu, Salihli, Kula, Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl olmak üzere 11 ilçeyi ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretleri

-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Cemil SEVAL-Nurettin DOĞAN /MANİSA,()

=================================================

Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakline başlandı (1)



TRABZON Havalimanı'na geçen 13 Ocak'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilmesiyle de Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın gövdesinin nakil işlemine başlandı. 'Millet kıraathanesi' hizmeti verecek uçak, kanat söküm işleminin tamamlanmasının ardından, profesyonel ekiple başlatılan çalışmalarla TIR'a yüklenerek aprondan çıkışı başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 15 kilometre taşınarak hizmet vereceği alana götürülecek uçağın, Karadeniz Sahil Yolu'nun ters şeridinden kontrollü nakledilecek. Güzergâhta bulunan 8 yaya üst geçidinden birinin ise sökülmesi ya da TIR'ın tekerlerindeki havasının indirilmesiyle 5-6 santimetre daha kazanılıp uçağın buradan geçirilmesi de planlanıyor.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçen 13 Ocak'ta, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı.

SÖKÜM İŞLEMİ TAMAMLANDI

Apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletilen 'Zeynep' isimli uçağın, yabancı sigorta şirketince, 9'u Türk, 6'sı yabancı 15 uçak mühendisi eşliğinde yürüttüğü teknik aksam ve bazı parçaların söküm işlemi tamamlandı. Sökülen parçaların gemi ve uçak yoluyla İngiltere'ye gönderildi.

TAHSİS ONAYLANDI

Hizmet dışı kalan uçağı satın alan şirketin direktörü Dennis Richard Lewis ile görüşüp el sıkıştıklarını ve uçağın gövdesinin ilçedeki sahil alanına entegre edilip, millet kıraathanesi olarak kullanılacağını açıklayan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, yaptıkları başvuru üzerine Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce, uçağın gövdesinin Yomra Belediyesi'ne tahsisini onayladığını duyurdu.

NAKİL BAŞLADI

Millet kıraathanesi olarak tahsisi onanan uçağın Yomra ilçesine nakli saat 00.30 sıralarında başladı. Oluşturulan profesyonel ekiple başlatılacak çalışmalarla TIR'a yüklenen uçak, havalimanı apronundan çıkarıldı. Titiz ve yavaş yürüyen çalışmalarla yaklaşık 15 kilometre taşınarak hizmet vereceği alana götürülecek 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçağın, Karadeniz Sahil Yolu'nun ters şeridinden kontrollü nakledileceği belirtildi. Güzergâhta bulunan 8 yaya üst geçidinden birinin ise sökülmesi ya da aracın tekerlerindeki havasının indirilmesiyle 5-6 santimetre daha kazanılıp uçağın buradan geçirilmesi de planlandı. Gece saatlerinde planlanan nakil sırasında ise sahil yolunun ulaşıma kontrollü kapatılacağı da duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Uçağın görüntüsü

Uçağın taşınmaya başlanması

Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN - Emre KOLTUK /TRABZON,()

==================================================

Adana'da 'kısa film' ödülleri dağıtıldı

ADANA'da, 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Filmleri ve Adana Kısa Film yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri, törenle dağıtıldı.

75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleşen ödül törenin sunuculuğunu Oylum Talu yaptı. Törende ilk olarak 110 ülkeden 3 bin 111 başvurunun yapıldığı ve 45'inin ana jürinin önüne çıkmaya hak kazandığı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödülleri verildi. Yarışmada ödül alan filmler ve yönetmenler şöyle:

Kurmaca dalında en iyi film: Grandfather / Yönetmen: Amar Kaushik

Deneysel Dalda En İyi Film: If The World Spinned / Yönetmen: Leonardo Martinelli

Canlandırma Dalında En İyi Film: The Voice Over / Yönetmenler: Claudia Cortes Espejo, Lora D'Addazio, Mathilde Remy

Belgesel Dalda En İyi Film: Memorandum / Yönetmen: Jennifer Lara

Mansiyon Ödülü: Bitter Sea / Yönetmen: Fateme Ahmadi

EV ARKADAŞLARI ÖDÜL ALDI

9 filmin seçici kurul tarafından izlendiği Adana Kısa Film Yarışması'nda ödüle layık görülen Çukurova Üniversitesi öğrencileri Ümit Genç ve Kerem Sürmeli'nin ev arkadaşı olması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada ödül alan filmler ve yönetmenler:

Orhan Kemal Birincilik Ödülü: Yıkık Kentler Senfonisi / Yönetmen: Kerem Sürmeli

Yaşar Kemal İkincilik Ödülü: Sınıf / Yönetmen: Elif Parlak

Muzaffer İzgü Üçüncülük Ödülü: Taşköprü'yü Kim Yaptı / Yönetmen: Ümit Güç

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

28 filmin seçici kurul tarafından izlendiği yarışmada ödüle layık görülen film ve yönetmenler:

En İyi Kurmaca Film: Her Şey Yolunda / Yönetmen: Metehan Şereflioğlu/Dokuz Eylül Üniversitesi

En İyi Deneysel Film: Cehman / Yönetmen: Müfit Güzel/Mersin Üniversitesi

En İyi Canlandırma Film: 3 Duvar / Yönetmen: Aysun Karaosman/Marmara Üniversitesi

En İyi Belgesel Film: Kurbağa Avcıları / Yönetmen: Batuhan Kurt/Dokuz Eylül Üniversitesi

Jüri Özel Ödülü: Çalıkuşu / Yönetmen: Esra Yıldırım/Selçuk Üniversitesi

Jüri Özel Ödülü: Giderayak / Yönetmen: Özgür Cem Aksoy/ Dokuz Eylül Üniversitesi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Salondan görüntü

- Davetlilerden görüntü

- Ödüllerin verilmesi

- Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü'nün konuşması

- Ödül açıklamasının ardından sevinenler

- Ödül alanlardan genel görüntü

SÜRE: 03'57" - BOYUT: 730 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

=======================================