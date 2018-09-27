DHA YURT BÜLTENİ 19

KARACABEY Belediyesi ile Çanakkale Liman Başkanlığı'nın iş birliği ile Uluabat Gölü'nde ticari ve hobi amaçlı balıkçılık yapan kayık ve tekne sahiplerine yönelik açılan kursa katılan 330 kursiyere 'Gemi Sevk ve İdare Belgesi' verildi.

Çanakkale Liman Başkanlığı'nda 4-5 günlük bir eğitimin ardından yine Çanakkale'de yapılan ve ardından Gemi Sevk ve İdare Belgesi'nin verildiği sınav, Karacabey Belediyesi'nin bölge halkına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği girişim sonucunda ilçede gerçekleştirildi. Çevre ilçelerden gelenlerin de katılımıyla toplam 330 kişinin almaya hak kazandığı belgeler, düzenlenen törenle Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından kursiyerlere takdim edildi.

Törende, Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin ile Eskikaraağaç ve Gölyazı'da ikamet eden balıkçılar da yer aldı. Burada bir açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, balıkçıların sorunları ile yakından ilgilendiklerini söyledi. Balıkçıların idare belgelerini almaları gerektiğini belirten Özkan, "Öncesinde balıkçılarımız başka yere giderek sınava giriyorlardı. Girişimlerimiz sonucunda Liman Başkanlığı ile iş birliği yaptık ve belgeleri Karacabey'de vermeye başladık. Böylece hem hobi hem de ticari amaçla balıkçılıkla uğraşanların, Çanakkale'ye gidip bu belgeyi almalarına gerek kalmadı" dedi.

Bu çalışmadan 330 balıkçının faydalandığını ifade eden Özkan, bu sayede sadece Karacabey'den değil komşu şehirlerden de Uluabat Gölü ve çevresindeki sularda balıkçılık yapanların belgeyi almalarını sağladıklarını kaydetti. Özkan, bu konuda özverili çalışmalarından dolayı Zabıta Müdürlüğü'nü de tebrik ederek, yeni belgelerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende konuşan Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin de "Talebimizi dinleyerek bizlerin bu belgeyi almasını daha pratik hale getiren başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belgelerimiz tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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Görüntü dökümü

Sertifika töreni

Balıkcılara sertifikaların verilişi

Konuşmalar

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Adana'da sanatçılar Sevgi Korteji'yle halkı selamladı

ADANA'da bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında oluşturulan Sevgi Korteji ile sinemacılar halkı selamlayıp, şehir turu attı.

Festival kapsamında Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki bir otelin önünden üstü açık klasik otomobillere binen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Türk sinemasına emek veren oyuncu, yönetmen ve yapımcılar, şehir turu atarak belediye binasının bulunduğu Atatürk Caddesi'ne halkı selamlayarak geldi. Aralarında ünlü sanatçı Doğuş'un yer aldığı ve Nuri Alço, Sermiyan Midyat, Mustafa Altıoklar, Gülşen Tuncer, Demir Karahan ve Süleyman Turan'ın da katıldığı kortejde, vatandaşlar sanatçıları fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı.

ADANA'YA YAKIŞIR BİR FESTİVAL

Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde sanatçılar, halka karanfil attı. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar da, kendilerine çiçek veren ünlülerle fotoğraf çektirdi. Kortejde yer alan motorsiklet kulübü üyeleri de dikkati çekti. Kortejde yer alan Nuri Alço, Adana'ya yakışır bir festival gerçekleştiğini belirtirken, festivale katılan ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yakup Yavru'yu andı. Sevgi korteji, İstasyon Meydanı'nda sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Klasik araçlardaki sanatçıların görüntüleri

- Sanatçıların karanfil atmaları

- Nuri Alço ile röp.

- Konvoydaki araçların görüntüleri

- Sanatçıların halkı selamlaması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04'46" BOYUT:528 MB

Haber:Can ÇELİK-Nuri PİR -Kamera:Eser PAZARBAŞI-Sude UÇAROĞLU/ADANA,()