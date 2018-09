DHA YURT BÜLTENİ - 19

Aydın'da gıda fabrikası yangın



AYDIN'ın Germencik ilçesindeki bir gıda fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın tüm fabrikayı sardı. İlk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmayan yangına itfaiye ekiplerini müdahale ederken, zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Yangın, bugün saat 20.00 sıralarında Ortaklar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıktı. Gece vardiyasının çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede fabrikanın tamamını kapladı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, zaman zaman fabrika içinde patlamalar meydana geldi. Yaşanan patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri patlamalara karşı fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangında alevler metrelerce yükseğe çıkarken, yoğun duman bölgeyi kapladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Kaymakamı Ayhan Işık'ta olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Duyar duymaz geldim. Tüm ekiplerimizi yangına müdahale için seferber ettik. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden de takviye istedik" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN,()

Kastamonu'da 9 ev, 1 ahır yandı



KASTAMONU'nun Araç ilçesindeki Köklüdere köyünde meydana gelen yangında 9 ev ve 1 ahır kül oldu. Can kaybının yaşanmadığı yangın belediye ve orman itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın akşam saatlerinde Araç ilçesine bağlı Köklüdere köyünde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Köylülerin müdahalesine rağmen mahalle bir anda alev topuna dönüştü. İhbar üzerine Araç Belediyesi ile ilçe Orman itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin müdüheleleri sonrası köydeki yangın kontrol, ormanlık alana sıçramadan altına alınırken, 9 ev ile 1 ağır tamamen kül oldu. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

KAYMAKAM GÖRMÜŞ: 9 EV VE 1 AHIR YANDI

Araç ilçe Kaymakamı Mustafa Görmüş yaptığı açıklamada, yangının henüz belirlenemeyen bir evden başladığını, çıkış sebebinin yapılacak incelemeler sonrası belli olacağını belirterek, "Akşam saatlerinde başlayan yangın sonrası 9 ev ve 1 ahır yandı. Yangın tamamen kontrol altına alındı" dedi.

Haber: Gürkan YILMAZ / ARAÇ(Kastamonu),()

Tokat'ta ormanlık alanda yangın



TOKAT'ta Dikmenler mezarlığı üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 18.30 sıralarında, Kaleardı Mahallesinde bulunan Dikmenler mezarlığı üzerinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Çam ağaçlarının bulunduğu alanda duman ve ateşlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında 1 hektar alanda hasara yol açtığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ /TOKAT,()

Kırıkkale'de süslü kadınlar bisiklet turunda



KIRIKKALE'nin Cumhuriyet meydanında bir araya gelen kakadınlar, 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi. Şık kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle şehir turu atan kadınlar, ilgil odağı oldu.

İzmirli kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliğine Kırıkkaleli kadınlar da katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, şık kıyafetleri ve süslü bisikletleri ile şehir turu attı. Bisiklet Severler Topluluğu Başkanı Nazan Seven, 'kadına saygı' ve kadınların gücüne dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Amaçlarının bisiklet kullanmaya teşvik etmek olduğunu belirten Seven, "Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Avrupa hareketlilik haftası kapsamında yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için buradayız. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu, Kırıkkale de düzenlemek istedik. Bayanların rahat özgür kıyafetleri ile bisiklete binebileceğini, bisikletli yaşama geçebileceğini hatırlatmak için bu turu düzenledik. Geçen yıl biz bu meydanda üç kişi idik. Bu yıl beklenin üzerinde katılım oldu. Bayanlar isterse her şey olabilir. Dünya güzelleşir. Bizler çok coşkulu ve mutluyuz. Arkadaşlarımızla heyecanlanıyoruz. Bisiklet hayatımızı değiştirdi başladığımız zaman bir iki bayanın hayatına başlarsak, hayatları da değişir. Çocuklarımız daha güvende sokak da olurlar" dedi.

Engellilerin de destek verdiği bisikletli kadınlar, Kırıkkale'nin Cumhuriyet meydanından pedal çevirmeye başlayan kadınlar, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı gidiş geliş olmak üzere kent parkında etkinliği sonlandırdı. Burada yapılan açıklamalarda "Kitapların şarzı bitmez. Bisikletler, benzin zammından etkilenmez. Özgürlük ucuzdur. O yüzden bu süslü pedalları çevirelim. Egzozlu duman yerine parfüm saçalım" dediler.

Bisikletli kadınlar Kent Parkı'nda müzik eşliğinde oyun oynayarak, gönüllerince eğlendiler.

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM /KIRIKKALE,()

