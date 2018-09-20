DHA YURT BÜLTENİ 19

MOTOSİKLETLİ KİŞİ, 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK TARAFINDAN VURULDU İDDİASI



ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletiyle seyir halinde olan Ali Genç (32), iddiaya göre 10 yaşındaki M.F.K.'nın pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Ali Genç, 01 AAD 441 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre M.F.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Genç, motosikletiyle yola savruldu. Ağır yaralanan Genç, kanlar içinde yerde kalırken, M.F.K. ise ara sokaklara kaçtı. Bölgede devriye gezen polis ekibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine destek ekip ve ambulans çağrıldı. Ağır yaralı olan Genç, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı. Genç'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. M.F.K. ise polis tarafından olayda kullandığı pompalı tüfek ile Haydaroğlu Mahallesi 243 Sokak'ta yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Ambulanstan görüntü

- Yaralı Ali Genç'in sedye ile ambulanstan indirilmesi

- Yaralının hastaneye taşınması

- Yaralı'nın motosikletinden görüntü

- Yerdeki boş tüfek kartuşundan görüntü

- Yerdeki pompalı tüfekten görüntü

- Polisin tüfeği incelemesi

- Polisin yerdeki tüfeği alıp, götürmesi

- Sokaktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'02" Boyut: 193 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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TUNCELİ’DE KOYUN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

TUNCELİ-Pertek karayolunda koyun yüklü kamyonun devriilmesi sonucu meydana gelen kazada şoför hafif yaralanırken, 15 koyun telef oldu.

Erzurum'dan Elazığ'a koyun taşıyan Mehmet Sezer yönetimindeki 63 EK 042 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tunceli-Pertek ilçe yol ayrımında saat 20.30 sıralarında şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü hafif yaralanırken araçta bulunan 15 koyun telef oldu. Kaza sonrası yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımı ile şoför Mehmet Sezer hafif yaralı olarak çıkarılırken, kamyon kasasında bulunan onlarca koyunda kamyondan çıkarldı.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ekipleri ile gelen Tarım ve Orman bakanlığı ekiplerinin çalışması soncu tutulan tutanaklar sonrası telef olan hayvanlar yoldan kaldırıldı. Kazadan kurtulan koyunlar ise başka bir kamyona yüklenerek Elazığ'a gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Kazada kurtarılan koyunların başka bir kamyona yüklenmesi

-Kaza bölgesinden görüntüler

-Kaza yapan kamyon

- Gnel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-

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SURİYELİ GELİN, 13 YIL SONRA DÜĞÜN HEYECANI YAŞADI

ÜNİVERSİTE yıllarında tanıştığı Sivaslı Latif Kaman ile evlenen, çeşitli imkansızlıklar nedeniyle gelinlik giyme hayalini bir türlü gerçekleştiremeyen Suriyeli Cihan Jumaan Kaman (38), 13 yıl sonra düğün heyecanı yaşadı.

Sivas'ta inşaat işleriyle uğraşan Latif Kaman (50) 2005'te iş için gittiği İstanbul'da, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okuyan Suriyeli Jumaan'ı gördü. Kısa sürede birbirlerini tanıyarak aşık olan Kaman ile Jumaan evlenmeye karar verdi. Kaman, okulunu bitiren Cihan Jumaan'ın ülkesi Suriye'ye giderek ailesinden istedi. Suriye'de ülkeye özgü bir şekilde düğün yapan Kaman eşini de alarak memleketi Sivas'a döndü.

Eşine Sivas'ta da düğün yapma sözü veren Kaman, bazı imkansızlıklar nedeniyle bunu yerine getiremedi. Aradan geçen 13 yılda çiftin Furkan (12), Yusuf (10) ve Bünyamin (6) adını verdikleri 3 çocukları oldu. Şarkışla ilçesinde eczacılık yapan Suriyeli Cihan Kaman ile Latif Kaman daha önce gerçekleştiremedikleri düğünü yapmaya karar verdi. Çift, bugün yaptıkları düğün ile 13 yıl önceki hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin, kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine üç çocuğu, gelinin Suriye'den gelen akrabaları ve damadın yakınları katıldı.

'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU, HEYECANLIYIM'

13 yıl sonra hayaline kavuşan Cihan Jumaan Kaman, çok mutlu olduğunu söyledi. Düğünlerinde çocuklarının da yer aldığını belirten Kaman, "Her çocuğa anne ve babalarının düğününe katılma gibi bir şey nasip olmaz" dedi.

İnşaat işiyle uğraşan ve ikinci evliliğini gerçekleştiren Latif Kaman ise fakültenin çevre düzenleme ihalesi için gittiği fakültede eşiyle tanıştığını söyledi. Çeşitli sebeplerden dolayı erteledikleri düğünlerini bugün yapmaya karar verdiklerini anlatan Kaman, "Eşime söz vermiştim, kısmet bugüneymiş. Çok güzel bir duygu, heyecanlıyım" diye konuştu.

Çiftin en büyük çocukları Furkan Kaman da anne ve babasının düğünlerini görmenin heyecan verici olduğunu, bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

En küçük çocukları Bünyamin Kaman ise anne ve babasının düğününde bulunmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Çift ile çocukları çalan müzik eşliğinde çifte telli oynayıp, halay çekerek eğlendi.

Görüntü Dökümü:

-Düğünden görüntüler

-Çiftin ve çocuklarının görüntüleri

-Çocukları ile birlikte oynamaları

-Çİftin konuşmaları

-Çocukların konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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GAZİANTEP'TE, 'GASTROANTEP' BAŞLADI

GAZİANTEP'te, bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej yürüyüşüne Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, çeşitli STK başkanları, oyuncular Engin Altan Düzyatan, Tamer Karadağlı, Ceyda Düvenci ve Miss Turkey güzelleri katıldı. Festivalin yapılacağı Fıstık Park alanına iki otobüs ve çok sayıdaki klasik otomobilden oluşan uzun araç konvoyuyla festival korteji kuruldu.

Üç gün boyunca 40 ülkeden dünyaca ünlü 41 şefin katılacağı Gastronomi Festivali'nde, kentin eşsiz sofrasının yanı sıra sahip olduğu kültür miraslarını yeniden dikkate sunacaklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep dünyanın en eski medeniyetlerinin birleştiği bir kültürdür. Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran Gaziantep’in, gastronomi alanında elde ettiği haklı unvanı, uluslararası bir festivalle taçlandırdık. Zengin mutfağı ve sahip olduğu kültür mirasını yerelden globale taşıyacağız.

Gaziantep güneştir, Gaziantep topraktır, bu güneş, bu toprak tarihle birleşince bugün bu güzellik oluyor. Dünya’nın en eski medeniyetlerin birleştiği Gaziantep, bir kültürdür, bir ipek yoludur. İpek yolu kalkınma yoludur, bu güzelliğin paylaşıldığı yoldur. Sofra berekettir, sofra birleştirir, sofra kardeşliktir, sofra paylaşmaktır, sofra emektir, sofra Anadolu’dur, sofra Gaziantep’tir. Bu lezzeti yerelden evrensele ulaştırmak için uğraşıyoruz. Gelenekten geleceği ve tüm dünyaya tanıtma iddiamız var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri festival ateşini yakarak açılışı gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Festivale katılanlar

- Festival alanındaki kalabalık

- Fatma Şahin'nin konuşması

- Açılış ateşinin yakılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 377 MB

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BODRUM'DA 14 GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan 14 kaçak göçmen yakalandı.

Hüseyin Burnu'nda bugün akşam saatlerinde devriye görevini yapan sahil güvenlik ekipleri, tekneyle Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan kaçak göçmen grubunu fark etmesi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda Filistin uyruklu 14 kaçak göçmen yakaladı. Kimlik tespitlerinin yapılması için sahil güvenlik komutanlığına götürülen kaçak göçmenlerin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Teknedeki göçmenlerden görüntü

- Göçmenlerin tekneden indirilişinden görüntü

Haber: Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), () - Kamera: Sahil güvenlik)