DHA YURT BÜLTENİ - 19

Leyla'dan 18 gün sonra acı haber (4)

VALİ ELBAN: O BÖLGE BALIK ADAMLARLA ARANMIŞTI

Leyla Aydemir'in cesedinin bulunmasının ardından açıklama yapan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla'nın 18 gündür arandığını belirterek, "Maalesef bugün 17.45 itibarıyla köyün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde derede, su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu alan daha önce balık adamlarımız tarafından ve havadan drone görüntüleri ile çok fazla taraması yapılan bir alandı ancak maalesef bugün bu alanda cansız bedenine ulaşıldı. Savcılığın konuyla ilgili soruşturması devam ediyor" dedi.

Küçük Leyla'nın canzıs bedeni kent merkezindeki Ağrı Devlet Hastanesi Karaköse ek binasına götürüldü. Acı haber üzerine köye akın eden Leyla Aydemir'in yakınları oluşturdukları uzun araç konvoyu ile hastaneye geldi. Leyla Aydemir'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aile, otopsi sonrası Leyla'nın cenazesini defnedeceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber: AĞRI,()

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Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, Zap kenarına terk ettiler



HAKKAR'nin Zap Suyu kenarında iki gözü oyulmuş bir köpek bulundu. Güvenlik korucusu tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverleri harekete geçirirken, iddiaya göre işkence gören köpeğin belediye görevlisi tarafından açı çekmemesi için uyutulduğu öne sürüldü. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim ise konu ile ilgili bilgi sahibi olduktan sonra araştırma başlattığını ve köpeğin ölü yada diri şekilde bulunabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul'da ameliyat edilip tedavisi sürerken ölen siyah yavru köpeğin görüntüleri hafızalardaki canlılığını korurken, benzer bir köpek vahşeti haberi de Hakkari'den geldi. Sabah saatlerinde Hakkari kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Zap Vadisi çevresinde devriye görevi yapan bir güvenlik korucusu, gözleri oyulmuş köpekle karşılaşınca hemen görüntülerini ve fotoğraflarını çekip, yardım için internetten araştırma yaptı. Güvenlik korucusu araştırmaları sonucunda Muğla'nın Dalaman ilçesi'nde yaşayan hayvan hakları savunucusu Türkan Dağdelen'e ulaştı.

4 BİN TL'YE ARAÇ KİRALADI

Çektiği görüntüleri ve fotoğrafları Dağdelen'e gönderen güvenlik korucusu, köpek için yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Dağdelen, köpeği Dalaman'a getirtmek için güvenlik korucusundan bir araç kiralamasını istedi. Yapılan görüşmeler üzerine de 4 bin TL'ye karaç iralandı. Araç sahibi köpeğin bulunduğu bölgeye giderken, Dağdelen'e köpeğin ortadan kaybolduğu söylendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dağdelen, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirterek bölgeye giden belediye ekiplerini suçladı.

Köpeğin öldürüldüğünü ileri süren Dağdelen, Dalaman'da kendisine ait Türkiye'nin en büyük özel hayvan barınağı bulunduğunu ve burada bakıma muhtaç yaklaşık bin sokak hayvanının kaldığını, bu olayın da peşini bırakmayacağını söyledi. Dağdelen, "Görüntüler öğlen saatlerinde bana geldi. Büyük üzüntü yaşadım. Köpeği aldırmak için de hemen çalışmalara başladım. Köpeği getirtmek için her şeyi ayarlamıştık. Öldürmek için ne kadar acele ettiniz. İhbar gelir gelmez karakolu aradım, nakil ayarladım, tam köpek alınacak iken, bir kamyon şoförü köpeği görüyor ve belediyeyi arıyor. Belediyedeki bir teknik eleman köpeği görüyor ve kamyoncuya da 'aldığımızı kimseye söylemeyin, bunun gözleri kötü, acı çekmesin diye iğneyle öldürelim' diyor. soranlara da 'bulamadılar' dersiniz diyor. Bunun üzerine ben de aradım. Sorduğumda bana da 'bulamadık' denildi ve telefonu yüzüme kapatıldı" dedi.

BAŞKAN EPCİM: YAPANLAR CEZASIZ KALMAYACAK

Konuyla ilgili muharibine telefonla bilgi veren Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim ise yaşanan olaydan haberinin olmadığını, köpeğe yapılan eziyetin yürek burktuğunu, büyük üzüntü yaşadığını ve bunun karşılıksız kalmayacağını söyledi. Epcim, köpeğin belediye ekibi tarafından öldürüldüğü konusunda kendisine herhengi bilgi verilmediğini, ölü yada diri bulunması için araştırma başlattığını belirterek, "Ben göreve başladığımda bütün belediye çalışanlarına talimat vermiştim. 'Sokakta yada başka bir yerde yaralı, yardıma muhtaç bir hayvan görürseniz, hemen sahiplenin bize getirin' demiştim. Bu vahşeti de duyunca çok üzüldüm. Bunu arştıracağım. Gereken neyse hemen yapacağım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik korucusu tarafından cep telefonuyla çekilen görüntü

-Türkan Dağdelen'in sosyal medyada paylaştığı bilgiler

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

SİVAS’ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu, Kılavuz Kavşağı'nda meydana geldi. Çukurbelen mevkisinden Sivas'a hasta getiren Ali İhsan Metin (25) yönetimindeki 58 BL 164 plakalı ambulans ile Birol Ersoy (38) idaresindeki 58 NA 505 plakalı otomobil Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Mehmet Urhan (40) yaralandı.Yaralılar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ambulans içerisinde bulunan hasta ise kaza yerine gelen başka bir ambulansla Numune Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayı ambulans içerisinde bulunan sağlık görevlileri ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Makina Mühendisliği öğrencisi Yusuf'un cesedi bulundu (EK)

TOPRAĞA VERİLDİ

28 Mayıs'tan bu yana aranan, bugün de ormanlık alanda cesedi bulunan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencisi Yusuf Özcan, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

MACİT ÖZCAN'IN YEĞENİYMİŞ

Merkez Yenişehir ilçesindeki Afetevler Mezarlığı'na defnedilen Özcan'ın cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı. CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da ailesinin acısını paylaştı. Gencin annesi Yelda Çelik yakınlarının yardımıyla ayakta dururken, oğlunun mezarındaki toprağı elinde tutan baba Ali Özcan ise herşeye rağmen sakinliğini korumaya çalıştı. Öte yandan gencin, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Macit Özcan'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazeye katılanların genel görüntüsü

- Anne ve babanın görüntüsü

- Cenazeye katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın görüntüsü

- CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve gencin amcası Macit Özcan'ın genel görüntüsü

- Ağlayanlardan genel ve detay görüntüler

- Gencin fotoğrafı

SÜRE: 01'10" - BOYUT: 125 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bodrum'da 2 kişinin öldüğü saldırının şüphelileri adliyede (2)

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI

Bodrum'daki bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı saldırıda Ali Ekber Sürensoy ve ses sanatçısı Hacer Tülü'nün öldürülüp, 4 kişinin de yaralandığı olaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 şüphelinin tamamı, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haber: Nilüfer DEMİR /BODRUM(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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