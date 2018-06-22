DHA YURT BÜLTENİ - 19

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 İŞÇİ MAHSUR



ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Saat 20.00 sıralarında, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Yerin 360 ile 460 metre altında meydana geldiği öğrenilen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Madenin girişindeki sağlık ve kurtarma ekipleri

- Bekleyen vatandaşlar

- Genel ve detay

HABER-KAMERA: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, ()

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TOKAT’TA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 18.00 sıralarında Erbaa’ya 9 kilometre uzaklıktaki Endikpınar köyünde yaşandı. Ay ailesi, 15 Haziran’da Erbaa’da etkili olan sağanak yağış sonrası evlerinin önünden akan yağmur suyunun yolunu değiştirmek için yola traktörlerini koydu. Yağmur suları bu kez Yaşar ailesine ait tütün ekili tarlaya girdi. Bu sebeple Ay ve Yaşar aileleri arasında tartışma yaşandı. Bugün aynı mesele yüzünden iki aile arasında yeniden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer Ay (41) ve Yüksel Ay (58) tabanca ve tüfek mermileriyle, Muhammet Ay (19) ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Yaralılar vatandaşların kendi imkanlarıyla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Ay ve Yüksel Ay ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olaya karışan diğer aileden Osman Yaşar, Hamit Yaşar, Bayram Yaşar ve Murat Yaşar’ı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntüler

-Ambulansla getirilen yaralılar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

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ÖDEMİŞLİ PATATES ÜRETİCİSİ, FİYAT ARTIŞINI ÜRETİM AZLIĞINA BAĞLADI



EGE Bölgesi'nin 'patates ambarı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, çeşitli hastalıklar ile ekim alanlarının azalması nedeniyle patates üretiminin düştüğünü, buna bağlı olarak fiyatların arttığını söyledi.

Ödemişli üreticiler, patateste son günlerdeki fiyat artışını, çeşitli hastalıkların etkisiyle rekoltenin düşmesine, ayrıca tohum, gübre ve mazot gibi girdi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bazı çiftçilerin bu sene bu ürünü ekmemesine bağladı. Ekim alanlarının azalmasıyla rekoltenin düştüğünü söyleyen çiftçiler, bunun da fiyat artışına etkili olduğunu kaydetti.

İlçede 13 yıldır patates ekimi yapan Mustafa Abacı, "Geçen yıl ektiğim patateslerden çok büyük zarar ettim. Geçen sezon ürün boldu. Üreticilerin çoğu ürünlerini, tarlada bırakmak zorunda kaldı. Bu yıl patates fiyatları arttı. Bunun en büyük nedeni, üretici borçlu olduğu için para bulup ekim yapamadı. Tohum, mazot, gübrenin pahalı olması, üreticiyi patates ekemez hale getirdi. Geçen yıl dönümden 10 ton patates alırken, bu yıl hastalıklar nedeniyle dönümde 2 ton patates aldık. Tabii rekoltenin düşük olması, fiyatları zıplattı. Yokluktan, rekolte düşüklüğünden fiyat patlaması oldu. Planlı bir üretim yok. Ürün planlaması yapılması lazım. Keşke her yıl 50 kuruşa satsak da para kazansak. Tarlada patatesin kilosunu 2.5 ila 2.75 liradan sattık. Pazarda 4.50-5 TL'den satılıyor. Kontrol, denetim şart. Devletin üreticiyi desteklemesi şart" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Patates tarlaları

Çalışanlar

Detaylar

Haber-Kamera: Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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TÜRK BAYRAĞI’NI YERE ATTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİ DARP EDİLDİ

DÜZCE'de MHP standına saldıran ve Türk Bayrağı’nı yere attığı iddia edilen bir kişi darp edildi. Kanlar içinde kalan kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay öğle saatlerinde Düzce şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. MHP’nin seçim standına giden ve alkollü olduğu iddia edilen B.Z. iddiaya göre stantta bulunan Türk Bayrağını alarak yere attı. Bu sırada araya giren görevliler, uyarıda bulundu. Cebinde bulunan bıçağı çıkararak stant görevlilerini tehdit ettiği iddia edilen kişi, görevliler ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesi ile tepkili kalabalığın elinden alınan B.Z. polis aracına bindirildi. Etrafta bulunan ve olaya şahit olan vatandaşlar polise şahsın Türk Bayrağı’nı yere attığını söyledi.

Kanlar içerisinde kalan kişi polis ekiplerince tedavisi için Atatürk Devlet Hastanesi’ne ardından ise sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. B.Z.'nin darp edildiği anlar ise kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

Şahsın gözaltına alınması

Vatandaşların durumu polise anlatması ve tepkileri

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()-

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